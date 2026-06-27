I film in onda in TV stasera, sabato 27 giugno: dal grande classico Chiedimi se sono felice, all'azione di Justice League Dall’avventura per famiglie di King - Un cucciolo da salvare su Italia 1 al thriller The Equalizer 3 su Sky Cinema 1, fino al pluripremiato Green Book su Rai Movie.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 34 titoli tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema: dall’avventura per famiglie di King – Un cucciolo da salvare su Italia 1, all’azione di The Equalizer 3 – Senza tregua su Sky Cinema 1, fino al pluripremiato Green Book su Rai Movie. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Avventura per famiglie con King – Un cucciolo da salvare: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 propone Scomparsa nella Death Valley (2025, 86’). Regia di Kaila York. Con Aryè Campos, Matthew Pohlkamp, Ava Bianchi, Katherine Joan Taylor. Genere: Giallo. La storia: un’auto si guasta nella Death Valley e una ragazza scompare nel nulla. I genitori, pur di ritrovarla, stringono alleanze inattese per battere il tempo e la desolazione del deserto.

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Rai 3 alle 21:30 punta sul classico di Steno Piedone l’africano (1978, 107’). Regia di Steno. Con Bud Spencer, Enzo Cannavale, Baldwyn Dakile, Dagmar Lassander. Genere: Commedia. Di cosa parla: il commissario Rizzo vola a Johannesburg per indagare su un traffico di diamanti, tra scazzottate, humour e inseguimenti.

Italia 1 alle 21:30 manda in onda King – Un cucciolo da salvare (2022, 90’). Regia di David Moreau. Con Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac’h, Thibault de Montalembert, Clémentine Baert. Genere: Avventura. Due fratelli trovano in casa un cucciolo di leone fuggito dall’aeroporto. Decidono di riportarlo in Africa superando dogane e imprevisti, aiutati dal nonno in un viaggio tenero e rocambolesco.

La7 alle 21:15 propone Entrapment (1999, 118’). Regia di Jon Amiel. Con Sean Connery, Catherine Zeta-Jones, Ving Rhames, Will Patton. Genere: Thriller. Un ladro leggendario e un’agente sotto copertura si sfidano in un gioco di seduzione e colpi impossibili. A seguire alle 23:20 Churchill (2017, 110’), regia di Jonathan Teplitzky. Con Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery, James Purefoy. Genere: Biografico. Giugno 1944: Churchill teme un nuovo disastro come Gallipoli e vacilla sul D-Day, finché la moglie Clementine lo riporta al suo ruolo di guida.

A tutta adrenalina con The Equalizer 3 – Senza tregua: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 programma The Equalizer 3 – Senza tregua (2023, 103’). Regia di Antoine Fuqua. Con Denzel Washington, Dakota Fanning, David Denman, Eugenio Mastrandrea, Sonia Ammar. Genere: Thriller. Robert McCall cerca pace nel Sud Italia, ma finisce contro i boss locali per proteggere la comunità. A seguire alle 23:10 Un bel giorno (2026, 93’). Regia di Fabio De Luigi. Con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele. Genere: Commedia. Un papà single di quattro figlie trova l’amore, ma segreti familiari complicano tutto.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Justice league (2017, 120’). Regia di Zack Snyder. Con Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa. Genere: Fantasy. I più grandi supereroi uniscono le forze per salvare la Terra. Alle 23:05 Jurassic World (2015, 124’). Regia di Colin Trevorrow. Con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, BD Wong, Vincent D’Onofrio. Genere: Fantascienza. Il parco a tema sui dinosauri precipita nel caos quando una creatura ibrida sfugge al controllo.

Sky Cinema Collection alle 21:15 celebra la coppia Hill-Spencer con I due superpiedi quasi piatti (1977, 112’). Regia di E. B. Clucher (Enzo Barboni). Con Bud Spencer, Terence Hill, Laura Gemser, David Huddleston. Genere: Commedia. A seguire alle 23:15 …altrimenti ci arrabbiamo! (1974, 100’). Regia di Marcello Fondato. Con Terence Hill, Bud Spencer, Donald Pleasence, John Sharp. Due amici devono difendere la loro amata vetturetta da una gang di teppisti.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 offre Chiedimi se sono felice (2000, 100’). Regia di Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Venier. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi, Antonio Catania. Genere: Commedia. Alle 22:45 Così è la vita (1998, 108’). Regia di Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Venier. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi. Un detenuto, un poliziotto e un inventore in una fuga assurda con colpi di scena surreali.

Sky Cinema Drama alle 21:00 presenta Le assaggiatrici (2025, 100’). Regia di Silvio Soldini. Con Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Emma Falck, Esther Gemsch. Genere: Storico. A Berlino, un gruppo di donne è costretto ad assaggiare i pasti destinati a Hitler, vivendo tra paura, complicità e segreti. Alle 23:05 La paranza dei bambini (2019, 105’). Regia di Claudio Giovannesi. Con Francesco Di Napoli, Ar Tem, Viviana Aprea, Pasquale Marotta, Ciro Vecchione. Genere: Drammatico. Un branco di adolescenti del Rione Sanità sogna soldi e potere, ma precipita nella spirale criminale.

Sky Cinema Family alle 21:00 porta in prima serata Cattivissimo me (2010, 95’). Regia di Chris Renaud, Pierre Coffin, Sergio Pablos. Genere: Animazione. A seguire alle 22:40 Cattivissimo me 2 (2013, 98’). Regia di Chris Renaud, Pierre Louis Padang Coffin. Genere: Animazione. Le nuove, esilaranti avventure di Gru, Lucy e dei Minions.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Mai dire per sempre (2017, 108’). Regia di Lake Bell. Con Lake Bell, Ed Helms, Dolly Wells, Amber Heard, Wyatt Cenac, Paul Reiser, Mary Steenburgen. Genere: Sentimentale. Tre coppie rimangono intrappolate nel provocatorio "esperimento" di una regista che vuole dimostrare la durata ideale del matrimonio. Alle 22:50 Mia moglie per finta (2011, 116’). Regia di Dennis Dugan. Con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Brooklyn Decker, Nicole Kidman. Genere: Commedia. Una finta famiglia per coprire una bugia sentimentale scatena situazioni esilaranti.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 mette in palinsesto L’esercito delle 12 scimmie (1995, 125’). Regia di Terry Gilliam. Con Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe, Christopher Plummer. Genere: Fantascienza. Nel futuro post-apocalittico un prigioniero viene inviato nel passato alla ricerca della verità su un virus letale. Alle 23:15 Mickey 17 (2025, 137’). Regia di Joon-ho Bong. Con Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Mark Ruffalo, Toni Collette. Genere: Fantascienza. Mickey è un dipendente "sacrificabile": ogni volta che muore, rinasce con i ricordi quasi intatti per portare a termine una missione di colonizzazione.

Premi e brividi con Green Book: le proposte delle reti specializzate

Rai Movie alle 21:10 programma Green book (2018, 130’). Regia di Peter Farrelly. Con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Mike Hatton, Dimiter D. Marinov. Genere: Biografico. Un buttafuori italo-americano accompagna un pianista afroamericano in tour nel Sud degli USA del 1962. Tra razzismo e pericoli, nasce un’amicizia profonda. Alle 23:20 Assassinio a Venezia (2023, 107’). Regia di Kenneth Branagh. Con Michelle Yeoh, Kelly Reilly, Jamie Dornan, Kenneth Branagh, Tina Fey. Genere: Giallo. Hercule Poirot, in ritiro a Venezia, partecipa a una seduta spiritica che si trasforma in un enigma mortale.

Rai 4 alle 21:20 propone Influencer – L’isola delle illusioni (2022, 92’). Regia di Kurtis David Harder. Con Emily Tennant, Rory J Saper, Cassandra Naud, Sara Canning. Genere: Horror. Un’amicizia nata in Thailandia si tinge di sospetti e doppi giochi in un paradiso pieno di insidie. Alle 22:55 Visions (2014, 119’). Regia di Kevin Greutert. Con Isla Fisher, Jim Parsons, Anson Mount, Gillian Jacobs, Eva Longoria. Genere: Horror. Una donna incinta, trasferita in campagna, è perseguitata da visioni e rumori inquietanti finché una medium svela il passato oscuro della casa.

Iris alle 21:14 offre The Game – Nessuna regola (1997, 128’). Regia di David Fincher. Con Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger, Armin Mueller-Stahl. Genere: Thriller. Un ricco banchiere riceve un "gioco" misterioso che gli stravolge l’esistenza tra paranoia e colpi di scena.

Cine34 alle 21:00 propone La liceale al mare con l’amica di papà (1980, 90’). Regia di Marino Girolami. Con Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Marisa Mell, Gianni Ciardo. Genere: Commedia. Alle 22:55 La liceale seduce i professori (1975, 102’). Regia di Mariano Laurenti. Con Gloria Guida, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Fabrizio Moroni. Genere: Commedia.

20 alle 21:10 schiera Precious Cargo (2016, 90’). Regia di M. Adams. Con Bruce Willis, Claire Forlani. Genere: Azione. Alle 23:13 Le belve (2012, 129’). Regia di Oliver Stone. Con Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively, Benicio Del Toro, John Travolta, Salma Hayek. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 alle 21:01 propone La terza madre (2007, 98’). Regia di Dario Argento. Con Asia Argento, Udo Kier, Daria Nicolodi, Philippe Leroy, Valeria Cavalli. Genere: Horror. Alle 23:06 Malignant (2020, 111’). Regia di James Wan. Con Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel. Una giovane donna è tormentata da visioni di omicidi che si rivelano realtà ancora più inquietanti.

Cielo alle 21:20 manda in onda Riddick (2013, 119’). Regia di David Twohy. Con Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff, Jordi Mollà, Dave Bautista. Genere: Fantascienza. Un criminale abbandonato su un pianeta ostile deve sopravvivere a creature letali e a spietati mercenari. Alle 23:30 Primal (2019, 97’). Regia di Nick Powell. Con Nicolas Cage, Famke Janssen, Kevin Durand, Michael Imperioli. Genere: Azione. A bordo di una nave, un assassino libera un giaguaro bianco scatenando una caccia all’uomo tra corridoi e predatori.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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