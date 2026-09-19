I film in onda in TV stasera, sabato 19 settembre 2026: da Immaturi con Raoul Bova a Benvenuti al Sud con Claudio Bisio Scoprite le migliori proposte di questa sera: dall’adrenalinico San Andreas su Italia 1 al capolavoro Il Cavaliere Oscuro su Sky Cinema Collection.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Azione spettacolare con San Andreas su Italia 1, supereroi d’autore con Il Cavaliere Oscuro su Sky Cinema Collection e tensione senza tempo con Il silenzio degli innocenti su Iris. Una serata ricchissima di opzioni per tutti i gusti.

San Andreas: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 – 21:29. San Andreas (2014, 108’). Regia di Brad Peyton. Con Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Carla Gugino, Paul Giamatti, Ioan Gruffudd e altri. Dopo che la faglia di Sant’Andrea scatena un terremoto di magnitudo 9 in California, un pilota di elicotteri e la sua ex moglie partono da Los Angeles verso San Francisco per salvare la figlia, affrontando crolli, tsunami e pericoli sempre più estremi. Genere: Azione.

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TV8 – 21:40. I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio (2018, 100’). Regia di Roan Johnson. Con Filippo Timi, Stefano Fresi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti. Durante i preparativi del battesimo del figlio della Tizi viene ritrovato il corpo del prete: tra colpi di scena, una donna misteriosa e Pasquali al centro delle attenzioni, la commissaria Fusco indaga, mentre un altro enigma coinvolge Viviani e i "vecchini" del BarLume aiutano una ragazza argentina legata a Massimo. Genere: Commedia.

Operazione Vendetta: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15. Operazione Vendetta (2025, 124’). Regia di James Hawes. Con Rami Malek, Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Michael Stuhlbarg, Jon Bernthal, Laurence Fishburne e altri. Charlie Heller, geniale decodificatore CIA, perde la moglie in un attentato a Londra e, di fronte all’inerzia dell’Agenzia, avvia una caccia globale al responsabile usando l’intelligenza come arma.

Sky Cinema 1 – 23:20. L’avvocato del diavolo (1997, 143’). Regia di Taylor Hackford. Con Al Pacino, Keanu Reeves, Charlize Theron, Connie Nielsen. Genere: Thriller.

Sky Cinema Action – 21:00. The running man (2025, 123’). Regia di Edgar Wright. Con Glen Powell, Katy O’Brian, Josh Brolin. The Running Man è il reality più seguito al mondo: i "Runner" devono sopravvivere 30 giorni braccati dai "Cacciatori". Ben Richards entra nel gioco per salvare la figlia, ma la sua ribellione alle regole lo trasforma in un fenomeno mediatico mentre l’arena diventa sempre più letale. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Action – 23:15. Blu profondo (1999, 104’). Regia di Renny Harlin. Con Thomas Jane, Saffron Burrows, LL Cool J, Jacqueline McKenzie. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection – 21:15. Il Cavaliere Oscuro (2008, 152’). Regia di Christopher Nolan. Con Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Gary Oldman, Michael Caine, Maggie Gyllenhaal. A Gotham, Batman, Gordon e il procuratore Dent provano a debellare il crimine finché l’anarchico Joker scatena il caos, spingendo l’eroe a oltrepassare limiti morali e a confrontarsi con la caduta di un simbolo della giustizia.

Sky Cinema Comedy – 21:00. Immaturi (2011, 108’). Regia di Paolo Genovese. Con Raoul Bova, Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Ricky Memphis, Barbora Bobulova, Anita Caprioli. Un errore burocratico annulla la maturità di un gruppo di amici ormai quarantenni: tra nostalgie, rese dei conti e nuove consapevolezze, si ritrovano a rifare l’esame. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy – 22:55. Benvenuti al Sud (2010, 102’). Regia di Luca Miniero. Con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama – 21:00. The Fabelmans (2022, 151’). Regia di Steven Spielberg. Con Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle. La storia di Sammy, adolescente che scopre il potere del cinema filmando la famiglia: tra fragilità domestiche e desideri d’artista, le immagini diventano rifugio e rivelazione. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family – 21:00. Shrek (2001, 90’). Regia di Andrew Adamson, Vicky Jenson. Un orco dal cuore grande parte con Ciuchino per liberare una principessa e riavere la sua palude invasa dai personaggi delle fiabe. Genere: Animazione.

Sky Cinema Family – 22:35. Shrek 2 (2004, 105’). Regia di Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon. Dopo le nozze, Shrek e Fiona affrontano i suoceri reali, la Fatina Madrina, il Principe Azzurro e il Gatto con gli Stivali. Genere: Animazione.

Sky Cinema Romance – 21:00. Tumbledown – Gli imprevisti della vita (2015, 103’). Regia di Sean Mewshaw. Con Rebecca Hall, Jason Sudeikis, Dianna Agron, Joe Manganiello, Blythe Danner. Una vedova e uno scrittore di New York uniscono le forze per raccontare la storia di un musicista scomparso, trovando un nuovo equilibrio affettivo. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance – 22:50. Cafè society (2016, 96’). Regia di Woody Allen. Con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Lively. Anni ’30: un giovane newyorkese approda a Hollywood, tra amori complicati e sogni di successo. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense – 21:00. Songbird (2020, 90’). Regia di Adam Mason. Con K.J. Apa, Sofia Carson, Demi Moore, Alexandra Daddario, Bradley Whitford. Genere: Thriller.

Sky Cinema Suspense – 22:30. Black bag – Doppio gioco (2025, 93’). Regia di Steven Soderbergh. Con Michael Fassbender, Cate Blanchett, Tom Burke, Marisa Abela, Regé-Jean Page. Un agente indaga su una fuga di dati sensibili e scopre che tra i sospetti c’è la moglie: tra dovere e sentimenti, la missione si fa letale. Genere: Thriller.

Il silenzio degli innocenti: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 – 21:00. Amityville Possession (1982, 104’). Regia di Damiano Damiani. Con Burt Young, Rutanya Alda, James Olson. Genere: Horror.

Mediaset Italia2 – 23:14. Non aprite quella porta (2003, 98’). Regia di Marcus Nispel. Con Jessica Biel, Jonathan Tucker, Erica Leerhsen, Mike Vogel, Eric Balfour. Genere: Horror.

Rai 4 – 21:20. Blood for dust (2023, 104’). Regia di Rod Blackhurst. Con Kit Harington, Josh Lucas, Stephen Dorff, Scoot McNairy, Ethan Suplee. Cliff, commerciale in difficoltà, accetta di trasportare droga per un vecchio amico: il "lavoretto" si trasforma in una spirale di violenza e tradimenti. Genere: Thriller.

Rai 4 – 23:00. Ida Red (2021, 111’). Regia di John Swab. Con Frank Grillo, Josh Hartnett, Deborah Ann Woll, Melissa Leo, William Forsythe. Dalla prigione, Ida Red affida al figlio un ultimo colpo, mentre l’FBI stringe il cerchio: famiglia e crimine si scontrano. Genere: Azione.

Rai Premium – 21:20. Purchè finisca bene – Tutto a posto (2024, 100’). Regia di Giorgio Romano. Con Michele Di Mauro, Michele Eburnea, Giulia Fazzini, Susy Del Giudice, Antonio Gerardi. A Reggio Calabria, un professore non vedente e un giovane senza dimora si ritrovano a convivere: tra romanzi letti la sera, una floral designer e un terrazzo da rimettere a nuovo, la verità metterà alla prova il fragile equilibrio. Genere: Commedia.

Iris – 21:14. Il silenzio degli innocenti (1991, 118’). Regia di Jonathan Demme. Con Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn. L’allieva dell’FBI Clarice Starling si affida al carisma oscuro del dottor Hannibal Lecter per dare la caccia a Buffalo Bill, serial killer che uccide e scuoia giovani donne. Genere: Thriller.

Rai Movie – 21:10. I visitatori (1993, 103’). Regia di Jean-Marie Poiré. Con Jean Reno, Christian Clavier, Valérie Lemercier. Nel 1122, un nobile e il suo scudiero bevono una pozione e finiscono catapultati nel presente, tra gag e anacronismi. Genere: Comico.

Rai Movie – 22:55. Al posto tuo (2016, 90’). Regia di Max Croci. Con Luca Argentero, Stefano Fresi, Ambra Angiolini. Due direttori creativi rivali, opposti per carattere e stile di vita, si scambiano le esistenze per contendersi un unico posto. Genere: Commedia.

20 – 21:10. Codice: Swordfish (2001, 99’). Regia di Dominic Sena. Con John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry, Don Cheadle. Un hacker appena uscito di prigione viene arruolato per una clamorosa truffa informatica dal leader di un’oscura organizzazione. Genere: Azione.

20 – 23:22. Safe House – Nessuno è al sicuro (2012, 110’). Regia di Daniel Espinosa. Con Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Brendan Gleeson. Genere: Azione.

Cielo – 21:45. Armageddon – Giudizio finale (1998, 150’). Regia di Michael Bay. Con Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton. Genere: Fantascienza.

Cine34 – 21:15. Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972, 91’). Regia di Mariano Laurenti. Con Edwige Fenech, Pippo Franco, Karin Schubert. Genere: Commedia.

Cine34 – 23:02. Anna, quel particolare piacere (1973, 100’). Regia di Giuliano Carnimeo. Con Edwige Fenech, Corrado Pani, Richard Conte. Una giovane si innamora di un uomo coinvolto nel traffico di droga; rimasta incinta, fugge a Roma e le conseguenze travolgono tutti. Genere: Drammatico.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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