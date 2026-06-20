I film in onda in TV stasera, sabato 20 giugno: dal cult con Rocco Papaleo e Vinicio Marchioni, al film di Ficarra e Picone Dall’avventura ecologica di Sulle ali dell’avventura su Italia 1 al cult Scoprendo Forrester su La7, passando per l’azione di Kraven - Il cacciatore su Sky Cinema Action.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono ben 34 film tra reti in chiaro, canali specializzati e bouquet Sky Cinema: tra questi spiccano l’avventura famigliare Sulle ali dell’avventura su Italia 1, il cult di formazione Scoprendo Forrester su La7 e l’adrenalinico Kraven – Il cacciatore su Sky Cinema Action.

Avventura e cuore con Sulle ali dell’avventura: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – Alle 21:20 arriva I peccati di mio marito (2025, 88’), regia di Soran Mardookhi, con Alaina Huffman, Hayley Sales e Michael Antonakos. Di cosa parla: dopo l’uccisione del serial killer Tony Dandridge da parte della polizia, la moglie Katherine rivendica la propria innocenza. L’incontro con la madre di una vittima sopravvissuta innesca un gioco pericoloso di verità e menzogne. Genere: Thriller.

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Rai 3 – Alle 21:25 il classico con Bud Spencer Piedone a Hong Kong (1975, 115’), regia di Steno, con Al Lettieri, Enzo Cannavale e Renato Scarpa. La storia segue un commissario della narcotici in un’indagine che lo porta da Bangkok a Macao passando per Hong Kong, tra scazzottate, paesaggi esotici e onore da riconquistare. Genere: Commedia poliziesca.

Italia 1 – Dalle 21:29 l’avventura per tutta la famiglia Sulle ali dell’avventura (2019, 113’), regia di Nicolas Vanier, con Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey e Louis Vazquez. Un padre scienziato e un figlio adolescente appassionato di videogiochi si uniscono in un viaggio in ultraleggero per salvare una specie di oche selvatiche in via d’estinzione. Genere: Avventura.

La7 – Alle 21:15 il cult di Gus Van Sant Scoprendo Forrester (2000, 136’), con Sean Connery, Rob Brown, F. Murray Abraham e Anna Paquin. Un giovane talento della scrittura trova un improbabile mentore in un autore schivo. Tra amicizia, riconoscimento e second chance, un racconto sul potere delle parole. Genere: Commedia/dramma.

Indagini e tensione con Above suspicion: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Alle 21:15 Above suspicion (2019, 104’), regia di Phillip Noyce, con Emilia Clarke, Jack Huston e Johnny Knoxville. Un agente dell’FBI finisce in una relazione con un’informatrice nel Kentucky montano: uno scandalo destinato a travolgerlo. A seguire alle 23:05 Ammazzare stanca (2025, 129’), regia di Daniele Vicari, con Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni e Rocco Papaleo. Ritratto duro di un giovane erede della mala calabrese che si ribella alle regole del clan. Generi: Thriller; Drammatico.

Sky Cinema Collection – Dalle 21:15 la commedia scatenata Una notte da leoni (2009, 100’), regia di Todd Phillips, con Bradley Cooper, Zach Galifianakis ed Ed Helms. A seguire alle 22:55 Una notte da leoni 2 (2011, 102’): il gruppo vola in Thailandia e tutto, ancora una volta, sfugge di mano. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action – Alle 21:00 l’action supereroistico Kraven – Il cacciatore (2024, 127’), regia di J. C. Chandor, con Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe. Sergei Kravinoff vuole dimostrare di essere il più grande cacciatore del pianeta. Alle 23:10 il cult sottomarino Blu profondo (1999, 104’), regia di Renny Harlin, con Thomas Jane, Saffron Burrows e LL Cool J. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy – Dalle 21:00 la coppia Ficarra e Picone con Andiamo a quel paese (2014, 90’), regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Alle 22:40 L’ora legale (2017, 92’): satira pungente su promesse elettorali e cambiamento. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama – Alle 21:00 Nour (2019, 92’), regia di Maurizio Zaccaro, con Sergio Castellitto. Una bimba approda da sola a Lampedusa e un medico ne ricostruisce storia e futuro. Alle 22:40 Terraferma (2011, 88’), regia di Emanuele Crialese: un’isola siciliana alle prese con i flussi migratori e scelte morali che cambiano la vita. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family – Alle 21:00 la commedia partenopea Troppo Napoletano (2016, 90’). Alle 22:45 il fantasy avventuroso Il cacciatore di giganti (2013, 114’), regia di Bryan Singer. Generi: Commedia; Fantasy.

Sky Cinema Romance – Dalle 21:00 My mother’s wedding (2025, 96’), regia di Kristin Scott Thomas, con Scarlett Johansson, Sienna Miller ed Emily Beecham: tre sorelle tornano a casa per le terze nozze della madre e fanno i conti con vecchie ferite. Alle 22:45 Una proposta per dire sì (2010, 100’), tenera rom-com con Amy Adams e Matthew Goode. Genere: Commedia romantica.

Sky Cinema Suspense – Alle 21:00 La valle dei sorrisi (2025, 122’), regia di Paolo Strippoli, con Michele Riondino: un nuovo arrivato in un paese di montagna scopre un segreto oscuro che minaccia l’intera comunità. Alle 23:05 Dead shot – Vendetta disperata (2023, 92’), regia di Charles e Thomas Guard, con Aml Ameen, Mark Strong e Felicity Jones: giustizia privata nella Londra anni ’70. Generi: Horror; Thriller.

Intrighi e azione con Giochi di potere: le proposte delle reti specializzate

Iris – Alle 21:14 Giochi di potere (2018, 108’), regia di Per Fly, con Theo James e Ben Kingsley. Un giovane funzionario ONU scopre un intrigo legato al petrolio iracheno e rischia tutto per denunciare la corruzione. Alle 23:27 il thriller tecnologico Firewall – Accesso negato (2005, 105’), regia di Richard Loncraine, con Harrison Ford e Paul Bettany. Generi: Azione; Thriller.

Cine34 – Alle 21:00 la commedia sexy all’italiana La liceale seduce i professori (1975, 102’), regia di Mariano Laurenti, con Gloria Guida, Lino Banfi e Alvaro Vitali. Alle 22:58 si prosegue con La liceale nella classe dei ripetenti (1978, 95’), tra malintesi scolastici e risate. Genere: Commedia.

Rai Movie – Dalle 21:10 la commedia francese Ti ripresento i tuoi (2018, 107’), regia di Dany Boon, con Dany Boon, Line Renaud e Pierre Richard. Alle 23:05 il romantic comedy newyorkese The Rebound – Ricomincio dall’amore (2009, 95’), regia di Bart Freundlich, con Catherine Zeta-Jones e Justin Bartha. Genere: Commedia.

Rai 4 – Alle 21:20 il thriller high-concept Elizabeth Harvest (2018, 105’), regia di Sebastian Gutierrez, con Abbey Lee, Ciarán Hinds e Carla Gugino. Una giovane sposa scopre segreti indicibili nella villa del marito scienziato. Alle 23:10 La ragazza alla finestra (2022, 90’), con Radha Mitchell: un’adolescente sospetta che il compagno della madre sia un serial killer e prova a smascherarlo. Genere: Thriller.

20 – Alle 21:10 azione e arti marziali con Mr. Nice Guy (1997, 85’), regia di Sammo Hung, con Jackie Chan: un cuoco tv finisce nella guerra tra bande per una videocassetta compromettente. Alle 23:02 il crime action Bus 657 – Heist (2015, 93’), regia di Scott Mann, con Jeffrey Dean Morgan, Robert De Niro e Dave Bautista. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 – Alle 21:01 il thriller di Dario Argento Il cartaio (2003, 106’), con Stefania Rocca e Liam Cunningham: un serial killer sfida la polizia a video poker con la vita delle vittime in palio. Alle 23:06 l’horror La cosa (2011, 102’), prequel del classico carpenteriano, regia di Matthijs van Heijningen jr., con Mary Elizabeth Winstead e Joel Edgerton. Generi: Thriller; Horror.

Cielo – Alle 21:20 il cinecomic Venom: La furia di Carnage (2021, 90’), regia di Andy Serkis, con Tom Hardy e Woody Harrelson. Alle 23:20 il disaster movie Cold Zone – Minaccia ghiacciata (2017, 90’), regia di John MacCarthy, tra tempeste artiche e corsa contro il tempo per salvare l’umanità. Generi: Fantascienza; Drammatico.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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