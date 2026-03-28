I film in onda in TV stasera, sabato 28 marzo 2026: dalla commedia di Lino Banfi, a quella di Enrico Brignano
Una serata ricchissima: dall’animazione di Cattivissimo me 2 su Italia 1 all’azione di The equalizer 2 su Sky Cinema 1, fino ai colpi di scena de L’inganno perfetto su Iris.
Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 31 i titoli in palinsesto sabato 28 marzo 2026, con scelte per ogni gusto: dall’animazione di Cattivissimo me 2 su Italia 1 all’azione di The equalizer 2 – Senza perdono su Sky Cinema 1, fino agli intrighi de L’inganno perfetto su Iris.
Divertimento e adrenalina con Cattivissimo me 2: le proposte delle reti in chiaro
Rete 4 (21:33) propone Pari e dispari (1978, Avventura) diretto da Sergio Corbucci. Durata: 114 minuti. Nel cast spiccano Bud Spencer e Terence Hill, affiancati da Luciano Catenacci, Marisa Laurito e Salvatore Borgese. Un classico del duo più amato del cinema popolare italiano.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Italia 1 apre la serata alle 21:21 con Cattivissimo me 2 (2013, Animazione), regia di Chris Renaud e Pierre Louis Padang Coffin. Durata: 98 minuti. A seguire, alle 23:27, The Mask 2 (2005, Fantasy) con Jamie Kennedy, Alan Cumming, Bob Hoskins, Ryan Falconer e Traylor Howard; regia di Lawrence Guterman. Durata: 86 minuti.
L’azione di The equalizer 2 – Senza perdono e le altre proposte di Sky Cinema
Sky Cinema 1 (21:15) schiera The equalizer 2 – Senza perdono (2018, Azione) di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Melissa Leo, Bill Pullman, Ashton Sanders e Pedro Pascal. Di cosa parla: un ex agente della CIA combatte l’ingiustizia a Boston; la morte di un’amica lo trascina in una missione di vendetta che scoperchia una cospirazione oscura. Durata: 121 minuti. In seconda serata (23:20) arriva Clean up Crew: Specialisti in lavori sporchi (2024, Commedia) di Jon Keeyes con Jonathan Rhys Meyers, Antonio Banderas e Melissa Leo. La storia: una squadra che ripulisce scene del crimine trova una valigetta piena di soldi e finisce nel mirino di un boss spietato e di agenti governativi disposti a tutto. Durata: 95 minuti.
Sky Cinema Action (21:00) propone Midway (2019, Guerra) di Roland Emmerich con Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans e Aaron Eckhart. Di cosa parla: la battaglia dell’atollo di Midway, risposta americana a Pearl Harbor, tra trappole strategiche e tecnologia bellica giapponese. Durata: 138 minuti. Alle 23:20, Spider-Man: Far from home (2019, Fantasy) di Jon Watts con Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders e Jon Favreau. Durata: 142 minuti.
Sky Cinema Collection (21:15) mette il turbo con Need for speed (2014, Azione) di Scott Waugh con Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Rami Malek e Scott Mescudi. Durata: 125 minuti. Dalle 23:30, spazio all’avventura con Jumanji – Benvenuti nella giungla (2017, Avventura) di Jake Kasdan con Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black e Nick Jonas. La storia: quattro adolescenti finiscono nei corpi dei loro avatar all’interno di un videogioco e devono sopravvivere nella giungla scoprendo la propria vera identità. Durata: 119 minuti.
Sky Cinema Comedy (21:00) presenta Poveri ma ricchi (2016, Commedia) di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone e Lodovica Comello. Di cosa parla: i Tucci vincono 100 milioni e si trasferiscono a Milano, ma ostentare ricchezza non è più di moda e l’adattamento sarà tutt’altro che semplice. Durata: 97 minuti. Alle 22:45, Poveri ma ricchissimi (2017, Commedia), regia di Fausto Brizzi. Durata: 96 minuti.
Sky Cinema Drama (21:00) manda in onda Una vita in fuga (2021, Drammatico) diretto da Sean Penn con Dylan Penn, Sean Penn e Josh Brolin. La storia: Jennifer cresce tra i rischi e le fughe di un padre carismatico ma ladro; quando i suoi piani diventano pericolosi, lei si ritrova coinvolta in un’avventura devastante. Durata: 107 minuti. Dalle 22:55, commedia corale con Natale all’improvviso (2015, Commedia) di Jessie Nelson con Diane Keaton, John Goodman, Amanda Seyfried, Olivia Wilde e Alan Arkin. Durata: 125 minuti.
Sky Cinema Family (21:00) per tutta la famiglia propone Sing (2016, Animazione) di Garth Jennings. Durata: 110 minuti. A seguire (22:50), Sing 2 – Sempre più forte (2021, Animazione) di Garth Jennings e Christophe Lourdelet: Buster e il suo gruppo puntano al Crystal Tower Theatre di Redshore City e per convincere il magnate Jimmy Crystal provano a riportare sul palco la leggenda del rock Clay Calloway. Durata: 114 minuti.
Sky Cinema Romance (21:00) scalda i cuori con Appuntamento con l’amore (2010, Commedia) di Garry Marshall con Julia Roberts, Anne Hathaway, Jessica Biel, Jennifer Garner, Bradley Cooper e Jamie Foxx. Durata: 125 minuti. Dalle 23:10, Mektoub, my love: Canto Uno (2018, Drammatico) di Abdellatif Kechiche con Shain Boumedine e Ophélie Baufle: Amin torna nel Sud della Francia tra famiglia, amici e sirene estive; quando arriva l’amore, decide il mektoub, il destino. Durata: 180 minuti.
Sky Cinema Suspense (21:00) alza la tensione con Humane (2024, Horror) di Caitlin Cronenberg con Jay Baruchel, Emily Hampshire e Peter Gallagher. La storia: in un futuro piegato dal collasso ambientale, un padre aderisce a un programma di eutanasia governativa; una cena di famiglia fa precipitare gli eventi. Durata: 93 minuti. Alle 22:40, The twin – L’altro volto del male (2022, Horror) di Taneli Mustonen con Teresa Palmer e Steven Cree: una famiglia si trasferisce in campagna dopo la perdita di uno dei gemelli, ma la quiete nasconde segreti oscuri. Durata: 109 minuti.
Intrighi e cult con L’inganno perfetto: le proposte delle reti specializzate
Iris (21:14) programma L’inganno perfetto (2019, Drammatico) di Bill Condon con Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey e Jim Carter. La storia: un abile truffatore punta a una ricca vedova conosciuta online, ma l’inaspettato coinvolgimento emotivo incrina i suoi piani. Durata: 109 minuti. In seconda serata (23:29), Crisis – Confini e dipendenze (2021, Thriller) di Nicholas Jarecki con Gary Oldman, Armie Hammer, Evangeline Lilly e Greg Kinnear: tre storie s’intrecciano nell’epidemia da oppioidi tra traffici di Fentanyl, indagini familiari e verità scomode sull’industria farmaceutica. Durata: 118 minuti.
Cine34 (21:00) celebra il calcio all’italiana con L’allenatore nel pallone (1984, Comico) di Sergio Martino con Lino Banfi, Gigi Sammarchi, Andrea Roncato e Licinia Lentini. Di cosa parla: un tecnico viene ingaggiato per far retrocedere una neopromossa in Serie A, ma l’arrivo di un bomber brasiliano ribalta i pronostici fino a un finale trionfante. Durata: 98 minuti. Alle 23:14, Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone (1985, Commedia) di Sergio Martino con Andrea Roncato, Gigi Sammarchi, Milena Vukotic e Leo Gullotta. Durata: 93 minuti.
Rai Movie (21:10) entra in missione con Charlie’s Angels (2019, Azione) di Elizabeth Banks con Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska e Djimon Hounsou. Di cosa parla: un giovane ingegnere mette a rischio la sicurezza globale con una tecnologia pericolosa; le Angels dell’agenzia Townsend, ora internazionale, sono pronte a rischiare tutto. Durata: 119 minuti. Dalle 23:10, azione dura con Jimmy Bobo – Bullet to the Head (2012, Azione) di Walter Hill con Sylvester Stallone, Jason Momoa, Christian Slater e Sung Kang. Durata: 88 minuti.
Rai 4 (21:20) propone Rebellion – Un atto di guerra (2011, Drammatico) di e con Mathieu Kassovitz, con Iabe Lapacas e Malik Zidi. La storia: Nuova Caledonia, 1988. Il comandante del GIGN Philippe Legorjus tratta con i ribelli kanak dopo un sequestro di ostaggi, tra tensioni politiche e decisioni drammatiche. Durata: 136 minuti.
20 (21:10) offre Codice: Swordfish (2001, Azione) di Dominic Sena con John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry e Don Cheadle. Di cosa parla: un hacker appena uscito di prigione accetta un’offerta milionaria per una truffa informatica guidata da un personaggio ambiguo, mentre lotta per la figlia. Durata: 99 minuti. In seconda serata (23:22), Oldboy (2013, Azione) di Spike Lee con Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Samuel L. Jackson e Sharlto Copley. Durata: 104 minuti.
Mediaset Italia2 (21:01) mette brividi con Dark Water (2001, Horror) di Hideo Nakata con Hitomi Kuroki, Rio Kanno, Asami Mizukawa e Mirei Oguchi. La storia: madre e figlia si trasferiscono in un palazzo dove strane presenze e un’infiltrazione dal soffitto rimandano alla scomparsa di una bambina. Durata: 101 minuti. Alle 23:06, L’ultima casa a sinistra (2009, Horror) di Dennis Iliadis con Tony Goldwyn, Monica Potter, Sara Paxton e Aaron Paul. Durata: 110 minuti.
Cielo (23:15) porta in scena Grand Isle (2019, Azione) di Stephen S. Campanelli con Nicolas Cage, Kelsey Grammer, KaDee Strickland, Luke Benward e Zulay Henao. Di cosa parla: su un’isola della Louisiana, un ex marine si trova invischiato in eventi misteriosi dopo un tentato furto; una tempesta costringe a ospitare in casa un giovane ladro e la situazione precipita. Durata: 100 minuti.
Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
I film in onda in TV stasera, sabato 21 marzo 2026: dalla commedia di Pieraccioni al dramma di Paola Cortellesi
Dall’animazione di Cattivissimo me su Italia 1 alla commedia Fidanzata in affitto su...
Fabio De Luigi con Valentina Lodovini, stasera in Tv (gratis) un gioiello della commedia italiana: un film per ridere e riflettere
Una serata ricchissima: dall’azione di Men in Black: International su TV8 ai misteri...
I film in onda in TV stasera, sabato 14 marzo 2026: c'è il film cult di Checco Zalone
Dall’intenso The whale su Rai 3 alla magia per famiglie di Tata Matilda e il grande ...
I film in onda in TV stasera, sabato 28 febbraio 2026, dal cult con Bisio e Siani, al successo di Fabio De Luigi
Dalla commedia Benvenuti al Sud su Canale 5 al cult di Scorsese The Wolf of Wall Str...
Serena Rossi in ansia per colpa del figlio: cosa l'ha mandato in crisi
Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, va in onda Troppo Napoletano con l'attrice parte...
Il film più indimenticabile di Kurt Russell: dove vederlo oggi
Questa sera, mercoledì 18 marzo 2026, torna in TV il cult 1997: Fuga da New York. Da...
Il film più drammatico di Tom Hanks: l'impresa è disperata
Questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, va in onda Salvate il soldato Ryan: eroismo e ...
Robert Redford, stasera in tv il suo capolavoro dimenticato: un film imperdibile che scandalizzò tutti
Dalla commedia italiana Era ora su Rai 2 all’epica de Il gladiatore 2 su Sky Cinema ...