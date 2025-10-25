I film in onda in TV stasera, sabato 25 ottobre: il capolavoro indimenticabile di Tom Cruise Dall’animazione di L’Era Glaciale su Italia 1 all’adrenalina di Fast e Furious - Hobbs e Shaw su Sky Cinema 1, passando per il thriller Il collezionista su Iris

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 28 i titoli in programmazione sabato 25 ottobre 2025, con possibilità per tutti i gusti: dall’animazione di L’Era Glaciale – In rotta di collisione su Italia 1 all’action Fast e Furious – Hobbs e Shaw su Sky Cinema 1, fino al thriller Il collezionista su Iris.

Avventure e azione con L’Era Glaciale – In rotta di collisione: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4: ore 21:32 Non stop (2014, 106’), regia di Jaume Collet-Serra, con Scoot McNairy, Liam Neeson, Julianne Moore, Michelle Dockery, Nate Parker. Di cosa parla: durante un volo da New York a Londra, all’agente Bill Marks arrivano messaggi anonimi che pretendono 150 milioni di dollari o un passeggero morirà ogni 20 minuti. Tra 150 persone a bordo, ogni volto può essere vittima o carnefice. Genere: Thriller.

Italia 1: ore 21:15 L’Era Glaciale – In rotta di collisione (2016, 94’), regia di Mike Thurmeier e Galen T. Chu. Un grande cataclisma scatena eventi cosmici che minacciano il mondo glaciale. I nostri eroi partono per un viaggio verso terre esotiche tra comicità e avventura. Genere: Animazione. Alle 23:07 300: l’alba di un impero (2014, 102’), regia di Noam Murro, con Andrew Pleavin, Andrew Tiernan, Ben Turner, Callan Mulvey, Eva Green, Hans Matheson, Jack O’Connell, Lena Headey, Rodrigo Santoro, Steven Cree, Sullivan Stapleton, Yigal Naor. Battaglie epiche tra greci e persiani per un action dal ritmo serrato. Genere: Azione.

L’azione di Fast e Furious – Hobbs e Shaw: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: ore 21:15 Fast e Furious – Hobbs e Shaw (2019, 133’), regia di David Leitch, con Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Helen Mirren. La storia: due rivali storici uniscono le forze contro un nemico potenziato che minaccia l’umanità con una letale arma biotecnologica. Genere: Azione.

Sky Cinema 2: ore 21:15 Reagan: Un Presidente sotto i riflettori (2024, 141’), regia di Sean McNamara, con Dennis Quaid, Penelope Ann Miller, Jon Voight, Mena Suvari, David Henrie. Dallo scintillio di Hollywood alla Casa Bianca, il percorso che porta Ronald Reagan a diventare il 40° Presidente degli Stati Uniti tra sfide pubbliche e private. Genere: Biografico.

Sky Cinema Collection: ore 21:15 Una famiglia mostruosa (2021, 95’), regia di Volfango De Biasi, con Ilaria Spada, Lucia Ocone, Massimo Ghini, Paolo Calabresi, Pasquale Petrolo. Commedia degli equivoci a tinte "mostruose". Genere: Commedia. Alle 22:55 Nosferatu (2024, 133’), regia di Robert Eggers, con Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson. La storia: una giovane sposa è perseguitata da visioni e da un’oscura presenza mentre il marito viaggia in Transilvania per incontrare il Conte Orlok. Genere: Horror.

Sky Cinema Action: ore 21:00 Valerian e la città dei Mille Pianeti (2017, 137’), regia di Luc Besson, con Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke. Missione intergalattica nella megalopoli di Alpha, minacciata da forze oscure. Genere: Fantascienza. Alle 23:20 Men in Black: International (2019, 115’), regia di F. Gary Gray, con C. Hemsworth, T. Thompson. Nuove avventure per gli agenti contro minacce aliene sulla Terra. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Comedy: ore 21:00 Ti ripresento i tuoi (2018, 107’), regia di Dany Boon, con Dany Boon, François Berléand, Line Renaud, Pierre Richard, Valérie Bonneton. Commedia degli affetti e degli equivoci familiari. Genere: Commedia. Alle 22:50 Maschi contro femmine (2010, 113’), regia di Fausto Brizzi, con Paola Cortellesi, Luca Calvani, Fabio De Luigi, Emilio Solfrizzi, Paolo Ruffini, Alessandro Preziosi, Nicolas Vaporidis, Sarah Felberbaum, Giorgia Würth, Lucia Ocone, Chiara Francini, Francesco Pannofino, Carla Signoris, Giuseppe Cederna, Claudio Bisio. Tre storie intrecciate tra amori, tradimenti e rinascite. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama: ore 21:00 Il bambino con il pigiama a righe (2008, 93’), regia di Mark Herman, con Asa Butterfield, David Thewlis, Vera Farmiga, Rupert Friend. L’amicizia oltre il filo spinato vista con gli occhi di un bambino. Genere: Drammatico. Alle 22:40 Eyes Wide Shut (1999, 159’), regia di Stanley Kubrick, con Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Leelee Sobieski, Rade Serbedzija. Di cosa parla: un medico entra in una spirale di desiderio, segreti e rivelazioni dopo una confessione della moglie e un incontro inquietante, fino a un festino in maschera dai contorni pericolosi. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family: ore 21:00 Harry Potter e i doni della morte: Parte II (2011, 130’), regia di David Yates, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ralph Fiennes, Alan Rickman, Helena Bonham Carter e altri. La battaglia finale a Hogwarts contro Voldemort tra Horcrux da distruggere e destini da compiere. Genere: Fantasy. Alle 23:15 Genitori vs influencer (2021, 90’), regia di Michela Andreozzi, con Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica. Un prof di filosofia, vedovo, diventa suo malgrado influencer per ricucire il rapporto con la figlia. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance: ore 21:00 Nove lune e mezza (2017, 90’), regia di M. Andreozzi, con C. Gerini, G. Pasotti. Di cosa parla: due sorelle, diversissime ma complici, condividono un segreto che le trascina in situazioni tragicomiche. Genere: Commedia. Alle 22:45 Sex and The City (2008, 148’), regia di Michael Patrick King, con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth, Jennifer Hudson, Evan Handler, Jason Lewis, Willie Garson. Nuovi inizi e vecchi amori per Carrie e le amiche. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense: ore 21:00 L’inferno di cristallo (1974, 165’), regia di John Guillermin, con Steve McQueen, Paul Newman, Faye Dunaway, William Holden, Robert Vaughn, Fred Astaire. Un grattacielo di cristallo si trasforma in trappola mortale durante una lussuosa inaugurazione. Genere: Drammatico.

Tensione con Il collezionista: le proposte delle reti specializzate

Iris: ore 21:14 Il collezionista (1997, 115’), regia di Gary Fleder, con Ashley Judd, Cary Elwes, Jay O. Sanders, Morgan Freeman, Tony Goldwin. Un thriller teso con un formidabile duello psicologico. Genere: Thriller.

Cine34: ore 21:00 L’insegnante va in collegio (1978, 92’), regia di Mariano Laurenti, con Alvaro Vitali, Edwige Fenech, Gianfranco D’Angelo, Lino Banfi, Renzo Montagnani. Commedia all’italiana di culto. Genere: Commedia. Alle 23:04 Il vizio di famiglia (1975, 92’), regia di Mariano Laurenti, con Renzo Montagnani, Edwige Fenech, Gigi Ballista. La storia: un’eredità scatena intrighi maliziosi e colpi di scena fino alla lettura del testamento. Genere: Erotico.

Rai Movie: ore 21:10 Succede anche nelle migliori famiglie (2024, 80’), regia di Alessandro Siani, con Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania. Di cosa parla: la perdita del padre riunisce tre fratelli, ma l’annuncio di nuove nozze della madre fa emergere segreti a lungo nascosti. Genere: Commedia. Alle 22:30 I cospiratori (1968, 123’), regia di Martin Ritt, con Richard Harris, Sean Connery, Samantha Eggar, Art Lund. Pennsylvania, 1876: i Molly Maguires reagiscono allo sfruttamento nelle miniere, mentre un detective infiltrato affronta un dilemma morale. Genere: Drammatico.

Rai 4: ore 21:20 The informer – Tre secondi per sopravvivere (2019, 113’), regia di Andrea Di Stefano, con Joel Kinnaman, Clive Owen, Ana de Armas, Rosamund Pike, Common. Un ex criminale, reclutato dall’FBI, deve infiltrarsi in un’organizzazione a New York per proteggere la famiglia e se stesso. Genere: Drammatico. Alle 23:10 Cogan – Killing Them Softly (2012, 100’), regia di Andrew Dominik, con Brad Pitt, Ray Liotta, Garret Dillahunt, James Gandolfini, Richard Jenkins, Sam Shepard, Bella Heathcote, Max Casella, Scoot McNairy, Ben Mendelsohn. Un professionista del crimine indaga su una rapina in una partita di poker tra malviventi con metodi spietati. Genere: Azione.

20: ore 21:08 Constantine (2005, 121’), regia di Francis Lawrence, con Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou, Max Baker, Tilda Swinton. Un detective dell’occulto indaga su un presunto suicidio tra demoni e angeli, in bilico tra due mondi. Genere: Azione.

Mediaset Italia2: ore 21:15 Amityville III (1983, 105’), regia di Richard O. Fleischer, con Tony Roberts, Tess Harper, Robert Joy, Meg Ryan. Un giornalista scettico compra la famigerata casa di Amityville e mette alla prova la sua razionalità quando eventi inquietanti colpiscono la famiglia. Genere: Horror. Alle 23:09 The hunt (2019, 115’), regia di Craig Zobel, con Betty Gilpin, Hilary Swank, Emma Roberts, Justin Hartley, Ike Barinholtz, Glenn Howerton. Dodici sconosciuti vengono cacciati per gioco da un gruppo di privilegiati, ma Crystal ribalta le regole fino alla misteriosa mente dell’operazione. Genere: Thriller.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

