Leonardo DiCaprio, stasera in Tv (gratis) il film che ha cambiato la sua carriera: un gioiello imperdibile Da IF - Gli amici immaginari su Italia 1 a Bambi su Sky Cinema Uno, fino all’eccesso di The Wolf of Wall Street su Rai Movie: tutti i titoli da non perdere in prima e seconda serata

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Film in TV oggi, sabato 13 dicembre 2025

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 29 film tra cui scegliere, con opzioni per tutti i gusti: dal family IF – Gli amici immaginari su Italia 1, al classico d’animazione Bambi su Sky Cinema Uno, fino al travolgente The Wolf of Wall Street su Rai Movie e Sky Cinema Due. Ce n’è davvero per ogni palato.

Immaginazione e brividi con IF – Gli amici immaginari: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 alle 21:36 propone Unknown – Senza identità (2011, 113’, regia di Jaume Collet-Serra) con Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Frank Langella, Aidan Quinn. Di cosa parla: dopo un incidente a Berlino, il dottor Martin si risveglia e scopre che la moglie non lo riconosce e un altro uomo ha preso la sua identità. Ignorato dalle autorità e braccato da assassini, trova un’alleata inaspettata per ricostruire la verità e sé stesso. Genere: Drammatico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia 1 alle 21:23 schiera IF – Gli amici immaginari (2024, 108’, regia di John Krasinski) con Ryan Reynolds, Emily Blunt, Matt Damon, Awkwafina, Steve Carell. La storia: Bea, dodicenne che ha perso la madre, scopre di poter vedere gli amici immaginari abbandonati dai loro ormai adulti "compagni" e decide di riunirli ai loro umani. Un racconto tenero e fantasioso tra crescita e seconde possibilità. Genere: Commedia.

L’emozione di Bambi e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Bambi (2024, 78’, regia di Michel Fessler). Un giovane cerbiatto, dopo una perdita dolorosa durante la stagione della caccia, trova nel padre e negli amici la forza per crescere e guardare il mondo con occhi nuovi. Genere: Avventura. A seguire alle 22:40 Hotspot – Amore senza rete (2023, 105’, regia di Giulio Manfredonia) con Francesco Arca e Denise Tantucci: in aeroporto, una ballerina senza connessione chiede la password a uno sconosciuto per inviare un’audizione decisiva. Settimane dopo, una notifica li fa rincontrare. Coincidenza o destino? Genere: Sentimentale.

Rai Movie alle 21:15 propone The Wolf of Wall Street (2013, 179’, regia di Martin Scorsese) con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey. Ascesa e caduta di un broker divorato da avidità, eccessi e droga in un turbine di affari sporchi e scandali. Il film – una delle perle della carriera di DiCaprio, è ispirato alla storia vera di Jordan Belfort, un ex broker di borsa che ha fondato la sua società, la Stratton Oakmont, specializzata in truffe "pump and dump" (gonfiaggio e abbandono di titoli) e ha vissuto un’esistenza di estremi eccessi, droghe, denaro e feste, prima di essere arrestato, condannato e finire a scontare 22 mesi di carcere. Tra i diversi ciak iconici presenti nella pellicola, anche la scena di nudo frontale di Margot Robbie. Genere: Biografico.

Sky Cinema Collection alle 21:15 manda in onda Un Natale per due (2011, 100’, regia di Giambattista Avellino) con Alessandro Gassmann ed Enrico Brignano: una commedia on the road natalizia tra equivoci e imprevisti. Alle 23:05 Il primo Natale (2019, 100’, regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone) con il duo Ficarra & Picone: un ladro di arte sacra e un prete ateo finiscono nella Palestina dell’anno zero, a pochi giorni dalla Natività. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Bad Boys (1995, 118’, regia di Michael Bay) con Will Smith e Martin Lawrence: due detective di Miami tra esplosioni e inseguimenti in un action diventato culto. Alle 23:05 Bad Boys II (2003, 147’, regia di Michael Bay) con Smith, Lawrence e Gabrielle Union: una nuova, adrenalinica missione contro il traffico di ecstasy. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 è con Breaking news a Yuba County (2021, 96’, regia di Tate Taylor) con Allison Janney, Mila Kunis e Awkwafina. Dopo la misteriosa scomparsa del marito, una donna finisce sotto i riflettori tra equivoci, criminali e colpi di scena. Alle 22:45 C’era una truffa a Hollywood (2020, 104’, regia di George Gallo) con Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman: un produttore indebitato tenta un’assicurazione-truffa, ma l’irriducibile star d’azione… non muore mai. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Hereafter (2010, 129’, regia di Clint Eastwood) con Matt Damon e Cécile De France: tre vite segnate dal confine tra vita e aldilà si incrociano in un racconto intimo e spirituale. Alle 23:10 Mondocane (2021, 110’, regia di Alessandro Celli) con Alessandro Borghi: in una Taranto distopica, due orfani inseguono il sogno di entrare in una gang, tra amicizia, lealtà e violenza. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Family alle 21:00 offre Viaggio nell’isola misteriosa (2012, 94’, regia di Brad Peyton) con Josh Hutcherson e Dwayne Johnson: un’avventura tra creature straordinarie, tesori e vulcani in eruzione. Alle 22:40 Vicky e il suo cucciolo (2021, 84’, regia di Denis Imbert): il legame tra una ragazza e un lupo in un racconto di crescita e natura. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Romance alle 21:00 presenta Magic in the moonlight (2014, 98’, regia di Woody Allen) con Colin Firth ed Emma Stone: tra Costa Azzurra e segreti, uno scettico illusionista si scontra con una medium incantevole. Alle 22:45 Il tenente ottomano (2017, 106’, regia di Joseph Ruben) con Michiel Huisman, Hera Hilmar e Ben Kingsley: un amore in tempo di guerra tra dilemmi morali e fronti opposti. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone Lady in the Water (2006, 110’, regia di M. Night Shyamalan) con Paul Giamatti e Bryce Dallas Howard: una creatura mitica emerge dallo scantinato di un condominio, tra favola e mistero. Alle 22:55 Il postino suona sempre due volte (1981, 121’, regia di Bob Rafelson) con Jack Nicholson e Jessica Lange: passione, complotto e destino in una delle trasposizioni più celebri del romanzo di James M. Cain. Genere: Drammatico.

L’eccesso di The Wolf of Wall Street e le proposte delle reti specializzate

Rai 4 alle 21:20 programma Bronx (2020, 116’, regia di Olivier Marchal) con Lannick Gautry, Jean Reno: un poliziotto onesto nel mirino di bande e colleghi corrotti deve proteggere la propria squadra a Marsiglia. Alle 23:15 Adagio (2023, 127’, regia di Stefano Sollima) con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo: un adolescente ingannato finisce in fuga, aiutato da due ex criminali legati al passato del padre. Genere: Giallo/Crime.

20 alle 21:11 offre Today You Die (2005, 92’, regia di Don E. FauntLeRoy) con Steven Seagal: vendetta e colpi di scena in un action ad alto tasso di adrenalina. Alle 23:16 The Rock (1996, 129’, regia di Michael Bay) con Sean Connery, Nicolas Cage ed Ed Harris: la missione impossibile ad Alcatraz tra VX e Navy SEALs. Genere: Azione.

Iris alle 21:14 propone The Impossible (2012, 107’, regia di J.A. Bayona) con Naomi Watts, Ewan McGregor e un giovane Tom Holland. Durante lo tsunami del 2004 in Thailandia, una famiglia lotta per sopravvivere tra dolore, speranza e straordinaria solidarietà. Genere: Drammatico.

Rai Movie alle 21:10 manda in onda The Wolf of Wall Street (2013, 179’, regia di Martin Scorsese) con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie. Di cosa parla: l’ascesa forsennata di un broker senza scrupoli travolto da eccessi, truffe e autodistruzione. Genere: Biografico.

Cine34 alle 21:00 rispolvera Le comiche (1990, 89’, regia di Neri Parenti) con Renato Pozzetto e Paolo Villaggio: gag a raffica per un classico della risata italiana. Alle 23:04 Le comiche 2 (1991, 91’, regia di Neri Parenti) con Pozzetto e Villaggio per un secondo, esilarante round. Genere: Comico.

Mediaset Italia2 alle 21:15 celebra l’horror con Venerdì 13 (1980, 91’, regia di Sean S. Cunningham) con Kevin Bacon, Betsy Palmer: al campeggio di Crystal Lake, una madre vendicativa trasforma la notte in incubo. Alle 23:09 Malignant (2020, 111’, regia di James Wan) con Annabelle Wallis: visioni di omicidi che diventano realtà in un thriller dai risvolti inquietanti. Genere: Horror.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Indovina chi viene a Natale Sky Cinema Collection 16:10

Potrebbe interessarti anche