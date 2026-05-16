I film in onda in TV stasera, sabato 16 maggio 2026: il successo di Checco Zalone sfida Il Gladiatore 2 con Pedro Pascal Dall’epico Il gladiatore 2 su Canale 5 all’animazione di Kung Fu Panda 4 su Italia 1, fino al capolavoro C’era una volta in America su Sky Cinema Collection.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 31 film per tutti i gusti: dall’epica storica di Il gladiatore 2 su Canale 5, all’avventura d’animazione di Kung Fu Panda 4 su Italia 1, fino al grande classico C’era una volta in America su Sky Cinema Collection. Troverete azione, commedie, thriller e drammi per accontentare ogni pubblico.

L’epica di Il gladiatore 2 e l’animazione di Kung Fu Panda 4: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 — Alle 21:34 arriva la commedia d’autore Il marchese del Grillo (1981, 135’, regia di Mario Monicelli) con Alberto Sordi, Flavio Bucci, Paolo Stoppa e Riccardo Billi. Un classico intramontabile del nostro cinema, ideale per una serata tra ironia e costume d’epoca.

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Canale 5 — Alle 21:20 grande attesa per Il gladiatore 2 (2024, 148’, regia di Ridley Scott) con Pedro Pascal, Paul Mescal, Connie Nielsen, Denzel Washington e Joseph Quinn. La storia: Lucius, salvato anni prima da Massimo Decimo Meridio, vive in Numidia ma viene travolto dal destino quando Roma cade sotto i tiranni Caracalla e Geta. Tornato come schiavo nell’arena, dovrà ritrovare forza e onore per cambiare il fato dell’Impero. Un’avventura spettacolare che unisce azione e sentimento.

Italia 1 — Alle 21:27 si ride e ci si emoziona con Kung Fu Panda 4 (2024, 94’, regia di Mike Mitchell e Stephanie Stine). Di cosa parla: Po è stato scelto come Leader Spirituale della Valle della Pace e deve addestrare un nuovo Guerriero Drago, mentre una strega trama di richiamare dal regno degli spiriti i suoi vecchi avversari. A seguire, alle 23:22, azione in salsa Jackie Chan con Chinese Zodiac (2012, 120’, regia di Jackie Chan) con Caitlin Dechelle, Daniel Wu, Emilie Guillot, Ken Lo, Shu Qi e Oliver Platt: un heist ad alto tasso di acrobazie alla ricerca di antichi manufatti.

Spie e fantascienza con Salt e The running man: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Alle 21:15 l’adrenalina di Salt (2010, 100’, regia di Phillip Noyce) con Angelina Jolie, Liev Schreiber e Chiwetel Ejiofor, tra doppi giochi e identità segrete. In seconda serata alle 23:00, The running man (2025, 123’, regia di Edgar Wright) con Glen Powell, Katy O’Brian e Josh Brolin: un reality show letale in cui Ben Richards accetta di fuggire per 30 giorni braccato da spietati Cacciatori pur di salvare la figlia. La sua ribellione lo trasforma nell’eroe inatteso di un intero Paese.

Sky Cinema Action — Alle 21:00 epica battaglia con 300 (2006, 117’, regia di Zack Snyder) con Gerard Butler, Lena Headey e Rodrigo Santoro. Alle 23:00 si parte per l’isola misteriosa di Kong: skull island (2017, 118’, regia di Jordan Vogt-Roberts) con Tom Hiddleston, Brie Larson e Samuel L. Jackson.

Sky Cinema Comedy — Alle 21:00 l’irresistibile Che bella giornata (2011, 97’, regia di Gennaro Nunziante) con Checco Zalone, Nabiha Akkari e Rocco Papaleo. Tra equivoci e guai, il sogno di un ragazzo di provincia s’intreccia con un piano segreto. Alle 22:40, risate e costume con Quo Vado? (2016, 86’, regia di Gennaro Nunziante) con Checco Zalone, Lino Banfi ed Eleonora Giovanardi.

Sky Cinema Drama — Alle 21:00 ensemble natalizio con Natale all’improvviso (2015, regia di Jessie Nelson) con Diane Keaton, John Goodman, Olivia Wilde e Amanda Seyfried. Alle 22:50, emozioni trattenute in Le cose che non ti ho detto (2019, 100’, regia di William Nicholson) con Annette Bening, Bill Nighy e Josh O’Connor: dopo quasi trent’anni di matrimonio, Edward confessa a Grace di volerla lasciare, mentre il figlio Jamie assiste al difficile passaggio.

Sky Cinema Family — Alle 21:00 mistero per tutta la famiglia con Scooby! (2020, 93’, regia di Tony Cervone). Alle 22:40, fantasy avventuroso con Biancaneve e il cacciatore (2012, 127’, regia di Rupert Sanders) con Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron: il cacciatore Eric si schiera con Biancaneve contro la regina, preparando la rivalsa con l’aiuto dei sette nani.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00 chimica e contrasti in Poli opposti (2015, regia di Max Croci) con Luca Argentero e Sarah Felberbaum: una divorzista madre single e un terapeuta appena separato si ritrovano a incrociare vita privata e lavoro. Alle 22:40, spie tra passione e truffe in Duplicity (2009, 125’, regia di Tony Gilroy) con Julia Roberts e Clive Owen: due ex agenti, oggi rivali nelle corporation, puntano a un colpo che vale una fortuna.

Sky Cinema Suspense — Alle 21:00 torna Jack Ryan in Giochi di potere (1992, 113’, regia di Phillip Noyce) con Harrison Ford e Sean Bean: in vacanza a Londra, sventa un attentato dell’IRA e finisce nel mirino dei terroristi. Alle 23:00 brividi recenti con Caddo Lake (2024, 99’, regia di Logan George e Celine Held) con Dylan O’Brien ed Eliza Scanlen: la scomparsa di una bambina riapre una scia di misteri che segnerà per sempre una famiglia.

Sky Cinema Collection — Alle 21:15 il capolavoro di Sergio Leone C’era una volta in America (1984, 256’) con Robert De Niro, James Woods, Joe Pesci e una giovane Jennifer Connelly. Di cosa parla: l’amicizia (e la rivalità) tra Noodles e Max, dagli anni del Proibizionismo fino a un enigmatico ritorno, trent’anni dopo, che riapre ferite e segreti.

Il brivido di Profondo rosso e altri cult: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 — Alle 21:20 il thriller Disturbia (2007, 104’, regia di D.J. Caruso) con Shia LaBeouf, Carrie-Anne Moss e David Morse. Un adolescente agli arresti domiciliari sospetta che il vicino nasconda un terribile segreto. Alle 23:05, Low tide (2019, 86’, regia di Kevin McMullin) con Keean Johnson e Jaeden Lieberher: durante un’estate, una cassa di monete preziose scatena sospetti e tradimenti tra amici.

20 — Alle 21:11 azione con In the Blood (2014, 108’, regia di John Stockwell) con Gina Carano, Cam Gigandet e Danny Trejo. Alle 23:28, caccia spietata tra professionisti in Assassin Club (2023, 111’, regia di Camille Delamarre) con Henry Golding, Daniela Melchior, Noomi Rapace e Sam Neill: un killer scopre che i suoi bersagli sono altri assassini ingaggiati dallo stesso mandante.

Iris — Alle 21:14 il thriller medico Extreme measures – Soluzioni estreme (1996, 117’, regia di Michael Apted) con Hugh Grant, Gene Hackman e Sarah Jessica Parker.

Cine34 — Alle 21:00 la commedia all’italiana Cornetti alla crema (1981, 109’, regia di Sergio Martino) con Edwige Fenech, Lino Banfi e Gianni Cavina. Alle 23:11, L’insegnante balla… con tutta la classe (1979, 90’, regia di Giuliano Carnimeo) con Nadia Cassini, Lino Banfi e Alvaro Vitali: una prof di ginnastica rivoluziona il liceo col ballo e, grazie al talento, risolve i guai economici partecipando a una gara di rock acrobatico.

Rai Movie — Alle 21:10 amicizia e seconde occasioni in Io e te dobbiamo parlare (2024, 100’, regia di Alessandro Siani) con Alessandro Siani, Leonardo Pieraccioni, Francesca Chillemi e Brenda Lodigiani: due poliziotti, legati da un rapporto logorato, si ritrovano davanti a un vero crimine destinato a cambiarli. Alle 22:50, azione con 211 – Rapina in corso (2018, 90’, regia di York Alec Shackleton) con Nicolas Cage e Cory Hardrict: un veterano e il genero agente restano intrappolati in una rapina in banca e devono fronteggiare criminali senza scrupoli.

Mediaset Italia2 — Alle 21:07 classico del brivido con Profondo rosso (1975, 130’, regia di Dario Argento) con David Hemmings, Daria Nicolodi e Clara Calamai.

Cielo — Alle 21:20 azione sottomarina con Black Water (2018, 105’, regia di P. Patriki) con Jean-Claude Van Damme. Alle 23:20, survival drama con Infinite storm (2022, 100’, regia di Malgorzata Szumowska e Michal Englert) con Naomi Watts e Billy Howle: durante la discesa dal monte Washington, una guida esperta incontra un uomo e tenta di portarlo in salvo prima della notte e della tempesta.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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