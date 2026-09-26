I film in onda in TV stasera, sabato 26 settembre 2026: dal sequel di Immaturi con Bova, a Benvenuti al Nord con Bisio e Siani Dalle emozioni d’autore di Anna su Sky Cinema 1 all’avventura monumentale di King Kong su Italia 1, passando per action, thriller e commedie sui canali specializzati.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. L’offerta spazia tra azione ad alto tasso di spettacolo, thriller da brivido e commedie per tutta la famiglia, con opzioni in grado di soddisfare ogni gusto cinematografico.

Il kolossal King Kong guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 – 22:59 – King Kong (2005). Regia di Peter Jackson. Con Adrien Brody, Jack Black, Jamie Bell, Kyle Chandler, Naomi Watts. Avventura di grande respiro firmata dal regista de Il Signore degli Anelli: una troupe cinematografica approda sull’enigmatica Skull Island e scopre un gigantesco gorilla, creatura tanto feroce quanto capace di sentimenti. Tra spettacolo puro e melò, il film mette in scena una New York anni ’30 ricostruita con cura e sequenze iconiche, dal T-Rex alla scalata dell’Empire State Building.

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L’intensità di Anna e i grandi cult d’azione: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15 – Anna (2025). Regia di Monica Guerritore. Con Beatrice Grannò, Lucia Mascino, Monica Guerritore, Roberto De Francesco, Tommaso Ragno. Nella notte del 21 marzo 1956, Anna Magnani attende da sola l’esito degli Oscar per La rosa tatuata. Il trionfo pubblico coincide con la frattura privata con Roberto Rossellini, avviando un percorso intimo che la riporta al teatro, tra memoria, ferite e verità artistiche.

Sky Cinema 1 – 23:10 – The Town (2010). Regia di Ben Affleck. Con Ben Affleck, Jeremy Renner, Rebecca Hall, Jon Hamm, Blake Lively, Chris Cooper. La storia: a Charlestown una banda di rapinatori prende in ostaggio la direttrice di banca Claire. Doug la avvicina per controllarla, ma tra i due nasce un legame complicato che mette a rischio la lealtà del criminale verso il suo gruppo e il suo passato.

Sky Cinema Action – 21:00 – Inception (2010). Regia di Christopher Nolan. Con Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Cillian Murphy, Michael Caine. Un team di specialisti penetra nei sogni per rubare segreti industriali. La missione impossibile è impiantare un’idea nella mente di un erede potente. Architetture oniriche, azione multilivello e un enigma emotivo sul confine tra realtà e memoria.

Sky Cinema Action – 23:30 – Bullitt (1968). Regia di Peter Yates. Con Steve McQueen, Robert Vaughn, Robert Duvall, Jacqueline Bisset. Poliziesco seminale con l’inseguimento automobilistico più celebre di sempre tra le strade di San Francisco. Il tenente Frank Bullitt protegge un testimone scomodo, tra politica, corruzione e giustizia a muso duro.

Sky Cinema Collection – 21:15 – Fast e Furious – Hobbs e Shaw (2019). Regia di David Leitch. Con Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Helen Mirren. Azione adrenalinica: il mastino della legge Hobbs e il fuorilegge Shaw devono collaborare contro una minaccia biotecnologica e un super-antagonista. Entra in scena Hattie, agente MI6 e sorella di Shaw, per una corsa globale tra stunt e ironia.

Sky Cinema Comedy – 21:00 – Immaturi – Il viaggio (2012). Regia di Paolo Genovese. Con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Ricky Memphis, Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Anita Caprioli, Giovanna Ralli. Dopo la "seconda" maturità, gli amici quarantenni partono per l’isola greca mai visitata da ragazzi. Tra famiglie al seguito, nuove consapevolezze e vecchie dinamiche, il gruppo scopre che crescere non ha età.

Sky Cinema Comedy – 23:00 – Benvenuti al Nord (2012). Regia di Luca Miniero. Con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Paolo Rossi. Di cosa parla: il trasferimento a Milano di un postino meridionale mette a confronto luoghi comuni e differenze culturali, tra gag e buoni sentimenti.

Sky Cinema Drama – 21:00 – Collateral beauty (2016). Regia di David Frankel. Con Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet, Edward Norton. Un manager, devastato dalla perdita della figlia, scrive all’Amore, al Tempo e alla Morte. Gli amici ingaggiano tre attori per incarnare quei concetti e riflettergli la vita da una nuova prospettiva.

Sky Cinema Drama – 22:40 – Gran Torino (2008). Regia di Clint Eastwood. Con Clint Eastwood, Christopher Carley, Bee Vang, Ahney Her, Brian Howe. Un veterano scorbutico stringe un legame inatteso con il vicino adolescente Hmong. Riscatto, colpa e sacrificio in un dramma asciutto e potente.

Sky Cinema Family – 21:00 – Pets – Vita da animali (2016). Regia di Chris Renaud, Yarrow Cheney. Nella Manhattan dei grattacieli, l’arrivo del randagio Duke sconvolge la routine di Max. Insieme dovranno fermare il piano di rivalsa di un coniglietto implacabile, tra risate e inseguimenti per tutta la città.

Sky Cinema Family – 22:30 – Un bel giorno (2026). Regia di Fabio De Luigi. Con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele. Tommaso, papà single di quattro figlie, mette da parte sé stesso. L’incontro con Lara accende la scintilla, ma segreti familiari ingombranti mettono alla prova il nuovo equilibrio.

Sky Cinema Romance – 21:00 – Quello che non so di te (2021). Regia di Brian Baugh. Con Rose Reid, Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara, Tom Everett Scott. Un incontro tra musica, fede e seconda possibilità che unisce cuori lontani e sogni in viaggio.

Sky Cinema Romance – 23:05 – After 2 (2020). Regia di Roger Kumble. Con Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Dylan Sprouse. La relazione tra Tessa e Hardin attraversa tempeste di gelosia e scelte dolorose, tra passioni incandescenti e ferite che bruciano.

Sky Cinema Suspense – 21:00 – Companion (2025). Regia di Drew Hancock. Con Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén. Un soggiorno sul lago nella proprietà di un miliardario vira nell’incubo quando un androide da compagnia, creato per assistere l’uomo, impazzisce mettendo in pericolo il gruppo di amici.

Sky Cinema Suspense – 22:45 – Psycho (1960). Regia di Alfred Hitchcock. Con Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam. L’icona del thriller: un motel isolato, una doccia memorabile e un segreto di famiglia che ha fatto scuola nella storia del cinema.

Suspense su Iris e classici d’avventura: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 – 21:05 – Amityville III (1983). Regia di Richard O. Fleischer. Con Tony Roberts, Tess Harper, Robert Joy, Meg Ryan. Un giornalista scettico compra la famigerata casa di Amityville, teatro di un massacro. Eventi inspiegabili mettono a dura prova razionalità e legami familiari.

Mediaset Italia2 – 23:03 – Scappa: get out (2016). Regia di Jordan Peele. Con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Lakeith Stanfield. Visita fuori città che diventa incubo: satira sociale e brividi in un horror rivelazione.

Cielo – 21:20 – The Legend of Zorro (2005). Regia di Martin Campbell. Con Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones. Avventura classica tra duelli, intrighi e il mito della maschera più celebre della California.

Rai 4 – 21:20 – Wash me in the river (2022). Regia di Randall Emmett. Con Robert De Niro, Willa Fitzgerald, Jack Huston, John Malkovich, Dale Dickey. Un ex tossicodipendente, dopo la morte della fidanzata per droga tagliata, cerca giustizia. Sulle stesse tracce due poliziotti, in un thriller di vendetta e resa dei conti.

Rai 4 – 23:00 – Non dirlo a nessuno (2020). Regia di Alex Mcaulay. Con Fionn Whitehead, Jack Dylan Grazer, Rainn Wilson. Due fratelli rubano denaro per aiutare la madre malata. La fuga finisce nel peggiore dei modi e i ragazzi devono scegliere fin dove spingersi per proteggere il loro segreto.

Rai Premium – 21:20 – Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano (2025). Regia di Andrea Porporati. Con Giuseppe Zeno, Benedetta Cimatti, Andrea Roncato, Maurizio Donadoni, Salvatore Striano. Biografico dedicato allo scrittore che diede vita a Don Camillo e Peppone, tra ironia, libertà intellettuale, disegni e parole che hanno raccontato l’Italia. Ispirato a "Chi sogna nuovi gerani?" dei figli Alberto e Carlotta.

20 – 21:10 – Senza nome e senza regole (1998). Regia di Benny Chan, Jackie Chan. Con Jackie Chan, Michelle Ferre, Mirai Yamamoto, Ron Smerczak. Action a tutto ritmo: un reporter si ritrova coinvolto in un complotto internazionale tra acrobazie e humour inconfondibile.

20 – 23:30 – Battleship (2012). Regia di Peter Berg. Con Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Taylor Kitsch, Brooklyn Decker, Rihanna, Jesse Plemons. Una forza aliena minaccia la Terra: flotte navali e unità alleate affrontano un’avversità tecnologicamente superiore in una guerra che si gioca tra mare, cielo e strategia.

Cine34 – 21:15 – Cornetti alla crema (1981). Regia di Sergio Martino. Con Edwige Fenech, Lino Banfi, Gianni Cavina, Marisa Merlini, Milena Vukotic. Commedia sexy all’italiana tra equivoci, gelosie e doppi sensi in salsa anni ’80.

Cine34 – 23:17 – Crema, cioccolata e pa… prika (1981). Regia di Michele Massimo Tarantini. Con Barbara Bouchet, Renzo Montagnani, Silvia Dionisio, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia. Un direttore di clinica, il nipote e un amico devono gestire l’arrivo di una dietologa "raccomandata", scatenando una girandola di situazioni piccanti e irresistibili.

Iris – 21:14 – Corsa contro il tempo (2022). Regia di Phillip Noyce. Con Naomi Watts, Sierra Maltby. Thriller teso in tempo reale: una madre si lancia in una disperata corsa per salvare chi ama, tra chiamate, indizi e ostacoli imprevisti.

Iris – 23:01 – Nella morsa del ragno (2001). Regia di Lee Tamahori. Con Morgan Freeman, Monica Potter, Mika Boorem, Michael Wincott, Penelope Ann Miller. Alex Cross indaga sul rapimento della figlia di una celebrità. Gli indizi portano a un docente carismatico, mentre l’agente Jezzie lo affianca in una caccia serrata contro il tempo.

Rai Movie – 21:10 – I visitatori alla conquista dell’America (2001). Regia di Jean-Marie Poiré. Con Jean Reno, Christian Clavier, Christina Applegate, Malcolm McDowell. Un conte e il suo scudiero dal 1200 piombano nel 2000: shock culturale e gag a raffica in un’avventura comico-fantastica.

Rai Movie – 22:50 – Moschettieri del re – La penultima missione (2018). Regia di Giovanni Veronesi. Con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Margherita Buy, Valeria Solarino. Gli ex moschettieri tornano in azione contro trame di Mazzarino e Milady per salvare Ugonotti e giovane Re Luigi XIV. Tra cappa, spada e ironia, una missione forse "penultima".

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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