Lino Banfi, stasera in Tv il suo vero gioiello: il film (stroncato) che è diventato un cult assoluto Western leggendari, 007 senza tempo e grandi prime serate su Sky Cinema: da Il buono, il brutto, il cattivo a Dirty Angels – Missione sotto copertura, fino ai classici Mystic River e L’esercito delle 12 scimmie

Mediaset Infinity

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 30 i film disponibili tra canali in chiaro, reti specializzate e Sky Cinema: dal cult Il buono, il brutto, il cattivo su Rai 3 al classico di James Bond Agente 007 – Missione Goldfinger su La7, fino all’azione di Dirty Angels – Missione sotto copertura su Sky Cinema Action e al capolavoro di Clint Eastwood Mystic River su Sky Cinema Drama.

Duelli, spie e thriller con Il buono, il brutto, il cattivo: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 – 21:20. Il buono, il brutto, il cattivo (1966, regia di Sergio Leone; con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach). Durante la Guerra di Secessione, tre pistoleri senza scrupoli si inseguono e si alleano a fasi alterne per mettere le mani su un tesoro sepolto in un cimitero. Ognuno conosce solo un pezzo del segreto, in una caccia al bottino che culmina nel celebre triello finale tra lapidi e polvere del West. Durata 182 minuti. Genere: Western.

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La7 – 21:15. Agente 007 – Missione Goldfinger (1964, regia di Guy Hamilton; con Sean Connery, Gert Fröbe, Honor Blackman, Shirley Eaton). James Bond affronta l’avidissimo Auric Goldfinger e il suo piano per destabilizzare l’economia mondiale con l’oro di Fort Knox. Tra Aston Martin truccate, iconiche Bond girl e gadget da spia, uno dei capitoli più amati della saga. Durata 110 minuti. Genere: Thriller/spy.

La7 – 23:25. Vestito per uccidere (1980, regia di Brian De Palma; con Angie Dickinson, Michael Caine, Nancy Allen, Keith Gordon). Di cosa parla: l’omicidio efferato di una donna in ascensore trascina una testimone in un labirinto di ossessioni, doppi giochi e identità ambigue. De Palma orchestra un thriller sensuale e hitchcockiano, tra psicanalisi, rasoio e colpi di scena. Durata 105 minuti. Genere: Thriller.

Sorrisi, adrenalina e grandi classici con Un boss in salotto: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15. Un boss in salotto (2014, regia di Luca Miniero; con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Luca Argentero). Una tranquilla famiglia del Nord si ritrova "ospite" un (presunto) camorrista agli arresti domiciliari: la convivenza forzata scatena equivoci e verità. Durata 90 minuti. Genere: Commedia.

Sky Cinema 1 – 23:00. Honey don’t! (2025, regia di Ethan Coen; con Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Charlie Day, Chris Evans). La storia: l’investigatrice privata Honey O’Donahue indaga su decessi sospetti legati a una setta religiosa in una cittadina di provincia, tra humour nero e ritmo indiavolato. Durata 90 minuti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action – 21:00. Dirty angels – Missione sotto copertura (2024, regia di Martin Campbell; con Eva Green, Maria Bakalova, Ruby Rose). Un commando al femminile si infiltra in Afghanistan fingendo di appartenere a un’ONG per salvare un gruppo di adolescenti ostaggi. Il piano deraglia tra tradimenti e perdite dolorose. Durata 104 minuti. Genere: Azione.

Sky Cinema Action – 22:50. Contraband (2012, regia di Baltasar Kormákur; con Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Ribisi). Un ex contrabbandiere torna nel giro per aiutare il cognato, in una corsa contro il tempo tra New Orleans e Panama. Durata 119 minuti. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection – 21:15. I delitti del BarLume – Mare forza quattro (2020, regia di Roan Johnson; con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti). Durante una mareggiata un cadavere affiora sotto il BarLume: Viviani e Fusco indagano mentre i "vecchini" sono barricati in casa. Durata 100 minuti. Genere: Commedia gialla.

Sky Cinema Collection – 22:50. I delitti del BarLume – Tana libera tutti (2020, regia di Roan Johnson; cast come sopra). In pieno lockdown, una videochiamata con una misteriosa donna spagnola trascina Pasquali e la comitiva in un nuovo enigma. Durata 100 minuti. Genere: Commedia gialla.

Sky Cinema Comedy – 21:00. Il club dei divorziati (2020, regia di Michaël Youn; con Michaël Youn, Audrey Fleurot, Frédérique Bel). Dopo un tradimento, nasce un "club" per ricominciare e ridere delle disavventure sentimentali. Durata 108 minuti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy – 22:50. Monty Python – Il senso della vita (1983, regia di Terry Jones; con Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones). Sketch irriverenti e geniali che attraversano nascita, educazione, lavoro, morte e religione con il marchio surreale dei Monty Python. Durata 98 minuti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama – 21:00. Penguin Bloom (2020, regia di Glendyn Ivin; con Naomi Watts, Andrew Lincoln, Jacki Weaver). Un incidente sconvolge una famiglia; l’arrivo di una gazza ferita diventa inaspettata fonte di resilienza e rinascita. Durata 95 minuti. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Drama – 22:40. Mystic River (2003, regia di Clint Eastwood; con Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Marcia Gay Harden). L’omicidio della figlia di un amico d’infanzia riapre traumi sepolti e mette tre uomini di fronte a colpa, vendetta e destino. Durata 137 minuti. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family – 21:00. La casa delle bambole di Gabby – Il film (2025, regia di Ryan Crego; con Laila Lockhart Kraner, Gloria Estefan, Kristen Wiig). Gabby parte con la nonna verso "Cat Francisco"; la sua casa delle bambole viene rubata e inizia una missione di recupero tra scintille e sorprese. Durata 97 minuti. Genere: Commedia per famiglie.

Sky Cinema Family – 22:45. La piccola Amélie (2025, regia di Liane-Cho Han Jin Kuang, Maïlys Vallade). La scoperta del cioccolato bianco accende la curiosità della piccola Amélie verso il mondo; il legame con la tata Nishio-san la guida in poetiche esplorazioni. Durata 77 minuti. Genere: Animazione.

Sky Cinema Romance – 21:00. Una sirena a Parigi (2020, regia di Mathias Malzieu; con Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Tchéky Karyo, Rossy De Palma). In una Parigi allagata dal Senna, un cantante dal cuore spezzato incontra una sirena vulnerabile: nasce un sentimento fuori dagli schemi. Durata 102 minuti. Genere: Sentimentale.

Sky Cinema Romance – 22:45. Ti presento Sofia (2018, regia di Guido Chiesa; con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti). Un papà divorziato nasconde l’esistenza della figlia a una donna che "non ama i bambini": bugie, tenerezza e situazioni esilaranti. Durata 98 minuti. Genere: Commedia romantica.

Sky Cinema Suspense – 21:00. Mon crime – La colpevole sono io (2022, regia di François Ozon; con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini). Una giovane attrice viene assolta per legittima difesa e diventa famosa, ma l’ombra del vero colpevole minaccia di travolgerla. Durata 102 minuti. Genere: Giallo.

Sky Cinema Suspense – 22:50. L’esercito delle 12 scimmie (1995, regia di Terry Gilliam; con Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe, Christopher Plummer). Un prigioniero viaggia nel tempo per rintracciare le origini di un virus che ha decimato l’umanità: realtà, memoria e follia si confondono. Durata 125 minuti. Genere: Fantascienza.

Gangster stories, cult e risate: le proposte delle reti specializzate

Iris – 21:14. I molti santi del New Jersey (2021, regia di Alan Taylor; con Michael Gandolfini, Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal). Newark anni ’60: tra tensioni razziali e affari di famiglia, il giovane Tony Soprano cresce all’ombra dello zio Dickie Moltisanti, apprendendo le regole (e i pericoli) del crimine organizzato. Durata 120 minuti. Genere: Crime/dramedy.

Cine34 – 21:15. Spaghetti a mezzanotte (1981, regia di Sergio Martino; con Lino Banfi, Barbara Bouchet, Teo Teocoli). Un avvocato con amante e una moglie non da meno: equivoci, un delitto che sconvolge un party e un finale… a base di spaghetti. Il film non fu un grande successo al cinema e totalizzò circa 819 milioni di lire, piazzandosi al 76º posto tra i 100 maggiori incassi della stagione cinematografica italiana 1980-81. Fu accolto piuttosto freddamente anche dalla critica, che non lo gradì particolarmente. Tuttavia, negli anni 2000, grazie ai continui passaggi televisivi, è stato progressivamente rivalutato come piccolo cult della commedia italiana e come una delle interpretazioni più riuscite di Lino Banfi. Durata 90 minuti. Genere: Commedia.

Cine34 – 23:11. L’anatra all’arancia (1975, regia di Luciano Salce; con Monica Vitti, Ugo Tognazzi, Barbara Bouchet). Un ménage a quattro venato di gelosie, malintesi e strategie coniugali: nessuno tradisce davvero, ma tutti rischiano tutto. Durata 110 minuti. Genere: Commedia.

Rai Movie – 21:10. Laguna blu (1980, regia di Randal Kleiser; con Brooke Shields, Christopher Atkins). Due naufraghi adolescenti crescono insieme su un’isola tropicale, scoprendo natura, desiderio e innocenza perduta. Durata 105 minuti. Genere: Avventura/romance.

Rai Movie – 23:00. Mistero a Saint-Tropez (2021, regia di Nicolas Benamou; con Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte, Rossy De Palma). Lussuosa villa in Costa Azzurra, auto sabotata e l’unico detective disponibile è l’imbranato ispettore Boulin: indagine balneare tutta da ridere. Durata 90 minuti. Genere: Giallo-comedy.

Rai 4 – 21:20. Wild Target (2010, regia di Jonathan Lynn; con Bill Nighy, Emily Blunt, Rupert Grint, Rupert Everett, Martin Freeman). Un killer impeccabile, una ladra brillante e un ragazzo di strada: un’improbabile squadra in fuga da gangster e… da una madre invadente. Durata 93 minuti. Genere: Azione/comedy.

Rai 4 – 23:00. 36 Quai des Orfèvres (2004, regia di Olivier Marchal; con Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussollier, Valeria Golino). Polizia parigina, rivalità feroci e un caso che brucia carriere: noir teso e realistico nel ventre di Parigi. Durata 110 minuti. Genere: Noir.

20 – 22:59. Johnny Mnemonic (1994, regia di Robert Longo; con Keanu Reeves, Dina Meyer, Dolph Lundgren). Nel 2021 un corriere della memoria con impianto craniale trasporta dati letali per la sua stessa sopravvivenza: cyberpunk visionario da un racconto di William Gibson. Durata 98 minuti. Genere: Fantascienza.

Mediaset Italia2 – 21:04. Voci dal profondo (1991, regia di Lucio Fulci; con Duilio Del Prete, Karina Huff, Pascal Persiano, Lucio Fulci). La figlia di un ricco patriarca, morto in circostanze misteriose, scopre un intrigo: un veleno nei cubetti di ghiaccio. Con l’aiuto del fantasma del padre cerca il colpevole. Durata 80 minuti. Genere: Horror.

Mediaset Italia2 – 22:46. 10050 Cielo Drive (2016, regia di John R. Leonetti; con Adam Campbell, Elizabeth Henstridge, Katie Cassidy, Miles Fisher). Un horror che richiama oscure suggestioni legate alla celebre villa di Los Angeles, tra presenze e ossessioni. Durata 73 minuti. Genere: Horror.

Cielo – 21:20. Godzilla (1998, regia di Roland Emmerich; con Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria). Un’enorme creatura mutata approda a New York: scienza, esercito e un cameraman temerario contro il lucertolone più famoso del cinema. Durata 126 minuti. Genere: Fantascienza.

Rai Premium – 23:20. Nessun film in programma: va in onda la fiction Vivi e lascia vivere (2020), non inclusa in questa selezione dedicata esclusivamente ai film.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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