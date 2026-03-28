I film in onda in TV stasera, sabato 28 marzo 2026: dalla commedia di Lino Banfi, a quella di Enrico Brignano Una serata ricchissima: dall’animazione di Cattivissimo me 2 su Italia 1 all’azione di The equalizer 2 su Sky Cinema 1, fino ai colpi di scena de L’inganno perfetto su Iris.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 31 i titoli in palinsesto sabato 28 marzo 2026, con scelte per ogni gusto: dall’animazione di Cattivissimo me 2 su Italia 1 all’azione di The equalizer 2 – Senza perdono su Sky Cinema 1, fino agli intrighi de L’inganno perfetto su Iris.

Divertimento e adrenalina con Cattivissimo me 2: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 (21:33) propone Pari e dispari (1978, Avventura) diretto da Sergio Corbucci. Durata: 114 minuti. Nel cast spiccano Bud Spencer e Terence Hill, affiancati da Luciano Catenacci, Marisa Laurito e Salvatore Borgese. Un classico del duo più amato del cinema popolare italiano.

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Italia 1 apre la serata alle 21:21 con Cattivissimo me 2 (2013, Animazione), regia di Chris Renaud e Pierre Louis Padang Coffin. Durata: 98 minuti. A seguire, alle 23:27, The Mask 2 (2005, Fantasy) con Jamie Kennedy, Alan Cumming, Bob Hoskins, Ryan Falconer e Traylor Howard; regia di Lawrence Guterman. Durata: 86 minuti.

L’azione di The equalizer 2 – Senza perdono e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) schiera The equalizer 2 – Senza perdono (2018, Azione) di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Melissa Leo, Bill Pullman, Ashton Sanders e Pedro Pascal. Di cosa parla: un ex agente della CIA combatte l’ingiustizia a Boston; la morte di un’amica lo trascina in una missione di vendetta che scoperchia una cospirazione oscura. Durata: 121 minuti. In seconda serata (23:20) arriva Clean up Crew: Specialisti in lavori sporchi (2024, Commedia) di Jon Keeyes con Jonathan Rhys Meyers, Antonio Banderas e Melissa Leo. La storia: una squadra che ripulisce scene del crimine trova una valigetta piena di soldi e finisce nel mirino di un boss spietato e di agenti governativi disposti a tutto. Durata: 95 minuti.

Sky Cinema Action (21:00) propone Midway (2019, Guerra) di Roland Emmerich con Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans e Aaron Eckhart. Di cosa parla: la battaglia dell’atollo di Midway, risposta americana a Pearl Harbor, tra trappole strategiche e tecnologia bellica giapponese. Durata: 138 minuti. Alle 23:20, Spider-Man: Far from home (2019, Fantasy) di Jon Watts con Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders e Jon Favreau. Durata: 142 minuti.

Sky Cinema Collection (21:15) mette il turbo con Need for speed (2014, Azione) di Scott Waugh con Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Rami Malek e Scott Mescudi. Durata: 125 minuti. Dalle 23:30, spazio all’avventura con Jumanji – Benvenuti nella giungla (2017, Avventura) di Jake Kasdan con Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black e Nick Jonas. La storia: quattro adolescenti finiscono nei corpi dei loro avatar all’interno di un videogioco e devono sopravvivere nella giungla scoprendo la propria vera identità. Durata: 119 minuti.

Sky Cinema Comedy (21:00) presenta Poveri ma ricchi (2016, Commedia) di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone e Lodovica Comello. Di cosa parla: i Tucci vincono 100 milioni e si trasferiscono a Milano, ma ostentare ricchezza non è più di moda e l’adattamento sarà tutt’altro che semplice. Durata: 97 minuti. Alle 22:45, Poveri ma ricchissimi (2017, Commedia), regia di Fausto Brizzi. Durata: 96 minuti.

Sky Cinema Drama (21:00) manda in onda Una vita in fuga (2021, Drammatico) diretto da Sean Penn con Dylan Penn, Sean Penn e Josh Brolin. La storia: Jennifer cresce tra i rischi e le fughe di un padre carismatico ma ladro; quando i suoi piani diventano pericolosi, lei si ritrova coinvolta in un’avventura devastante. Durata: 107 minuti. Dalle 22:55, commedia corale con Natale all’improvviso (2015, Commedia) di Jessie Nelson con Diane Keaton, John Goodman, Amanda Seyfried, Olivia Wilde e Alan Arkin. Durata: 125 minuti.

Sky Cinema Family (21:00) per tutta la famiglia propone Sing (2016, Animazione) di Garth Jennings. Durata: 110 minuti. A seguire (22:50), Sing 2 – Sempre più forte (2021, Animazione) di Garth Jennings e Christophe Lourdelet: Buster e il suo gruppo puntano al Crystal Tower Theatre di Redshore City e per convincere il magnate Jimmy Crystal provano a riportare sul palco la leggenda del rock Clay Calloway. Durata: 114 minuti.

Sky Cinema Romance (21:00) scalda i cuori con Appuntamento con l’amore (2010, Commedia) di Garry Marshall con Julia Roberts, Anne Hathaway, Jessica Biel, Jennifer Garner, Bradley Cooper e Jamie Foxx. Durata: 125 minuti. Dalle 23:10, Mektoub, my love: Canto Uno (2018, Drammatico) di Abdellatif Kechiche con Shain Boumedine e Ophélie Baufle: Amin torna nel Sud della Francia tra famiglia, amici e sirene estive; quando arriva l’amore, decide il mektoub, il destino. Durata: 180 minuti.

Sky Cinema Suspense (21:00) alza la tensione con Humane (2024, Horror) di Caitlin Cronenberg con Jay Baruchel, Emily Hampshire e Peter Gallagher. La storia: in un futuro piegato dal collasso ambientale, un padre aderisce a un programma di eutanasia governativa; una cena di famiglia fa precipitare gli eventi. Durata: 93 minuti. Alle 22:40, The twin – L’altro volto del male (2022, Horror) di Taneli Mustonen con Teresa Palmer e Steven Cree: una famiglia si trasferisce in campagna dopo la perdita di uno dei gemelli, ma la quiete nasconde segreti oscuri. Durata: 109 minuti.

Intrighi e cult con L’inganno perfetto: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:14) programma L’inganno perfetto (2019, Drammatico) di Bill Condon con Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey e Jim Carter. La storia: un abile truffatore punta a una ricca vedova conosciuta online, ma l’inaspettato coinvolgimento emotivo incrina i suoi piani. Durata: 109 minuti. In seconda serata (23:29), Crisis – Confini e dipendenze (2021, Thriller) di Nicholas Jarecki con Gary Oldman, Armie Hammer, Evangeline Lilly e Greg Kinnear: tre storie s’intrecciano nell’epidemia da oppioidi tra traffici di Fentanyl, indagini familiari e verità scomode sull’industria farmaceutica. Durata: 118 minuti.

Cine34 (21:00) celebra il calcio all’italiana con L’allenatore nel pallone (1984, Comico) di Sergio Martino con Lino Banfi, Gigi Sammarchi, Andrea Roncato e Licinia Lentini. Di cosa parla: un tecnico viene ingaggiato per far retrocedere una neopromossa in Serie A, ma l’arrivo di un bomber brasiliano ribalta i pronostici fino a un finale trionfante. Durata: 98 minuti. Alle 23:14, Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone (1985, Commedia) di Sergio Martino con Andrea Roncato, Gigi Sammarchi, Milena Vukotic e Leo Gullotta. Durata: 93 minuti.

Rai Movie (21:10) entra in missione con Charlie’s Angels (2019, Azione) di Elizabeth Banks con Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska e Djimon Hounsou. Di cosa parla: un giovane ingegnere mette a rischio la sicurezza globale con una tecnologia pericolosa; le Angels dell’agenzia Townsend, ora internazionale, sono pronte a rischiare tutto. Durata: 119 minuti. Dalle 23:10, azione dura con Jimmy Bobo – Bullet to the Head (2012, Azione) di Walter Hill con Sylvester Stallone, Jason Momoa, Christian Slater e Sung Kang. Durata: 88 minuti.

Rai 4 (21:20) propone Rebellion – Un atto di guerra (2011, Drammatico) di e con Mathieu Kassovitz, con Iabe Lapacas e Malik Zidi. La storia: Nuova Caledonia, 1988. Il comandante del GIGN Philippe Legorjus tratta con i ribelli kanak dopo un sequestro di ostaggi, tra tensioni politiche e decisioni drammatiche. Durata: 136 minuti.

20 (21:10) offre Codice: Swordfish (2001, Azione) di Dominic Sena con John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry e Don Cheadle. Di cosa parla: un hacker appena uscito di prigione accetta un’offerta milionaria per una truffa informatica guidata da un personaggio ambiguo, mentre lotta per la figlia. Durata: 99 minuti. In seconda serata (23:22), Oldboy (2013, Azione) di Spike Lee con Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Samuel L. Jackson e Sharlto Copley. Durata: 104 minuti.

Mediaset Italia2 (21:01) mette brividi con Dark Water (2001, Horror) di Hideo Nakata con Hitomi Kuroki, Rio Kanno, Asami Mizukawa e Mirei Oguchi. La storia: madre e figlia si trasferiscono in un palazzo dove strane presenze e un’infiltrazione dal soffitto rimandano alla scomparsa di una bambina. Durata: 101 minuti. Alle 23:06, L’ultima casa a sinistra (2009, Horror) di Dennis Iliadis con Tony Goldwyn, Monica Potter, Sara Paxton e Aaron Paul. Durata: 110 minuti.

Cielo (23:15) porta in scena Grand Isle (2019, Azione) di Stephen S. Campanelli con Nicolas Cage, Kelsey Grammer, KaDee Strickland, Luke Benward e Zulay Henao. Di cosa parla: su un’isola della Louisiana, un ex marine si trova invischiato in eventi misteriosi dopo un tentato furto; una tempesta costringe a ospitare in casa un giovane ladro e la situazione precipita. Durata: 100 minuti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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