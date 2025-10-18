I film in onda in TV stasera, sabato 18 ottobre 2025: serata di cult con Ritorno al Futuro e Air Force One Scoprite i migliori film disponibili nella serata di sabato 18 ottobre: dalle risate de L’era glaciale 4 ad Attrazione Fatale su Sky, passando per i cult di Ritorno al futuro.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sabato 18 ottobre 2025 porta in TV ben 27 film per tutti i gusti: dall’avventura per famiglie di L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva su Italia 1, all’azione di Air Force One su Rete 4, fino ai classici di Ritorno al futuro su Sky Cinema Collection. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Family e avventura con L’era glaciale 4: le proposte delle reti in chiaro

Su Rete 4 alle 21:30 va in onda Air Force One (1997, azione, 123 minuti) di Wolfgang Petersen. Con Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close e Wendy Crewson. Un solido action ad alta tensione, perfetto per chi cerca ritmo e interpretazioni di peso.

Su Italia 1 alle 21:26 c’è L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva (2012, animazione, 94 minuti) diretto da Mike Thurmeier e Steve Martino. Un appuntamento per tutta la famiglia con i simpatici Manny, Sid, Diego e l’immancabile Scrat. In seconda serata, alle 23:14, Aiuto, ho ristretto mamma e papà (2018, commedia, 98 minuti) di Tim Trageser con Oskar Keymer, Anja Kling e Axel Stein. Di cosa parla: tra fantasmi scolastici e genitori rimpiccioliti da accudire, le disavventure di un liceale si trasformano in una girandola di equivoci dal tono brillante.

La magia di Ghostbusters: Minaccia glaciale: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 alle 22:55 arriva Ghostbusters: Minaccia glaciale (2024, fantasy, 116 minuti) di Gil Kenan con Mckenna Grace, Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Patton Oswalt. La famiglia Spengler torna nella storica caserma dei Ghostbusters a New York per affrontare una nuova minaccia: salvare il mondo da una glaciazione imminente insieme agli acchiappafantasmi originali.

Su Sky Cinema Collection doppio appuntamento cult: alle 21:15 Ritorno al futuro (1985, fantascienza, 118 minuti) di Robert Zemeckis con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Crispin Glover; a seguire, alle 23:15, Ritorno al futuro – Parte II (1989, fantascienza, 108 minuti) sempre di Zemeckis con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Thomas F. Wilson.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 c’è Il gladiatore (2000, avventura, 155 minuti) di Ridley Scott con Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Djimon Hounsou e Oliver Reed. Un moderno classico del cinema epico.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 parte Il club dei divorziati (2020, commedia, 108 minuti) di Michaël Youn con Audrey Fleurot, Frédérique Bel e Michaël Youn. La storia: dopo il tradimento della moglie, Ben sprofonda nello sconforto finché l’amico Patrick e un gruppo di divorziati non lo trascinano in un’esilarante "rinascita" collettiva. Alle 22:55, Lo stagista inaspettato (2015, commedia, 121 minuti) di Nancy Meyers con Anne Hathaway e Robert De Niro. Di cosa parla: un’energica imprenditrice della moda assume un anziano vedovo in un programma per senior; dallo scontro generazionale nasce un rapporto di mentorship capace di cambiare le loro vite.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 troviamo Harry Potter e il Principe Mezzosangue (2009, fantasy, 153 minuti) di David Yates con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e Alan Rickman. Durante il sesto anno a Hogwarts, il sospetto su Draco Malfoy cresce mentre Harry scopre il libro di pozioni del Principe Mezzosangue e la magia oscura si diffonde minacciando la scuola.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 c’è La cena di Natale (2016, commedia, 95 minuti) di Marco Ponti con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido. Tra consuocere in sfida e parenti sopra le righe, la tavola delle feste si riempie di segreti e imprevisti. Alle 22:40, Yesterday (2019, sentimentale, 112 minuti) di Danny Boyle con Himesh Patel e Lily James. Un cantautore si risveglia in un mondo in cui i Beatles non sono mai esistiti e decide di suonarne i brani per inseguire il successo, rischiando però di perdere il suo grande amore.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 va in onda Attrazione fatale (1987, drammatico, 120 minuti) di Adrian Lyne con Michael Douglas e Glenn Close. A seguire, alle 23:05, Un tranquillo weekend di paura (1972, avventura, 97 minuti) di John Boorman con Jon Voight e Burt Reynolds.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 l’atteso The brutalist (2024, drammatico, 215 minuti) di Brady Corbet con Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Alessandro Nivola e Vanessa Kirby. Nel 1947 l’architetto ebreo László Toth, sopravvissuto all’Olocausto, emigra negli Stati Uniti dove un facoltoso industriale gli affida un monumento modernista che lo consacra. Ma all’apice del successo riaffiorano ombre e difficoltà.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00 Il padrino della mafia (2019, drammatico, 135 minuti) di Daniel Grou con Sergio Castellitto, Marc-André Grondin e Gilbert Sicotte. La famiglia di sarti Gamache veste il clan mafioso dei Paternò; quando Vincent tenta il salto di qualità con azioni spericolate, un atto mostruoso fa esplodere una guerra tra clan. Alle 23:30, The Tree of Life (2011, drammatico, 138 minuti) di Terrence Malick con Brad Pitt, Jessica Chastain e Sean Penn.

Azione e mistero con Salt: le proposte delle reti specializzate

Su Rai 4 alle 21:20 arriva Salt (2010, thriller, 100 minuti) di Phillip Noyce con Angelina Jolie, Liev Schreiber e Chiwetel Ejiofor. Alle 23:00, Sezione 8 (2022, azione, 98 minuti) di Christian Sesma con Ryan Kwanten, Scott Adkins e Dolph Lundgren. La storia: dopo l’assassinio dei suoi familiari, il marine Jake si fa giustizia da solo e in carcere gli viene offerta la possibilità di ridurre la pena entrando in un’unità speciale dedicata alla risoluzione dei crimini.

Su Iris alle 21:14 c’è L’uomo di neve (2017, thriller, 119 minuti) di Tomas Alfredson con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson e Charlotte Gainsbourg. Un detective di Oslo indaga su omicidi collegati a un sinistro pupazzo di neve lasciato come firma, riaprendo ferite del passato e mettendo in pericolo la propria vita.

Su Cine34 alle 21:00 torna la commedia all’italiana con L’insegnante (1975, commedia, 85 minuti) di Nando Cicero con Edwige Fenech, Vittorio Caprioli e Mario Carotenuto. Di cosa parla: un giovane finge di essere effeminato per spingere i genitori ad assumere una ripetitrice; la procace insegnante dovrà "testare" le inclinazioni del ragazzo tra maliziose gag scolastiche. Alle 23:03, La vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono (1973, commedia, 98 minuti) di Mariano Laurenti con Edwige Fenech e Carlo Giuffrè.

Su Rai Movie alle 21:10 Belva di guerra (1988, guerra, 109 minuti) di Kevin Reynolds con Jason Patric, George Dzundza e Kabir Bedi. In Afghanistan, un carro russo viene braccato dai mujaheddin; un giovane tenente si ribella al comandante e, salvato dagli afghani, contribuisce a distruggere il carro e il suo equipaggio. Alle 23:05, Quel maledetto treno blindato (1978, guerra, 100 minuti) di Enzo G. Castellari con Bo Svenson e Fred Williamson.

Su 20 alle 21:31 spazio all’azione con Senza nome e senza regole (1998, azione, 117 minuti) di Benny Chan e Jackie Chan, con Jackie Chan, Michelle Ferre e Mirai Yamamoto.

Su Mediaset Italia2 doppio appuntamento horror: alle 21:15 Amityville Possession (1982, 104 minuti) di Damiano Damiani con Burt Young e Rutanya Alda; alle 23:01 Abandoned (2022, horror, 102 minuti) di Spencer Squire con Emma Roberts, John Gallagher Jr. e Michael Shannon. Di cosa parla: in una casa isolata di campagna dal tragico passato, i segreti sepolti emergono e la fragilità di Sara degenera in una psicosi che mette a rischio lei e il suo bambino.

