I film in onda in TV stasera, sabato 22 novembre 2025, da Belli ciao con Pio e Amedeo, a Non odiare con Gassmann Dal fantasy Il cacciatore e la regina di ghiaccio su Italia 1 al thriller Flight risk su Sky Cinema 1, passando per il cult Sleepers su Iris.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate ben 30 film tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema: dal fantasy Il cacciatore e la regina di ghiaccio su Italia 1 al teso Flight risk – Trappola ad alta quota su Sky Cinema 1, fino al cult drammatico Sleepers su Iris.

Magia e azione con Il cacciatore e la regina di ghiaccio: le proposte delle reti in chiaro

Su Rete 4 alle 21:33 arriva Unstoppable – Fuori controllo (2010, 99 minuti), adrenalinico action diretto da Tony Scott con Denzel Washington, Chris Pine e Rosario Dawson. Di cosa parla: un treno merci fuori controllo carico di sostanze tossiche minaccia intere comunità. Un macchinista esperto e una giovane recluta tentano l’impossibile per fermarlo prima che sia troppo tardi. Cast di rilievo e ritmo serrato per una corsa contro il tempo che non molla mai la presa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Italia 1 alle 21:24 c’è Il cacciatore e la regina di ghiaccio (2016, 114 minuti), fantasy diretto da Cedric Nicolas-Troyan con Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt e Jessica Chastain. La storia: dopo una fuga dolorosa, la regina Freya cresce una legione di cacciatori. Alla notizia della morte della sorella Ravenna, ordina di recuperare lo Specchio magico. Ma la resurrezione della malvagia regina scatena un nuovo male che solo due cacciatori banditi potranno affrontare. Spettacolo visivo, cast stellare e atmosfera dark fiabesca.

Alta tensione con Flight risk – Trappola ad alta quota: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Flight risk – Trappola ad alta quota (2025, 91 minuti), thriller diretto da Mel Gibson con Mark Wahlberg, Michelle Dockery e Topher Grace. In Alaska, un pilota accetta di trasportare un agente federale e il suo prigioniero, ma il pericolo potrebbe trovarsi già a bordo. A seguire alle 22:50, Black bag – Doppio gioco (2025, 93 minuti) di Steven Soderbergh con Michael Fassbender e Cate Blanchett: un agente indaga su una fuga di dati e scopre che tra i sospettati c’è la moglie, diviso tra dovere e sentimenti.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15, Scomode verità (2024, 97 minuti) di Mike Leigh con Marianne Jean-Baptiste: Pansy, segnata da insicurezze e da rapporti familiari difficili, ritrova nella sorella un possibile varco alla rinascita. Alle 23:00, il capolavoro di Clint Eastwood Mystic River (2003, 137 minuti) con Sean Penn, Tim Robbins e Kevin Bacon: tre amici d’infanzia si ritrovano, lacerati da un delitto che riapre ferite mai rimarginate.

Su Sky Cinema Action alle 21:00, Immortals (2011, 110 minuti) di Tarsem Singh con Henry Cavill e Mickey Rourke: Teseo sfida il sanguinario Iperione che vuole liberare i Titani e annientare l’umanità. Alle 22:55, il potente Sicario (2015, 122 minuti) di Denis Villeneuve con Emily Blunt, Benicio Del Toro e Josh Brolin: un’agente FBI entra in una task force d’élite contro i cartelli, tra confini morali e verità scomode.

Su Sky Cinema Collection alle 21:15, azione mostruosa con Rampage – Furia animale (2018, 107 minuti) di Brad Peyton con Dwayne Johnson: un esperimento genetico trasforma un gorilla e altre creature in colossi fuori controllo. Alle 23:10, avventura marinaresca con Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick (2015, 121 minuti) di Ron Howard con Chris Hemsworth: dall’epico naufragio della Essex nasce il mito della balena bianca.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00, Mr Cobbler e la bottega magica (2014, 99 minuti) di Tom McCarthy con Adam Sandler e Dustin Hoffman: un calzolaio scopre una macchina in grado di farlo vivere nei panni dei suoi clienti, cambiando prospettiva su sé stesso. Alle 22:45, Belli ciao (2022, 87 minuti) di Gennaro Nunziante con Pio e Amedeo: amicizia, Nord-Sud e sogni di riscatto tra risate e buoni sentimenti.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00, Eterno visionario (2024, 112 minuti) di Michele Placido con Fabrizio Bentivoglio: il ritratto intimo di Luigi Pirandello tra passioni, ossessioni e l’amore per Marta Abba. Alle 22:55, Non odiare (2020, 96 minuti) di Mauro Mancini con Alessandro Gassmann: un chirurgo ebreo affronta colpa e fanatismo dopo il soccorso a un uomo con un tatuaggio nazista.

Su Sky Cinema Family alle 21:00, I Croods (2012, 90 minuti) di Kirk De Micco e Chris Sanders: una famiglia preistorica in viaggio verso una nuova casa, tra pericoli e scoperte grazie al giovane Guy. Alle 22:45, I Croods 2 – Una nuova era (2020, 95 minuti) di Joel Crawford: l’incontro-scontro con i Bettermans apre a nuove sfide evolutive e a gag per tutta la famiglia.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00, Resta con me (2018, 105 minuti) di Baltasar Kormákur con Shailene Woodley e Sam Claflin: una tempesta devasta lo yacht di una coppia, lei lotta per la sopravvivenza e l’amore in mare aperto. Alle 22:40, corale sentimentale con La verità è che non gli piaci abbastanza (2009, 129 minuti) di Ken Kwapis con Jennifer Aniston, Scarlett Johansson e Ben Affleck: amori, equivoci e aspettative nella Baltimora contemporanea.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00, giallo a orologeria con Cena con delitto – Knives out (2019, 130 minuti) di Rian Johnson con Daniel Craig e Chris Evans: la morte di un celebre autore scatena una spirale di bugie in famiglia, tocca al detective Blanc dipanare il mistero. Alle 23:15, Good Kill (2014, 104 minuti) di Andrew Niccol con Ethan Hawke: un pilota di droni combatte i Talebani da remoto e si interroga sui confini etici della guerra senza fine.

Classici e cult con Sleepers: le proposte delle reti specializzate

Su Mediaset Italia2 alle 21:15, brividi con Poltergeist – Demoniache presenze (1982, 113 minuti) di Tobe Hooper con Craig T. Nelson e JoBeth Williams: una casa di periferia diventa teatro di presenze maligne che perseguitano una famiglia. Alle 23:09, Within: presenze (2016, 88 minuti) di Phil Claydon con Michael Vartan ed Erin Moriarty: una nuova abitazione nasconde inquietanti segreti legati al proprietario scomparso.

Su Rai 4 alle 21:20, The nightwatcher (2019, 108 minuti) di Gustavo Bonafé e Fábio Mendonça con Kiko Pissolato: dopo la morte della figlia in un’indagine di corruzione, l’agente Miguel diventa un vendicatore fuori dagli schemi. Alle 23:10, azione con Pound of Flesh (2015, 104 minuti) di Ernie Barbarash con Jean-Claude Van Damme: la caccia violenta a un rene rubato, il giorno prima di un’operazione salvavita per la nipote.

Su 20 alle 21:10, poliziesco a tutto Seagal con Programmato per uccidere (1990, 89 minuti) di Dwight H. Little con Steven Seagal, Keith David e Joanna Pacula: un ex agente affronta un potente signore della droga. Alle 23:15, adrenalina con Mission: Impossible III (2006, 126 minuti) di J.J. Abrams con Tom Cruise e Philip Seymour Hoffman: Ethan Hunt torna in campo per proteggere la sua vita privata da un nemico spietato.

Su Cine34 alle 21:00, antologia di costume con Sessomatto (1973, 120 minuti) di Dino Risi con Giancarlo Giannini e Laura Antonelli: nove episodi a tema erotico tra ironia e graffio satirico. Alle 23:28, Casta e pura (1981, 95 minuti) di Salvatore Samperi con Laura Antonelli e Massimo Ranieri: una donna vincolata a un voto di castità, tra eredità, manipolazioni e conseguenze inattese.

Su Iris alle 21:14, dramma giudiziario e memoria con Sleepers (1996, 140 minuti) di Barry Levinson con Brad Pitt, Robert De Niro, Dustin Hoffman e Kevin Bacon: quattro amici segnati da un trauma giovanile cercano giustizia anni dopo, in un intreccio di colpa, amicizia e vendetta.

Su Rai Movie alle 21:10, grande avventura bellica con I cannoni di Navarone (1960, 157 minuti) di J. Lee Thompson con Gregory Peck, David Niven e Anthony Quinn: un commando alleato tenta l’impossibile per distruggere due micidiali batterie tedesche su un’isola dell’Egeo.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche