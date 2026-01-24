Checco Zalone, stasera in TV c’è il suo vero cult (altro che Buen Camino): il film che lo trasformò in una stella I migliori film in onda nella serata di sabato 24 gennaio 2026: dall’avventura di Asterix e Obelix su Italia 1 alla maratona a tema Checco Zalone su Sky Cinema Collection.

I film in onda in TV stasera, sabato 24 gennaio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 29 i film in palinsesto per sabato 24 gennaio 2026, con scelte per tutti i gusti: dall’avventura per tutta la famiglia di Asterix e Obelix: il regno di mezzo su Italia 1, al capolavoro in bianco e nero di Spielberg Schindler’s List – La lista di Schindler su Rete 4, fino alla novità I delitti del BarLume – La danza dello squalo su Sky Cinema 1. Azione, commedia, thriller, animazione e grandi classici per una serata completa.

Asterix e Obelix: il regno di mezzo: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4, ore 21:33 — Schindler’s List – La lista di Schindler (1993, drammatico). Regia di Steven Spielberg. Con Beatrice Macola, Ben Kingsley, Caroline Goodall, Embeth Davidzt, Liam Neeson, Ralph Fiennes. Durata 194 minuti.

Italia 1, ore 21:30 — Asterix e Obelix: il regno di mezzo (2023, commedia). Di cosa parla: Intorno al 50 a.C., i due Galli accorrono in aiuto della principessa Fu Yi, fuggita in Gallia dopo un colpo di stato in Cina. Il viaggio porterà Asterix e Obelix a scontrarsi con le ambizioni di Giulio Cesare, già proiettato alla conquista dell’Impero. Regia di Guillaume Canet. Con Marion Cotillard, Vincent Cassel, Guillaume Canet, Jonathan Cohen, Angèle. Durata 114 minuti.

I delitti del BarLume – La danza dello squalo: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Alle ore 21:15 I delitti del BarLume – La danza dello squalo (2026, giallo). Uno squalo avvistato a Pineta diventa l’incubo dell’estate e fa da sfondo a un nuovo caso: la presunta prima vittima è il ganzo di Olivia, ma la Fusco non è convinta. Il pericolo si nasconde davvero in mare, oppure altrove? Regia di Milena Cocozza. Con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marco Messeri, Michele Di Mauro, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi, Marina Rocco, Sandro Veronesi. Durata 90 minuti. A seguire, ore 22:45 M3gan 2.0 (2025, fantascienza). La storia: la tecnologia di M3gan viene sottratta e usata da una potente azienda della difesa per creare Amelia, un’arma d’infiltrazione letale che sviluppa autoconsapevolezza. Con l’umanità in bilico, Gemma capisce che l’unica speranza è riportare in vita M3gan, ora ancora più potente. Regia di Gerard Johnstone. Con Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps. Durata 120 minuti.

Sky Cinema Collection — Ore 21:15 Cado dalle nubi (2009, comico). Un giovane che sogna la musica si trasferisce a Milano, tra provini, un nuovo amore e tante occasioni per mettersi alla prova. Si tratta del primo film di Checco Zalone, che grazie a questa pellicola diventò un attore popolarissimo in Italia. Da molti è considerata la sua interpretazione più riuscita insieme a quella offerta nell’altro cult Quo vado?. Regia di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Giulia Michelini, Raul Cremona, Gigi Angelillo. Durata 99 minuti. Alle 23:00 Quo Vado? (2016, commedia) di Gennaro Nunziante. Dopo Cado Dalle Nubi, la maratona Checco Zalone su Sky Collection (organizzata in concomitanza del clamoroso successo di Buen Camino al cinema) continua con il quarto film dell’attore pugliese, che stavolta si lancia in un racconto irriverente sul sogno del posto fisso. Con Checco Zalone, Lino Banfi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli, Eleonora Giovanardi. Durata 86 minuti.

Sky Cinema Comedy — Alle 21:00 Il peggior lavoro della mia vita (2021, commedia). Un detenuto viene mandato a lavorare in una casa di riposo e scopre che gli anziani sono raggirati. Decide di aiutarli in una fuga rocambolesca. Regia di Thomas Gilou. Con Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylène Demongeot, Jean-Luc Bideau. Durata 97 minuti. Alle 22:45 Ma cosa ci dice il cervello (2019, commedia). Regia di Riccardo Milani. Con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Claudio Pandolfi, Giampaolo Morelli, Alessandro Roja, Lucia Mascino, Ricky Memphis. Durata 90 minuti.

Sky Cinema Drama — Ore 21:00 Il posto dell’anima (2002, commedia). La fabbrica chiude e gli operai occupano lo stabilimento. Intanto la vita scorre tra sogni, contrasti generazionali e nuove opportunità. Regia di Riccardo Milani. Con Silvio Orlando, Michele Placido, Paola Cortellesi, Claudio Santamaria. Durata 106 minuti. Alle 22:50 Ariaferma (2021, drammatico). In un penitenziario in dismissione, pochi agenti e detenuti attendono il trasferimento. Le regole si sfumano e nasce una fragile comunità. Regia di Leonardo Di Costanzo. Con Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano, Roberto De Francesco. Durata 117 minuti.

Sky Cinema Family — Alle 21:00 Kung Fu Panda (2008, animazione). Regia di John Stevenson, Mark Osborne. Durata 92 minuti. A seguire, ore 22:40 Kung Fu Panda 2 (2011, animazione). Regia di Jennifer Yuh. Durata 91 minuti.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00 Sweethearts (2024, commedia). Quando Ben e Jamie decidono di chiudere con i fidanzati del liceo, la loro amicizia co-dipendente viene messa alla prova. Regia di Jordan Weiss. Con Kiernan Shipka, Chloe Troast, Jake Bongiovi, Tramell Tillman, Nico Hiraga. Durata 97 minuti. Alle 22:45 Bianco Natale (1954, commedia). Due ex commilitoni organizzano una festa in un albergo di montagna in difficoltà e, tra cameratismo e neve, trovano anche l’amore. Regia di Michael Curtiz. Con Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney, Vera-Ellen. Durata 90 minuti.

Sky Cinema Suspense — Ore 21:00 Dead shot – Vendetta disperata (2023, thriller). Sopravvissuto all’omicidio della moglie incinta per mano di un sergente britannico, un ex paramilitare cerca vendetta nella Londra degli anni Settanta. Regia di Charles Guard, Thomas Guard. Con Aml Ameen, Mark Strong, Felicity Jones, Colin Morgan, Sophia Brown. Durata 92 minuti. Alle 22:35 Il potere dei soldi (2013, thriller). Un giovane tecnico è costretto a spiare dall’interno una società concorrente per conto di un CEO spietato, scoprendo un mondo di lussi e manipolazioni. Regia di Robert Luketic. Con Liam Hemsworth, Gary Oldman, Harrison Ford, Josh Holloway, Amber Heard, Richard Dreyfuss e altri. Durata 106 minuti.

Sky Cinema Action — Alle 21:00 Greenland (2020, azione). John Garty deve portare la sua famiglia in salvo in un bunker segreto prima che una catastrofe mondiale colpisca l’umanità. Il tempo stringe e il viaggio è pieno di insidie. Regia di Ric Roman Waugh. Con Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd. Durata 119 minuti. Alle 23:05 King Arthur: il potere della spada (2017, drammatico). Dopo l’assassinio del padre, il giovane Artù cresce ignaro del suo destino. Quando estrae la spada dalla roccia, dovrà affrontare lo zio Vortigern per reclamare il trono. Regia di Guy Ritchie. Con Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana, Djimon Hounsou. Durata 126 minuti.

Rapimento e riscatto: le proposte delle reti specializzate

Iris, ore 21:14 — Rapimento e riscatto (2000, azione). Regia di Taylor Hackford. Con Russell Crowe, Meg Ryan, David Morse, David Caruso. Durata 135 minuti.

Cine34, ore 21:00 — Il giorno più bello del mondo (2019, commedia). Un impresario teatrale in crisi si ritrova a crescere due bambini dotati di superpoteri, cercando di salvarne il talento e il proprio teatro da scienziati senza scrupoli. Regia di Alessandro Siani. Con Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva. Durata 104 minuti.

Rai Movie — Alle 21:10 Nati stanchi (2001, commedia). Due amici disoccupati passano le giornate tra concorsi e fughe dal lavoro, finché la vita non li sorprende. Regia di Dominick Tambasco. Con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Massimo Olcese. Durata 92 minuti. Alle 22:40 Amore, cucina e curry (2013, commedia). Una famiglia indiana apre un ristorante in Francia, innescando una rivalità con un locale stellato. La passione per la cucina e un incontro speciale daranno vita a una nuova tradizione gastronomica. Regia di Lasse Hallström. Con Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Lebon e altri. Durata 124 minuti.

Rai 4 — Ore 21:20 L’effetto farfalla (2021, thriller). Un giovane senzatetto viene arrestato per il furto del passaporto di un funzionario scomparso e finisce al centro di un’indagine del Dipartimento Q tra accuse e fughe per la vita. Regia di Martin Zandvliet. Con Ulrich Thomsen, Zaki Youssef, Sofie Torp. Durata 115 minuti. Alle 23:25 Hannibal Lecter – Le origini del male (2007, horror). Regia di Peter Webber. Con Gaspard Ulliel, Gong Li, Dominic West, Kevin McKidd, Rhys Ifans. Durata 117 minuti.

20 — Ore 21:10 Commando (1985, azione). Regia di Mark L. Lester. Con Arnold Schwarzenegger, Dan Hedaya, Rae Dawn Chong, Vernon Wells. Durata 90 minuti. Alle 23:13 Fire with Fire (2012, thriller). Due vite si incrociano tra testimoni scomodi, criminali spietati e una rete di protezione fragile, fino a una resa dei conti ad alta tensione. Regia di David Barrett. Con Josh Duhamel, Rosario Dawson, Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, 50 Cent. Durata 97 minuti.

Cielo, ore 23:10 — Dagmar – L’anima dei Vichinghi (2012, azione). Nel 1363, una famiglia norvegese in fuga dalla Peste Nera viene assalita da briganti. L’unica sopravvissuta, la giovane Signe, tenta la fuga innescando una spietata caccia. Regia di Roar Uthaug. Con Isabel Christine Andreasen, Ingrid Bolsø Berdal, Milla Olin, Tobias Santelmann. Durata 79 minuti.

Mediaset Italia2 — Ore 21:05 It: Capitolo 2 (2019, horror). Dopo 27 anni, il Club dei Perdenti torna a Derry per affrontare di nuovo Pennywise, tra vecchie paure e ricordi che riemergono. Regia di Andres Muschietti. Con Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa. Durata 165 minuti. Alle 23:03 Oculus – Il riflesso del male (2013, horror). Due fratelli, Kaylie e Tim, affrontano uno specchio posseduto che credono responsabile della tragedia vissuta da bambini. Regia di Mike Flanagan. Con Karen Gillan, Brenton Thwaites, Katee Sackhoff, Rory Cochrane. Durata 105 minuti.

