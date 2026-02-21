Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

I film in onda in TV stasera, sabato 21 febbraio 2026: Aldo, Giovanni e Giacomo contro Dracula

Dall’avventura per famiglie di Dolittle su Italia 1 al cult di Sidney Lumet su Rai 3, passando per l’azione di Battleship su Sky Cinema Action e i brividi su Iris e Rai 4.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Attitudini nessuna - Aldo - Giovanni - Giacomo
Mediaset Infinity

Stasera in TV, sabato 21 febbraio 2026, vi aspettano 33 film tra prime visioni, cult e grandi saghe per tutti i gusti. Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi: l’avventura per famiglie di Dolittle su Italia 1, il capolavoro con Al Pacino Quel pomeriggio di un giorno da cani su Rai 3 e l’azione spettacolare di Battleship su Sky Cinema Action.

Avventura per tutta la famiglia con Dolittle: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 — 21:25 — Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975, 125’), regia di Sidney Lumet. Cast: Al Pacino, John Cazale, Charles Durning, Chris Sarandon, Sully Boyar, Beulah Garrick. Di cosa parla: tre rapinatori assaltano una banca a Brooklyn, ma l’intervento della polizia trasforma il colpo in un assedio mediatico. Sonny prova a negoziare, l’FBI complica tutto. Genere: Drammatico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rete 4 — 21:30 — I due superpiedi quasi piatti (1977, 112’), regia di E. B. Clucher (Enzo Barboni). Cast: Bud Spencer, Terence Hill, David Huddleston, Laura Gemser. Commedia d’azione cult con la coppia Spencer-Hill tra scazzottate, equivoci e risate.

Italia 1 — 21:26 — Dolittle (2019, 106’), regia di Stephen Gaghan. Cast: Robert Downey jr., Harry Collett, Carmel Laniado, Antonio Banderas, Michael Sheen. La storia: il dottor John Dolittle torna all’avventura per trovare la cura alla misteriosa malattia della regina, accompagnato da un giovane assistente e da un gruppo di animali straordinari. Genere: Commedia. 23:27 — Il talento di Mr. Crocodile (2022, 106’), regia di Josh Gordon, Will Speck. Cast: Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy, Brett Gelman. Un coccodrillo di nome Lyle, amico del quartiere e della famiglia Primm, deve dimostrare la propria bontà quando viene rinchiuso in uno zoo. Genere: Commedia.

Risate e novità con Odio l’estate: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — 21:15 — Odio l’estate (2020, 110’), regia di Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Massimo Venier. Cast: Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Carlotta Natoli, Lucia Mascino. Tre famiglie costrette alla convivenza in vacanza tra imprevisti e gag. Genere: Commedia. 23:10 — Dracula: L’amore perduto (2025, 129’), regia di Luc Besson. Cast: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu Sidel, Matilda De Angelis, Ewens Abid. Transilvania, XV secolo: il principe Vladimir, spezzato dal dolore, abbraccia la maledizione del vampiro per attraversare i secoli alla ricerca dell’amore perduto. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Action — 21:00 — Battleship (2012, 131’), regia di Peter Berg. Cast: Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Taylor Kitsch, Brooklyn Decker, Rihanna. Un’alleanza internazionale combatte un’invasione aliena tra mare, cielo e terra. 23:15 — Sherlock Holmes – Gioco di ombre (2011, 129’), regia di Guy Ritchie. Cast: Robert Downey jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris. Holmes e Watson contro il professor Moriarty in un intricato complotto che li porta fino in Svizzera. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection — 21:15 — Bad boys for life (2020, 123’), regia di Adil El Arbi, Bilall Fallah. Cast: Will Smith, Martin Lawrence, Joe Pantoliano, Paola Núñez, Vanessa Hudgens. I detective Lowrey e Burnett affrontano un vecchio nemico pronti a tutto. 23:25 — Bad Boys: ride or die (2024, 115’), regia di Adil El Arbi, Bilall Fallah. Cast: Alexander Ludwig, Will Smith, Vanessa Hudgens, Rhea Seehorn, Eric Dane. Corruzione interna e narcotrafficanti a Miami, con i due protagonisti costretti alla fuga. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy — 21:00 — Ocean’s Twelve (2004, 120’), regia di Steven Soderbergh. Cast: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones, Andy Garcia, Vincent Cassel. La banda di Danny Ocean vola in Europa per tre colpi impossibili. 23:10 — 2 single a nozze – Wedding crashers (2005, 119’), regia di David Dobkin. Cast: Owen Wilson, Vince Vaughn, Christopher Walken, Rachel McAdams. Due amici si imbucano ai matrimoni per conquistare le invitate. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama — 21:00 — Gli ultimi saranno ultimi (2015, 103’), regia di Massimiliano Bruno. Cast: Paola Cortellesi, Alessandro Gassman, Fabrizio Bentivoglio, Ilaria Spada, Stefano Fresi. Luciana perde il lavoro e lotta per i propri diritti con l’aiuto di Antonio Zanzotto. 22:50 — Ogni cosa è illuminata (2005, 106’), regia di Liev Schreiber. Cast: Elijah Wood, Eugene Hutz. Un viaggio in Ucraina alla ricerca delle radici familiari si trasforma in un percorso di memoria ed emozioni. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family — 21:00 — Chi ha incastrato Babbo Natale? (2021, 104’), regia di Alessandro Siani. Cast: Alessandro Siani, Christian De Sica, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro. Una grande azienda prova a sabotare la magia del Natale infiltrando un truffatore nella fabbrica di giocattoli. 22:50 — Sonic 3 – Il film (2024, 109’), regia di Jeff Fowler. Cast: Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter. Sonic, Knuckles e Tails affrontano il potentissimo Shadow in una nuova avventura. Genere: Animazione.

Sky Cinema Romance — 21:00 — Love again (2023, 102’), regia di Jim Strouse. Cast: Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Russell Tovey. Di cosa parla: Mira elabora un lutto inviando messaggi al vecchio numero del fidanzato, creando un inaspettato legame. 22:50 — A casa tutti bene (2018, 105’), regia di Gabriele Muccino. Cast: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci. Una famiglia bloccata su un’isola fa emergere segreti, gelosie e antichi conflitti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense — 21:00 — Le notti di Salem (2024, 114’), regia di Gary Dauberman. Cast: Spencer Treat Clark, Lewis Pullman, Alfre Woodard, William Sadler, Pilou Asbæk. Uno scrittore scopre che la sua città natale è preda dei vampiri e si unisce a una banda per combatterli. 23:00 — Caddo Lake (2024, 99’), regia di Logan George, Celine Held. Cast: Dylan O’Brien, Eliza Scanlen. La scomparsa di una bambina intreccia vecchi casi e sconvolge per sempre una famiglia. Genere: Horror.

Tensione e intrighi con Doppio inganno: le proposte delle reti specializzate

Iris — 21:14 — Doppio inganno (2020, 102’), regia di Deon Taylor. Cast: Hilary Swank, Michael Ealy, Mike Colter. Una notte di passione scatena un gioco di manipolazione e vendetta che travolge la vita perfetta di Derrick. 23:22 — Serenity – L’isola dell’inganno (2019, 106’), regia di S. Knight. Cast: Matthew McConaughey, Anne Hathaway. Un pescatore dal passato oscuro viene risucchiato in un intrigo pericoloso orchestrato dalla sua ex. Genere: Thriller.

Cine34 — 21:00 — Spaghetti a mezzanotte (1981, 90’), regia di Sergio Martino. Cast: Lino Banfi, Barbara Bouchet, Teo Teocoli, Alida Chelli, Pippo Santonastaso. Tra tresche, equivoci e un omicidio durante un party, tutto si risolve con una spaghettata di mezzanotte. 23:06 — La moglie in vacanza… l’amante in città (1980, 97’), regia di Sergio Martino. Cast: Edwige Fenech, Lino Banfi, Renzo Montagnani, Barbara Bouchet. Le vite di quattro personaggi si intrecciano a Courmayeur tra segreti e bugie. Genere: Commedia.

Rai Movie — 21:10 — Una folle passione (2014, 110’), regia di Susanne Bier. Cast: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Toby Jones, Rhys Ifans. Carolina del Nord, anni ’30: l’ascesa nell’industria del legname e un segreto dal passato mettono a dura prova il matrimonio dei Pemberton. 23:00 — La terra promessa (2023, 127’), regia di Nikolaj Arcel. Cast: Mads Mikkelsen, Gustav Lindh, Amanda Collin. Nel 1755 Ludvig von Kahlen sfida la brughiera danese per fondare una colonia e ottenere un titolo nobiliare. Genere: Biografico.

Rai 4 — 21:20 — The silencing – Senza voce (2020, 93’), regia di Robin Pront. Cast: Nikolaj Coster-Waldau, Annabelle Wallis, Hero Fiennes Tiffin, Zahn McClarnon. Un padre segnato dalla perdita si avventura nella natura selvaggia per salvare una ragazza braccata da un killer. 22:50 — Colpo di dadi (2023, 85’), regia di Yvan Attal. Cast: Guillaume Canet, Marie-Josée Croze, Yvan Attal, Maïwenn. Mentre sistema i pasticci amorosi dell’amico, Mathieu si innamora dell’ultima amante di Vincent. Genere: Thriller.

20 — 21:10 — Delitti inquietanti (1996, 105’), regia di John Gray. Cast: Keenan Ivory Wayans, Bob Gunton, Brian Cox, Steven Seagal. Un’indagine tra azione e colpi di scena. 23:14 — The doorman (2020, 93’), regia di Ryûhei Kitamura. Cast: Ruby Rose, Jean Reno. Una ex sergente diventa l’unica difesa contro ladri pronti a tutto in un palazzo in ristrutturazione. Genere: Thriller.

Mediaset Italia2 — 21:05 — Le morti di Ian Stone (2007, 87’), regia di Dario Piana. Cast: Mike Vogel, Jaime Murray, Christina Cole, Michael Feast. Ian si risveglia ogni volta in un nuovo corpo, destinato a morire di nuovo in un loop inquietante che deve imparare a spezzare. 23:03 — Split (2017, 116’), regia di M. Night Shyamalan. Cast: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu Richardson. Una ragazza rapita prova a fuggire sfruttando le 23 personalità del suo carceriere prima dell’arrivo della 24ª. Genere: Horror.

Cielo — 22:45 — Killing Point (2008, 96’), regia di Jeff King. Cast: Steven Seagal, Holly Dignard, Chris Thomas King, Isaac Hayes. Un poliziotto dal passato tormentato dà la caccia a un serial killer a Memphis. Genere: Azione.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Balla coi lupi

I film in onda in TV stasera, sabato 14 febbraio 2026: Balla coi lupi contro Una notte al museo

Dall’epico Balla coi lupi su Rai 3 all’avventura per famiglie di Una notte al museo ...
Marco Liorni - Maria De Filippi

Stasera in tv (21 febbraio): Liorni chiama Totti e Verdone all’Eredità, Maria De Filippi rilancia C’è posta

Cosa vedere oggi in prima serata: Bud Spencer e Terence Hill su Rete 4, Robert Downe...
I film in onda in TV stasera, mercoledì 21 gennaio 2026: il migliore (e più commovente) Clint Eastwood

I film in onda in TV stasera, mercoledì 21 gennaio 2026: il migliore (e più commovente) Clint Eastwood

Le migliori pellicole disponibili nella serata di mercoledì 21 gennaio 2026: il vete...
I film in onda in TV stasera, venerdì 20 febbraio 2026

I film in onda in TV stasera, venerdì 20 febbraio 2026

Una serata ricchissima di titoli: dall’avventura di Pirati dei Caraibi – La vendetta...
Bud Spencer e Terence Hill

Bud Spencer e Terence Hill, stasera in Tv il loro film più iconico: un gioello passato alla storia

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di sabato 31 gennaio 2026: dalla c...
Una notte al museo

I film in onda in TV stasera, sabato 7 febbraio 2026: Una notte al museo 2 sfida Vittorio Gassman e il duo Bud e Terence

I migliori film disponibili stasera, sabato 7 febbraio 2026: dalla commedia Una nott...
Robin Williams

Robin Williams, stasera in TV il suo gioiello (quasi) dimenticato: un film davvero imperdibile

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di giovedì 25 dicembre 2025: dalla...
Omar Sy, addio alla figlia (e al suo mondo delle favole)

Omar Sy, addio alla figlia (e al suo mondo delle favole)

Nel Principe dimenticato l'attore francese deve rassegnarsi alla crescita della sua ...
roberto benigni

Roberto Benigni, stasera in TV il suo vero capolavoro: il film (contestato) che l’ha reso una star

Dal cult La vita è bella su Cine34 all’avventura di Indiana Jones e l’ultima crociat...

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

Pilar Fogliati

Pilar Fogliati
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Jessie Buckley

Jessie Buckley
Dharma Mangia Woods

Dharma Mangia Woods

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963