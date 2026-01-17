I film in onda in TV stasera, sabato 17 gennaio: dai delitti del BarLume a Come un gatto in tangenziale Scoprite i migliori film della serata di sabato 17 gennaio: dall’animazione di Il gatto con gli stivali 2 su Italia 1 al giallo de I delitti del BarLume su Sky Cinema 1.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 29 i film in programmazione sabato 17 gennaio 2026, con scelte per ogni gusto: dall’animazione di Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio su Italia 1, al giallo di I delitti del BarLume – Il matrimonio di Pasquali su Sky Cinema 1, fino al fantasy epocale Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re su Sky Cinema Collection. Scoprite le proposte canale per canale qui sotto.

Avventura per tutti con Il gatto con gli stivali 2: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 alle 21:33 propone …Più forte, ragazzi! (1973, Commedia, 122′). Regia di Giuseppe Colizzi. Cast: Bud Spencer, Terence Hill, René Kolldehoff, Ferdinando Murolo. Un classico della coppia Spencer-Hill per una serata all’insegna della leggerezza.

Italia 1 alle 21:30 programma Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio (2022, Animazione, 100′). Regia: Joel Crawford, Januel Mercado. La storia: il leggendario felino scopre di aver già consumato otto delle sue nove vite e parte alla ricerca del mitico Ultimo Desiderio per riaverle, lanciandosi in un’epica avventura ricca di umorismo e azione per tutta la famiglia.

Il giallo di I delitti del BarLume e le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 manda in onda I delitti del BarLume – Il matrimonio di Pasquali (2026, Giallo, 90′). Regia: Roan Johnson, Marco Teti. Cast: Filippo Timi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti, Pietro Sermonti, Enrica Guidi, Stefano Fresi. Di cosa parla: in Calabria i preparativi per le nozze tra Susanita e Pasquali finiscono in tragedia quando la sposa viene trovata senza vita. Toccherà alla Fusco far luce sul caso, mentre a Pineta Massimo fronteggia uno scherzo in stile "Amici miei". A seguire, alle 22:55, Acid (2023, Fantascienza, 99′) di Just Philippot con Guillaume Canet e Laetitia Dosch: nubi di pioggia acida devastano la Francia e una famiglia divisa dovrà ricomporsi per sopravvivere.

Sky Cinema Action apre alle 21:00 con I mercenari 3 (2014, Azione, 103′) di Patrick Hughes con Sylvester Stallone, Jason Statham, Mel Gibson, Antonio Banderas, Harrison Ford. Dopo il ritorno di un ex membro che ora minaccia la squadra, Barney recluta nuove leve per una sfida tra generazioni. Alle 23:10 spazio a La guerra dei mondi (2005, Fantascienza, 116′) di Steven Spielberg con Tom Cruise e Dakota Fanning: un padre separato si ritrova a proteggere i figli durante una brutale invasione aliena.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 presenta Uno di famiglia (2018, Commedia, 92′) di Alessio Maria Federici con Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Nino Frassica. Un insegnante di dizione salva un allievo e finisce "adottato" dalla potente famiglia Serrano. Alle 23:00 arriva Come un gatto in tangenziale (2018, Commedia, 98′) di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese: due genitori agli antipodi uniscono le forze per ostacolare la relazione dei figli, scoprendo affinità inattese.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Tartarughe all’infinito (2024, Commedia/dramedy, 111′) di Hannah Marks con Isabela Merced. Ispirato al romanzo di John Green: Aza, 16 anni, affronta ansia e DOC mentre ritrova un amore d’infanzia. Alle 22:55 Vita segreta di Maria Capasso (2019, Drammatico, 96′) di S. Piscicelli con D. Russo, L. Ranieri. Una vedova napoletana, madre di tre figli, intraprende scelte rischiose pur di migliorare il destino della propria famiglia.

Sky Cinema Family alle 21:00 schiera Dragon trainer (2025, Fantasy, 125′) di Dean Deblois: Hiccup stringe un’amicizia rivoluzionaria con il drago Sdentato e affronta una minaccia che incombe su vichinghi e draghi. Alle 23:10 Mia e il leone bianco (2018, Drammatico, 98′) di Gilles de Maistre con Mélanie Laurent: una bambina rischia tutto per salvare il leone con cui è cresciuta.

Sky Cinema Romance alle 21:00 offre Il grande Gatsby (2013, Drammatico, 141′) di Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Tobey Maguire. Sfarzo, illusioni e amori irraggiungibili nell’adattamento del classico di F.S. Fitzgerald. Alle 23:25 segue La rivolta delle ex (2009, Commedia, 100′) di Mark Waters con Matthew McConaughey e Jennifer Garner: un impenitente seduttore affronta i fantasmi delle sue ex.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 programma Caddo Lake (2024, Horror/Thriller, 99′) di Logan George e Celine Held con Dylan O’Brien, Eliza Scanlen. La scomparsa di una bambina riapre ferite e misteri legati a vecchi casi irrisolti. Alle 22:50 Cena con delitto – Knives Out (2019, Giallo, 130′) di Rian Johnson con Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans: il detective Benoit Blanc indaga tra bugie e segreti sulla morte di un celebre autore di gialli.

Sky Cinema Collection alle 21:15 torna con l’epico Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re (2003, Fantasy, 201′) di Peter Jackson con Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Cate Blanchett. Frodo e Sam, guidati da Gollum, affrontano l’ultima tappa verso Monte Fato, mentre a Minas Tirith si combatte la battaglia decisiva per la Terra di Mezzo.

Classici, brividi e azione con Il fuggitivo: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 alle 21:05 presenta It (2017) (Horror, 135′) di Andy Muschietti con Jaeden Martell, Sophia Lillis, Finn Wolfhard. Un gruppo di ragazzi affronta la creatura che si nutre delle paure dei bambini nella cittadina di Derry. Alle 23:03 arriva La città verrà distrutta all’alba (2010, Horror, 101′) di Breck Eisner con Radha Mitchell e Timothy Olyphant: un’epidemia trasforma gli abitanti in killer incontrollabili e una piccola comunità lotta per la sopravvivenza.

Rai 4 alle 21:20 offre El Lodo (2021, Thriller, 100′) di Iñaki Sánchez con Raúl Arévalo e Paz Vega. Un biologo torna al paese natale per salvare una riserva, scontrandosi con la comunità fino a un inevitabile crescendo di violenza. Alle 23:10 segue Hannibal (2001, Thriller, 128′) di Ridley Scott con Anthony Hopkins, Julianne Moore, Ray Liotta, Giancarlo Giannini: il ritorno del dottor Lecter tra Firenze e Stati Uniti in una caccia ossessiva e disturbante.

20 alle 21:10 propone Amici per la morte (2003, Azione, 101′) di Andrzej Bartkowiak con Jet Li, DMX, Kelly Hu. Furti di diamanti, arti marziali e un’alleanza forzata ad alto tasso adrenalinico. Alle 23:20 si prosegue con Bullet Train (2022, Azione, 126′) di David Leitch con Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock: killer su un treno proiettile si incrociano in una missione dal destino comune.

Cine34 alle 21:00 va sul classico con Cornetti alla crema (1981, Commedia, 109′) di Sergio Martino con Edwige Fenech, Lino Banfi, Gianni Cavina. A seguire, alle 23:11, Crema, cioccolata e pa… prika (1981, Commedia, 91′) di Michele Massimo Tarantini con Barbara Bouchet e Renzo Montagnani: in una clinica di lusso l’arrivo di una dietologa "raccomandata" scatena equivoci e scompiglio.

Iris alle 21:14 firma il grande classico Il fuggitivo (1993, Thriller, 127′) di Andrew Davis con Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Un medico ingiustamente condannato evade per trovare il vero assassino della moglie, mentre l’implacabile sceriffo che lo bracca inizia a dubitare della sua colpevolezza.

Rai Movie alle 21:10 parte con Ibiza (2019, Commedia, 87′) di Arnaud Lemort con Christian Clavier: un medico sessantenne tenta di conquistare i figli della compagna in una vacanza tutta imprevisti. Alle 22:35 appuntamento con il capolavoro Nuovo Cinema Paradiso (1988, Commedia/dramma, 123′) di Giuseppe Tornatore con Philippe Noiret e Totò Cascio: un inno d’amore al cinema tra memoria, amicizia e crescita.

Cielo alle 23:10 propone The Core (2003, Fantascienza, 135′) di Jon Amiel con Hilary Swank, Aaron Eckhart, Stanley Tucci. Un team di scienziati deve riattivare il nucleo della Terra per evitare la catastrofe globale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

