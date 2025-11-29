I film in onda in TV stasera, sabato 29 novembre 2025: da Ritorno al crimine con Gassmann, a Shining di Kubrick Una serata ricchissima di scelte: dal fantasy Le streghe su Italia 1 all’azione di Commando su Rete 4, fino alle novità MalAmore e Fuori su Sky Cinema.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono oltre 25 titoli tra classici e novità, con soluzioni per ogni gusto: dal fantasy Le streghe su Italia 1, al dramma MalAmore su Sky Cinema 1, fino all’intenso John Q su Iris. Pronti a scegliere il vostro film?

Incanto e adrenalina con Le streghe su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 alle 21:35 propone Commando (1985, Azione, 90 minuti) diretto da Mark L. Lester, con Arnold Schwarzenegger, Dan Hedaya, Rae Dawn Chong, Vernon Wells.

Italia 1 alle 21:24 trasmette Le streghe (2020, Fantasy, 106 minuti) di Robert Zemeckis, con Anne Hathaway, Chris Rock, Kristin Chenoweth, Octavia Spencer, Stanley Tucci.

Nuove storie e grandi classici con MalAmore su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta MalAmore (2025, Drammatico, 108 minuti) di Francesca Schirru, con Giulia Schiavo, Simone Susinna, Antonella Carone, Antonio Orlando, Simon Grechi. Di cosa parla: Mary è intrappolata in una relazione tossica con Nunzio, figura del crimine. L’incontro con Giulio le apre uno spiraglio di libertà, ma l’addio scatena conseguenze pesanti. Alle 23:05 segue Fuori (2025, Drammatico, 115 minuti) di Mario Martone, con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Antonio Gerardi. La storia: nel 1980 la scrittrice Goliarda Sapienza, in carcere per un furto, trova nella comunità delle detenute l’occasione di una rinascita personale e creativa.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Blacklight (2022, Azione, 108 minuti) di Mark Williams, con Liam Neeson, Aidan Quinn, Taylor John Smith, Emmy Raver-Lampman. Alle 22:50 in onda I Mercenari 2 (2012, Azione, 102 minuti) di Simon West, con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris e un super cast d’azione.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 manda in onda Ritorno al crimine (2020, Commedia, 105 minuti) di Massimo Bruno, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gian Marco Tognazzi, Carlo Buccirosso. Di cosa parla: quattro amici inseguono tra Montecarlo e vecchie ruggini una donna capace di rubare un cuore e… parecchi soldi, incrociando un boss implacabile e un passato che non passa. Alle 22:50 spazio a C’era una volta il crimine (2022, Commedia, 90 minuti) di Massimiliano Bruno, con Edoardo Leo, Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Giampaolo Morelli.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Eyes Wide Shut (1999, Drammatico, 159 minuti) di Stanley Kubrick, con Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack. La storia: la confessione di un desiderio mette in crisi un medico che, in una notte sospesa tra realtà e sogno, s’inoltra in un labirinto di tentazioni e potere, fino a un misterioso rituale mascherato che lo costringe a guardare dentro di sé.

Sky Cinema Family alle 21:00 offre Minions (2015, Animazione, 91 minuti) di Kyle Balda e Pierre Coffin. Di cosa parla: tre Minions partono alla ricerca di un nuovo "cattivo" da servire, tra gag e avventure per tutta la famiglia. Alle 22:35 segue Moon il panda (2025, Avventura, 100 minuti) di Gilles de Maistre, con Liu Ye, Noé Yé, Nina Ye, Sylvia Chang, Alexandra Lamy. La storia: il giovane Tian, trasferito in campagna, stringe un’amicizia segreta con un cucciolo di panda che gli cambierà la vita.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Il bacio che aspettavo (2006, Commedia, 98 minuti) di Jon Kasdan, con Adam Brody, Meg Ryan, Kristen Stewart, JoBeth Williams. Alle 22:45 in onda Miller’s girl (2024, Commedia, 94 minuti) di Jade Halley Bartlett, con Martin Freeman, Jenna Ortega, Bashir Salahuddin, Gideon Adlon, Dagmara Dominczyk. Di cosa parla: una studentessa di talento e il suo insegnante si ritrovano in un gioco di specchi tra finzione e realtà che mette alla prova i loro lati più oscuri.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 trasmette Manhattan Nocturne (2016, Giallo) di Brian DeCubellis, con Adrien Brody, Yvonne Strahovski, Jennifer Beals, Campbell Scott. Alle 23:00 arriva On the line (2022, Thriller, 109 minuti) di Romuald Boulanger, con Mel Gibson, Kevin Dillon. La storia: un conduttore radiofonico riceve una minaccia in diretta sulla sua famiglia. Per salvarla dovrà sottostare a un gioco pericoloso, scoprendo identità e movente del suo ricattatore.

Sky Cinema 2 alle 21:15 propone La stanza accanto (2024, Drammatico, 107 minuti) di Pedro Almodóvar, con Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto. La storia: ex colleghe e amiche, Ingrid e Martha si ritrovano dopo anni di silenzio in circostanze estreme e insieme sorprendenti, tra memoria, dolcezza e ferite. Alle 23:05 segue Shining (1980, Horror, 119 minuti) di Stanley Kubrick, con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd.

Sky Cinema Collection alle 21:15 manda in onda Schindler’s List – La lista di Schindler (1993, Drammatico, 194 minuti) di Steven Spielberg, con Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Embeth Davidtz, Beatrice Macola.

Tensione e classici con John Q su Iris: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 programma John Q (2001, Drammatico, 118 minuti) di Nick Cassavetes, con Denzel Washington, Kimberly Elise, Anne Heche, James Woods. Di cosa parla: un padre disperato, bloccato dall’assicurazione, occupa l’ospedale per ottenere le cure vitali per il figlio, spingendosi oltre ogni limite pur di salvarlo.

Cine34 alle 21:00 propone Spaghetti a mezzanotte (1981, Commedia, 90 minuti) di Sergio Martino, con Lino Banfi, Barbara Bouchet, Teo Teocoli, Alida Chelli, Pippo Santonastaso. La storia: tra amori clandestini, un party in villa e un omicidio, tutto si risolve con un’abbondante spaghettata di mezzanotte. Alle 23:06 in onda Crema, cioccolata e pa… prika (1981, Commedia, 91 minuti) di Michele Massimo Tarantini, con Barbara Bouchet, Renzo Montagnani, Silvia Dionisio, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia. Di cosa parla: in una clinica di lusso, l’arrivo di una dietologa "raccomandata" sconvolge equilibri e gestioni, tra equivoci e risate.

Rai Movie alle 21:10 manda in onda Forza 10 da Navarone (1978, Guerra, 123 minuti) di Guy Hamilton, con Robert Shaw, Barbara Bach, Franco Nero, Harrison Ford. La storia: commandos inglesi in Jugoslavia per smascherare una spia e fermare una colonna corazzata. Tra prigionia, fuga e sacrifici, la missione si compie ma il prezzo è alto. Alle 23:20 segue Black Hawk Down (2001, Guerra, 144 minuti) di Ridley Scott, con Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Sam Shepard. Di cosa parla: 1993, Somalia. Una cattura mirata precipita nel caos quando due elicotteri vengono abbattuti e i soldati lottano per la sopravvivenza in una città in guerra.

Rai 4 alle 21:20 propone Legacy of lies – Gioco d’inganni (2020, Azione, 90 minuti) di Adrian Bol, con Scott Adkins, Honor Kneafsey, Andrea Vasiliou, Yuliia Sobol, Martin McDougall. La storia: un ex agente MI6 torna in campo per salvare la figlia e chiudere un vecchio caso, correndo contro il tempo per consegnare documenti segreti e sfuggire a conseguenze letali. Alle 23:05 segue Escape Plan – Fuga dall’inferno (2013, Azione, 111 minuti) di Mikael Håfström, con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, Sam Neill, Vincent D’Onofrio.

20 alle 21:12 trasmette Skiptrace – Missione Hong Kong (2016, Azione, 120 minuti) di Renny Harlin, con Jackie Chan, Bingbing Fan, Johnny Knoxville, Eve Torres, Michael Wong, Eric Tsang. Di cosa parla: un detective e un truffatore americano formano una coppia improbabile per fermare un boss, tra inseguimenti e luoghi spettacolari. Alle 23:24 in onda Killer elite (2012, Azione, 105 minuti) di Gary McKendry, con Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro, Yvonne Strahovski, Ben Mendelsohn.

Mediaset Italia2 alle 21:15 propone La zona morta (1983, Drammatico, 100 minuti) di David Cronenberg, con Christopher Walken, Brooke Adams, Martin Sheen, Nicholas Campbell. Di cosa parla: uscito dal coma, Johnny scopre di "vedere" il futuro e tenta di impedire l’ascesa di un politico che potrebbe scatenare una guerra nucleare, mettendo a rischio la sua vita e la sua sanità mentale. Alle 23:09 segue Lights out: terrore nel buio (2016, Horror, 81 minuti) di David F. Sandberg, con Teresa Palmer, Maria Bello, Billy Burke, Emily Alyn Lind.

Rai Premium alle 23:15 manda in onda In arte Nino (2016, Biografico, 100 minuti) di Luca Manfredi, con Elio Germano, Miriam Leone, Leo Gullotta, Giorgio Tirabassi, Stefano Fresi, Barbara Ronchi.

