I film in onda in TV stasera, sabato 27 settembre 2025: Brad Pitt segue Nicolas Gace, serata di grande cinema Dall'animazione de L'era glaciale su Italia 1 al nuovo Io sono la fine del mondo su Sky Cinema Uno, passando per Batman su Sky Cinema Action e i thriller su Rete 4 e Iris

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 36 i titoli a disposizione, tra classici e novità: dall’animazione per tutta la famiglia con L’era glaciale su Italia 1, al nuovo Io sono la fine del mondo su Sky Cinema Uno, fino al cult Batman su Sky Cinema Action.

Avventura per tutti con L’era glaciale: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2: alle 21:20 Omicidi a Mystery Island (2023, 84’), regia: Nicholas Humphries, cast: Elizabeth Henstridge, Charlie Weber, Kezia Burrows. Di cosa parla: la dottoressa Emilia Priestly sceglie una vacanza in un esclusivo resort che organizza esperienze immersive a tema giallo, ma il gioco si trasforma in un vero caso quando il fondatore del luogo viene assassinato. Genere: giallo.

Rete 4: alle 21:33 Trespass (2011, 85’), regia: Joel Schumacher, cast: Nicolas Cage, Nicole Kidman, Ben Mendelsohn, Cam Gigandet, Liana Liberato e altri. Un thriller claustrofobico tra intrusi, ricatti e segreti di famiglia. Genere: thriller. Alle 23:30 segue Allied: un’ombra nascosta (2016, 121’), regia: Robert Zemeckis, cast: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan, Daniel Betts. La storia: durante la Seconda Guerra Mondiale un ufficiale dei servizi segreti e una combattente della Resistenza si innamorano tra missioni e sospetti che mettono alla prova la fiducia reciproca. Genere: drammatico.

Italia 1: alle 21:26 L’era glaciale (2001, 81’), regia: Chris Wedge. Un classico dell’animazione per tutte le età. Genere: animazione. A seguire alle 23:06 Adele e l’enigma del faraone (2010, 107’), regia: Luc Besson, cast: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Frederique Bel e altri. La storia: nella Parigi del primo Novecento, Adele Blanc-Sec vive avventure surreali tra vampiri, lupi mannari, mostri preistorici e assassini, inseguita dalla polizia e dai suoi spasimanti. Genere: azione.

Io sono la fine del mondo guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno: alle 21:15 Io sono la fine del mondo (2025, 96’), regia: Gennaro Nunziante, cast: Angelo Duro, Giorgio Colangeli, Simone Montedoro, Matilde Piana, Marilù Pipitone. Di cosa parla: un autista notturno accetta, non senza riserve, di badare ai genitori su richiesta della sorella dopo anni di silenzio, trasformando il ritorno a casa in un regolamento di conti con il passato. Genere: commedia. Alle 22:55 Civil War (2024, 109’), regia: Alex Garland, cast: Wagner Moura, Kirsten Dunst, Cailee Spaeny, Jefferson White, Sonoya Mizuno. Un gruppo di reporter attraversa un’America lacerata per testimoniare la verità in tempo di guerra civile. Genere: azione.

Sky Cinema Due: alle 21:15 The Hurt Locker (2009, 131’), regia: Kathryn Bigelow, cast: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Ralph Fiennes, Guy Pearce, David Morse, Evangeline Lilly e altri. La storia: una squadra artificieri dell’esercito americano, in Iraq, affronta missioni estreme nel disinnesco di ordigni esplosivi. Genere: guerra. Alle 23:30 Profeti (2022, 109’), regia: Alessio Cremonini, cast: Jasmine Trinca, Isabella Nefar, Ziad Bakri. Di cosa parla: una giornalista italiana rapita dall’ISIS è prigioniera in un campo dove la giovane Nur tenta di convertirla all’estremismo seguendo gli ordini del leader. Genere: drammatico.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Ocean’s Eleven – fate il vostro gioco (2001, 116’), regia: Steven Soderbergh, cast: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia. Un colpo impossibile a Las Vegas orchestrato da una squadra di fuoriclasse. Genere: azione. Alle 23:15 Ocean’s Twelve (2004, 120’), regia: Steven Soderbergh, cast: George Clooney, Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, Matt Damon, Julia Roberts, Vincent Cassel e altri. Nuove rapine, nuovi sfidanti in un tour europeo. Genere: azione.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Me contro Te: il film – Operazione spie (2024, 62’), regia: Gianluca Leuzzi, cast: Luigi Calagna, Sofia Scalia. Di cosa parla: l’Alleanza dei Malvagi inganna la popolazione facendo credere che Luì e Sofì siano pericolosi criminali e il Pianeta è in bilico. Genere: commedia. Alle 22:10 Me contro Te: il film – Vacanze in Transilvania (2023, 69’), regia: Gianluca Leuzzi, cast: Sofia Scalia, Luigi Calagna. Luì e Sofì affrontano il Conte Dracula e le loro paure in Transilvania. Genere: commedia. Alle 23:25 The amazing Mr. Blunden (2021, 90’), regia: Mark Gatiss, cast: Simon Callow, Mark Gatiss, Tamsin Greig, Tsion Habte, Jason Rennie. La storia: due ragazzi diventano custodi di una villa infestata e, guidati da due misteriosi bambini, viaggiano nel tempo fino al 1821 per sventare un delitto. Genere: commedia.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Batman (1989, 124’), regia: Tim Burton, cast: Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Michael Gough, Jack Palance e altri. Il Cavaliere Oscuro affronta il folle Joker in una Gotham gotica e iconica. Genere: fantasy. Alle 23:10 Batman – il ritorno (1992, 136’), regia: Tim Burton, cast: Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, Christopher Walken e altri. La storia: tra Pinguino e Catwoman, la notte di Gotham non dorme mai. Genere: fantasy.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Hazzard (2005, 106’), regia: Jay Chandrasekhar, cast: Seann William Scott, Johnny Knoxville, Jessica Simpson, Burt Reynolds, Willie Nelson. Due cugini ribelli sfidano le autorità corrotte della loro contea. Genere: commedia. Alle 22:50 3 donne al verde (2008, 104’), regia: Callie Khouri, cast: Diane Keaton, Queen Latifah, Katie Holmes, Ted Danson, Adam Rothenberg. Di cosa parla: tre donne diverse uniscono le forze per un colpo in banca tanto audace quanto liberatorio. Genere: commedia.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Marcello mio (2024, 121’), regia: Christophe Honoré, cast: Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Nicole Garcia, Melvil Poupaud. La storia: Chiara, nell’ombra del padre, decide di ridargli vita attraverso di sé, facendosi chiamare Marcello e indossandone gli abiti. Genere: drammatico. Alle 23:05 We are Marshall (2006, 124’), regia: McG, cast: Matthew McConaughey, Ian McShane, Anthony Mackie, David Strathairn. Un’intera comunità ricostruisce squadra e identità dopo una tragedia aerea. Genere: drammatico.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Dopo il matrimonio (2019, 110’), regia: Bart Freundlich, cast: Michelle Williams, Julianne Moore, Billy Crudup, Abby Quinn. Segreti ed eventi inattesi intrecciano i destini di due famiglie. Genere: drammatico. Alle 22:55 Mia moglie è un fantasma (2020, 99’), regia: Edward Hall, cast: Leslie Mann, Dan Stevens, Isla Fisher, Judi Dench, Emilia Fox. Di cosa parla: lo spirito della prima moglie sconvolge la vita di uno scrittore e della sua nuova compagna. Genere: commedia.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Criminal (2016, 113’), regia: Ariel Vromen, cast: Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, Ryan Reynolds e altri. Un criminale riceve i ricordi di un agente della CIA per fermare un attacco imminente. Genere: azione. Alle 23:00 Countdown (2019, 90’), regia: Justin Dec, cast: Elizabeth Lail, Jordan Calloway, Talitha Bateman, P.J. Byrne, Tichina Arnold. La storia: una misteriosa app predice l’ora della morte e la corsa per sfuggire a un destino già scritto. Genere: horror.

Il thriller La giusta causa e gli altri titoli: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:14 La giusta causa (1995, 102’), regia: Arne Glimcher, cast: Sean Connery, Laurence Fishburne, Kate Capshaw, Blair Underwood. Un professore di legge si batte per un giovane condannato a morte e scopre verità inattese. Genere: drammatico. Alle 23:23 Nella morsa del ragno (2001, 104’), regia: Lee Tamahori, cast: Morgan Freeman, Monica Potter, Michael Wincott, Penelope Ann Miller. Di cosa parla: Alex Cross indaga sul rapimento della figlia di una star e di un senatore, con una collega sulle sue tracce. Genere: thriller.

Cine34: alle 21:00 Spogliamoci così senza pudor… (1976, 110’), regia: Sergio Martino, cast: Ursula Andress, Barbara Bouchet, Enrico Montesano, Johnny Dorelli, Gianrico Tedeschi, Alberto Lionello. Quattro episodi comici tra equivoci, travestimenti, amori clandestini e sorprese inaspettate. Genere: commedia. Alle 23:21 L’anatra all’arancia (1975, 110’), regia: Luciano Salce, cast: Monica Vitti, Ugo Tognazzi, Barbara Bouchet, John Richardson. Ménage a quatre tra gelosie e sospetti in una brillante commedia di costume. Genere: commedia.

Rai Movie: alle 21:10 Il principe del deserto (2011, 129’), regia: Jean-Jacques Annaud, cast: Antonio Banderas, Mark Strong, Freida Pinto, Tahar Rahim, Riz Ahmed e altri. La storia: tra sabbia e petrolio, un principe è diviso tra tradizione e modernità. Genere: drammatico. Alle 23:25 La giuria (2003, 127’), regia: Gary Fleder, cast: John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz. Un processo miliardario e una giuria da orientare a tutti i costi. Genere: thriller.

Rai 4: alle 21:20 Faster (2011, 98’), regia: George Tillman Jr., cast: Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton, Carla Gugino, Maggie Grace e altri. Vendetta adrenalinica tra polizia e killer sulle tracce dell’ex detenuto. Genere: azione. Alle 23:00 Lionheart – scommessa vincente (1990, 105’), regia: Sheldon Lettich, cast: Jean-Claude Van Damme, Deborah Rennard, Harrison Page e altri. Di cosa parla: un ex legionario arriva a Los Angeles per aiutare il fratello ma si ritrova in un circuito di combattimenti clandestini e sotto assedio di ex commilitoni. Genere: azione.

20: alle 21:12 Nico (1987, 100’), regia: Andrew Davis, cast: Steven Seagal, Sharon Stone, Henry Silva, Daniel Faraldo. Un poliziesco hard-boiled tra corruzione e arti marziali. Genere: poliziesco. Alle 23:20 Braven – il coraggioso (2018, 94’), regia: Lin Oeding, cast: Jason Momoa, Stephen Lang, Garret Dillahunt, Jill Wagner, Zahn McClarnon e altri. La storia: un boscaiolo difende la famiglia da una banda di narcotrafficanti tra i boschi innevati. Genere: azione.

Mediaset Italia2: alle 21:15 Dampyr (2022, 120’), regia: Riccardo Chemello, cast: Wade Briggs, Stuart Martin, Frida Gustavsson, Sebastian Croft, David Morrissey. Di cosa parla: durante la guerra dei Balcani, Harlan Draka si finge cacciatore di vampiri, ma quando i non morti attaccano davvero dovrà affrontare incubi fin troppo reali. Genere: horror. Alle 23:09 Oscure presenze (2014, 90’), regia: Kevin Greutert, cast: Sarah Snook, Mark Webber, David Andrews, Joelle Carter, Ana de la Reguera. La storia: dopo un incidente, Jessabelle torna nella casa d’infanzia in Louisiana e viene perseguitata da un’entità decisa a non lasciarla andare. Genere: horror.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

