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I film in onda in TV stasera, sabato 18 luglio 2026: dal successo di Troisi al cult Jurassic Park col compianto Sam Neill

Da Jurassic Park su Italia 1 a Tre uomini e una gamba su Sky Cinema Uno, passando per Assassinio sull’Orient Express su Sky Cinema Collection, Ninja Assassin su 20 e i classici su Iris e Rai Movie

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Redazione

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Sam Neill, svelata la causa della morte: l'attore di Jurassic Park è morto per una polmonite
Mediaset Infinity

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 33 i titoli tra cui scegliere, con opzioni per tutti i gusti: dall’avventura di Jurassic Park su Italia 1, alla commedia cult Tre uomini e una gamba su Sky Cinema 1, fino ai misteri d’autore di Assassinio sull’Orient Express su Sky Cinema Collection.

Avventura e cult con Jurassic Park: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2Il killer gioca con il fuoco (thriller, 2025) alle 21:20. Regia di Alexandre Carrière; con Kirsten Comerford, Stephen Adekolu, Brett Geddes. Dopo essere scampati a un incendio domestico, Natalie e Loughlin finiscono nel mirino di un vigile del fuoco ossessivo deciso a separare la coppia per sostituirsi al marito. Durata 86 minuti.

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Rai 3Ricomincio da tre (commedia, 1981) alle 21:25. Regia di Massimo Troisi; con Massimo Troisi, Lello Arena, Fiorenza Marchegiani, Lino Troisi. Un classico della commedia italiana firmato e interpretato da Troisi. Durata 109 minuti.

Italia 1Jurassic Park (avventura, 1992) alle 21:27. Regia di Steven Spielberg; con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Ariana Richards, Joseph Mazzello. Durata 125 minuti.

La7Il presidio – Scena di un crimine (thriller, 1988) alle 21:15. Regia di Peter Hyams; con Sean Connery, Meg Ryan, Mark Harmon, Jack Warden. Dopo l’omicidio di un guardiano in una base militare, un ispettore di polizia e un colonnello dell’MP indagano in parallelo, tra attriti personali e nuove complicazioni sentimentali. Durata 96 minuti.

La7Brivido caldo (thriller, 1981) alle 23:15. Regia di Lawrence Kasdan; con William Hurt, Kathleen Turner, Richard Crenna, Mickey Rourke. Un avvocato cade nella rete di una femme fatale e finisce in un pericoloso piano omicida da cui sarà difficile uscire. Durata 113 minuti.

La commedia di Tre uomini e una gamba e tante prime scelte: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1Tre uomini e una gamba (commedia, 1997) alle 21:15. Regia di Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Massimo Venier; con Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi. Una road comedy cult italiana che ha segnato un’epoca. Durata 100 minuti.

Sky Cinema 1Un uragano all’improvviso (commedia, 2017) alle 23:00. Regia di William H. Macy; con Alexandra Daddario, Kate Upton, Matt Barr. A causa di un’allerta uragano, due amiche si ritrovano bloccate in scalo e trasformano la complicità in una competizione per lo stesso ragazzo. Durata 87 minuti.

Sky Cinema ActionGreenland 2: Migration (thriller, 2026) alle 21:00. Regia di Ric Roman Waugh; con Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis, Tommie Earl Jenkins. Cinque anni dopo la cometa Clarke, i Garrity riemergono da un bunker in un mondo sconvolto da catastrofi e disperazione. Durata 99 minuti.

Sky Cinema ActionThe outpost (azione, 2020) alle 22:45. Regia di Rod Lurie; con Scott Eastwood, Orlando Bloom, Caleb Landry Jones. Un manipolo di soldati americani difende un avamposto in Afghanistan dall’assalto di centinaia di talebani. Durata 123 minuti.

Sky Cinema CollectionAssassinio sull’Orient Express (giallo, 2017) alle 21:15. Regia di Kenneth Branagh; con Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Daisy Ridley, Willem Dafoe, Judi Dench e altri. Un omicidio sul celebre treno e una galleria di sospettati dai molteplici segreti. Durata 115 minuti.

Sky Cinema CollectionAssassinio sul Nilo (giallo, 2022) alle 23:15. Regia di Kenneth Branagh; con Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening, Emma Mackey, Russell Brand. Durante una crociera sul Nilo, l’omicidio di una ricca ereditiera innesca l’indagine di Poirot tra gelosie e moventi incrociati. Durata 134 minuti.

Sky Cinema ComedyOcean’s Thirteen (azione, 2007) alle 21:00. Regia di Steven Soderbergh; con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino, Ellen Barkin e il celebre ensemble. La squadra organizza un colpo clamoroso per vendicare un amico truffato, facendo vincere tutti al casinò nella notte dell’inaugurazione. Durata 122 minuti.

Sky Cinema ComedyUna pallottola spuntata (commedia, 2025) alle 23:05. Regia di Akiva Schaffer; con Liam Neeson, Pamela Anderson, Kevin Durand, Paul Walter Hauser, Danny Huston. Frank Drebin Jr. inciampa in un complotto legato a un congegno misterioso, con gag e omaggi alla saga cult. Durata 85 minuti.

Sky Cinema DramaAmata (drammatico, 2025) alle 21:00. Regia di Elisa Amoruso; con Miriam Leone, Stefano Accorsi, Tecla Insolia, Donatella Finocchiaro. Due donne agli antipodi affrontano la maternità tra desiderio e rifiuto, in un racconto contemporaneo sulle scelte e le loro conseguenze. Durata 96 minuti.

Sky Cinema DramaA.I. – Intelligenza Artificiale (fantascienza, 2001) alle 22:40. Regia di Steven Spielberg; con Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O’Connor, Sam Robards. Durata 144 minuti.

Sky Cinema FamilyIl gatto con gli stivali (animazione, 2011) alle 21:00. Regia di Chris Miller. Il felino più carismatico di fiabe e spin-off torna in un’avventura per tutta la famiglia. Durata 90 minuti.

Sky Cinema FamilyI viaggiatori (drammatico, 2022) alle 22:35. Regia di Ludovico Di Martino; con Fabrizio Gifuni, Vanessa Scalera, Matteo Schiavone e altri. Un gruppo di amici finisce nella Roma del 1939, tra leggi razziali e pericoli imminenti, alla ricerca di un fratello scomparso. Durata 90 minuti.

Sky Cinema RomanceSweethearts (commedia, 2024) alle 21:00. Regia di Jordan Weiss; con Kiernan Shipka, Chloe Troast, Jake Bongiovi, Tramell Tillman, Nico Hiraga. Due matricole decidono di chiudere con gli amori del liceo mettendo alla prova la loro amicizia co-dipendente. Durata 97 minuti.

Sky Cinema RomanceJerry Maguire (commedia, 1996) alle 22:45. Regia di Cameron Crowe; con Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger, Kelly Preston. Un agente sportivo licenziato riparte da zero con un unico cliente e una nuova visione etica del lavoro e della vita. Durata 135 minuti.

Sky Cinema SuspenseAmerica Latina (thriller, 2021) alle 21:00. Regia dei fratelli D’Innocenzo; con Elio Germano, Astrid Casali, Carlotta Gamba, Maurizio Lastrico, Sara Ciocca. Un inquietante scivolamento psicologico tra paranoia e colpa. Durata 90 minuti.

Sky Cinema SuspenseLa ragazza del treno (thriller, 2016) alle 22:35. Regia di Tate Taylor; con Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans. Ogni giorno la stessa tratta, finché un dettaglio sconvolgente visto dal finestrino cambia tutto. Durata 112 minuti.

Thriller, classici e azione: le proposte delle reti specializzate

IrisIl collezionista di carte (thriller, 2021) alle 21:14. Regia di Paul Schrader; con Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe. Un ex militare diventato giocatore professionista si confronta con il passato e con la possibilità di redenzione. Durata 112 minuti.

Cine34La moglie in vacanza… l’amante in città (commedia, 1980) alle 21:15. Regia di Sergio Martino; con Edwige Fenech, Lino Banfi, Renzo Montagnani, Barbara Bouchet. Tra equivoci e identità fasulle, quattro vite si intrecciano a Courmayeur tra segreti e bugie. Durata 97 minuti.

Cine34Ricchi, ricchissimi… praticamente in mutande (commedia, 1982) alle 23:17. Regia di Sergio Martino; con Pippo Franco, Lino Banfi, Renato Pozzetto, Edwige Fenech, Janet Agren, Daniele Formica. Tre storie esilaranti si incrociano tra processi, truffe e desideri improvvisi. Durata 95 minuti.

Rai MovieLa grande fuga (drammatico, 1963) alle 21:10. Regia di John Sturges; con Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, James Coburn, Charles Bronson, Donald Pleasence. La storia: un gruppo di prigionieri alleati progetta una fuga epica da un campo tedesco nella Seconda guerra mondiale. Durata 180 minuti.

Rai 4Hannibal Lecter – Le origini del male (horror, 2007) alle 21:20. Regia di Peter Webber; con Gaspard Ulliel, Gong Li, Rhys Ifans, Dominic West, Kevin McKidd. Di cosa parla: l’inquietante formazione del futuro cannibale più celebre del cinema. Durata 117 minuti.

Rai 4Shut in (thriller, 2022) alle 23:20. Regia di D.J. Caruso; con Rainey Qualley, Jake Horowitz, Vincent Gallo. Jessica resta intrappolata in un armadio mentre un intruso minaccia lei e sua figlia: una lotta contro il tempo e la paura. Durata 89 minuti.

20Ninja assassin (azione, 2009) alle 21:10. Regia di James McTeigue; con Rain, Naomie Harris, Rick Yune, Sho Kosugi. Un’avventura adrenalinica nel sottobosco dei clan di assassini. Durata 99 minuti.

20Transformers 3 (azione, 2011) alle 23:07. Regia di Michael Bay; con Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, John Turturro, Frances McDormand, John Malkovich e altri. Spettacolare capitolo della saga tra Autobot e Decepticon. Durata 156 minuti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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