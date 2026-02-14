I film in onda in TV stasera, sabato 14 febbraio 2026: Balla coi lupi contro Una notte al museo
Dall’epico Balla coi lupi su Rai 3 all’avventura per famiglie di Una notte al museo 3 su Italia 1, fino al fantasy Dragon trainer su Sky Cinema 1.
Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 32 i film in palinsesto: tra gli imperdibili segnaliamo l’acclamato Balla coi lupi su Rai 3, l’avventura per tutta la famiglia Una notte al museo 3: Il segreto del faraone su Italia 1 e il fantasy Dragon trainer su Sky Cinema 1.
Avventura e risate con Una notte al museo 3: le proposte delle reti in chiaro
Rai 3: alle 21:25 Balla coi lupi (1990, 180’), regia di Kevin Costner. Genere: Western. Dopo essersi distinto come eroe di guerra, un ufficiale chiede di essere destinato in un remoto avamposto indiano, dove viene accolto dalla tribù Sioux e impara a vivere in armonia con la natura e i suoi abitanti. Cast: Kevin Costner, Graham Greene, Mary McDonnell, Rodney A. Grant.
Rete 4: alle 21:34 Non c’è due senza quattro (1984, 96’), regia di E.B. Clucher (Enzo Barboni). Genere: Commedia. Cast: Bud Spencer, Terence Hill, April Clough, Harold Bergman.
Italia 1: alle 21:28 Una notte al museo 3: Il segreto del faraone (2014, 97’), regia di Shawn Levy. Genere: Avventura. Cast: Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson, Rami Malek, Rebel Wilson, Ben Kingsley e altri. A seguire alle 23:29 Bumblebee (2018, 113’), regia di Travis Knight. Di cosa parla: un robot alieno in fuga approda sulla Terra degli anni ’80 e viene scoperto da una ragazza che lo aiuta a rimettersi in sesto, scoprendo che non è ciò che sembra. Cast: Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., John Ortiz, Jason Drucker. Genere: Fantascienza.
Avventura e fantasy con Dragon trainer: le proposte di Sky Cinema
Sky Cinema 1: alle 21:15 Dragon trainer (2025, 125’), regia di Dean Deblois. La storia: Hiccup stringe un’improbabile amicizia con il drago Sdentato, legame decisivo quando una minaccia antica mette in pericolo vichinghi e draghi. Genere: Fantasy. A seguire alle 23:25 xXx – Il ritorno di Xander Cage (2017, 107’), regia di D.J. Caruso. Di cosa parla: Xander torna in azione per recuperare il Vaso di Pandora e affrontare Xiang, tra complotti e missioni al limite. Cast: Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone, Toni Collette, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, Ice Cube, Tony Jaa, Conor McGregor. Genere: Azione.
Sky Cinema Action: alle 21:00 Jurassic World (2015, 124’), regia di Colin Trevorrow. Genere: Fantascienza. Cast: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D’Onofrio e altri. Alle 23:10 Sherlock Holmes (2009, 128’), regia di Guy Ritchie. La storia: dopo l’arresto di Lord Blackwood, Holmes e Watson si ritrovano in un intrigo tra magia nera, omicidi e una seduttrice misteriosa. Cast: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong. Genere: Azione.
Sky Cinema Collection: alle 21:15 L’ora legale (2017, 92’), regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Di cosa parla: in un paese del Sud, una lista civica sfida il sindaco uscente tra opportunismi e favori, con Salvo e Valentino su fronti opposti. Genere: Commedia. Alle 22:55 Santocielo (2023, 120’), regia di Francesco Amato. Genere: Commedia. Cast: Ficarra e Picone, Maria Chiara Giannetta, Giovanni Storti, Barbara Ronchi.
Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (2001, 116’), regia di Steven Soderbergh. Genere: Azione. Cast: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia. Alle 23:00 Le amiche della sposa (2011, 125’), regia di Paul Feig. La storia: una damigella d’onore alle prese con pressioni sociali e rivalità tra amiche, in un turbine di equivoci e risate. Cast: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy, Rose Byrne, Chris O’Dowd. Genere: Commedia.
Sky Cinema Drama: alle 21:00 Tre ciotole (2025, 120’), regia di Isabel Coixet. Di cosa parla: la separazione tra Marta e Antonio cambia rotta quando lui scopre che il malessere di lei è fisico e non emotivo, rimescolando desideri e decisioni. Genere: Drammatico. Alle 23:10 Gran Torino (2008, 116’), regia di Clint Eastwood. Genere: Drammatico. Cast: Clint Eastwood, Christopher Carley, Bee Vang, Ahney Her.
Sky Cinema Family: alle 21:00 Shrek e vissero felici e contenti (2010, 93’), regia di Mike Mitchell. Genere: Animazione. Alle 22:40 Biancaneve (2012, 105’), regia di Tarsem Singh. Genere: Fantasy. Cast: Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer.
Sky Cinema Romance: alle 21:00 A star is born (2018, 135’), regia di Bradley Cooper. La storia: un musicista affermato lancia una giovane artista verso il successo, mentre la loro relazione vacilla tra dipendenze e fragilità. Cast: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott. Genere: Drammatico. Alle 23:20 Cuori ribelli (1992, 140’), regia di Ron Howard. Di cosa parla: dall’Irlanda all’America per inseguire un sogno e un amore tra fughe, duelli e nuove opportunità. Cast: Tom Cruise, Nicole Kidman. Genere: Avventura.
Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Heart eyes (2025, 97’), regia di Josh Ruben. La storia: un maniaco mascherato colpisce a San Valentino, ma due colleghi decidono di reagire prima che sia troppo tardi. Cast: Olivia Holt, Mason Gooding. Genere: Horror. Alle 22:45 L’immortale (2019, 116’), regia di Marco D’Amore. Di cosa parla: dalle acque del Golfo di Napoli riaffiorano i ricordi di un criminale sopravvissuto a tutto, tra origini e resa dei conti. Cast: Marco D’Amore e altri. Genere: Drammatico.
Tensione e grandi interpreti con Training day: le proposte delle reti specializzate
Iris: alle 21:14 Training day (2001, 123’), regia di Antoine Fuqua. La storia: un giovane poliziotto affronta 24 ore di tirocinio con un sergente carismatico e spietato, sul confine sottile tra giustizia e corruzione. Cast: Denzel Washington, Ethan Hawke, Scott Glenn, Tom Berenger, Snoop Dogg. Genere: Poliziesco.
Cine34: alle 21:00 La moglie in vacanza… l’amante in città (1980, 97’), regia di Sergio Martino. Di cosa parla: triangoli amorosi e identità mascherate in vacanza a Courmayeur tra segreti e bugie. Cast: Edwige Fenech, Lino Banfi, Renzo Montagnani, Barbara Bouchet. Genere: Commedia. Alle 23:11 Occhio malocchio prezzemolo e finocchio (1983, 119’), regia di Sergio Martino. Genere: Comico. Cast: Johnny Dorelli, Lino Banfi, Janet Agren, Adriana Russo.
Rai Movie: alle 21:10 Trafficked (2017, 104’), regia di Will Wallace. La storia: tre ragazze di diversi Paesi cadono nella rete della tratta e tentano una fuga disperata da un bordello in Texas. Cast: Ashley Judd, Amiah Miller, Elisabeth Röhm, Jason London, Brian Thompson. Genere: Drammatico. Alle 22:55 We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo (2002, 138’), regia di Randall Wallace. Genere: Guerra. Cast: Mel Gibson, Greg Kinnear, Sam Elliott, Madeleine Stowe, Chris Klein.
Rai 4: alle 21:20 Black box – La scatola nera (2021, 129’), regia di Yann Gozlan. Genere: Drammatico. Cast: Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier. Alle 23:30 Elyas (2024, 105’), regia di Florent-Emilio Siri. Di cosa parla: un ex soldato delle forze speciali, segnato dai traumi, accetta di proteggere una ragazza e finisce al centro di una faida criminale. Cast: Roschdy Zem, Laëtitia Eïdo. Genere: Azione.
20: alle 21:10 After the sunset (2004, 97’), regia di Brett Ratner. Genere: Azione. Cast: Pierce Brosnan, Salma Hayek, Woody Harrelson, Don Cheadle, Naomie Harris. Alle 23:10 Autobahn – Fuori controllo (2016, 100’), regia di Eran Creevy. Genere: Azione. Cast: Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley.
Mediaset Italia2: alle 21:05 San Valentino di sangue (2009, 101’), regia di Patrick Lussier. Genere: Horror. Cast: Jensen Ackles, Jaime King, Kerr Smith. Alle 23:03 Il quarto tipo (2009, 98’), regia di Olatunde Osunsanmi. La storia: in Alaska, una psicoterapeuta indaga su misteriose sparizioni legate a presunti rapimenti alieni, tra testimonianze inquietanti e incontri del "quarto tipo". Cast: Milla Jovovich, Elias Koteas, Will Patton. Genere: Thriller.
Cielo: alle 23:15 The Expatriate – In fuga dal nemico (2012, 100’), regia di Philipp Stölzl. Di cosa parla: un ex agente CIA si trasferisce a Bruxelles con la figlia per ricominciare, ma rimane invischiato in un complotto internazionale. Cast: Aaron Eckhart, Olga Kurylenko, Liana Liberato. Genere: Azione.
