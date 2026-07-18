I film in onda in TV stasera, sabato 18 luglio 2026: dal successo di Troisi al cult Jurassic Park col compianto Sam Neill Da Jurassic Park su Italia 1 a Tre uomini e una gamba su Sky Cinema Uno, passando per Assassinio sull’Orient Express su Sky Cinema Collection, Ninja Assassin su 20 e i classici su Iris e Rai Movie

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 33 i titoli tra cui scegliere, con opzioni per tutti i gusti: dall’avventura di Jurassic Park su Italia 1, alla commedia cult Tre uomini e una gamba su Sky Cinema 1, fino ai misteri d’autore di Assassinio sull’Orient Express su Sky Cinema Collection.

Avventura e cult con Jurassic Park: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – Il killer gioca con il fuoco (thriller, 2025) alle 21:20. Regia di Alexandre Carrière; con Kirsten Comerford, Stephen Adekolu, Brett Geddes. Dopo essere scampati a un incendio domestico, Natalie e Loughlin finiscono nel mirino di un vigile del fuoco ossessivo deciso a separare la coppia per sostituirsi al marito. Durata 86 minuti.

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Rai 3 – Ricomincio da tre (commedia, 1981) alle 21:25. Regia di Massimo Troisi; con Massimo Troisi, Lello Arena, Fiorenza Marchegiani, Lino Troisi. Un classico della commedia italiana firmato e interpretato da Troisi. Durata 109 minuti.

Italia 1 – Jurassic Park (avventura, 1992) alle 21:27. Regia di Steven Spielberg; con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Ariana Richards, Joseph Mazzello. Durata 125 minuti.

La7 – Il presidio – Scena di un crimine (thriller, 1988) alle 21:15. Regia di Peter Hyams; con Sean Connery, Meg Ryan, Mark Harmon, Jack Warden. Dopo l’omicidio di un guardiano in una base militare, un ispettore di polizia e un colonnello dell’MP indagano in parallelo, tra attriti personali e nuove complicazioni sentimentali. Durata 96 minuti.

La7 – Brivido caldo (thriller, 1981) alle 23:15. Regia di Lawrence Kasdan; con William Hurt, Kathleen Turner, Richard Crenna, Mickey Rourke. Un avvocato cade nella rete di una femme fatale e finisce in un pericoloso piano omicida da cui sarà difficile uscire. Durata 113 minuti.

La commedia di Tre uomini e una gamba e tante prime scelte: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Tre uomini e una gamba (commedia, 1997) alle 21:15. Regia di Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Massimo Venier; con Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi. Una road comedy cult italiana che ha segnato un’epoca. Durata 100 minuti.

Sky Cinema 1 – Un uragano all’improvviso (commedia, 2017) alle 23:00. Regia di William H. Macy; con Alexandra Daddario, Kate Upton, Matt Barr. A causa di un’allerta uragano, due amiche si ritrovano bloccate in scalo e trasformano la complicità in una competizione per lo stesso ragazzo. Durata 87 minuti.

Sky Cinema Action – Greenland 2: Migration (thriller, 2026) alle 21:00. Regia di Ric Roman Waugh; con Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis, Tommie Earl Jenkins. Cinque anni dopo la cometa Clarke, i Garrity riemergono da un bunker in un mondo sconvolto da catastrofi e disperazione. Durata 99 minuti.

Sky Cinema Action – The outpost (azione, 2020) alle 22:45. Regia di Rod Lurie; con Scott Eastwood, Orlando Bloom, Caleb Landry Jones. Un manipolo di soldati americani difende un avamposto in Afghanistan dall’assalto di centinaia di talebani. Durata 123 minuti.

Sky Cinema Collection – Assassinio sull’Orient Express (giallo, 2017) alle 21:15. Regia di Kenneth Branagh; con Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Daisy Ridley, Willem Dafoe, Judi Dench e altri. Un omicidio sul celebre treno e una galleria di sospettati dai molteplici segreti. Durata 115 minuti.

Sky Cinema Collection – Assassinio sul Nilo (giallo, 2022) alle 23:15. Regia di Kenneth Branagh; con Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening, Emma Mackey, Russell Brand. Durante una crociera sul Nilo, l’omicidio di una ricca ereditiera innesca l’indagine di Poirot tra gelosie e moventi incrociati. Durata 134 minuti.

Sky Cinema Comedy – Ocean’s Thirteen (azione, 2007) alle 21:00. Regia di Steven Soderbergh; con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino, Ellen Barkin e il celebre ensemble. La squadra organizza un colpo clamoroso per vendicare un amico truffato, facendo vincere tutti al casinò nella notte dell’inaugurazione. Durata 122 minuti.

Sky Cinema Comedy – Una pallottola spuntata (commedia, 2025) alle 23:05. Regia di Akiva Schaffer; con Liam Neeson, Pamela Anderson, Kevin Durand, Paul Walter Hauser, Danny Huston. Frank Drebin Jr. inciampa in un complotto legato a un congegno misterioso, con gag e omaggi alla saga cult. Durata 85 minuti.

Sky Cinema Drama – Amata (drammatico, 2025) alle 21:00. Regia di Elisa Amoruso; con Miriam Leone, Stefano Accorsi, Tecla Insolia, Donatella Finocchiaro. Due donne agli antipodi affrontano la maternità tra desiderio e rifiuto, in un racconto contemporaneo sulle scelte e le loro conseguenze. Durata 96 minuti.

Sky Cinema Drama – A.I. – Intelligenza Artificiale (fantascienza, 2001) alle 22:40. Regia di Steven Spielberg; con Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O’Connor, Sam Robards. Durata 144 minuti.

Sky Cinema Family – Il gatto con gli stivali (animazione, 2011) alle 21:00. Regia di Chris Miller. Il felino più carismatico di fiabe e spin-off torna in un’avventura per tutta la famiglia. Durata 90 minuti.

Sky Cinema Family – I viaggiatori (drammatico, 2022) alle 22:35. Regia di Ludovico Di Martino; con Fabrizio Gifuni, Vanessa Scalera, Matteo Schiavone e altri. Un gruppo di amici finisce nella Roma del 1939, tra leggi razziali e pericoli imminenti, alla ricerca di un fratello scomparso. Durata 90 minuti.

Sky Cinema Romance – Sweethearts (commedia, 2024) alle 21:00. Regia di Jordan Weiss; con Kiernan Shipka, Chloe Troast, Jake Bongiovi, Tramell Tillman, Nico Hiraga. Due matricole decidono di chiudere con gli amori del liceo mettendo alla prova la loro amicizia co-dipendente. Durata 97 minuti.

Sky Cinema Romance – Jerry Maguire (commedia, 1996) alle 22:45. Regia di Cameron Crowe; con Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger, Kelly Preston. Un agente sportivo licenziato riparte da zero con un unico cliente e una nuova visione etica del lavoro e della vita. Durata 135 minuti.

Sky Cinema Suspense – America Latina (thriller, 2021) alle 21:00. Regia dei fratelli D’Innocenzo; con Elio Germano, Astrid Casali, Carlotta Gamba, Maurizio Lastrico, Sara Ciocca. Un inquietante scivolamento psicologico tra paranoia e colpa. Durata 90 minuti.

Sky Cinema Suspense – La ragazza del treno (thriller, 2016) alle 22:35. Regia di Tate Taylor; con Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans. Ogni giorno la stessa tratta, finché un dettaglio sconvolgente visto dal finestrino cambia tutto. Durata 112 minuti.

Thriller, classici e azione: le proposte delle reti specializzate

Iris – Il collezionista di carte (thriller, 2021) alle 21:14. Regia di Paul Schrader; con Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe. Un ex militare diventato giocatore professionista si confronta con il passato e con la possibilità di redenzione. Durata 112 minuti.

Cine34 – La moglie in vacanza… l’amante in città (commedia, 1980) alle 21:15. Regia di Sergio Martino; con Edwige Fenech, Lino Banfi, Renzo Montagnani, Barbara Bouchet. Tra equivoci e identità fasulle, quattro vite si intrecciano a Courmayeur tra segreti e bugie. Durata 97 minuti.

Cine34 – Ricchi, ricchissimi… praticamente in mutande (commedia, 1982) alle 23:17. Regia di Sergio Martino; con Pippo Franco, Lino Banfi, Renato Pozzetto, Edwige Fenech, Janet Agren, Daniele Formica. Tre storie esilaranti si incrociano tra processi, truffe e desideri improvvisi. Durata 95 minuti.

Rai Movie – La grande fuga (drammatico, 1963) alle 21:10. Regia di John Sturges; con Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, James Coburn, Charles Bronson, Donald Pleasence. La storia: un gruppo di prigionieri alleati progetta una fuga epica da un campo tedesco nella Seconda guerra mondiale. Durata 180 minuti.

Rai 4 – Hannibal Lecter – Le origini del male (horror, 2007) alle 21:20. Regia di Peter Webber; con Gaspard Ulliel, Gong Li, Rhys Ifans, Dominic West, Kevin McKidd. Di cosa parla: l’inquietante formazione del futuro cannibale più celebre del cinema. Durata 117 minuti.

Rai 4 – Shut in (thriller, 2022) alle 23:20. Regia di D.J. Caruso; con Rainey Qualley, Jake Horowitz, Vincent Gallo. Jessica resta intrappolata in un armadio mentre un intruso minaccia lei e sua figlia: una lotta contro il tempo e la paura. Durata 89 minuti.

20 – Ninja assassin (azione, 2009) alle 21:10. Regia di James McTeigue; con Rain, Naomie Harris, Rick Yune, Sho Kosugi. Un’avventura adrenalinica nel sottobosco dei clan di assassini. Durata 99 minuti.

20 – Transformers 3 (azione, 2011) alle 23:07. Regia di Michael Bay; con Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, John Turturro, Frances McDormand, John Malkovich e altri. Spettacolare capitolo della saga tra Autobot e Decepticon. Durata 156 minuti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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