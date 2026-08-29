I film in onda in TV stasera, sabato 29 agosto 2026: Sean Connery torna 007 e Claudia Cardinale nel cult di Sergio Leone Dal capolavoro C’era una volta il West su Rai 3 all’azione di Kong: Skull Island su Italia 1, passando per Dirty Angels – Missione sotto copertura su Sky Cinema Uno.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra i titoli spiccano il classico C’era una volta il West su Rai 3, l’avventura adrenalinica Kong: Skull Island su Italia 1 e l’action contemporaneo Dirty Angels – Missione sotto copertura su Sky Cinema Uno. Una serata ricchissima di scelte per tutti i gusti, dal western d’autore ai thriller e alle commedie.

Epica western e azione moderna con C’era una volta il West e Kong: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 — 21:20 Crociera con delitto (2024, giallo, 85’). Regia di Randy Carter; con Skye Coyne, Matthew Pohlkamp, Ryan Carnes, Gina Hiraizumi. A seguito del ritrovamento del corpo della zia caduta in mare da una nave da crociera, Olivia scopre segreti di famiglia che emergono mentre nuovi decessi complicano il quadro. Un giallo contemporaneo che mescola misteri personali e intrigo a bordo.

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Rai 3 — 21:20 C’era una volta il West (1968, western, 178’). Regia di Sergio Leone; con Charles Bronson, Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards. La storia: un magnate della ferrovia brama le terre dei McBain e invia il killer Frank; la sopravvissuta Jill si allea con il misterioso Armonica per regolare conti e giustizia in un’America che avanza col treno. Musiche iconiche, duelli all’ultimo respiro e un cast memorabile per il capolavoro del western all’italiana.

Italia 1 — 21:18 Kong: Skull Island (2017, azione/avventura, 118’). Regia di Jordan Vogt-Roberts; con Brie Larson, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Toby Kebbell. Un team di scienziati e militari approda su un’isola inesplorata del Pacifico e scopre l’inarrestabile Kong e altre creature colossali. Spettacolo visivo, ritmo serrato e un cast di stelle per un monster-movie dal grande respiro.

La7 — 21:15 Agente 007 – Si vive solo due volte (1967, thriller/spy, 116’). Regia di Lewis Gilbert; con Sean Connery, Donald Pleasence, Akiko Wakabayashi. Bond vola in Estremo Oriente per sventare un complotto che può scatenare la guerra mondiale, tra basi segrete e gadget memorabili. — 23:30 Il postino suona sempre due volte (1981, drammatico, 121’). Regia di Bob Rafelson; con Jack Nicholson, Jessica Lange. Passione, crimine e desiderio in una storia di tradimento e avidità ambientata negli anni Trenta.

TV8 — 21:40 I delitti del BarLume – Il telefono senza fili (2015, commedia giallo, 100’). Regia di Roan Johnson; con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi e il celebre "quartetto" del BarLume. A Pineta, un caso da ricostruire tra pettegolezzi e telefonate che distorcono la verità. — 23:30 I delitti del BarLume – Azione e reazione (2015, commedia giallo, 90’). Una nuova indagine tra humor toscano e intuizioni fulminanti.

L’azione di Dirty Angels e le grandi storie d’autore: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno — 21:15 Dirty Angels – Missione sotto copertura (2024, azione, 104’). Regia di Martin Campbell; con Eva Green, Maria Bakalova, Ruby Rose. Una task force tutta al femminile si infiltra in Afghanistan fingendosi ONG per liberare degli ostaggi: la missione deraglia tra tradimenti e fantasmi del passato. — 23:00 Ferrari (2023, biografico, 130’). Regia di Michael Mann; con Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley. Un ritratto intimo dell’uomo dietro il mito dell’automobilismo, tra ambizioni, lutti e il prezzo dell’eccellenza.

Sky Cinema Collection — 21:15 I delitti del BarLume – Il matrimonio di Pasquali (2025, giallo, 90’). Regia di Roan Johnson, Marco Teti; con Filippo Timi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi. Nozze in Calabria interrotte da un delitto: indaga la Fusco mentre a Pineta Massimo fronteggia scherzi "alla Amici miei". — 22:55 I delitti del BarLume – La danza dello squalo (2025, giallo, 90’). Regia di Milena Cocozza. Un presunto squalo terrorizza Pineta: la verità potrebbe celarsi altrove.

Sky Cinema Action — 21:00 Lucy (2014, azione/sci-fi, 89’). Regia di Luc Besson; con Scarlett Johansson, Morgan Freeman. Una droga sperimentale spalanca alla protagonista capacità mentali illimitate, trasformandola in un’arma inarrestabile alla ricerca della verità. — 22:35 Face/Off – Due facce di un assassino (1997, azione, 137’). Regia di John Woo; con John Travolta, Nicolas Cage. Un agente e un terrorista si scambiano il volto in un adrenalinico duello identitario firmato dal maestro dell’action ballettistica.

Sky Cinema Comedy — 21:00 Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (2021, commedia, 110’). Regia di Riccardo Milani; con Paola Cortellesi, Antonio Albanese. Tra carcere, parrocchia e San Basilio, Monica e Giovanni scoprono che il loro legame non è finito. — 22:55 Gli idoli delle donne (2022, commedia, 90’). Regia di Claudio Gregori, Eros Puglielli, Pasquale Petrolo. Una satira pop dai toni surreali firmata dal duo Lillo & Greg.

Sky Cinema Drama — 21:00 Caracas (2024, drammatico, 110’). Regia di Marco D’Amore; con Toni Servillo, Marco D’Amore. Il ritorno a casa di uno scrittore e l’incontro con un amico che ha rinnegato il passato neofascista per la fede: identità, colpa e redenzione. — 22:55 The Fabelmans (2022, drammatico, 151’). Regia di Steven Spielberg; con Michelle Williams, Paul Dano. Un coming-of-age sulla potenza del cinema e sulla famiglia, tra sguardo personale e universalità del racconto.

Sky Cinema Family — 21:00 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971, fantasy, 91’). Regia di Mel Stuart; con Gene Wilder. Un tour fiabesco dentro la fantasia, dove virtù e vizi dei bambini sono messi alla prova. — 22:45 Viaggio al centro della Terra (2008, avventura, 92’). Regia di Eric Brevig; con Brendan Fraser. Un mondo sotterraneo pieno di pericoli e meraviglie in un’avventura per tutta la famiglia.

Sky Cinema Romance — 21:00 Shakespeare in Love (1998, commedia romantica, 122’). Regia di John Madden; con Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes. L’incontro tra il giovane Shakespeare e Viola accende la scintilla creativa che porterà a Romeo e Giulietta. — 23:05 Il filo nascosto (2017, drammatico, 130’). Regia di Paul Thomas Anderson; con Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps. Una relazione di potere e dipendenza nel mondo dell’alta moda anni ’50, tra eleganza e ossessione.

Sky Cinema Suspense — 21:00 Into the Ashes – Storia criminale (2019, drammatico/crime, 98’). Regia di Aaron Harvey; con Luke Grimes, Frank Grillo, James Badge Dale. Un uomo dal passato oscuro cerca una nuova vita ma la violenza lo richiama al regolamento di conti. — 22:45 Detective Marlowe (2022, thriller, 110’). Regia di Neil Jordan; con Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange. Il leggendario investigatore tra segreti hollywoodiani e corruzione.

Grandi classici, autori e genere: le proposte delle reti specializzate

Iris — 21:14 Rapina a Stoccolma (2018, drammatico, 92’). Regia di Robert Budreau; con Ethan Hawke, Noomi Rapace, Mark Strong. Ispirato ai fatti del 1973: durante un sequestro in banca, tra ostaggi e rapitori nasce un controverso legame che darà il nome alla celebre "sindrome di Stoccolma". — 23:13 Insomnia (2002, thriller, 119’). Regia di Christopher Nolan; con Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank. Un detective consumato dalla colpa e dall’insonnia viene ricattato dall’assassino che ha visto il suo errore.

Cine34 — 21:15 L’infermiera nella corsia dei militari (1979, commedia, 88’). Regia di Mariano Laurenti; con Nadia Cassini, Lino Banfi, Alvaro Vitali. Sexy-comedy all’italiana tra malizie e malintesi in corsia. — 23:09 Sabato domenica e venerdì (1979, commedia a episodi, 110’). Regia di Sergio Martino, Pasquale Festa Campanile, Castellano & Pipolo; con Adriano Celentano, Edwige Fenech, Lino Banfi. Tre storie di equivoci, finti matrimoni e gelosie nel segno della commedia pop anni ’70.

Rai Movie — 20:50 Stanlio e Ollio – Questione d’onore (1935, comico, cortometraggio, 19’). Slapstick senza tempo del duo più amato. — 21:10 Modalità aereo (2019, commedia, 100’). Regia di Fausto Brizzi; con Paolo Ruffini, Pasquale Petrolo, Violante Placido. Uno smartphone "sbagliato" stravolge per un giorno le vite di un imprenditore e di un uomo qualunque, tra gag e riscoperte personali. — 22:55 Medicus (2013, avventura storica, 135’). Regia di Philipp Stölzl; con Tom Payne, Stellan Skarsgård, Ben Kingsley. Il viaggio iniziatico di un guaritore dall’Inghilterra medievale alla Persia alla scuola di Ibn Sina.

Rai 4 — 21:20 Killers of the Flower Moon (2023, storico/crime, 206’). Regia di Martin Scorsese; con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone. Negli anni ’20, gli omicidi dei nativi Osage in Oklahoma dopo la scoperta del petrolio: intrighi, razzismo sistemico e l’intervento federale in un poderoso affresco americano.

20 — 21:11 First Kill (2017, azione, 97’). Regia di Steven C. Miller; con Bruce Willis, Hayden Christensen. Un weekend in campagna si trasforma in un incubo dopo una rapina finita male: un padre lotta per salvare il figlio preso in ostaggio. — 23:04 Voyagers (2021, fantascienza, 108’). Regia di Neil Burger; con Tye Sheridan, Lily-Rose Depp. Su un’astronave generazionale, giovani addestrati senza emozioni riscoprono impulsi primordiali, scatenando paura e lotte di potere.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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