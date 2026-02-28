I film in onda in TV stasera, sabato 28 febbraio 2026, dal cult con Bisio e Siani, al successo di Fabio De Luigi Dalla commedia Benvenuti al Sud su Canale 5 al cult di Scorsese The Wolf of Wall Street su Rai 3, passando per la maratona action su Sky Cinema con la saga di Bourne e Kong.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 33 i film disponibili tra reti in chiaro, Sky Cinema e canali specializzati: dalla commedia Benvenuti al Sud su Canale 5 al biografico The Wolf of Wall Street su Rai 3, fino all’animazione di Transformers One su Sky Cinema Family. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Risate e avventura con Benvenuti al Sud e altri titoli di prime time: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 alle 20:35 propone The Wolf of Wall Street (2013, 179 minuti), regia di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Kyle Chandler, Rob Reiner, Jean Dujardin, Jon Bernthal. Di cosa parla: un uomo ambizioso e avido, con una passione smodata per il lusso e l’eccesso, scala rapidamente la carriera nella finanza e precipita in una spirale di droga, sesso e azzardi che lo porterà alla rovina. Genere Biografico.

Rete 4 alle 21:33 manda in onda I dieci comandamenti (1956, 220 minuti), regia di Cecil B. De Mille, con Anne Baxter, Charlton Heston, Edward G. Robinson, Yul Brynner. Genere Avventura.

Canale 5 alle 21:20 fa spazio alla commedia Benvenuti al Sud (2010, 102 minuti), regia di Luca Miniero, con Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Claudio Bisio, Giacomo Rizzo, Nando Paone, Valentina Lodovini.

Italia 1 alle 21:19 propone Sonic – Il film (2019, 94 minuti), regia di Jeff Fowler, con Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Lee Majdoub, Neal McDonough, Adam Pally, Debs Howard, Elfina Luk, Natasha Rothwell, Bailey Skodje. La storia: un velocissimo riccio blu unisce le forze con lo sceriffo Tom per recuperare gli anelli d’oro e sfuggire al perfido dottor Robotnik. Genere Azione. A seguire alle 23:11 Sonic – Il film 2 (2022, 90 minuti), regia di Jeff Fowler, con Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Shemar Moore. Dopo il trasferimento a Green Hills, Sonic si allea con Tails per contrastare un nuovo piano del dottor Robotnik legato a uno smeraldo capace di creare e distruggere civiltà. Genere Avventura.

La7 alle 21:15 schiera Master e Commander – Sfida ai confini del mare (2003, 140 minuti), regia di Peter Weir, con Chris Larkin, Edward Woodall, James D’Arcy, Paul Bettany, Russell Crowe. Genere Avventura.

La commedia di 10 giorni senza mamma e le altre novità: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta 10 giorni senza mamma (2019, 94 minuti), regia di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Bianca Usai, Matteo Castellucci, Diana Del Bufalo, Niccolò Senni, Antonio Catania. Di cosa parla: un padre assente si ritrova a fare da mamma a tempo pieno ai tre figli, tra disastri e momenti teneri che rimettono insieme la famiglia. Alle 22:55 segue Che bella giornata (2010, 97 minuti), regia di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, Nabiha Akkari, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, Annarita del Piano. La storia: Checco, respinto all’Arma, diventa addetto alla sicurezza in un edificio religioso e, tra equivoci e pericoli, incrocia i piani di una ragazza con un segreto.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Nemico pubblico (2009, 143 minuti), regia di Michael Mann, con Billy Crudup, Channing Tatum, Christian Bale, Emilie de Ravin, Johnny Depp, Leelee Sobieski, Marion Cotillard, Stephen Dorff. Genere Biografico. Alle 23:20 spazio a Kong: skull island (2017, 118 minuti), regia di Jordan Vogt-Roberts, con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Toby Kebbell, Tom Hiddleston. Genere Azione.

Sky Cinema Collection alle 21:15 apre con The Bourne Identity (2002, 119 minuti), regia di Doug Liman, con Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox. Trama: un uomo con amnesia, salvato in mare con due proiettili nella schiena e sorprendenti abilità, inizia una corsa contro killer spietati per scoprire la sua identità insieme a una misteriosa alleata. A seguire alle 23:20 The Bourne Supremacy (2004, 108 minuti), regia di Paul Greengrass, con Brian Cox, Franka Potente, Joan Allen, Julia Stiles, Karl Urban, Matt Damon. Genere Thriller.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 offre Ocean’s Thirteen (2007, 122 minuti), regia di Steven Soderbergh, con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Ellen Barkin, Al Pacino, Elliott Gould, Andy Garcia, Bernie Mac. La storia: la banda si riunisce per aiutare un amico truffato e colpire un magnate di Las Vegas facendo vincere i giocatori nella notte d’inaugurazione del nuovo casinò. Alle 23:05 tocca a The parenting (2025, 94 minuti), regia di Craig Johnson, con Nik Dodani, Brandon Flynn, Brian Cox, Edie Falco, Lisa Kudrow. Una fuga romantica per far conoscere i genitori si trasforma in un weekend da brivido in una casa infestata da un poltergeist di 400 anni.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Eterno visionario (2024, 112 minuti), regia di Michele Placido, con Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Federica Luna Vincenti, Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo. La dimensione più intima di Luigi Pirandello: l’umanità, le passioni, le ossessioni, l’amore irrealizzabile per Marta Abba e il difficile rapporto con la follia della moglie Antonietta Portulano. Alle 22:55 segue Leonora addio (2022, 90 minuti), regia di Paolo Taviani, con Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker, Claudio Bigagli. Di cosa parla: il viaggio delle ceneri di un celebre scrittore da Roma ad Agrigento s’intreccia con la storia del giovane Bastianeddu, costretto a emigrare negli Stati Uniti e travolto da un gesto insensato.

Sky Cinema Family alle 21:00 anima la serata con Transformers One (2024, 104 minuti), regia di Josh Cooley. La storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, amici legatissimi prima di diventare nemici giurati, destinati a cambiare per sempre il fato di Cybertron. Alle 22:50 Belle e Sebastien – Amici per sempre (2017, 97 minuti), regia di Clovis Cornillac, con André Penvern, Anne Benoît, Clovis Cornillac, Félix Bossuet, Lilou Fogli, Margaux Chatelier, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic. Genere Avventura.

Sky Cinema Romance alle 21:00 va in onda American gigolò (1980, 117 minuti), regia di Paul Schrader, con Bill Duke, Hector Elizondo, Lauren Hutton, Richard Gere. Genere Drammatico. Alle 23:00 Babygirl (2024, 114 minuti), regia di Halina Reijn, con Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas, Jean Reno, Sophie Wilde. Di cosa parla: una donna d’affari all’apice della carriera intreccia una relazione segreta con il giovane assistente; la passione mette a rischio prestigio e vita privata. Genere Giallo.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 presenta 88 minuti (2007, 108 minuti), regia di Jon Avnet, con Al Pacino, Alicia Witt, Leelee Sobieski, Amy Brenneman, William Forsythe, Deborah Kara Unger, Benjamin McKenzie. Trama: un professore ed esperto forense riceve una minaccia che gli lascia 88 minuti di vita; per salvarsi deve smascherare un emulatore di un serial killer da lui stesso incastrato. Alle 22:55 In fondo al bosco (2015, 92 minuti), regia di Stefano Lodovichi, con Filippo Nigro, Camilla Filippi, Giovanni Vettorazzo, Teo Achille Caprio, Stefano Detassis, Maria Vittoria Barrella, Roberto Gudese, Luca Filippi, Alessandro Corabi. La storia: un bimbo scompare durante una festa nelle Dolomiti; cinque anni dopo un ragazzino riappare, ma la madre inizia a dubitare che sia davvero suo figlio. Genere Thriller.

Intrighi e colpi di scena con Duplicity: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 programma Duplicity (2009, 125 minuti), regia di Tony Gilroy, con Julia Roberts, Clive Owen, Carrie Preston, Paul Giamatti, Tom Wilkinson, Thomas McCarthy, Tom Stratford, Ulrich Thomsen, Wayne Duvall, Cassidy Gard. Di cosa parla: due ex agenti della Cia, Claire e Ray, per conto di società rivali intrecciano una relazione e complottano per rubare i piani di un prodotto innovativo che vale una fortuna. Genere Commedia.

Cine34 alle 21:00 propone Dove vai tutta nuda? (1969, 93 minuti), regia di Pasquale Festa Campanile, con Maria Grazia Buccella, Tomas Milian, Gastone Moschin, Vittorio Gassman. La storia: durante una notte di festa, Manfredo si risveglia nella garçonniere del presidente della banca per cui lavora, in compagnia della moglie Tonino che gira per casa nuda; gli equivoci esplodono complice l’ubriachezza. Alle 23:07 arriva La moglie vergine (1975, 100 minuti), regia di Franco Martinelli, con Carroll Baker, Edwige Fenech, Ray Lovelock, Renzo Montagnani. Genere Commedia.

Rai Movie alle 21:10 trasmette Il giorno più lungo (1963, 180 minuti), regia di Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki, con John Wayne, Henry Fonda, Robert Mitchum, Robert Ryan. Trama: le diverse fasi dello sbarco alleato in Normandia, dall’occupazione di Sainte-Mère-Église all’avanzata su Omaha e Utah, fino alla scalata della scogliera di Pointe du Roc. Genere Guerra.

Rai 4 alle 21:20 mette in scena The equalizer 2 – Senza perdono (2018, 121 minuti), regia di Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Melissa Leo, Bill Pullman, Ashton Sanders, Pedro Pascal. Di cosa parla: un ex agente CIA combatte l’ingiustizia a Boston e, dopo l’omicidio di un’amica, insegue la verità dietro un’oscura cospirazione. Alle 23:20 segue Kill (2023, 100 minuti), regia di Nikhil Nagesh Bhat, con Lakshya, Raghav Juyal, Tanya Maniktala. Trama: durante un viaggio in treno verso Nuova Delhi, un ex militare affronta da solo un esercito di banditi. Genere Azione.

20 alle 21:11 accende l’adrenalina con Chinese Zodiac (2012, 120 minuti), regia di Jackie Chan, con Caitlin Dechelle, Daniel Wu, Emilie Guillot, Jackie Chan, Ken Lo, Laura Weissbecker, Oliver Platt, Sang-woo Kwon, Shu Qi. Genere Azione. Alle 23:06 spazio al survival drammatico L’ultima discesa (2017, 105 minuti), regia di Scott Waugh, con Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont, Kale Culley, Jason Cottle. La storia: uno snowboarder, sorpreso da una grande tempesta sulla Sierra Nevada, mette alla prova resistenza fisica e mentale per sopravvivere. Genere Drammatico.

Mediaset Italia2 alle 21:01 riscopre il cult Morte a 33 giri (1987, 97 minuti), regia di Charles Martin Smith, con Doug Savant, Lisa Orgolin, Marc Price, Ozzy Osbourne, Tony Fields. Genere Horror. Alle 23:06 il gotico di Crimson Peak (2015, 119 minuti), regia di Guillermo Del Toro, con Burn Gorman, Charlie Hunnam, Emily Coutts, Javier Botet, Jessica Chastain, Jim Beaver, Kimberly-Sue Murray, Mia Wasikowska, Tom Hiddleston. Genere Horror.

Cielo alle 23:10 propone The Keeper (2009, 95 minuti), regia di Keoni Waxman, con Steven Seagal, Liezl Carstens, Arron Shiver, Johnnie Hector, Steph Duvall, Luce Rains, Kevin Wiggins, Trine Christensen, Tomas Sanchez, Rio Alexander. Di cosa parla: il poliziotto di Los Angeles Roland Sallinger, tradito dal collega durante un’operazione antidroga, cerca vendetta e protegge una giovane minacciata da un gangster, entrando in rotta di collisione con il crimine organizzato. Genere Azione.

