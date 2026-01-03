I film in onda in TV stasera, sabato 3 gennaio 2026: dalla maratona di Jurassic Park al tennis di Zendaya Dall’animazione di Shrek Terzo su Italia 1 all’adrenalina di Jurassic Park: il mondo perduto su Sky Cinema Collection, fino al dramma di Challengers su Rai Movie.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono disponibili 31 film tra reti in chiaro, canali Sky e canali specializzati. Tra i titoli di spicco segnaliamo l’animazione per tutta la famiglia con Shrek Terzo su Italia 1, l’avventura di dinosauri in Jurassic Park: il mondo perduto su Sky Cinema Collection e il recente Challengers su Rai Movie.

Risate e avventura con Shrek Terzo: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4: alle 21:30 Johnny Stecchino (1991, commedia, 123′). Regia di Roberto Benigni. Cast: Franco Volpi, Ivano Marescotti, Nicoletta Braschi, Paolo Bonacelli, Roberto Benigni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia 1: alle 21:23 Shrek Terzo (2007, animazione, 92′). Regia di Chris Miller e Raman Hui. A seguire alle 23:11 Il ragazzo che diventerà re (2019, fantasy, 120′), regia di Joe Cornish. La storia: un ragazzo trova la mitica spada Excalibur e, con i suoi amici, affronta l’oscura Morgana per salvare il mondo. Cast: Louis Ashbourne Serkis, Tom Taylor, Rebecca Ferguson, Patrick Stewart, Dean Chaumoo, Rhianna Dorris, Angus Imrie, Denise Gough.

La7: alle 23:15 Quel che resta del giorno (1993, drammatico, 134′). Regia di James Ivory. Cast: Anthony Hopkins, Emma Thompson, Hugh Grant, James Fox, Christopher Reeve.

Le emozioni di Come fratelli: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Come fratelli (2025, commedia, 90′), regia di Antonio Padovan. Di cosa parla: due padri rimasti vedovi dopo un tragico incidente uniscono le forze per crescere i figli, dando vita a una nuova, insolita famiglia. Cast: Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Ludovica Martino, Paola Buratto, Mariana Lancellotti. Alle 22:50 Un film Minecraft (2025, avventura, 101′), regia di Jared Hess. Quattro amici vengono catapultati nell’Overworld cubico e, affiancati da Steve, devono proteggere il mondo da Piglin e Zombie per riuscire a tornare a casa. Cast: Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Jurassic Park: il mondo perduto (1997, avventura, 134′), regia di Steven Spielberg. Cast: Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Vince Vaughn. Alle 23:30 Jurassic Park III (2001, avventura, 90′), regia di Joe Johnston. Cast: Sam Neill, Laura Dern, William H. Macy, Téa Leoni, Alessandro Nivola.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 I delitti del BarLume – Non è un paese per bimbi (2024, commedia, 100′). Alle 22:30 I delitti del BarLume – Gatte da pelare (2024, commedia, 100′). Regia: Marco Teti, Michela Cocozza, Roan Johnson. Cast per entrambi: Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi, Filippo Timi, Lucia Mascino, Massimo Paganelli, Michele Di Mauro, Stefano Fresi.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Skyscraper (2018, azione, 102′), regia di R. Marshall Thurber. Un esperto di sicurezza dei grattacieli si trova incastrato in un attentato al grattacielo più alto del mondo in Cina e dovrà salvare la famiglia mentre fugge dalle accuse. Cast: Dwayne Johnson, Neve Campbell. Alle 22:45 Interceptor (Mad Max) (1978, azione, 88′), regia di George Miller. In un futuro violento, l’agente Max sceglie la strada della vendetta dopo la tragedia che colpisce la sua famiglia. Cast: Mel Gibson, Joanne Samuel, Roger Ward, Tim Burns.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Uno di noi (2020, drammatico, 113′), regia di Thomas Bezucha. Dopo la morte del figlio, un ex sceriffo e sua moglie tentano di salvare il nipote dalla minaccia della famiglia Weboy. Cast: Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Kayli Carter, BooBoo Stewart. Alle 23:00 Gli indifferenti (2020, drammatico, 104′), regia di Leonardo Guerra Seràgnoli. La storia: una famiglia dell’alta borghesia romana fronteggia la crisi finanziaria tra ricatti, relazioni ambigue e un figlio disilluso. Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Edoardo Pesce, Vincenzo Crea, Beatrice Grannò, Giovanna Mezzogiorno.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Cattivissimo me 4 (2024, animazione, 95′), regia di Chris Renaud e Patrick Delage. Gru, ora agente dell’AVL, deve proteggere la famiglia dalla vendetta di Maxime Le Mal, mentre il piccolo Gru Jr. gli dà filo da torcere. Alle 22:40 Wonder (2017, drammatico, 113′), regia di Stephen Chbosky. Un bambino con una malformazione facciale affronta il primo anno in una scuola tradizionale, commuovendo famiglia e comunità. Cast: Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 One for the Money (2012, commedia, 106′), regia di Julie Anne Robinson. Cast: Katherine Heigl, Jason O’Mara, John Leguizamo, Debbie Reynolds e altri. Alle 22:35 La cena perfetta (2022, drammatico, 90′), regia di Davide Minnella. Cast: Greta Scarano, Salvatore Esposito, Gianluca Colucci, Antonella Attili, Gianfranco Gallo.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 The Code (2008, thriller, 104′), regia di Mimi Leder. Un ladro internazionale pianifica il furto di due uova Fabergé per saldare un debito con la mafia russa, ma tutto si complica quando il giovane socio si innamora della figlioccia del boss. Cast: Antonio Banderas, Morgan Freeman, Tom Hardy e altri. Alle 22:50 Inside Man (2005, thriller, 129′), regia di Spike Lee. Cast: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster.

I misteri di Ipotesi di complotto: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:14 Ipotesi di complotto (1997, thriller, 134′), regia di Richard Donner. Cast: Mel Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart, Cylk Cozart, Stephen Kahan.

Cine34: alle 21:00 The Christmas Show (2021, commedia, 106′), regia di Alberto Ferrari. Di cosa parla: Sofia, vedova e madre di due figli, partecipa a un reality natalizio e, tra riflettori e rivalità, riscopre il vero senso delle feste e dell’amore. Cast: Raoul Bova, Serena Autieri, Tullio Solenghi, Francesco Pannofino, Ornella Muti. Alle 23:20 Con tutto il cuore (2021, commedia, 95′), regia di Vincenzo Salemme. Un professore riceve in trapianto il cuore di un boss e la madre del criminale cerca di convincerlo a vendicare il figlio. Cast: Vincenzo Salemme, Serena Autieri, Cristina Donadio, Maurizio Casagrande, Antonio Guerriero.

Rai Movie: alle 21:10 Challengers (2024, drammatico, 131′), regia di Luca Guadagnino. Tashi, ex promessa del tennis, allena il marito Art e lo iscrive al Challenger Tour, dove riemerge l’ex fidanzato Patrick, innescando una sfida tanto sportiva quanto sentimentale. Cast: Zendaya, Mike Faist, Josh O’Connor. Alle 23:25 Corsari (1995, avventura, 120′), regia di Renny Harlin. Cast: Geena Davis, Matthew Modine, Frank Langella, Maury Chaykin.

Rai 4: alle 21:20 Kiss of the Dragon (2001, azione, 98′), regia di Chris Nahon. A Parigi, un agente dei servizi cinesi finisce incastrato per un omicidio e deve provare la propria innocenza con l’aiuto di una prostituta americana. Cast: Jet Li, Bridget Fonda, Tchéky Karyo. Alle 23:00 Shock Wave – Ultimatum a Hong Kong (2020, avventura, 120′), regia di Herman Yau. Un ex artificiere, menomato da un’esplosione e senza memoria, si risveglia al centro di una catena di attentati che minaccia la città. Cast: Andy Lau, Ching Wan Lau, Ni Ni.

20: alle 21:10 The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006, azione, 104′), regia di Justin Lin. Cast: Lucas Black, Zachery Ty Bryan, Amber Stevens e altri. Alle 23:04 G.I. Joe – La nascita dei Cobra (2009, azione, 118′), regia di Stephen Sommers. Un’unità d’élite combatte Destro e l’organizzazione dei Cobra in una minaccia globale. Cast: Adewale Akinnuoye-Agbaje, Christopher Eccleston, Joseph Gordon-Levitt, Byung-hun Lee, Sienna Miller, Rachel Nichols.

Mediaset Italia2: alle 21:05 Blade (1999, azione, 120′), regia di Stephen Norrington. Cast: Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson, N’Bushe Wright. Alle 23:03 Gremlins 2 – La nuova stirpe (1990, fantasy, 107′), regia di Joe Dante. La storia: a New York, in un grattacielo hi-tech, tornano i mostriciattoli più indisciplinati del cinema; attenzione alle regole su luce, cibo e acqua. Cast: Zach Galligan, Phoebe Cates, Christopher Lee, Dick Miller.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche