Bud Spencer e Terence Hill, stasera in Tv l'ultimo cult prima dell'addio: un gioiello che nessuno ricorda Dall’animazione di Kung Fu Panda su Italia 1 al dramma Amata su Sky Cinema 1, fino al thriller La figlia del generale su Iris e all’azione di Venom su Sky Cinema Action.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 31 film in palinsesto, con opzioni per tutti i gusti: dall’animazione di Kung Fu Panda su Italia 1 al dramma Amata su Sky Cinema 1, passando per il thriller La figlia del generale su Iris.

Avventura per tutta la famiglia con Kung Fu Panda: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 alle 21:25 presenta Berlinguer – La grande ambizione (2024, 122′, regia di Andrea Segre; con Elio Germano, Paolo Pierobon, Roberto Citran). Di cosa parla: Enrico Berlinguer, segretario del più influente partito comunista del mondo occidentale negli anni Settanta, non smise di credere nella possibilità di conciliare socialismo e democrazia. Dal 1973, quando scampò a un attentato a Sofia, alle campagne elettorali, ai viaggi a Mosca e alle complesse relazioni con il potere, la sua storia si intreccia con quella dell’Italia, tra privato e collettivo. Genere: Biografico.

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Rete 4 alle 21:33 propone Don Camillo Monsignore… ma non troppo (1961, 117′, regia di Carmine Gallone; con Fernandel, Gino Cervi, Leda Gloria, Valeria Ciangottini). Commedia classica italiana con la storica rivalità tra il parroco e il sindaco in primo piano. Genere: Commedia.

Italia 1 alle 21:29 firma la prima serata con Kung Fu Panda (2008, 92′, regia di John Stevenson e Mark Osborne). Genere: Animazione. In seconda serata, alle 23:20, l’azione esplode con Rush hour – Due mine vaganti (1998, 92′, regia di Brett Ratner; con Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson, Tzi Ma, Ken Leung). La storia: Un agente di Hong Kong arriva negli Stati Uniti per il rapimento della figlia del console cinese. Affiancato da un detective locale, tra gag e scintille nasce una collaborazione decisiva per salvare la ragazzina. Genere: Azione.

Il dramma Amata e tante saghe: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 programma Amata (2025, 96′, regia di Elisa Amoruso; con Miriam Leone, Stefano Accorsi, Tecla Insolia, Donatella Finocchiaro). Due destini femminili opposti si incrociano attorno al tema della fertilità, tra desiderio di spensieratezza e ricerca dolorosa di un concepimento. Genere: Drammatico. A seguire, alle 22:55, spazio alla commedia romantica con Ti amo in tutte le lingue del mondo (2005, 100′, regia di Leonardo Pieraccioni; con Giorgio Panariello, Giulia Elettra Gorietti, Leonardo Pieraccioni, Marjo Berasategui, Massimo Ceccherini). Genere: Commedia.

Sky Cinema Collection alle 21:15 propone Ocean’s Thirteen (2007, 122′, regia di Steven Soderbergh; con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Ellen Barkin, Al Pacino, Andy Garcia e altri). Di cosa parla: La banda torna a Las Vegas per vendicare un amico, orchestrando il colpo durante l’inaugurazione di un casinò di lusso e manovrando la fortuna dei giocatori. Genere: Azione. Alle 23:20 arriva Ocean’s 8 (2018, 110′, regia di Gary Ross; con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson). Dopo il carcere, Debbie Ocean guida una squadra tutta al femminile per rubare una collana di diamanti durante un gala a New York. Genere: Thriller.

Sky Cinema Comedy apre alle 21:00 con Benvenuti al Nord (2012, 109′, regia di Luca Miniero; con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini). Due amici si ritrovano nella Milano frenetica, tra equivoci e scontri culturali. Genere: Commedia. Alle 22:55 segue La scuola più bella del mondo (2014, regia di Luca Miniero; con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone, Lello Arena). Un gemellaggio scolastico nato da un malinteso scatena caos e risate tra professori e studenti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama alle 21:00 manda in onda A.C.A.B. (2012, 90′, regia di Stefano Sollima; con Pierfrancesco Favino, Filippo Nigro, Marco Giallini, Andrea Sartoretti). Tre agenti della Mobile tra guerriglia urbana, regole non scritte e vita privata in bilico. Genere: Drammatico. Alle 22:55 arriva Una figlia (2025, 103′, regia di Ivano De Matteo; con Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi, Michela Cescon, Thony). La storia: Il nuovo equilibrio familiare precipita dopo un gesto estremo della figlia adolescente, tra colpa e carcere minorile. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family alle 21:00 parte con Un film Minecraft (2025, 101′, regia di Jared Hess; con Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen). Quattro ragazzi finiscono nell’Overworld e devono proteggere un mondo cubico da Piglins e Zombie, scoprendo coraggio e creatività con l’aiuto del ‘costruttore’ Steve. Genere: Avventura. Alle 22:45 grande classico con E.T. – L’extra-terrestre (1982, 110′, regia di Steven Spielberg; con Dee Wallace, Drew Barrymore, Henry Thomas, Peter Coyote). Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Quello che non so di te (2021, 115′, regia di Brian Baugh; con Rose Reid, Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara, Tom Everett Scott). Genere: Sentimentale. Alle 23:05 segue la commedia romantica C’è post@ per te (1998, 110′, regia di Nora Ephron; con Meg Ryan, Tom Hanks, Greg Kinnear, Parker Posey, Dave Chappelle). Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 presenta Miss Sloane – Giochi di potere (2016, 140′, regia di J. Madden; con J. Chastain). Un gioco di pressioni e strategie nei corridoi del potere. Genere: Drammatico. Alle 23:15 c’è Red Lights (2012, 119′, regia di Rodrigo Cortés; con Cillian Murphy, Sigourney Weaver, Robert De Niro, Elizabeth Olsen, Toby Jones). Un’indagine tra scienza e paranormale mette in discussione percezioni e certezze. Genere: Thriller.

Sky Cinema Action alle 21:00 scende in campo con Venom (2018, 112′, regia di Ruben Fleischer; con Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, Reid Scott). Un giornalista si fonde con un simbionte alieno ottenendo poteri straordinari e un’oscura doppia natura. Genere: Fantasy. Alle 22:55 si prosegue con Into Darkness – Star Trek (2013, 129′, regia di J.J. Abrams; con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Benedict Cumberbatch, Simon Pegg, Karl Urban). Genere: Fantascienza.

Suspense con La figlia del generale e tanto altro: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 offre il thriller La figlia del generale (1999, 108′, regia di Simon West; con John Travolta, Madeleine Stowe, James Cromwell, Timothy Hutton). Indagine ad alta tensione nel mondo militare tra segreti, potere e verità scomode. Genere: Thriller.

Rai Movie alle 21:10 propone Botte di Natale (1994, 100′, regia di Terence Hill; con Terence Hill, Bud Spencer, Anne Kasprik, Ruth Buzzi, Ron Carey). Un bounty killer riunisce la famiglia a Natale per un piano che promette scintille e risate. Genere: Commedia. Si tratta dell’ultimo film del filone interpretato dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill, che tra gli anni sessanta e settanta hann.

Alle 22:55 arriva il war-thriller K-19 (2002, 140′, regia di Kathryn Bigelow; con Harrison Ford, Liam Neeson, Peter Sarsgaard). Tensione claustrofobica a bordo di un sottomarino in piena Guerra Fredda. Genere: Guerra.

Rai 4 alle 21:20 manda in onda El Niño (2014, 90′, regia di Daniel Monzon; con Luis Tosar, Jesús Castro, Eduard Fernández). Due giovani entrano nel traffico di droga tra Marocco e Spagna, sedotti dai guadagni rapidi e travolti da una spirale di pericoli tra forze dell’ordine e cartelli. Genere: Thriller.

20 alle 21:10 propone Passenger 57 – Terrore ad alta quota (1992, 84′, regia di Kevin Hooks; con Wesley Snipes, Bruce Payne, Tom Sizemore). Un esperto di sicurezza fronteggia un dirottamento aereo in una corsa contro il tempo. Genere: Azione. Alle 23:07 segue il poliziesco Nico (1987, 100′, regia di Andrew Davis; con Steven Seagal, Sharon Stone, Henry Silva). Genere: Poliziesco.

Cine34 alle 21:00 rispolvera la commedia all’italiana con La dottoressa ci sta col colonnello (1980, 87′, regia di Michele Massimo Tarantini; con Nadia Cassini, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Malisa Longo). Durante un trapianto dagli esiti imprevisti nascono equivoci al cardiopalma. Genere: Commedia. Alle 23:01 segue La dottoressa del distretto militare (1976, 93′, regia di Nando Cicero; con Edwige Fenech, Alvaro Vitali, Alfredo Pea, Carlo Delle Piane, Gianfranco D’Angelo). Giovani soldati simulano malanni per evitare l’arruolamento, ma la ferrea dottoressa dovrà vedersela con un ribelle molto persuasivo. Genere: Comico.

Mediaset Italia2 alle 21:01 sceglie l’horror Il treno (1990, 94′, regia di Jeff Kwitny; con Alex Vitale, Bo Svenson, Savina Gersak, Victoria Zinny). Alle 23:06 brividi firmati M. Night Shyamalan con The visit (2015, 94′, con Ed Oxenbould, Olivia DeJonge, Kathryn Hahn, Deanna Dunagan). Due adolescenti in visita ai nonni scoprono regole inquietanti e un segreto oscuro in una casa isolata. Genere: Horror.

Cielo alle 23:10 mette in prima linea l’action thriller Blacklight (2022, 108′, regia di Mark Williams; con Liam Neeson, Aidan Quinn, Emmy Raver-Lampman, Taylor John Smith). Un fixer del governo si trova al centro di una cospirazione che minaccia di travolgerlo. Genere: Azione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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