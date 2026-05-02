I film in onda in TV stasera, sabato 2 maggio 2026: dal classico di Carlo Verdone al cult de Il Gladiatore 2 Una serata ricchissima con l’animazione di Kung Fu Panda 2 su Italia 1, l’epica de Il gladiatore 2 su Sky Cinema 1 e i classici di Ritorno al futuro su Sky Cinema Collection.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 29 i film disponibili tra reti in chiaro, Sky Cinema e canali specializzati, con alternative per tutti i gusti: dall’animazione di Kung Fu Panda 2 all’azione di Venom: The last dance, fino ai cult Ritorno al futuro – Parte II e Caccia a Ottobre Rosso. Scegliete il vostro genere preferito e preparate i popcorn.

Animazione e azione con Kung Fu Panda 2: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 alle 21:35 propone Il compagno Don Camillo (1965, 109 minuti). Regia di Luigi Comencini. Cast: Fernandel, Gino Cervi, Gianni Garko, Graziella Granata. Genere: Commedia. Un classico del cinema popolare italiano per una serata all’insegna dei grandi protagonisti della saga.

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Italia 1 apre la prima serata alle 21:20 con Kung Fu Panda 2 (2011, 91 minuti). Regia di Jennifer Yuh. Genere: Animazione. Un titolo adatto a tutta la famiglia, ideale per chi cerca leggerezza e divertimento.

Italia 1 prosegue alle 23:05 con Colpo grosso al Drago Rosso – Rush Hour 2 (2001, 90 minuti). Regia di Brett Ratner. Cast: Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Zhang Ziyi, Alan King. Genere: Azione. Di cosa parla: durante le vacanze a Hong Kong, l’ispettore Lee e il detective Carter finiscono sulle tracce di una pericolosa Triade dopo l’esplosione all’ambasciata USA. Indagini serrate e umorismo esplosivo per una notte ad alta tensione.

Risate con Mia moglie per finta e l’epica de Il gladiatore 2: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Mia moglie per finta (2011, 116 minuti). Regia di Dennis Dugan. Cast: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Nick Swardson, Brooklyn Decker e altri. Genere: Commedia. Perfetta per chi cerca una commedia romantica dal ritmo brillante. A seguire alle 23:15 Il gladiatore 2 (2024, 148 minuti). Regia di Ridley Scott. Cast: Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn. La storia: Lucio, salvato da Massimo e cresciuto in Numidia, torna da schiavo nell’arena dopo la conquista della sua patria da parte di Caracalla e Geta. Tra complotti, sangue e onore, dovrà ritrovare la forza per riscattare Roma.

Sky Cinema Collection dedica la serata alla saga con Ritorno al futuro – Parte II (1989, 108 minuti) alle 21:15 e Ritorno al futuro – Parte III (1990, 118 minuti) alle 23:10. Regia: Robert Zemeckis. Cast: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson, Mary Steenburgen. Genere: Fantascienza. Un doppio viaggio nel tempo tra paradossi, western e invenzioni memorabili.

Sky Cinema Action alle 21:00 mette in fuga adrenalinica Venom: The last dance (2024, 109 minuti). Regia di Kelly Marcel. Cast: Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Stephen Graham e altri. Di cosa parla: Eddie e Venom sono braccati su più fronti e dovranno compiere una scelta estrema che cambierà tutto. Alle 22:55 arriva Mr. Morfina (2025, 110 minuti). Regia di Dan Berk e Robert Olsen. Cast: Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh. La storia: Nathan Caine, insensibile al dolore per una rara condizione genetica, trasforma la sua peculiarità in arma quando la donna che ama viene rapita durante una rapina.

Sky Cinema Comedy apre alle 21:00 con Bianco, rosso e Verdone (1981, 110 minuti). Regia di Carlo Verdone. Cast: Carlo Verdone, Elena Fabrizi, Irina Sanpiter, Milena Vukotic. Un classico della commedia all’italiana. Alle 23:00 si prosegue con Compagni di scuola (1988, 118 minuti). Regia di Carlo Verdone. Cast: Carlo Verdone, Eleonora Giorgi, Christian De Sica, Nancy Brilli e altri. Di cosa parla: una rimpatriata a quindici anni dal diploma tra successi, fallimenti e rimpianti, dove nessuno è come sembra.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Ogni maledetta domenica (1999, 146 minuti). Regia di Oliver Stone. Cast: Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, Jamie Foxx, James Woods. Genere: Drammatico. Un racconto corale tra spogliatoi e campo, dove leadership e ambizione si scontrano senza esclusione di colpi.

Sky Cinema Family alle 21:00 porta in prima serata I Puffi: Il film (2025, 92 minuti). Regia di Chris Miller. La storia: Puffetta guida una spedizione per salvare Grande Puffo, prigioniero di malvagi stregoni. Con nuovi alleati, i Puffi scopriranno che il loro destino è proteggere l’intero universo. Alle 22:35 tocca a Dolittle (2019, 106 minuti). Regia di Stephen Gaghan. Cast: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen e altri. Di cosa parla: il dottor Dolittle torna in mare aperto alla ricerca di una cura per la regina, accompagnato da un giovane assistente e da animali straordinari.

Sky Cinema Romance alle 21:00 manda in onda Cinquanta sfumature di nero (2016, 115 minuti). Regia di James Foley. Cast: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger, Tyler Hoechlin. Genere: Drammatico. A seguire alle 23:00 Mia moglie è un fantasma (2020, 99 minuti). Regia di Edward Hall. Cast: Leslie Mann, Dan Stevens, Isla Fisher, Judi Dench, Emilia Fox. La storia: una medium evoca per errore lo spirito della prima moglie di uno scrittore, creando un triangolo amoroso dagli esiti imprevedibili.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 schiera il classico Caccia a Ottobre Rosso (1990, 135 minuti). Regia di John McTiernan. Cast: Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Tim Curry. Genere: Thriller. Intrigo sottomarino tra Guerra Fredda e alta strategia. Alle 23:20 si chiude con Trap (2024, 108 minuti). Regia di M. Night Shyamalan. Cast: Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Hayley Mills, Cali Lorella. Di cosa parla: un concerto pop si trasforma in un oscuro complotto dove nulla è come sembra.

Tensione con Sotto il segno del pericolo e non solo: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 alle 21:01 presenta The Night Flier – Il volatore notturno (1996, 90 minuti). Regia di Mark Pavia. Cast: Miguel Ferrer, Julie Entwisle, Dan Monahan, Michael H. Moss. La storia: un reporter di tabloid insegue un killer che prosciuga il sangue alle vittime e fugge su un aereo nero. Indizi macabri lo conducono a una scia di omicidi. Tratto da Stephen King. Alle 23:06 segue La Llorona: le lacrime del male (2019, 98 minuti). Regia di Michael Chaves. Cast: Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, Marisol Ramirez, Sean Patrick Thomas. Di cosa parla: negli anni ’70 a Los Angeles, un’assistente sociale e i suoi figli sono braccati dall’entità vendicativa della leggenda della Llorona. Per salvarsi chiedono aiuto a un prete disilluso esperto di esorcismi.

Cielo alle 23:20 propone La regola del sospetto (2003, 114 minuti). Regia di Roger Donaldson. Cast: Al Pacino, Colin Farrell, Bridget Moynahan, Gabriel Macht, Mike Realba. Genere: Thriller. Un giovane talento, reclutato dalla CIA e addestrato in segreto, inizia a dubitare del suo mentore mentre cerca una talpa nell’agenzia.

Rai 4 alle 21:20 offre Breakdown – La trappola (1997, 100 minuti). Regia di Jonathan Mostow. Cast: Kurt Russell, Kathleen Quinlan, J.T. Walsh, Rex Linn. Genere: Thriller. Un viaggio su strada che scivola nell’incubo. Alle 22:55 arriva L’erede (2024, 112 minuti). Regia di Xavier Legrand. Cast: Marc-André Grondin, Yves Jacques, Laetitia Isambert-Denis, Blandine Bury. La storia: lo stilista Ellias Barnès torna a Montréal per i funerali del padre e scopre un segreto sconvolgente.

20 alle 21:09 manda in onda Il risolutore – A man apart (2003, 110 minuti). Regia di F. Gary Gray. Cast: Vin Diesel, Larenz Tate, Timothy Olyphant, Geno Silva, Jacqueline Obradors. Genere: Azione. Di cosa parla: un agente antidroga, colpito nel profondo dal cartello, decide di vendicarsi a ogni costo, sfidando la legge e i suoi stessi superiori.

Cine34 apre alle 21:00 con La soldatessa alla visita militare (1977, 90 minuti). Regia di Nando Cicero. Cast: Edwige Fenech, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, Michele Gammino. Genere: Commedia. Alle 23:04 segue La dottoressa ci sta col colonnello (1980, 87 minuti). Regia di Michele Massimo Tarantini. Cast: Nadia Cassini, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Malisa Longo. La storia: durante un’esercitazione militare, un trapianto insolito sconvolge gerarchie e caratteri con esiti esilaranti.

Iris alle 21:14 propone Sotto il segno del pericolo (1994, 141 minuti). Regia di Phillip Noyce. Cast: Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer, James Earl Jones. Genere: Drammatico. Di cosa parla: un analista CIA, promosso vice direttore, rimane invischiato in un’operazione contro un cartello boliviano dopo un omicidio che lo coinvolge da vicino.

Rai Movie alle 21:10 programma Un amore a 5 stelle (2002, 107 minuti). Regia di Wayne Wang. Cast: Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Bob Hoskins. Genere: Commedia. Una cameriera di un hotel di lusso e un aspirante senatore si innamorano sfidando convenzioni e carriera. Alle 22:55 arriva Notte prima degli esami (2005, 100 minuti). Regia di Fausto Brizzi. Cast: Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi, Sarah Maestri, Giorgio Faletti, Elena Bouryka. La storia: alla vigilia della maturità negli anni ’80, amicizie, amori e il temuto professore di lettere mettono alla prova un gruppo di ragazzi.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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