I film in onda in TV stasera, sabato 20 dicembre 2025: da Fast and Furious a Ficarra e Picone Dall’animazione di Shrek su Italia 1 all’azione di The Beekeeper su Sky Cinema 1, passando per Fast and Furious su 20 e il pluripremiato Green Book su Rai Movie.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Oltre 25 titoli tra cult, novità e classici per famiglie: su Italia 1 torna l’irresistibile Shrek, su Sky Cinema 1 l’azione di The Beekeeper, mentre su 20 rombano i motori con Fast and Furious. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Shrek e le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 – Alle 21:26 Shrek (2001, 90’, regia di Andrew Adamson e Vicky Jenson, genere Animazione). Un orco dal cuore d’oro di nome Shrek vuole riprendersi la sua palude, invasa dai personaggi delle fiabe per ordine del malvagio Lord Farquaad. Con l’aiuto del chiacchierone Ciuchino, parte per una missione che lo porterà a liberare una principessa custodita da un drago. A seguire, alle 23:14 Gremlins (1984, 105’, regia di Joe Dante, con Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton, Don Steele, Susan Burgess, genere Fantasy). La storia: un giovane non rispetta le tre regole per tenere un Mogwai e scatena una scatenata invasione di Gremlins nella cittadina, mentre prova a rimediare con l’aiuto del dolce Gizmo.

The Beekeeper e le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Alle 21:15 The Beekeeper (2024, 105’, regia di David Ayer, con Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Josh Hutcherson, Jeremy Irons, genere Thriller). Di cosa parla: la vendetta implacabile di un ex agente di una potente organizzazione segreta di "Beekeepers" diventa un caso nazionale. In seconda serata, alle 23:05 Trust (2025, 96’, regia di Carlson Young, con Sophie Turner, Billy Campbell, Katey Sagal, Renata Vaca, Peter Mensah, genere Thriller). Una star di Hollywood, in fuga da uno scandalo, si rifugia in una baita isolata, ma viene tradita dall’uomo di cui si fidava e finisce intrappolata in un crudele gioco di sopravvivenza.

Sky Cinema Action – Alle 21:00 Rush hour – Due mine vaganti (1998, 92’, regia di Brett Ratner, con Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson, Tzi Ma, Ken Leung, genere Azione). Un agente di Hong Kong e un detective di Los Angeles, inizialmente ai ferri corti, uniscono le forze per salvare la figlia del console cinese. Alle 22:45 Bastardi senza gloria (2009, 153’, regia di Quentin Tarantino, con Brad Pitt, Eli Roth, Diane Kruger, Michael Fassbender, Christoph Waltz, Mélanie Laurent, genere Guerra). Un commando di soldati americani ebrei semina il terrore tra i nazisti nella Francia occupata, con il tipico mix tarantiniano di dialoghi taglienti e violenza.

Sky Cinema Collection – Alle 21:15 Un Natale con i Fiocchi (2012, 90’, regia di Giambattista Avellino, con Alessandro Gassmann, Blu Yoshimi, Carla Signoris, Silvio Orlando, Valentina Lodovini, genere Commedia). Alle 23:00 Capodanno a New York (2011, 118’, regia di Garry Marshall, con un cast corale tra cui Halle Berry, Robert De Niro, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer, Zac Efron, genere Commedia).

Sky Cinema Comedy – Alle 21:00 Nati stanchi (2001, 92’, regia di Dominick Tambasco, con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Massimo Olcese, genere Commedia). Due amici disoccupati, tra concorsi e piccole astuzie per non lavorare, vedono la loro routine scombussolata da un’improvvisa svolta. Alle 22:30 Il tuo ex non muore mai (2018, 116’, regia di Susanna Fogel, con Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Gillian Anderson, Sam Heughan, genere Azione).

Sky Cinema Drama – Alle 21:00 Il padrino della mafia (2019, 135’, regia di Daniel Grou, con Sergio Castellitto, Marc-André Grondin, Gilbert Sicotte, Mylène MacKay, Donny Falsetti, genere Drammatico). La famiglia di sarti Gamache veste da generazioni i Paternò. Vincent guadagna i favori del boss Frank con azioni spericolate, ma un atto mostruoso innesca una sanguinosa guerra fra clan. Alle 23:30 Scomode verità (2024, 97’, regia di Mike Leigh, con Marianne Jean-Baptiste, Michele Austin, David Webber, Tuwaine Barrett, Ani Nelson, genere Drammatico). Pansy, casalinga insicura e isolata, ritrova la sorella Chantelle e riapre ferite mai guarite, intravedendo però la possibilità di una rinascita.

Sky Cinema Family – Alle 21:00 Harry Potter e la pietra filosofale (2001, 152’, regia di Chris Columbus, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Alan Rickman, Maggie Smith, Richard Harris, genere Fantasy).

Sky Cinema Romance – Alle 21:00 Partnerperfetto.com (2005, 98’, regia di Gary David Goldberg, con Diane Lane, John Cusack, Christopher Plummer, Elizabeth Perkins, Dermot Mulroney, Stockard Channing, genere Commedia). Alle 22:45 Pane e burlesque (2014, 86’, regia di Manuela Tempesta, con Laura Chiatti, Sabrina Impacciatore, Michela Andreozzi, Fabrizio Buompastore, Giovanna Rei, genere Commedia). Nel paese di Monopoli la chiusura della fabbrica di ceramiche stravolge le vite di Vincenzo, Matilde e Teresa, tra resistenza quotidiana e sogni da tenere vivi.

Sky Cinema Suspense – Alle 21:00 The Hateful Eight (2015, 165’, regia di Quentin Tarantino, con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Bruce Dern, Tim Roth, Channing Tatum, genere Western).

Fast and Furious e le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – Alle 21:20 Twilight of the warriors: Walled in (2024, 110’, regia di Soi Cheang, con Louis Koo, Sammo Hung, Richie Jen, genere Azione). Un giovane, in fuga dopo un furto a un boss, cerca rifugio nella caotica Kowloon Walled City, dove dovrà lottare per la sopravvivenza e l’onore. Alle 23:30 Parker (2013, 119’, regia di Taylor Hackford, con Jason Statham, Jennifer Lopez, Nick Nolte, Michael Chiklis, Clifton Collins Jr., Wendell Pierce, Daniel Bernhardt, Patti LuPone, genere Thriller). Un criminale professionista, tradito e lasciato per morto, parte alla caccia dei suoi ex complici in Florida, ma l’incontro con una donna complica tutto.

Rai Movie – Alle 21:10 Jimmy Bobo – Bullet to the Head (2012, 88’, regia di Walter Hill, con Sylvester Stallone, Jason Momoa, Christian Slater, Sarah Shahi, Sung Kang, Weronika Rosati, genere Azione). Alle 22:40 Green book (2018, 130’, regia di Peter Farrelly, con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Mike Hatton, Dimiter D. Marinov, genere Biografico). Un buttafuori italo-americano guida un celebre pianista jazz afroamericano nel profondo Sud degli USA nel 1962. Il viaggio tra razzismo e pericoli cementa un legame speciale.

Iris – Alle 21:14 Room (2015, 118’, regia di Lenny Abrahamson, con Jacob Tremblay, Brie Larson, Joan Allen, William H. Macy, Jack Fulton, genere Drammatico). Una madre e il figlio di cinque anni vivono prigionieri in una stanza senza finestre. Lei, per proteggerlo, inventa un mondo e prepara un piano di fuga verso la libertà.

Cine34 – Alle 21:00 Matrimonio a Parigi (2011, 110’, regia di Claudio Risi, con Massimo Boldi, Enzo Salvi, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Diana Del Bufalo, Paola Minaccioni, Rocco Siffredi, genere Commedia). Alle 23:08 Una famiglia perfetta (2012, 120’, regia di Paolo Genovese, con Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia Gerini, Carolina Crescentini, Francesca Neri, Eugenio Franceschini, Eugenia Costantini, Ilaria Occhini, Paolo Calabresi, genere Commedia). Un uomo ricco allestisce un finto Natale ingaggiando attori per recitare la parte dei parenti che non ha mai avuto. L’arrivo di una misteriosa donna manda in crisi l’intera messa in scena.

20 – Alle 21:05 Fast and Furious (2001, 107’, regia di Rob Cohen, con Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Rick Yune, Chad Lindberg, genere Azione). Un campione di corse clandestine sfida un nuovo arrivato che è in realtà un poliziotto infiltrato sulle tracce di una banda di rapinatori di truck. Alle 23:25 Breaking in (2018, 88’, regia di James McTeigue, con Gabrielle Union, Billy Burke, Richard Cabral, Ajiona Alexus, Levi Meaden, genere Thriller). Una madre lotta contro ogni ostacolo per salvare i figli tenuti in ostaggio in una casa "impenetrabile".

Mediaset Italia2 – Alle 21:15 La fattoria maledetta (1987, 92’, regia di David Keith, con Claude Akins, Cooper Huckabee, Malcolm Danare, Wil Wheaton, genere Horror). Alle 23:08 A quiet place 2 (2021, 96’, regia di John Krasinski, con Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, Djimon Hounsou, genere Drammatico). Dopo i tragici eventi del passato, la famiglia affronta i pericoli del mondo esterno nel silenzio per non attirare le creature letali. Nuovi territori porteranno anche nuove minacce.

Il presente articolo è stato redatto con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

