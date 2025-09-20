I film in onda in TV stasera, sabato 20 settembre 2025: dal cult Nemico pubblico a Quei bravi ragazzi di Scorsese I migliori film disponibili nella serata di sabato 20 settembre: dai supereroi di Shazam! Furia degli dei su Italia 1 all’intrigo di Miss Sloane su Sky Cinema 1.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate 30 titoli tra cui scegliere: azione e supereroi con Shazam! Furia degli dei su Italia 1, il capolavoro di mafia Quei bravi ragazzi su Iris e gli intrighi politici di Miss Sloane – Giochi di potere su Sky Cinema 1.

Film in chiaro in onda stasera, 20 settembre: adrenalina con Shazam! Furia degli dei

Rai 2: alle 21:20 Un omicidio per due – Festa di compleanno (2024, 87′, regia Ismail Sahin) con Eidin Jalali e Caro Cult. di cosa parla: il compleanno di Lou si trasforma in incubo quando una delle due amiche arrivate da Berlino viene uccisa. Lou e l’altra ragazza si salvano grazie all’intervento di Gianni, impegnato a risolvere un imprevisto sulla sua chat dei calciatori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rete 4: alle 21:33 Nemico pubblico (1998, 130′, regia Tony Scott) con Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Regina King. la storia: un avvocato finisce nel mirino dei servizi segreti dopo essere entrato in possesso di prove su un omicidio politico legato a una legge controversa; per salvarsi, si allea con un ex agente.

Italia 1: alle 21:20 Shazam! Furia degli dei (2023, 130′, regia David F. Sandberg) con Zachary Levi, Helen Mirren, Lucy Liu, Rachel Zegler, Adam Brody. i giovani eroi guidati da Billy Batson devono affrontare tre antiche divinità determinate a riprendersi la magia perduta, tra colpi di scena spettacolari e dilemmi adolescenziali.

Intrighi e indagini con Miss Sloane – Giochi di potere: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Miss Sloane – Giochi di potere (2016, 140′, regia J. Madden) con J. Chastain. dentro i corridoi di Washington, una lobbyista spietata sfida il sistema e i propri principi in una partita ad altissima tensione; a seguire alle 23:30 Giurato numero 2 (2024, 114′, regia Clint Eastwood) con Zoey Deutch, Nicholas Hoult, J.K. Simmons, Toni Collette, Kiefer Sutherland: un giurato affronta un conflitto morale che può ribaltare un processo per omicidio.

Sky Cinema 2: alle 21:15 Settembre (2022, 110′, regia Giulia Steigerwalt) con Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Thony: un intreccio di prime volte e incertezze adolescenti che si specchiano nei dubbi degli adulti; alle 23:05 Salvate il soldato Ryan (1998, 167′, regia Steven Spielberg) con Tom Hanks e Matt Damon, missione dietro le linee nemiche per riportare a casa l’unico fratello sopravvissuto.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Invasion (2007, 93′, regia Oliver Hirschbiegel) con Nicole Kidman e Daniel Craig: un’epidemia aliena trasforma gli umani in copie senza emozioni; alle 22:45 Primal (2019, 97′, regia Nick Powell) con Nicolas Cage e Famke Janssen: su una nave carica di animali rari, un assassino in fuga scatena il caos liberando un letale giaguaro bianco.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Fast e Furious – Hobbs e Shaw (2019, 133′, regia David Leitch) con Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren: due rivali storici uniscono le forze contro una minaccia biotecnologica globale.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Come ti spaccio la famiglia (2013, 111′, regia Rawson Marshall Thurber) con Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts: uno spacciatore mette in piedi una finta famiglia per un viaggio in Messico che non andrà come previsto; alle 22:55 E noi come st***zi rimanemmo a guardare (2021, 100′, regia Pierfrancesco Diliberto) con Pif, Ilenia Pastorelli, Fabio De Luigi: un algoritmo travolge vita, lavoro e affetti di un uomo che cerca di riconquistare libertà e amore.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Il robot selvaggio (2024, 102′, regia Chris Sanders): Roz, robot naufrago su un’isola, impara a sopravvivere stringendo amicizia con gli animali e crescendo un piccolo d’oca; alle 22:45 Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre (2019, 103′, regia Gail Mancuso) con Dennis Quaid: nuove reincarnazioni e nuove missioni per un cane dal cuore infinito.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 L’uomo invisibile (2020, 124′, regia Leigh Whannell) con Elisabeth Moss: dopo la fuga da una relazione tossica, Cecilia sospetta che l’ex scienziato sia diventato invisibile per perseguitarla; alle 23:10 Io sono leggenda (2007, 101′, regia Francis Lawrence) con Will Smith: ultimo uomo a New York tra creature notturne, alla ricerca di una cura e di redenzione.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Crazy, Stupid, Love (2011, 112′, regia Glenn Ficarra, John Requa) con Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone: un pigmalione del rimorchio prova a rimettere in pista un neo-single dal cuore infranto; alle 23:05 Io rimango qui (2020, 98′, regia André Erkau): una sedicenne malata di cancro fugge verso la Francia e trova un compagno di viaggio con cui riscrivere il presente.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Horizon: An American Saga – Capitolo 1 (2024, 181′, regia Kevin Costner, Robert Legato) con Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Isabelle Fuhrman: quattro anni di Guerra Civile americana raccontati attraverso destini familiari che interrogano il senso di essere uniti.

Mafia e capolavori con Quei bravi ragazzi: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:14 Quei bravi ragazzi (1990, regia Martin Scorsese) con Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino. la storia: l’ascesa e la caduta di Henry Hill tra le maglie della mafia italo-americana, tra amicizie, tradimenti e la lunga ombra dell’FBI.

Cine34: alle 21:00 40 gradi all’ombra del lenzuolo (1975, 105′, regia Sergio Martino) con Barbara Bouchet, Edwige Fenech, Tomas Milian, Enrico Montesano: commedia a episodi tra amori, fraintendimenti ed eros; alle 23:21 Cornetti alla crema (1981, 109′, regia Sergio Martino) con Edwige Fenech, Lino Banfi: equivoci e seduzione tra un sarto e una cantante lirica.

Rai Movie: alle 21:10 Nemiche amiche (1998, 124′, regia Chris Columbus) con Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris: due donne imparano a condividere affetti e fragilità davanti a una diagnosi che cambia la vita; alle 23:20 Papillon (1973, 150′, regia Franklin J. Schaffner) con Steve McQueen, Dustin Hoffman: amicizia e ostinazione nel tentativo di fuga dal carcere dell’Isola del Diavolo.

Rai 4: alle 21:20 Ronin (1998, 121′, regia John Frankenheimer) con Robert De Niro, Jean Reno, Natascha McElhone: ex spie si contendono una valigetta dal contenuto misterioso tra inseguimenti mozzafiato in Europa; alle 23:25 Hell – Esplode la furia (2003, 96′, regia Ringo Lam) con Jean-Claude Van Damme: vendetta privata, carcere e combattimenti all’ultimo sangue.

20: alle 21:00 Giustizia a tutti i costi (1991, 91′, regia John Flynn) con Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach: un poliziotto fuori servizio dichiara guerra a una gang; alle 23:04 Fortress: sniper’s eye (2022, 90′, regia Josh Sternfeld) con Bruce Willis, Chad Michael Murray, Jesse Metcalfe: un criminale rapisce la fidanzata dell’eroe per farsi restituire il malloppo, ma non ha fatto i conti con padre e figlio pronti a tutto.

Mediaset Italia2: alle 21:15 Italian horror stories (2021, 79′, regia Gianluca Bonucci, Andrea D’Emilio, Vincenzo Della Corte, Claudio Fragasso, Francesco Giorgi, Antonio) con Massimo Bonetti, Elisabetta De Vito, Jano Di Gennaro: sei racconti dell’orrore legati da una cartomante e da incontri inquietanti tra cimiteri, licantropi e apocalissi imminenti; alle 23:09 Cappuccetto Rosso sangue (2011, 99′, regia Catherine Hardwicke) con Amanda Seyfried, Gary Oldman, Julie Christie: un villaggio minacciato da un lupo mannaro e un amore diviso tra destino e sospetto.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche