I film in onda in TV stasera, sabato 14 marzo 2026: dal successo di The whale al cult Sole a Catinelle di Zalone Dall’intenso The whale su Rai 3 alla magia per famiglie di Tata Matilda e il grande botto su Italia 1, passando per la commedia di Zalone su Sky Cinema Comedy.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono ben 30 film: dalla potenza drammatica di The whale su Rai 3 alla spensieratezza familiare di Tata Matilda e il grande botto su Italia 1, fino al classico senza tempo Ghost – Fantasma su Sky Cinema 1. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Magia e risate con Tata Matilda e il grande botto: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 — ore 21:25 — The whale (2022, 117’). Regia di Darren Aronofsky. Con Sadie Sink, Brendan Fraser, Samantha Morton, Ty Simpkins, Hong Chau. Genere: Drammatico. La storia: Charlie, un insegnante d’inglese solitario e affetto da grave obesità, tenta di ricucire il rapporto con la figlia adolescente. È per lui un’ultima, toccante occasione di redenzione.

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Rete 4 — ore 21:33 — …altrimenti ci arrabbiamo! (1974, 100’). Regia di Marcello Fondato. Con Terence Hill, Bud Spencer, Donald Pleasence, John Sharp. Genere: Commedia. Di cosa parla: due amici vincono una gara di autocross e una preziosa vetturetta, ma una gang di motociclisti teppisti sconvolge la serata. Tra sfide gastronomiche e scazzottate, l’iconica coppia affronta i guai con il consueto umorismo.

Italia 1 — ore 21:29 — Tata Matilda e il grande botto (2010, 109’). Regia di Susanna White. Con Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Maggie Smith, Asa Butterfield, Lil Wood, Oscar Steer, Rosie Taylor-Ritson, Eros Vlahos, Ralph Fiennes, Rhys Ifans, Daniel Mays, Bill Bailey, Nonso Anozie, Sam Kelly. Genere: Commedia. La storia: in una fattoria durante la guerra, una madre deve gestire i figli e due cugini viziati arrivati dalla città. La misteriosa Tata Matilda interviene con la sua magia per riportare armonia e impartire preziose lezioni a ragazzi ribelli.

Romanticismo senza tempo con Ghost – Fantasma: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — ore 21:15 — Ghost – Fantasma (1990, 116’). Regia di Jerry Zucker. Con Demi Moore, Patrick Swayze, Tony Goldwyn, Whoopi Goldberg. Genere: Sentimentale. Un grande classico romantico.

Ore 23:25 — Absolution – Storia criminale (2024, 112’). Regia di Hans Petter Moland. Con Liam Neeson, Ron Perlman, Daniel Diemer, Wes Meserve, Yolonda Ross. Genere: Giallo. Di cosa parla: Thug, ex pugile e uomo di fiducia di un boss, scopre di avere poco tempo da vivere e tenta di ricucire i rapporti con la famiglia. Fare la cosa giusta non è semplice quando il passato criminale continua a bussare alla porta.

Sky Cinema Action — ore 21:00 — King Arthur: il potere della spada (2017, 126’). Regia di Guy Ritchie. Con Charlie Hunnam, Jude Law, Katie McGrath, Annabelle Wallis, Eric Bana, Aidan Gillen, Djimon Hounsou. Genere: Drammatico. Dopo l’assassinio del padre, il giovane Artù cresce ignaro delle proprie origini finché estrae la spada dalla roccia e sfida lo zio Vortigern per reclamare il trono.

Ore 23:10 — Il Cavaliere Oscuro (2008, 152’). Regia di Christopher Nolan. Con Christian Bale, Heath Ledger, Morgan Freeman, Michael Caine, Gary Oldman, Maggie Gyllenhaal, Eric Roberts, Aaron Eckhart. Genere: Azione. Il Joker semina il caos a Gotham e costringe Batman ad affrontare limiti morali e nuove minacce.

Sky Cinema Collection — ore 21:15 — Terminator Genisys (2015, 126’). Regia di Alan Taylor. Con Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai Courtney, Jason Clarke, Byung-hun Lee, Matt Smith, J.K. Simmons, Aaron V. Williamson, Sandrine Holt, Michael Gladis. Genere: Fantascienza. Un salto temporale inaspettato stravolge la missione per proteggere il futuro della resistenza umana.

Ore 23:25 — Matrix (1999, 136’). Regia di Andy Wachowski, Larry Wachowski. Con Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Keanu Reeves, Laurence Fishburne. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Comedy — ore 21:00 — Sole a catinelle (2013, 83’). Regia di Gennaro Nunziante. Con Aurore Erguy, Checco Zalone, Matilde Caterina, Miriam Dalmazio, Orsetta De Rossi, Robert Dancs, Ruben Aprea, Valeria Cavalli. Genere: Comico.

Ore 22:35 — Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive (2017, 104’). Regia di S. Moore. Con M. Kunis, K. Bell. Genere: Commedia. Tre mamme devono gestire la visita delle rispettive madri e nonne, tra disastri e tentativi di mantenere il controllo.

Sky Cinema Drama — ore 21:00 — Veloce come il vento (2016, 119’). Regia di Matteo Rovere. Con Stefano Accorsi, Matilda De Angelis, Roberta Mattei, Paolo Graziosi. Genere: Drammatico. Una giovane pilota e il fratello, talento irrequieto, uniscono le forze per inseguire il successo e ritrovare la famiglia.

Ore 23:00 — Una vita tranquilla (2010, 105’). Regia di Claudio Cupellini. Con Alice Dwyer, Daniel Roesner, Francesco Di Leva, Joachim Kretzer, Juliane Köhler, Leonardo Sprengler, Marco D’Amore, Maurizio Donadoni, Nick Dong-Sik, Toni Servillo. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family — ore 21:00 — Shrek Terzo (2007, 92’). Regia di Chris Miller, Raman Hui. Genere: Animazione.

Ore 22:40 — Shrek e vissero felici e contenti (2010, 93’). Regia di Mike Mitchell. Genere: Animazione.

Sky Cinema Romance — ore 21:00 — Sposa in rosso (2022, 119’). Regia di Gianni Costantino. Con Sarah Felberbaum, Eduardo Noriega, Anna Galiena, Cristina Donadio, Roberta Giarrusso. Genere: Commedia. La storia: due quarantenni organizzano un finto matrimonio per incassare i regali. Complici poco affidabili e famiglie sospettose mettono a rischio il piano.

Ore 23:05 — Ex – Amici come prima! (2011, 100’). Regia di Carlo Vanzina. Con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassman, Enrico Brignano, Tosca D’Aquino, Natasha Stefanenko, Teresa Mannino, Anna Foglietta, Gabriella Pession, Ricky Memphis, Paolo Ruffini, Liz Solari, Veronika Logan. Genere: Commedia. Intrecci di storie in cui gli ex tornano a scombinare le vite dei protagonisti.

Sky Cinema Suspense — ore 21:00 — It (2017) (2017, 135’). Regia di Andy Muschietti. Con Jaeden Lieberher, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Chosen Jac. Genere: Horror. Un gruppo di ragazzi affronta un’entità maligna che si nutre della paura e terrorizza la città di Derry.

Ore 23:20 — La donna che visse due volte (1958, 128’). Regia di Alfred Hitchcock. Con Barbara Bel Geddes, Ellen Corby, Henry Jones, James Stewart, Kim Novak, Raymond Bailey, Tom Helmore. Genere: Giallo.

Tensione e grandi cult con Crisis – Confini e dipendenze: le proposte delle reti specializzate

Iris — ore 21:14 — Crisis – Confini e dipendenze (2021, 118’). Regia di Nicholas Jarecki. Con Gary Oldman, Armie Hammer, Evangeline Lilly, Greg Kinnear, Michelle Rodriguez, Kid Cudi. Genere: Thriller. Tre storie si intrecciano durante l’epidemia da oppioidi: un trafficante di Fentanyl, un architetto che indaga sulla scomparsa del figlio e un professore che scopre verità scomode su un antidolorifico "non dipendente".

Cine34 — ore 21:00 — L’insegnante va in collegio (1978, 92’). Regia di Mariano Laurenti. Con Alvaro Vitali, Edwige Fenech, Gianfranco D’Angelo, Lino Banfi, Renzo Montagnani. Genere: Commedia.

Ore 23:04 — La vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono (1973, 98’). Regia di Mariano Laurenti. Con Carlo Giuffrè, Didi Perego, Edwige Fenech, Guido Leontini, Pino Ferrara. Genere: Commedia.

Rai Movie — ore 21:10 — Driven (2001, 117’). Regia di Renny Harlin. Con Burt Reynolds, Estella Warren, Gina Gershon, Kip Pardue, Sylvester Stallone. Genere: Azione.

Ore 23:10 — Brooklyn’s Finest (2009, 132’). Regia di Antoine Fuqua. Con Richard Gere, Ethan Hawke, Don Cheadle, Wesley Snipes, Jesse Williams, Ellen Barkin, Lili Taylor. Genere: Azione. Tre poliziotti di New York, tra corruzione, violenza e redenzione, vedono le proprie strade incrociarsi in un momento decisivo.

Rai 4 — ore 21:20 — Boundless (2024, 120’). Regia di Ole Christian Madsen. Con Ulrich Thomsen, Sofie Torp, Afshin Firouzi. Genere: Thriller. Il detective Mork riapre un cold case sull’isola di Bornholm, affrontando i fantasmi del passato.

Ore 23:25 — I crimini di Emily (2022, 95’). Regia di John Patton Ford. Con Aubrey Plaza, Theo Rossi, Megalyn Echikunwoke, Gina Gershon. Genere: Thriller. Emily, schiacciata dai debiti e da una fedina penale ingombrante, entra nel giro delle truffe con carte di credito e precipita in una spirale sempre più pericolosa.

20 — ore 21:10 — Codice Magnum (1986, 118’). Regia di John Irvin. Con Arnold Schwarzenegger, Darren McCavin, Kathryn Harrold. Genere: Azione.

Ore 23:28 — Survivor (2015, 90’). Regia di James McTeigue. Con Angela Bassett, Dylan McDermott, Frances de la Tour, James D’Arcy, Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Robert Forster, Roger Rees. Genere: Thriller.

Mediaset Italia2 — ore 21:01 — Ringu 2 – The Ring 2 (1999, 100’). Regia di Hideo Nakata. Con Miki Nakatani, Nanako Matsushima, Rikyia Otaka. Genere: Horror. Dopo i fatti del primo film, nuove morti misteriose riportano a una maledizione legata a un video mortale, mentre la figlia dell’investigatrice sembra sviluppare poteri oscuri.

Ore 23:06 — The nun II (2023, 110’). Regia di Michael Chaves. Con Taissa Farmiga, Storm Reid, Anna Popplewell, Bonnie Aarons, Jonas Bloquet. Genere: Horror. In un collegio francese, Suor Irene affronta di nuovo Valak, il demone che assume l’aspetto di una suora.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ore 14 Rai 2 21:30

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