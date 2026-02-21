I film in onda in TV stasera, sabato 21 febbraio 2026: Aldo, Giovanni e Giacomo contro Dracula Dall’avventura per famiglie di Dolittle su Italia 1 al cult di Sidney Lumet su Rai 3, passando per l’azione di Battleship su Sky Cinema Action e i brividi su Iris e Rai 4.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Stasera in TV, sabato 21 febbraio 2026, vi aspettano 33 film tra prime visioni, cult e grandi saghe per tutti i gusti. Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi: l’avventura per famiglie di Dolittle su Italia 1, il capolavoro con Al Pacino Quel pomeriggio di un giorno da cani su Rai 3 e l’azione spettacolare di Battleship su Sky Cinema Action.

Avventura per tutta la famiglia con Dolittle: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 — 21:25 — Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975, 125’), regia di Sidney Lumet. Cast: Al Pacino, John Cazale, Charles Durning, Chris Sarandon, Sully Boyar, Beulah Garrick. Di cosa parla: tre rapinatori assaltano una banca a Brooklyn, ma l’intervento della polizia trasforma il colpo in un assedio mediatico. Sonny prova a negoziare, l’FBI complica tutto. Genere: Drammatico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rete 4 — 21:30 — I due superpiedi quasi piatti (1977, 112’), regia di E. B. Clucher (Enzo Barboni). Cast: Bud Spencer, Terence Hill, David Huddleston, Laura Gemser. Commedia d’azione cult con la coppia Spencer-Hill tra scazzottate, equivoci e risate.

Italia 1 — 21:26 — Dolittle (2019, 106’), regia di Stephen Gaghan. Cast: Robert Downey jr., Harry Collett, Carmel Laniado, Antonio Banderas, Michael Sheen. La storia: il dottor John Dolittle torna all’avventura per trovare la cura alla misteriosa malattia della regina, accompagnato da un giovane assistente e da un gruppo di animali straordinari. Genere: Commedia. 23:27 — Il talento di Mr. Crocodile (2022, 106’), regia di Josh Gordon, Will Speck. Cast: Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy, Brett Gelman. Un coccodrillo di nome Lyle, amico del quartiere e della famiglia Primm, deve dimostrare la propria bontà quando viene rinchiuso in uno zoo. Genere: Commedia.

Risate e novità con Odio l’estate: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — 21:15 — Odio l’estate (2020, 110’), regia di Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Massimo Venier. Cast: Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Carlotta Natoli, Lucia Mascino. Tre famiglie costrette alla convivenza in vacanza tra imprevisti e gag. Genere: Commedia. 23:10 — Dracula: L’amore perduto (2025, 129’), regia di Luc Besson. Cast: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu Sidel, Matilda De Angelis, Ewens Abid. Transilvania, XV secolo: il principe Vladimir, spezzato dal dolore, abbraccia la maledizione del vampiro per attraversare i secoli alla ricerca dell’amore perduto. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Action — 21:00 — Battleship (2012, 131’), regia di Peter Berg. Cast: Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Taylor Kitsch, Brooklyn Decker, Rihanna. Un’alleanza internazionale combatte un’invasione aliena tra mare, cielo e terra. 23:15 — Sherlock Holmes – Gioco di ombre (2011, 129’), regia di Guy Ritchie. Cast: Robert Downey jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris. Holmes e Watson contro il professor Moriarty in un intricato complotto che li porta fino in Svizzera. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection — 21:15 — Bad boys for life (2020, 123’), regia di Adil El Arbi, Bilall Fallah. Cast: Will Smith, Martin Lawrence, Joe Pantoliano, Paola Núñez, Vanessa Hudgens. I detective Lowrey e Burnett affrontano un vecchio nemico pronti a tutto. 23:25 — Bad Boys: ride or die (2024, 115’), regia di Adil El Arbi, Bilall Fallah. Cast: Alexander Ludwig, Will Smith, Vanessa Hudgens, Rhea Seehorn, Eric Dane. Corruzione interna e narcotrafficanti a Miami, con i due protagonisti costretti alla fuga. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy — 21:00 — Ocean’s Twelve (2004, 120’), regia di Steven Soderbergh. Cast: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones, Andy Garcia, Vincent Cassel. La banda di Danny Ocean vola in Europa per tre colpi impossibili. 23:10 — 2 single a nozze – Wedding crashers (2005, 119’), regia di David Dobkin. Cast: Owen Wilson, Vince Vaughn, Christopher Walken, Rachel McAdams. Due amici si imbucano ai matrimoni per conquistare le invitate. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama — 21:00 — Gli ultimi saranno ultimi (2015, 103’), regia di Massimiliano Bruno. Cast: Paola Cortellesi, Alessandro Gassman, Fabrizio Bentivoglio, Ilaria Spada, Stefano Fresi. Luciana perde il lavoro e lotta per i propri diritti con l’aiuto di Antonio Zanzotto. 22:50 — Ogni cosa è illuminata (2005, 106’), regia di Liev Schreiber. Cast: Elijah Wood, Eugene Hutz. Un viaggio in Ucraina alla ricerca delle radici familiari si trasforma in un percorso di memoria ed emozioni. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family — 21:00 — Chi ha incastrato Babbo Natale? (2021, 104’), regia di Alessandro Siani. Cast: Alessandro Siani, Christian De Sica, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro. Una grande azienda prova a sabotare la magia del Natale infiltrando un truffatore nella fabbrica di giocattoli. 22:50 — Sonic 3 – Il film (2024, 109’), regia di Jeff Fowler. Cast: Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter. Sonic, Knuckles e Tails affrontano il potentissimo Shadow in una nuova avventura. Genere: Animazione.

Sky Cinema Romance — 21:00 — Love again (2023, 102’), regia di Jim Strouse. Cast: Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Russell Tovey. Di cosa parla: Mira elabora un lutto inviando messaggi al vecchio numero del fidanzato, creando un inaspettato legame. 22:50 — A casa tutti bene (2018, 105’), regia di Gabriele Muccino. Cast: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci. Una famiglia bloccata su un’isola fa emergere segreti, gelosie e antichi conflitti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense — 21:00 — Le notti di Salem (2024, 114’), regia di Gary Dauberman. Cast: Spencer Treat Clark, Lewis Pullman, Alfre Woodard, William Sadler, Pilou Asbæk. Uno scrittore scopre che la sua città natale è preda dei vampiri e si unisce a una banda per combatterli. 23:00 — Caddo Lake (2024, 99’), regia di Logan George, Celine Held. Cast: Dylan O’Brien, Eliza Scanlen. La scomparsa di una bambina intreccia vecchi casi e sconvolge per sempre una famiglia. Genere: Horror.

Tensione e intrighi con Doppio inganno: le proposte delle reti specializzate

Iris — 21:14 — Doppio inganno (2020, 102’), regia di Deon Taylor. Cast: Hilary Swank, Michael Ealy, Mike Colter. Una notte di passione scatena un gioco di manipolazione e vendetta che travolge la vita perfetta di Derrick. 23:22 — Serenity – L’isola dell’inganno (2019, 106’), regia di S. Knight. Cast: Matthew McConaughey, Anne Hathaway. Un pescatore dal passato oscuro viene risucchiato in un intrigo pericoloso orchestrato dalla sua ex. Genere: Thriller.

Cine34 — 21:00 — Spaghetti a mezzanotte (1981, 90’), regia di Sergio Martino. Cast: Lino Banfi, Barbara Bouchet, Teo Teocoli, Alida Chelli, Pippo Santonastaso. Tra tresche, equivoci e un omicidio durante un party, tutto si risolve con una spaghettata di mezzanotte. 23:06 — La moglie in vacanza… l’amante in città (1980, 97’), regia di Sergio Martino. Cast: Edwige Fenech, Lino Banfi, Renzo Montagnani, Barbara Bouchet. Le vite di quattro personaggi si intrecciano a Courmayeur tra segreti e bugie. Genere: Commedia.

Rai Movie — 21:10 — Una folle passione (2014, 110’), regia di Susanne Bier. Cast: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Toby Jones, Rhys Ifans. Carolina del Nord, anni ’30: l’ascesa nell’industria del legname e un segreto dal passato mettono a dura prova il matrimonio dei Pemberton. 23:00 — La terra promessa (2023, 127’), regia di Nikolaj Arcel. Cast: Mads Mikkelsen, Gustav Lindh, Amanda Collin. Nel 1755 Ludvig von Kahlen sfida la brughiera danese per fondare una colonia e ottenere un titolo nobiliare. Genere: Biografico.

Rai 4 — 21:20 — The silencing – Senza voce (2020, 93’), regia di Robin Pront. Cast: Nikolaj Coster-Waldau, Annabelle Wallis, Hero Fiennes Tiffin, Zahn McClarnon. Un padre segnato dalla perdita si avventura nella natura selvaggia per salvare una ragazza braccata da un killer. 22:50 — Colpo di dadi (2023, 85’), regia di Yvan Attal. Cast: Guillaume Canet, Marie-Josée Croze, Yvan Attal, Maïwenn. Mentre sistema i pasticci amorosi dell’amico, Mathieu si innamora dell’ultima amante di Vincent. Genere: Thriller.

20 — 21:10 — Delitti inquietanti (1996, 105’), regia di John Gray. Cast: Keenan Ivory Wayans, Bob Gunton, Brian Cox, Steven Seagal. Un’indagine tra azione e colpi di scena. 23:14 — The doorman (2020, 93’), regia di Ryûhei Kitamura. Cast: Ruby Rose, Jean Reno. Una ex sergente diventa l’unica difesa contro ladri pronti a tutto in un palazzo in ristrutturazione. Genere: Thriller.

Mediaset Italia2 — 21:05 — Le morti di Ian Stone (2007, 87’), regia di Dario Piana. Cast: Mike Vogel, Jaime Murray, Christina Cole, Michael Feast. Ian si risveglia ogni volta in un nuovo corpo, destinato a morire di nuovo in un loop inquietante che deve imparare a spezzare. 23:03 — Split (2017, 116’), regia di M. Night Shyamalan. Cast: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu Richardson. Una ragazza rapita prova a fuggire sfruttando le 23 personalità del suo carceriere prima dell’arrivo della 24ª. Genere: Horror.

Cielo — 22:45 — Killing Point (2008, 96’), regia di Jeff King. Cast: Steven Seagal, Holly Dignard, Chris Thomas King, Isaac Hayes. Un poliziotto dal passato tormentato dà la caccia a un serial killer a Memphis. Genere: Azione.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche