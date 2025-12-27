Roberto Benigni, stasera in TV il suo gioiello (quasi) dimenticato: un film davvero commovente I film in onda in Tv oggi 27 dicembre: da Pinocchio di Roberto Benigni (rivalutato dopo il flop al botteghino) gratis su Rai Movie a Shrek 2 su Italia 1.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono ben 33 film per tutti i gusti: dall’animazione travolgente di Shrek 2 su Italia 1 all’azione di The equalizer – Il vendicatore su Sky Cinema 1, fino ai brividi gourmand di The menu su Rai 4.

Magia e risate con Shrek 2: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 alle 21:30 propone Assassinio sull’Orient Express (2017, 115′). Regia di Kenneth Branagh. Cast: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Daisy Ridley, Lucy Boynton, Josh Gad, Willem Dafoe, Olivia Colman, Judi Dench. Di cosa parla: un rinomato investigatore belga si ritrova a indagare su un omicidio avvenuto a bordo del celebre Orient Express. Ogni passeggero nasconde un segreto e la verità è più intricata del previsto.

Italia 1 alle 21:32 accende la serata con Shrek 2 (2004, 105′). Regia di Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon. La storia: dopo le nozze, Shrek e Fiona fanno visita ai genitori di lei, ignari che la figlia sia un’orchessa. Tra Fatina Madrina, Principe Azzurro e il Gatto con gli Stivali, tutto si complica con irresistibile ironia. A seguire, alle 23:25, Gremlins 2 – La nuova stirpe (1990, 107′), regia di Joe Dante. Cast: Zach Galligan, Phoebe Cates, Christopher Lee, Dick Miller. Una coppia si trasferisce in un grattacielo di New York con il tenero Gizmo, creatura dalle "regole" rigidissime su luce, cibo e acqua. Basterà un imprevisto per scatenare il caos.

La7 alle 21:15 propone Il club delle prime mogli (1996, 95′). Regia di Hugh Wilson. Cast: Bette Midler, Diane Keaton, Goldie Hawn, Maggie Smith, Bronson Pinchot. Tre amiche, lasciate dai mariti per donne più giovani, uniscono le forze tra rivalsa e solidarietà. Alle 23:20 arriva Qualcosa è cambiato (1997, 138′), regia di James L. Brooks. Cast: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Shirley Knight. Un misantropo scrittore ossessivo-compulsivo vede la propria routine stravolta da un’improbabile amicizia e dall’amore.

L’azione di The Equalizer e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta The equalizer – Il vendicatore (2014, 128′). Regia di Antoine Fuqua. Cast: Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Melissa Leo, Marton Csokas, Haley Bennett, Vladimir Kulich, Johnny Messner, David Harbour. Un ex agente segreto in cerca di redenzione si scontra con la mafia russa per salvare una giovane donna, scatenando una guerra personale. Alle 23:30, spazio a La trama fenicia (2025, 105′), regia di Wes Anderson. Cast: Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Scarlett Johansson. Sopravvissuto per la sesta volta a un incidente aereo, un magnate nomina erede la figlia suora. I due finiscono nel mirino di magnati, terroristi e assassini in una rocambolesca partita per un immenso patrimonio.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Sherlock Holmes (2009, 128′). Regia di Guy Ritchie. Cast: Robert Downey Jr., Rachel McAdams, Jude Law, Mark Strong, Kelly Reilly, Eddie Marsan, James Fox, Hans Matheson. Dopo l’arresto del temibile Lord Blackwood, il detective di Baker Street affronta un intrigo tra omicidi, magia nera e seduzioni per salvare Londra. Alle 23:10, Sherlock Holmes – Gioco di ombre (2011, 129′), ancora di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr., Jude Law e Noomi Rapace: un apparente suicidio del principe d’Austria conduce Holmes a scontrarsi con il professor Moriarty in un tour europeo ad alta tensione.

Sky Cinema Collection alle 21:15 regala la commedia romantica Last Christmas (2019, 102′). Regia di Paul Feig. Cast: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson, Lydia Leonard. Tra le luci natalizie di Londra, un’elfa di un negozio incontra un ragazzo capace di vedere oltre le apparenze, riscoprendo speranza e ascolto del cuore. Alle 23:05, Il Principe di Roma (2022, 92′), regia di Edoardo Falcone. Cast: Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci. Nell’Ottocento romano, un avido borghese intraprende un viaggio tra passato, presente e futuro per fare i conti con sé stesso.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 va con E noi come st***zi rimanemmo a guardare (2021, 100′). Regia di Pierfrancesco Diliberto. Cast: Pierfrancesco Diliberto, Ilenia Pastorelli, Fabio De Luigi, Sergio Vespertino, Enzo Casertano, Valeria Solarino, Maurizio Marchetti, Maurizio Lombardi, Eamon Farren. Un manager sostituito da un algoritmo finisce rider per sopravvivere, tra ologrammi consolatori e la ricerca di una libertà possibile. Alle 22:55, Questione di Karma (2017, 90′), regia di Edoardo Falcone. Cast: Fabio De Luigi, Elio Germano, Isabella Ragonesi, Stefania Sandrelli. Un erede appassionato di spiritualità crede di aver ritrovato il padre in una reincarnazione sorprendente.

Sky Cinema Drama alle 21:00 presenta Vita segreta di Maria Capasso (2019, 96′). Regia di S. Piscicelli. Cast: D. Russo, L. Ranieri. Una vedova napoletana con tre figli sceglie scorciatoie per sfamare la famiglia: diventa l’amante di un ricco uomo d’affari e accetta un incarico legato al traffico di droga. Il prezzo morale sarà altissimo. Alle 22:40, Una vita in fuga (2021, 107′), regia di Sean Penn. Cast: Dylan Penn, Sean Penn, Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale Dickey. Tra carisma e inganno, un padre antisistema trascina la figlia in un vortice di rischi e illegalità.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone Harry Potter e i doni della morte: Parte II (2011, 130′). Regia di David Yates. Cast: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Ralph Fiennes, Michael Gambon, Alan Rickman, Tom Felton, Bill Nighy, Bonnie Wright. Il trio torna a Hogwarts per distruggere gli ultimi Horcrux prima della battaglia finale contro Voldemort. Alle 23:15, Animali fantastici e dove trovarli (2016, 140′), ancora diretto da David Yates, con Eddie Redmayne, Ezra Miller, Colin Farrell, Zoë Kravitz: nel 1926, a New York, un magizoologo perde il controllo della sua valigia piena di creature straordinarie.

Sky Cinema Romance alle 21:00 manda in onda Un giorno come tanti (2013, 111′). Regia di Jason Reitman. Cast: Kate Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire, Gattlin Griffith, Dylan Minnette, James Van Der Beek, Clark Gregg, Maika Monroe. Una madre e il figlio accolgono in casa un misterioso fuggitivo per un weekend che cambierà le loro vite. Alle 22:55, Tre amiche (2024, 117′), regia di Emmanuel Mouret. Cast: Camille Cottin, Sara Forestier, Damien Bonnard, Vincent Macaigne, India Hair. Relazioni incrociate, segreti e scelte difficili travolgono un trio di amiche quando una rottura amorosa innesca conseguenze imprevedibili.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 ripropone Mission: Impossible 2 (2000, 123′). Regia di John Woo. Cast: Tom Cruise, Thandie Newton, Ving Rhames, Anthony Hopkins. Ethan Hunt deve fermare la diffusione di un micidiale virus tra azione funambolica e doppi giochi. Alle 23:10, Mission: Impossible III (2006, 126′), regia di J.J. Abrams, con Tom Cruise, Michelle Monaghan, Ving Rhames, Keri Russell, Philip Seymour Hoffman: un trafficante d’armi minaccia la fragile felicità privata dell’agente, costringendolo a tornare in campo.

Brividi gourmet con The Menu e altre chicche: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 alle 21:20 serve The menu (2022, 106′). Regia di Mark Mylod. Cast: Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult, John Leguizamo, Janet McTeer. Una coppia approda a una cena esclusiva su un’isola. Tra piatti ricercati e colpi di scena, la serata prende una piega pericolosa. Alle 23:05, Il segreto di David – The Stepfather (2009, 101′), regia di Nelson McCormick. Cast: Penn Badgley, Dylan Walsh, Sela Ward, Amber Heard, Christopher Meloni, Jon Tenney, Jason Wiles, Sherry Stringfield. Un figliastro diffidente indaga sul passato del nuovo compagno della madre, scoprendo inquietanti verità.

Rai Movie alle 21:10 propone Pinocchio (2002, 115′). Regia di Roberto Benigni. Cast: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Carlo Giuffrè, Kim Rossi Stuart, Corrado Pani. Il celebre burattino di Collodi rivive tra fantasia, ingenuità e desiderio di diventare bambino vero. Il film fu uno dei più costosi di quell’epoca cinematografica (circa 45 milioni di euro) ma non ha avuto una grande accoglienza in sala, riuscendo a malapena a coprire i costi di produzione. Anche la critica fu ingenerosa con la pellicola, ma negli ultimi anni è in atto una rivalutazione dei critici sul film. Alle 23:00, Non così vicino (2022, 126′), regia di Marc Forster. Cast: Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Cameron Britton, Kailey Hyman. Un vedovo scorbutico ritrova un inatteso senso della vita grazie a nuovi, rumorosi vicini.

Iris alle 21:14 programma I.t. – Una mente pericolosa (2016, 95′). Regia di John Moore. Cast: Pierce Brosnan, Jason Barry, Karen Moskow, Kai Ryssdal. Un magnate dell’alta tecnologia subisce il ricatto di un giovane hacker che ha preso il controllo della sua casa smart. Alle 23:15, The Impossible (2012, 107′), regia di Juan Antonio Bayona. Cast: Ewan McGregor, Naomi Watts, Tom Holland e altri. Durante le vacanze del 2004 in Thailandia, una famiglia viene travolta dallo tsunami e combatte per ricongiungersi tra devastazione e speranza.

20 alle 21:10 corre con 2 Fast 2 Furious (2002, 101′). Regia di John Singleton. Cast: Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole Hauser. L’ex agente Brian O’Conner si infiltra tra le corse clandestine di Miami per smascherare un cartello criminale. Alle 23:30, Sherlock Holmes – Gioco di ombre (2011, 129′), regia di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr. e Jude Law: Holmes e Watson sfidano il genio del male, Moriarty, in un intrigo continentale.

Mediaset Italia2 alle 21:05 offre Blade (1999, 120′). Regia di Stephen Norrington. Cast: Wesley Snipes, Stephen Dorff, N’Bushe Wright, Kris Kristofferson. Un diurno metà uomo e metà vampiro combatte una guerra senza tregua contro i non-morti. Alle 22:58, A quiet place – Giorno 1 (2024, 100′), regia di Michael Sarnoski. Cast: Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou, Elaine Umuhire. New York è invasa da creature attratte dai rumori. Il silenzio diventa l’unica via di salvezza.

Cielo alle 23:15 presenta Atto di forza (1990, 109′). Regia di Paul Verhoeven. Cast: Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Rachel Ticotin. In un futuro distopico, un operaio sogna Marte e scopre, tra ricordi impiantati e identità manipolate, di essere in realtà un agente segreto.

Rai Premium alle 21:20 manda in onda Purchè finisca bene – Mai scherzare con le stelle (2019, 115′). Regia di Matteo Oleotto. Cast: Alessandro Roja, Carlotta Natoli, Pilar Fogliati. Un racconto sentimentale leggero e brillante tra equivoci, destini incrociati e seconde possibilità.

