I film in TV stasera, sabato 13 giugno: da De Niro e Travolta con Killing Season a Whitney Houston con The Bodyguard Dall’avventura di Belle e Sebastien - Next generation su Italia 1 al cult Piedone lo sbirro su Rai 3, passando per la suspense di Guardia del corpo su Sky Cinema 1 e l’azione di Venom su Cielo

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 31 film tra avventura, commedia, azione e thriller: dall’emozionante Belle e Sebastien – Next generation su Italia 1, al classico Piedone lo sbirro su Rai 3, fino alla coppia Kevin Costner–Whitney Houston in Guardia del corpo su Sky Cinema 1. Una serata ricchissima di titoli per tutti i gusti.

Avventure per tutta la famiglia con Belle e Sebastien – Next generation: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 (ore 21:20) propone Come ho catturato il serial killer (2023, 87 minuti), regia di Robin Hays, con Sarah Drew, Eric Keenleyside, Jamall Johnson. Di cosa parla: Linda Murphy, giovane detective appena uscita dall’accademia, si offre per un’operazione sotto copertura per fermare un assassino seriale che terrorizza la zona. Ispirato a una storia vera.

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Rai 3 (ore 21:25) manda in onda Piedone lo sbirro (1973, 110 minuti), regia di Steno, con Bud Spencer, Adalberto Maria Merli, Enzo Cannavale, Juliette Mayniel. La storia: a Napoli il commissario "Piedone" mantiene l’ordine con maniere spicce. L’arrivo di una banda da Marsiglia complica tutto e il celebre poliziotto dovrà affrontare una sfida ancora più grande. Genere: Comico.

Italia 1 (ore 21:30) presenta Belle e Sebastien – Next generation (2022, 96 minuti), regia di Pierre Coré, con Robinson Mensah-Rouanet, Caroline Anglade, Alice David, Michele Laroque, Aurélien Recoing. Un ragazzino di dieci anni in vacanza in montagna con nonna e zia stringe un legame con una cagna maltrattata dal padrone e promette di proteggerla. Insieme vivranno avventure straordinarie durante un’estate indimenticabile. A seguire, alle 23:30, Clifford: Il grande cane rosso (2021, 96 minuti), regia di Walt Becker, con Jack Whitehall, John Cleese, Kenan Thompson, Rosie Perez, Sienna Guillory. Genere: Commedia.

Nove (ore 23:10) propone Le Crociate (2005, 145 minuti), regia di Ridley Scott, con Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson, Jeremy Irons, Edward Norton, David Thewlis, Brendan Gleeson. Un giovane fabbro, Balian, parte verso la Terra Santa dopo essere stato riconosciuto dal cavaliere Godfrey come suo figlio. Tra battaglie e responsabilità morali, affronterà un viaggio che lo metterà di fronte al peso della storia. Genere: Drammatico.

Romanticismo e suspense con Guardia del corpo: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (ore 21:15) offre Guardia del corpo (1992, 129 minuti), regia di Mick Jackson, con Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs. Un ex agente CIA viene assunto per proteggere una superstar minacciata da uno stalker: tra i due nascerà un legame profondo mentre il pericolo si avvicina alla notte degli Oscar. A seguire, alle 23:25, Hunting season (2025, 100 minuti), regia di RJ Collins, con Mel Gibson, Shelley Hennig, Scarlet Rose Stallone. Un padre e la figlia dodicenne offrono rifugio a una misteriosa giovane, braccata da un boss del narcotraffico pronto a tutto.

Sky Cinema Action (ore 21:00) propone Io sono nessuno 2 (2025, 89 minuti), regia di Timo Tjahjanto, con Bob Odenkirk, Connie Nielsen, John Ortiz, RZA, Colin Hanks, Christopher Lloyd, Sharon Stone. Hutch, in vacanza con la famiglia, finisce nel mirino di criminali locali e di un boss spietato: la quiete si trasforma in una nuova, violenta sfida. Alle 22:35, Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025, 170 minuti), regia di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Simon Pegg. Ethan Hunt corre contro il tempo per fermare Entità, un sistema di IA fuori controllo che minaccia il pianeta. Genere: Thriller.

Sky Cinema Comedy (ore 21:00) presenta Sole a catinelle (2013, 83 minuti), regia di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone e Aurore Erguy. A seguire alle 22:35 Cado dalle nubi (2009, 99 minuti), regia di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Giulia Michelini, Raul Cremona. Di cosa parla: un aspirante cantante si trasferisce a Milano per inseguire il sogno, tra provini, amori e situazioni esilaranti. Genere: Comico.

Sky Cinema Family (ore 21:00) propone 10 giorni senza mamma (2019, 94 minuti), regia di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Diana Del Bufalo. Un padre assente si ritrova a gestire da solo tre figli per dieci giorni: tra disastri e momenti teneri, la famiglia si riscopre. Alle 22:40 Hotel Transylvania (2012, 90 minuti), regia di Genndy Tartakovsky. Genere: Animazione.

Sky Cinema Romance (ore 21:00) offre The big wedding (2013, 90 minuti), regia di Justin Zackham, con Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon, Ben Barnes, Katherine Heigl, Amanda Seyfried, Robin Williams, Topher Grace. Una coppia divorziata finge di essere ancora sposata per il matrimonio del figlio adottivo, innescando equivoci a catena. Alle 22:35 Prima o poi mi sposo (2000, 102 minuti), regia di Adam Shankman, con Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense (ore 21:00) trasmette Alex Cross – La memoria del killer (2012, 101 minuti), regia di Rob Cohen, con Tyler Perry, Matthew Fox, Edward Burns, Jean Reno. A seguire, alle 22:45, I peccatori (2025, 137 minuti), regia di Ryan Coogler, con Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O’Connell. Due gemelli tornano nella città natale per ricominciare, ma un male più potente li attende. Genere: Horror.

Sky Cinema Collection (ore 21:15) omaggia il grande cinema con Barry Lyndon (1975, 184 minuti), regia di Stanley Kubrick, con Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee, Hardy Kruger. Un giovane irlandese, dopo un duello fatale e un matrimonio vantaggioso, diventa uomo di potere ma dovrà fare i conti con il figliastro e con il proprio destino. Genere: Drammatico.

Tensione e intrighi con Michael Clayton: le proposte delle reti specializzate

Iris (ore 21:14) punta su Michael Clayton (2007, 117 minuti), regia di Tony Gilroy, con George Clooney, Tilda Swinton, Tom Wilkinson, Sydney Pollack. Un avvocato "fixer" di uno studio prestigioso è costretto a guardare in faccia la propria morale quando un caso esplosivo travolge carriera e vita privata. Genere: Thriller.

Rai Movie (ore 21:10) propone Delitto sotto il sole (1982, 117 minuti), regia di Guy Hamilton, con Peter Ustinov, James Mason, Jane Birkin, Maggie Smith. In un lussuoso albergo mediterraneo anni Trenta, l’assassinio di una diva mette in moto l’ingegno di Hercule Poirot: tutti sembrano avere un movente. Alle 23:15, Il giorno del delfino (1974, 105 minuti), regia di Mike Nichols, con George C. Scott, Trish Van Devere, Paul Sorvino. Un ricercatore che comunica con i delfini scopre un piano criminale che sfrutta gli animali per un attentato al Presidente USA. Genere: Avventura.

Rai 4 (ore 21:20) manda in onda The voyeurs (2021, 120 minuti), regia di Michael Mohan, con Sydney Sweeney, Justice Smith, Ben Hardy. Una giovane coppia osserva i vicini dal proprio appartamento di Montreal; la curiosità innesca conseguenze sempre più drammatiche. Alle 23:15, Hostage Radio (2019, 100 minuti), regia di Pedro C. Alonso, con Eddie Marsan, Ivana Baquero. Nel cuore di una trasmissione notturna, un conduttore viene sequestrato in diretta da un gruppo armato deciso alla vendetta. Genere: Thriller.

20 (ore 21:10) propone Vanguard – Agenti speciali (2020, 108 minuti), regia di Stanley Tong, con Jackie Chan, Yang Yang, Miya Muqi. Azione globale con un’agenzia d’élite sulle tracce di una pericolosa organizzazione. Alle 23:30, Brick Mansions (2013, 98 minuti), regia di Camille Delamarre, con Paul Walker, David Belle, RZA. A Detroit, un ex detenuto e un agente sotto copertura uniscono le forze per fermare un signore del crimine e sventare una minaccia nucleare. Genere: Azione.

Cine34 (ore 21:00) celebra la commedia sexy all’italiana con La liceale nella classe dei ripetenti (1978, 95 minuti), regia di Mariano Laurenti, con Gloria Guida, Alvaro Vitali, Lino Banfi. Alle 22:56, L’infermiera di notte (1979, 95 minuti), regia di Mariano Laurenti, con Gloria Guida, Alvaro Vitali, Lino Banfi, Mario Carotenuto. Genere: Commedia.

Cielo (ore 21:20) propone Venom (2018, 112 minuti), regia di Ruben Fleischer, con Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams. Un giornalista entra in simbiosi con un alieno che gli dona poteri straordinari, ma la convivenza è tutt’altro che semplice. Alle 23:20, Killing Season (2013, 90 minuti), regia di Mark Steven Johnson, con Robert De Niro, John Travolta. Nelle Montagne Rocciose, due veterani con conti in sospeso si affrontano in un duello fisico e psicologico. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 (ore 21:01) presenta Non ho sonno (2001, 117 minuti), regia di Dario Argento, con Max Von Sydow, Chiara Caselli, Stefano Dionisi. Un thriller cupo nel solco del giallo all’italiana. Alle 23:06, The hunt (2019, 115 minuti), regia di Craig Zobel, con Betty Gilpin, Hilary Swank, Emma Roberts. Dodici sconosciuti vengono "cacciati" da un’élite di privilegiati, ma una di loro ribalta le regole del gioco fino a svelare la mente dietro la follia. Genere: Thriller.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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