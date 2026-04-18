I film in onda in TV stasera, sabato 18 aprile 2026: Siani e Bisio sfidano Harrison Ford Dall’animazione di Minions 2 su Italia 1 all’epica di Troy su Sky Cinema 1, passando per la commedia Il capo perfetto su Rai 3 e i classici di Indiana Jones su Sky Cinema Collection

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 28 film in palinsesto, con scelte per tutti i gusti: dall’animazione di Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo su Italia 1 all’epica di Troy su Sky Cinema 1, fino alla commedia d’autore Il capo perfetto su Rai 3. Spazio anche ai cult di Indiana Jones e ai thriller più recenti.

Animazione e risate con Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 alle 21:25 propone Il capo perfetto (2021, 120 minuti), regia di Fernando León de Aranoa. Con Javier Bardem, Manolo Solo, María de Nati, Almudena Amor e Sonia Almarcha. Di cosa parla: una fabbrica di bilance industriali si prepara alla visita di un comitato per un premio all’eccellenza, ma al capo Blanco tutto inizia a sfuggire di mano mentre cerca di "rimettere in equilibrio" persone e problemi. Genere: Commedia.

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Rete 4 alle 21:33 trasmette Don Camillo e l’onorevole Peppone (1955, 94 minuti), regia di Carmine Gallone. Con Fernandel e Gino Cervi, accanto a Claude Sylvain, Leda Gloria e Saro Urzì. Un classico della commedia all’italiana che mette a confronto due icone senza tempo. Genere: Commedia.

Italia 1 apre la serata alle 21:29 con Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (2021, 90 minuti), regia di Kyle Balda e Brad Ableson. La storia: i Minions cercano un nuovo leader e si mettono al servizio di un giovane Gru che, per entrare nei Malefici 6, tenta il furto di un prezioso diamante. A seguire, alle 23:18, la commedia d’azione Agente Smart – Casino totale (2008, 110 minuti) di Peter Segal con Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne "The Rock" Johnson, Alan Arkin, Terence Stamp.

L’epica di Troy e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 schiera Troy (2004, 155 minuti), regia di Wolfgang Petersen. Con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Sean Bean, Brian Cox e Peter O’Toole. Di cosa parla: nel 1193 a.C. il rapimento di Elena scatena la guerra tra Greci e Troiani. Achille ed Ettore si affrontano in un epico duello che segnerà il destino di due popoli. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Collection propone una doppietta firmata Steven Spielberg: alle 21:15 I predatori dell’arca perduta (1981, 116 minuti), con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman e Denholm Elliott. Alle 23:15 Indiana Jones e il tempio maledetto (1984, 112 minuti) con Harrison Ford, Kate Capshaw e Ke Huy Quan. Genere: Avventura.

Sky Cinema Action apre alle 21:00 con Jack Reacher – Punto di non ritorno (2016, 118 minuti), regia di Edward Zwick, con Tom Cruise e Cobie Smulders. La storia: l’ex investigatore militare indaga per scagionare un maggiore accusato ingiustamente di spionaggio, svelando una pericolosa cospirazione. Alle 23:00 arriva Twisters (2024, 122 minuti) di Lee Isaac Chung con Daisy Edgar-Jones e Glen Powell. Di cosa parla: team rivali inseguono supercelle in Oklahoma finendo nella traiettoria di tempeste sempre più estreme. Genere: Thriller.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 presenta Benvenuti al Sud (2010, 102 minuti) di Luca Miniero con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Valentina Lodovini e Angela Finocchiaro. Alle 22:50 Happy family (2010, 90 minuti) di Gabriele Salvatores con Fabio De Luigi, Margherita Buy, Diego Abatantuono e Fabrizio Bentivoglio. La storia: due famiglie si ritrovano per una cena improvvisata quando i figli annunciano nozze lampo, mentre il narratore Ezio siede a tavola e intreccia le loro vite. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama alle 21:00 manda in onda La paranza dei bambini (2018, 105 minuti), regia di Claudio Giovannesi. Di cosa parla: un gruppo di adolescenti napoletani, tra scooter e pistole, tenta di conquistare il Rione Sanità scoprendo il prezzo altissimo del crimine su amicizia e amori. Alle 22:55 Cosa sarà (2020, 101 minuti) di Francesco Bruni, con Kim Rossi Stuart e Barbara Ronchi. Un regista affronta un malore e un segreto di famiglia che lo spinge a un viaggio alla ricerca di una soluzione. Generi: Drammatico e Commedia.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone Wicked (2024, 160 minuti), regia di Jon M. Chu con Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum. La storia: prima di Dorothy, l’amicizia tra Elphaba e Glinda nasce e si incrina tra rivalità, ambizioni e la corruzione del Mago di Oz. Genere: Fantasy. Adattamento del musical di Winnie Holzman e Stephen Schwartz.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 offre Inside man: Most wanted (2019, 105 minuti) di M.J. Bassett, con Aml Ameen e Rhea Seehorn. Di cosa parla: un commando assalta la banca federale e tiene in ostaggio i presenti per dieci ore, mentre negoziatori e F.B.I. tentano di risolvere la crisi. Alle 22:50 Trap (2024, 108 minuti) di M. Night Shyamalan con Josh Hartnett. Un padre e sua figlia vanno a un concerto pop ma si ritrovano intrappolati in un oscuro complotto dove nulla è come sembra. Generi: Thriller e Horror.

Tensione con Il buio nell’anima e le altre proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 programma Il buio nell’anima (2007, 119 minuti), regia di Neil Jordan, con Jodie Foster, Terrence Howard, Naveen Andrews e Nicky Katt. Un intenso thriller urbano sul dolore e sulle conseguenze delle scelte estreme. Genere: Thriller.

Rai 4 apre alle 21:20 con The Whiskey Bandit (2017, 129 minuti) di Nimród Antal, con Bence Szalay e Zoltán Schneider. La storia vera del portiere di hockey Attila Ambrus, trasformato in rapinatore di banche nell’Ungheria anni ’90. Alle 23:30 segue Rhino (2021, 101 minuti) di Oleh Sentsov. Di cosa parla: negli anni ’90 in Ucraina, l’ascesa criminale del giovane "Rhino" e il costo umano delle sue scelte. Generi: Biografico e Drammatico.

Rai Movie alle 21:10 trasmette Medicus (2013, 135 minuti) di Philipp Stölzl, con Tom Payne, Stellan Skarsgård e Ben Kingsley. Un grande affresco d’avventura tra medicina, conoscenza e viaggio alla scoperta di sé. Genere: Avventura.

20 alle 21:10 propone Romeo deve morire (2000, 115 minuti), regia di Andrzej Bartkowiak, con Jet Li, Aaliyah, Delroy Lindo e Russell Wong. Di cosa parla: due famiglie rivali si contendono il controllo del porto di Oakland. Un ex poliziotto indaga sull’omicidio del fratello, tra arti marziali e intrighi criminali. Genere: Azione.

Cine34 in prima serata alle 21:00 manda in onda La dottoressa del distretto militare (1976, 93 minuti) di Nando Cicero con Edwige Fenech, Alvaro Vitali e Carlo Delle Piane. La storia: nell’ospedale militare, tra giovani che fingono malattie e un ribelle affascinante, la dottoressa deve mantenere il polso fermo. Alle 23:07 L’insegnante balla… con tutta la classe (1979, 90 minuti) di Giuliano Carnimeo, con Nadia Cassini e Lino Banfi. Di cosa parla: una prof di ginnastica rivoluziona il liceo con il ballo e salva i conti della scuola grazie a una gara di rock acrobatico. Generi: Comico e Commedia.

Mediaset Italia2 alle 21:01 propone Il signore della morte (1981, 88 minuti) di Rick Rosenthal, con Donald Pleasence e Jamie Lee Curtis. La storia: il killer sopravvissuto torna a seminare terrore mentre la città è sconvolta da nuovi omicidi. Alle 23:06 segue I segni del male (2007, 96 minuti) di Stephen Hopkins, con Hilary Swank, David Morrissey e AnnaSophia Robb. Genere: Horror.

Cielo alle 23:20 programma Belly of the Beast – Ultima missione (2003, 91 minuti) di Ching Siu-tung, con Steven Seagal, Byron Mann e Monica Lo. Un action ad alto tasso di adrenalina diretto da un maestro della coreografia cinematografica. Genere: Azione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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