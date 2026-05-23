I film in onda in TV stasera, sabato 23 maggio 2026: da Il traditore con Pierfrancesco Favino, al cult Lo chiamavano Trinità Scoprite i migliori film disponibili nella serata di sabato 23 maggio 2026: dall’intenso Il traditore su Rai 2 all’avventura di Belle e Sebastien su Italia 1.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 31 i film in palinsesto, con proposte per tutti i gusti: dall’acclamato Il traditore su Rai 2 alla delicata avventura di Belle e Sebastien su Italia 1, fino allo spettacolare Godzilla e Kong – Il nuovo impero su Sky Cinema Action.

Emozioni e amicizia con Belle e Sebastien: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – ore 21:20: Il traditore (2019). Regia di Marco Bellocchio. Di cosa parla: Tommaso Buscetta decide di collaborare con la giustizia contro Cosa Nostra, dalla fuga in Brasile al maxi-processo fino al rapporto con il giudice Falcone. Cast: Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Luigi Lo Cascio, Fabrizio Ferracane, Fausto Russo Alesi. Durata: 135 minuti. Genere: Drammatico.

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Rete 4 – ore 21:34: Lo chiamavano Trinità… (1970). Regia di E. B. Clucher (Enzo Barboni). Con Bud Spencer e Terence Hill, Dan Sturkie, Gisela Hahn, Steffen Zacharias. Durata: 117 minuti. Genere: Western.

Italia 1 – ore 21:30: Belle e Sebastien (2013). Regia di Nicolas Vanier. La storia: Durante la Seconda guerra mondiale, il grande cane Belle trova rifugio nel piccolo Sébastien, orfano di sette anni. Nel villaggio alpino sconvolto dall’arrivo dei tedeschi, i due intrecciano un legame che sfida paura e pregiudizi, tra personaggi in cerca di amore, avventura e perdono. Cast: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier, Dimitri Storoge, Andrée Damant, Medhi El Glaoui, Andreas Pietschmann, Urbain Cancelier. Durata: 95 minuti. Genere: Drammatico.

L’impegno civile di Francesca e Giovanni – Una storia d’amore e di mafia: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno – ore 21:15: Francesca e Giovanni – Una storia d’amore e di mafia (2026). Regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Di cosa parla: il legame tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, uniti dal coraggio nella lotta alla criminalità organizzata fino alla strage di Capaci. Cast: Ester Pantano, Primo Reggiani, Alessandra Carrillo, Giovanni Arezzo, Claudio Crisafulli, Claudia Cusimano, Anna Ferruzzo, Alfio Sorbello. Durata: 107 minuti. Genere: Drammatico. A seguire, ore 23:05: Le cose non dette (2026) di Gabriele Muccino. Una coppia romana, un viaggio in Marocco e segreti che affiorano quando l’arrivo di una giovane studentessa mette in discussione equilibri e certezze. Cast: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria. Durata: 110 minuti. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action – ore 21:00: The legend of Tarzan (2016) di David Yates, con Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou. Avventura e azione tra Londra e la giungla africana. Durata: 109 minuti. Genere: Azione. Ore 22:55: Godzilla e Kong – Il nuovo impero (2024) di Adam Wingard. Minacce titaniche emergono dalle profondità del pianeta, mentre l’umanità svela legami inediti con Skull Island. Cast: Dan Stevens, Brian Tyree Henry, Rebecca Hall, Rachel House, Alex Ferns. Durata: 115 minuti. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Collection – ore 21:15: American Assassin (2017) di Michael Cuesta. Dopo un grave lutto, un giovane talento è reclutato in un programma segreto e inviato a sventare una minaccia in Medio Oriente. Cast: Dylan O’Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch, Sanaa Lathan, Shiva Negar. Durata: 112 minuti. Genere: Thriller. Ore 23:10: Antigang – Nell’ombra del crimine (2015) di Benjamin Rocher. A Parigi, la squadra di Serge Buren usa metodi non convenzionali per braccare rapinatori spietati. Cast: Jean Reno, Caterina Murino, Thierry Neuvic, Jess Liaudin, Alban Lenoir, Stefi Celma. Durata: 90 minuti. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy – ore 21:00: Anche se è amore non si vede (2011) di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Due amici ciceroni a Torino, tra pasticci sentimentali e malintesi con un’amica d’infanzia tornata dagli USA. Cast: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Ambra Angiolini, Diane Fleri, Sascha Zacharias. Durata: 96 minuti. Genere: Commedia. Ore 22:45: Santocielo (2023) di Francesco Amato, con Ficarra e Picone, Barbara Ronchi, Maria Chiara Giannetta, Giovanni Storti. Durata: 120 minuti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama – ore 21:00: La migliore offerta (2013) di Giuseppe Tornatore. Un banditore d’aste geniale e solitario si perde nel mistero di una donna inafferrabile. Cast: Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Sylvia Hoeks, Donald Sutherland. Durata: 124 minuti. Genere: Drammatico. Ore 23:15: MalAmore (2025) di Francesca Schirru. Mary è intrappolata in una relazione tossica con Nunzio, boss criminale; l’incontro con Giulio apre uno spiraglio di libertà, ma le conseguenze saranno dure. Cast: Giulia Schiavo, Simone Susinna, Antonella Carone, Antonio Orlando, Simon Grechi. Durata: 108 minuti. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family – ore 21:00: Madagascar 3 – Ricercati in Europa (2012) di Eric Darnell e Tom McGrath. I nostri eroi si uniscono a un circo europeo tra gag e numeri spettacolari, con l’aiuto dei lemuri e degli immancabili pinguini. Durata: 90 minuti. Genere: Animazione. Ore 22:40: Il cacciatore e la regina di ghiaccio (2016) di Cedric Nicolas-Troyan. La resurrezione di Ravenna svela il male di due sorelle regine, ma due cacciatori banditi possono cambiarne il destino. Cast: Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain, Nick Frost. Durata: 114 minuti. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Romance – ore 21:00: Downton Abbey II – Una nuova era (2022) di Simon Curtis. Mentre a Downton si gira un film, la famiglia vola nel sud della Francia per scoprire i segreti di una villa ereditata. Cast: Michelle Dockery, Dominic West, Laura Haddock, Maggie Smith, Imelda Staunton. Durata: 125 minuti. Genere: Drammatico. Ore 23:10: Last Christmas (2019) di Paul Feig. A Londra, l’incontro tra Kate e Tom accende la scintilla di una rinascita personale, tra luci natalizie e seconde possibilità. Cast: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson. Durata: 102 minuti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense – ore 21:00: Al vertice della tensione (2002) di Phil Alden Robinson. Jack Ryan affronta una crisi geopolitica che minaccia di sfociare nel peggiore degli scenari. Cast: Ben Affleck, Morgan Freeman, Liev Schreiber, Bridget Moynahan, James Cromwell. Durata: 132 minuti. Genere: Thriller. Ore 23:20: Rinascita (Resurrection) (2022) di Andrew Semans. L’esistenza controllata di Margaret vacilla quando riemerge dal passato David, presenza oscura e inquietante. Cast: Rebecca Hall, Tim Roth (non indicato nei dati), Angela Wong Carbone, Winsome Brown. Durata: 103 minuti. Genere: Drammatico.

Azione e cult con Spy: le proposte delle reti specializzate

Iris – ore 21:14: Spy (1997). Regia di Renny Harlin. Samantha è un’insegnante con amnesia che, aiutata da un detective privato, ricompone un passato esplosivo prima che i loro segreti li travolgano. Cast: Geena Davis, Samuel L. Jackson, Brian Cox. Durata: 105 minuti. Genere: Azione.

Cine34 – ore 21:00: Zucchero, miele e peperoncino (1980) di Sergio Martino. Tre episodi comici: un impiegato scambiato per un assassino, un disoccupato assunto come cameriera e un tassista follemente innamorato dell’auto nuova. Cast: Renato Pozzetto, Lino Banfi, Pippo Franco, Edwige Fenech. Durata: 110 minuti. Genere: Commedia. Ore 23:15: Ricchi ricchissimi praticamente in mutande (1982) di Sergio Martino. Tre racconti di sfortune esilaranti tra processi, truffe e… mutande. Cast: Pippo Franco, Lino Banfi, Renato Pozzetto, Edwige Fenech, Janet Agren, Daniele Formica. Durata: 95 minuti. Genere: Commedia.

Rai Movie – ore 21:10: Una famiglia mostruosa (2021) di Volfango De Biasi. Commedia dagli echi "mostruosi" con Ilaria Spada, Lucia Ocone, Massimo Ghini, Paolo Calabresi, Pasquale Petrolo. Durata: 95 minuti. Genere: Commedia. Ore 22:45: Il sesso degli angeli (2021) di Leonardo Pieraccioni. Don Simone eredita un bordello in Svizzera e prova a trasformarlo per salvare l’oratorio, tra dubbi di coscienza e ironia. Cast: Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Massimo Ceccherini, Eva Moore. Durata: 91 minuti. Genere: Commedia.

Rai 4 – ore 21:20: Kidnap – Rapito (2017) di Luis Prieto. Una madre vede rapire il figlio e si lancia in un inseguimento senza tregua, trasformandosi in una forza inarrestabile. Cast: Halle Berry, Lew Temple, Dana Gourrier, Malea Rose. Durata: 81 minuti. Genere: Thriller. Ore 22:55: Cut Off (2018) di Christian Alvart. Durante un’autopsia, un avvocato trova il numero di sua figlia rapita e segue una scia mortale fino a Helgoland. Cast: Moritz Bleibtreu, Jasna Fritzi Bauer, Lars Eidinger, Fahri Yardim. Durata: 132 minuti. Genere: Thriller.

20 – ore 21:10: First strike (1997) di Stanley Tong. Con Jackie Chan, Bill Tung, Chen Chun Wu, Jackson Lou. Durata: 90 minuti. Genere: Azione.

Cielo – ore 21:20: Men in Black (1997) di Barry Sonnenfeld. Due agenti sorvegliano gli alieni che vivono in incognito sulla Terra, mantenendo l’ordine e la segretezza. Cast: Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent D’Onofrio. Durata: 95 minuti. Genere: Fantascienza. Ore 23:15: Machete (2010) di Ethan Maniquis e Robert Rodriguez. Un ex poliziotto messicano, tradito e incastrato, si ritrova nel mirino dopo un incarico contro un senatore corrotto. Cast: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Robert De Niro, Lindsay Lohan, Steven Seagal. Durata: 105 minuti. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 – ore 21:01: Trauma (1992) di Dario Argento. Salvata da un tentato suicidio, una ragazza assiste all’omicidio dei genitori e, rifugiatasi da un giovane, inizia a indagare su un assassino misterioso. Cast: Christopher Rydell, Asia Argento, Frederic Forrest, Piper Laurie. Durata: 106 minuti. Genere: Horror. Ore 23:06: Obbligo o verità (2018) di Jeff Wadlow. Un gioco tra amici diventa un incubo quando una forza sconosciuta punisce chi non dice la verità o non esegue i compiti imposti. Cast: Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane, Nolan Gerard Funk, Sophia Ali. Durata: 100 minuti. Genere: Horror.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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