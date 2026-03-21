I film in onda in TV stasera, sabato 21 marzo 2026: dalla commedia di Pieraccioni al dramma di Paola Cortellesi Dall’animazione di Cattivissimo me su Italia 1 alla commedia Fidanzata in affitto su Sky Cinema 1, passando per il legal thriller Presunto innocente su Iris.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sabato 21 marzo 2026 conta ben 32 film tra cui scegliere: dall’inarrestabile Cattivissimo me su Italia 1, alla commedia Fidanzata in affitto su Sky Cinema 1, fino al legal thriller Presunto innocente su Iris. C’è davvero spazio per tutti i gusti.

Cattivissimo me su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 (ore 21:30) propone Il tempo che ci vuole (2024, 110’, regia di Francesca Comencini; con Fabrizio Gifuni, Romana Maggiora Vergano, Anna Mangiocavallo, Luca Donini, Daniele Monterosi). Di cosa parla: il difficile percorso necessario perché Luigi Comencini e la figlia Francesca trovino un rapporto meno conflittuale, fino a diventare davvero colleghi. Genere: Drammatico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rete 4 (ore 21:33) manda in onda Nati con la camicia (1983, 100’, regia di E.B. Clucher/Enzo Barboni; con Bud Spencer, Terence Hill, Buffy Dee, David Huddleston). La storia: un ex detenuto e un ventriloquo si ritrovano, tra gag e inseguimenti, a lavorare per la Cia contro un supercriminale. Genere: Azione.

Italia 1 (ore 21:31) accende la serata con Cattivissimo me (2010, 95’, regia di Chris Renaud, Pierre Coffin, Sergio Pablos). Animazione per tutta la famiglia. A seguire, alle 23:30, The mask – Da zero a mito (1994, 105’, regia di Chuck Russell; con Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Amy Yasbeck, Richard Jeni). La storia: un uomo ordinario trova una maschera capace di donargli poteri sovrumani e una nuova identità, tra irresistibile comicità e romanticismo. Genere: Fantasy.

Fidanzata in affitto guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (ore 21:15) presenta Fidanzata in affitto (2023, 98’, regia di Gene Stupnitsky; con Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Laura Benanti, Matthew Broderick). Di cosa parla: Maddie accetta l’incarico di "svezzare" l’introverso Percy in vista dell’università, ma nulla andrà come previsto. A seguire, ore 23:05, Dead of Winter (2025, 97’, regia di Brian Kirk; con Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca, Brian F. O’Byrne, Gaia Wise). Una vedova in una baita del Minnesota si imbatte in due spietati assassini e lotta per la sopravvivenza. Genere: Thriller.

Sky Cinema Action (ore 21:00) propone Il risolutore – A man apart (2003, 110’, regia di F. Gary Gray; con Vin Diesel, Larenz Tate, Timothy Olyphant, Geno Silva, Jacqueline Obradors). Di cosa parla: un agente antidroga sfida legge e cartelli per vendicare l’omicidio della moglie. Alle 22:55, Miami Vice (2006, 134’, regia di Michael Mann; con Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Naomie Harris, Ciarán Hinds, Luis Tosar). Poliziesco ad alta tensione tra infiltrazioni e traffici internazionali.

Sky Cinema Collection (ore 21:15) celebra Leonardo Pieraccioni con Il ciclone (1996, 95’, regia di Leonardo Pieraccioni; con Pieraccioni, Lorena Forteza, Natalia Estrada, Paolo Hendel, Alessandro Haber). A seguire, ore 22:55, Io e Marilyn (2009, 96’, regia di Leonardo Pieraccioni; con Leonardo Pieraccioni, Suzie Kennedy, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Luca Laurenti, Franceso Pannofino, Biagio Izzo). Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy (ore 21:00) schiera Monty Python – Il senso della vita (1983, 98’, regia di Terry Jones; con Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones). Sketch irriverenti e surreali su temi esistenziali e sociali. Alle 22:50, Il peggior lavoro della mia vita (2021, 97’, regia di Thomas Gilou; con Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylène Demongeot, Jean-Luc Bideau). Un detenuto assegnato a una casa di riposo organizza una fuga per aiutare gli anziani truffati. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama (ore 21:00) propone Il posto dell’anima (2002, 106’, regia di Riccardo Milani; con Silvio Orlando, Michele Placido, Paola Cortellesi, Claudio Santamaria). Di cosa parla: la fabbrica chiude, gli operai occupano lo stabilimento e cambiano vita tra sogni, scontri e nuove opportunità. Alle 22:50, La paranza dei bambini (2018, 105’, regia di Claudio Giovannesi; con Francesco Di Napoli, Ar Tem, Viviana Aprea e altri). Ragazzi di Napoli inseguono il controllo del quartiere tra armi, scooter e scelte irrimediabili. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family (ore 21:00) propone Mio fratello rincorre i dinosauri (2019, 100’, regia di Stefano Cipani; con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto). La storia: Jack impara ad abbracciare la diversità del fratello Gio, affetto da sindrome di Down. Alle 22:45, Nata per te (2024, 113’, regia di Fabio Mollo; con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova, Alessandro Piavani, Antonia Truppo). Un single gay desidera diventare padre e chiede l’affido di una neonata con sindrome di Down. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Romance (ore 21:00) incanta con Chocolat (2000, 121’, regia di Lasse Hallström; con Juliette Binoche, Johnny Depp, Judi Dench, Lena Olin, Alfred Molina). Una cioccolateria sconvolge gli equilibri di un borgo francese, tra passioni e pregiudizi. Alle 23:05, Always – Per sempre (1989, 121’, regia di Steven Spielberg; con Richard Dreyfuss, Holly Hunter, Brad Johnson, Audrey Hepburn). Genere: Sentimentale.

Sky Cinema Suspense (ore 21:00) offre Kiss kiss, bang bang (2005, 102’, regia di Shane Black; con Robert Downey Jr., Val Kilmer, Michelle Monaghan). Ironia noir e intrigo. Alle 22:50, Monolith (2016, 83’, regia di Ivan Silvestrini; con Katrina Bowden, Brendon Wayne Jones). Una madre deve salvare il figlio rimasto chiuso dentro un’auto hi-tech nel deserto. Genere: Drammatico.

Presunto innocente su Iris: le proposte delle reti specializzate

Iris (ore 21:14) mette in scena Presunto innocente (1990, 128’, regia di Alan J. Pakula; con Harrison Ford, Greta Scacchi, Bonnie Bedelia, Raul Julia). Un avvocato finisce nell’occhio del ciclone per un delitto e si trova a combattere dentro e fuori l’aula di tribunale. Genere: Thriller.

Cine34 (ore 21:15) propone L’insegnante viene a casa (1978, 88’, regia di Michele Massimo Tarantini; con Edwige Fenech, Lino Banfi, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali). Alle 23:15, Il vizio di famiglia (1975, 92’, regia di Mariano Laurenti; con Renzo Montagnani, Edwige Fenech, Gigi Ballista). Di cosa parla: parenti senza scrupoli tramano per un’eredità, finché il testamento non ribalta tutto. Genere: Erotico.

Rai Movie (ore 21:10) offre Bad boys for life (2020, 123’, regia di Adil El Arbi e Bilall Fallah; con Will Smith, Martin Lawrence, Joe Pantoliano, Paola Núñez, Vanessa Hudgens). Due detective tornano in azione contro una vecchia conoscenza assetata di vendetta. Alle 23:15, Immortals (2011, 110’, regia di Tarsem Singh; con Henry Cavill, Mickey Rourke, Freida Pinto, John Hurt, Luke Evans). Il giovane Teseo affronta il sanguinario Iperione per salvare l’umanità. Genere: Azione.

Rai 4 (ore 21:20) trasmette Operation Napoleon (2023, 100’, regia di Óskar Thór Axelsson; con Vivian Ólafsdóttir, Jack Fox, Iain Glen, Wotan Wilke Möhring, Ólafur Darri Ólafsson). Un aereo tedesco della Seconda guerra mondiale cela un segreto capace di scatenare una cospirazione internazionale. Alle 23:20, River Wild (2023, 90’, regia di Ben Ketai; con Adam Brody, Leighton Meester, Taran Killam). Un’uscita di rafting diventa una corsa per la vita quando uno del gruppo trama per eliminarli. Genere: Thriller.

20 (ore 21:11) punta sull’azione con Into the Sun (2005, 97’, regia di Mink; con Steven Seagal, Matthew Davis, Takao Osawa, William Atherton). Un agente con radici giapponesi indaga su uno Yakuza in guerra con le nuove leve alleate con la Triade. Alle 23:10, Solo per vendetta (2011, 104’, regia di Roger Donaldson; con Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce). Un uomo comune accetta l’aiuto di un’organizzazione segreta e finisce in un pericoloso gioco di ricatti. Genere: Drammatico.

Mediaset Italia2 (ore 21:01) fa paura con Ring 0: Birthday (2000, 100’, regia di Norio Tsuruta; con Yukie Nakama, Takeshi Wakamatsu, Yoshiko Tanaka, Ryûji Mizukami, Kumiko Aso). Le origini dei poteri di Sadako all’interno di una compagnia teatrale, tra presenze e fenomeni inspiegabili. Alle 23:06, La madre (2013, 100’, regia di Andrés Muschietti; con Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Megan Charpentier, Isabelle Nélisse, Javier Botet). Due bambine riemergono dal nulla e una presenza sinistra sconvolge la loro nuova famiglia. Genere: Horror.

Cielo (ore 23:20) chiude con Bent – Polizia criminale (2018, 96’, regia di Bobby Moresco; con Karl Urban, Sofía Vergara, Andy Garcia, John Finn, Vincent Spano). Genere: Thriller.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche