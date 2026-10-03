I film in onda in TV stasera, sabato 3 ottobre 2026: dal ritorno de L'era Glaciale, alla commedia con Pilar Fogliati su Sky Una serata ricchissima di proposte: dall’animazione per tutta la famiglia ai thriller ad alta tensione, fino ai grandi classici romantici e d’azione.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. L’offerta del 3 ottobre 2026 spazia tra animazione per famiglie, azione e thriller, senza dimenticare classici romantici e commedie brillanti. C’è davvero una scelta per tutti i gusti.

L’allegria glaciale di L’era glaciale guida la serata su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Su Rete 4 alle 21:30 arriva The Bourne Identity (2002, 119’). Regia di Doug Liman. Con Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox. Un uomo viene ripescato nel Mediterraneo senza memoria, con due proiettili nel corpo e sorprendenti abilità. Inizia così una fuga serrata per ricomporre la propria identità, braccato da killer professionisti. Un thriller teso che inaugura la saga di Jason Bourne tra intrighi internazionali e adrenalina.

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Su Italia 1 alle 21:19 appuntamento per tutta la famiglia con L’era glaciale (2001, 81’). Regia di Chris Wedge. Genere: Animazione. Le (dis)avventure dell’improbabile trio preistorico Manny, Sid e Diego tra gag, amicizia e grandi migrazioni in un classico d’animazione capace di conquistare adulti e bambini.

Sempre su Italia 1 alle 22:54 spazio all’azione per famiglie con Sonic – Il film (2020, 94’). Regia di Jeff Fowler. Con Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Lee Majdoub, Neal McDonough, Adam Pally, Debs Howard, Elfina Luk, Natasha Rothwell, Bailey Skodje. Un velocissimo riccio blu unisce le forze con lo sceriffo Tom per recuperare i suoi anelli e sfuggire al perfido Dr. Robotnik. Tra inseguimenti scatenati e humor, un’avventura sprint adatta a tutti.

Su TV8 alle 22:45 c’è Chase – Scomparsa (2022, 95’). Regia di Brian Goodman. Con Gerard Butler, Jaimie Alexander, Robert Walker Branchaud, Dani Deetté, David Kallaway. La futura ex-moglie di Will svanisce in una stazione di servizio: lui si tuffa nel lato oscuro della città in una corsa contro il tempo, in bilico tra criminalità e autorità, per ritrovarla.

L’azione di Afterburn – Dopo L’apocalisse e le altre proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Afterburn – Dopo L’apocalisse (2025, 105’). Regia di J.J. Perry. Con Dave Bautista, Olga Kurylenko, Kristofer Hivju, Samuel L. Jackson. Dieci anni dopo una tempesta solare che ha cancellato la tecnologia, l’ex soldato Jake recupera cimeli per facoltosi clienti. Con la combattente Drea, parte alla ricerca della Monna Lisa, ambita da un signore della guerra senza scrupoli. Un’avventura sci-fi post-apocalittica tra recupero, rapine e inseguimenti.

Su Sky Cinema 1 alle 23:05 segue Romeo è Giulietta (2024, 118’). Regia di Giovanni Veronesi. Con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Margherita Buy, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi. Un’attrice, scartata per il ruolo di Giulietta, si traveste da uomo e ottiene la parte di Romeo: uno scambio di identità che scatena equivoci, sorprese e riflessioni metateatrali in chiave di commedia.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 torna Sherlock Holmes – Gioco di ombre (2011, 129’). Regia di Guy Ritchie. Con Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Kelly Reilly, Jared Harris, Stephen Fry, Geraldine James, William Houston, Gilles Lellouche. La morte del principe d’Austria, solo in apparenza un suicidio, spinge Holmes e Watson a inseguire il professor Moriarty tra complotti europei e un pericoloso "gioco di ombre".

Su Sky Cinema Action alle 23:15 c’è Ghost in the Shell (2017, 120’). Regia di R. Sanders. Con S. Johansson, T. Kitano. Genere: Azione. Cyber-thriller dal forte immaginario visivo, tra identità, coscienza e tecnologia.

Su Sky Cinema Collection alle 21:15 l’immancabile Ghost – Fantasma (1990, 116’). Regia di Jerry Zucker. Con Demi Moore, Patrick Swayze, Tony Goldwyn, Whoopi Goldberg. Sentimento e oltre-vita in un cult romantico intramontabile.

Su Sky Cinema Collection alle 23:25 azione con Mission: Impossible (1996, 115’). Regia di Brian De Palma. Con Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Jean Reno, Vanessa Redgrave, Kristin Scott Thomas. Una missione a Praga fallisce e Ethan Hunt, accusato di tradimento, deve scoprire la verità e recuperare la lista segreta degli agenti più importanti del mondo.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 risate con Andiamo a quel paese (2014, 90’). Regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Con Nino Frassica, Fatima Trotta e un ricco cast corale. Commedia degli equivoci dal ritmo brillante.

Su Sky Cinema Comedy alle 22:40 arriva Immaturi (2011, 108’). Regia di Paolo Genovese. Con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Giovanna Ralli, Giulia Michelini, Ambra Angiolini, Anita Caprioli, Luca Bizzarri, Maurizio Mattioli, Ricky Memphis. Un errore burocratico annulla l’esame di maturità sostenuto vent’anni prima: il gruppo di amici deve rifarlo, tra ricordi, amori e nuove consapevolezze.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00 il toccante Sentimental value (2025, 133’). Regia di Joachim Trier. Con Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning, Anders Danielsen Lie, Jesper Christensen, Lena Endre, Cory Michael Smith. Il ritorno del carismatico ma inaffidabile padre-regista Gustav destabilizza il rapporto tra le sorelle Nora e Agnes. L’arrivo della star Rachel Kemp apre antiche ferite e nuovi conflitti familiari.

Su Sky Cinema Drama alle 23:20 c’è Una vita in fuga (2021, 107’). Regia di Sean Penn. Con Dylan Penn, Sean Penn, Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale Dickey. Il legame tra una figlia e un padre larger-than-life, geniale e pericoloso, messo alla prova da scelte estreme.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 è indicato Film da definire Sky Cinema Family 3-4/10. Genere: Film. Titolo non comunicato dalla rete per questa fascia.

Su Sky Cinema Family alle 22:40 divertimento d’animazione con Madagascar (2005, 86’). Regia di Eric Darnell e Tom McGrath. Quattro amici dello zoo di New York finiscono sull’isola di Madagascar, dove devono imparare a cavarsela nella natura selvaggia.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 torna il musical cult Grease – Brillantina (1978, 115’). Regia di Randal Kleiser. Con John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing. Amori adolescenziali, ciuffi impomatati e numeri iconici.

Su Sky Cinema Romance alle 22:55 commedia sentimentale con La rivolta delle ex (2009, 100’). Regia di Mark Waters. Con Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Michael Douglas, Emma Stone e un cast ricco di volti noti. Un dongiovanni affronta, tra ironia e resa dei conti, gli "spiriti" delle sue ex.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 l’oscura rilettura gotica Dracula: L’amore perduto (2025, 129’). Regia di Luc Besson. Con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu Sidel, Matilda De Angelis, Ewens Abid. Il principe Vladimir, spezzato dal dolore, abbraccia una maledizione eterna per sfidare il tempo e ritrovare l’amore.

Su Sky Cinema Suspense alle 23:15 il thriller 88 minuti (2007, 108’). Regia di Jon Avnet. Con Al Pacino, Alicia Witt, Leelee Sobieski, Amy Brenneman, William Forsythe, Deborah Kara Unger, Benjamin McKenzie. Un criminologo riceve una telefonata: ha solo 88 minuti di vita per scoprire chi lo vuole morto.

Il caso giudiziario di La giusta causa apre la serata: le proposte delle reti specializzate

Su Iris alle 21:14 va in onda La giusta causa (1995, 102’). Regia di Arne Glimcher. Con Sean Connery, Laurence Fishburne, Kate Capshaw, Blair Underwood. Un professore di diritto decide di difendere un giovane nel braccio della morte, sfidando una comunità ostile e portando alla luce verità inattese.

Su Iris alle 23:28 segue La talpa (2011, 127’). Regia di Tomas Alfredson. Con Gary Oldman, Tom Hardy, Colin Firth, Mark Strong, Ciarán Hinds, Benedict Cumberbatch e altri. Un ex agente è richiamato per smascherare un traditore annidato ai vertici dei servizi segreti britannici: un labirinto di sospetti, lealtà tradite e silenzi.

Su Cine34 alle 21:15 la commedia cult L’insegnante (1975, 85’). Regia di Nando Cicero. Con Edwige Fenech, Vittorio Caprioli, Mario Carotenuto, Carlo Delle Piane, Enzo Cannavale. Un adolescente escogita un piano per farsi assumere una fascinosa ripetitrice, scatenando equivoci piccanti.

Su Cine34 alle 23:09 risate anni ’80 con Cornetti alla crema (1981, 109’). Regia di Sergio Martino. Con Edwige Fenech, Lino Banfi, Gianni Cavina, Marisa Merlini, Milena Vukotic. Tra travestimenti, tradimenti e situazioni esilaranti.

Su Rai Movie alle 21:10 spazio alla commedia storica con I visitatori 3 – Libertè, egalitè, fraternitè (2016, 110’). Regia di Jean-Marie Poiré. Con Jean Reno, Christian Clavier, Karin Viard, Frédérique Bel, Sylvie Testud. Godefroy e Jacquouille si ritrovano nella Rivoluzione francese, tra ghigliottine incombenti e adattamenti forzati al nuovo ordine.

Su Rai Movie alle 23:00 guerra e sopravvivenza in Black Hawk Down (2001, 144’). Regia di Ridley Scott. Con Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Sam Shepard. La missione a Mogadiscio del 1993 precipita nel caos quando due elicotteri vengono abbattuti e i soldati restano intrappolati nel fuoco nemico.

Su Rai 4 alle 21:20 il thriller on the road Paradise Highway (2022, 115’). Regia di Anna Gutto. Con Morgan Freeman, Cameron Monaghan, Frank Grillo, Juliette Binoche, Christiane Seidel. Una camionista, per salvare il fratello, accetta un carico illecito che si rivela essere una bambina vittima di tratta: inizia una fuga disperata con l’FBI alle calcagna.

Su Rai 4 alle 23:15 atmosfera tesa con Beast (2017, 107’). Regia di Michael Pearce. Con Jessie Buckley, Johnny Flynn, Geraldine James. In un’isola isolata, l’amore di una giovane per un uomo sospettato di omicidi scoperchia segreti e paure profonde.

Su 20 alle 21:10 adrenalina pura con Speed (1994, 119’). Regia di Jan De Bont. Con Keanu Reeves, Sandra Bullock, Jeff Daniels, Dennis Hopper. Un bus imbottito di esplosivo non può scendere sotto una certa velocità: corsa contro il tempo e tensione senza respiro.

Su 20 alle 23:11 si vola nel MonsterVerse con Kong: skull island (2017, 118’). Regia di Jordan Vogt-Roberts. Con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston, Toby Kebbell. Una spedizione militare-scientifica approda sull’isola del leggendario Kong, liberando forze primordiali.

Su Mediaset Italia2 alle 21:00 il dramma soprannaturale La zona morta (1983, 100’). Regia di David Cronenberg. Con Christopher Walken, Brooke Adams, Martin Sheen, Nicholas Campbell. Johnny, uscito dal coma con poteri premonitori, prova a cambiare il futuro fermando un politico destinato alla follia del potere.

Su Mediaset Italia2 alle 23:05 inquietudine crescente con Speak no evil: Non parlare con gli sconosciuti (2024, 110’). Regia di James Watkins. Con James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy, Alix West Lefler, Aisling Franciosi. Un tranquillo weekend in una tenuta isolata si trasforma in incubo per una famiglia.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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