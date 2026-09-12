I film in onda in TV stasera, sabato 12 settembre 2026: dai Delitti del Barlume alla commedia con Brignano e Ambra Angiolini Una serata ricchissima: dall’avventura di Viaggio nell’isola misteriosa su Italia 1 al thriller The Next Three Days su Sky Cinema Uno, fino all’horror It su Mediaset.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 35 titoli tra cui scegliere, con alternative per tutti i gusti: dall’avventura per famiglie di Viaggio nell’isola misteriosa su Italia 1, al thriller teso The Next Three Days su Sky Cinema Uno, fino all’horror cult It (2017) su Mediaset Italia2.

Avventura e azione con Viaggio nell’isola misteriosa: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 (21:20) propone Vermiglio (2024, 119’), regia di Maura Delpero, con Tommaso Ragno, Roberta Rovelli, Sara Serraiocco, Giuseppe De Domenico e Carlotta Gamba. Nel 1944, nel villaggio di montagna che dà il titolo al film, l’arrivo del disertore Pietro nella famiglia del maestro locale e l’amore per la figlia maggiore cambiano il destino di tutti. Un dramma storico che intreccia sentimenti, scelte morali e la pressione del conflitto.

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Italia 1 apre la serata alle 21:16 con Viaggio nell’isola misteriosa (2012, 94’), diretto da Brad Peyton e interpretato da Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Caine, Vanessa Hudgens, Kristin Davis e Luis Guzmán. La storia: un misterioso segnale radio spinge un ragazzo, il patrigno e due compagni d’avventura a raggiungere un’isola remota piena di creature insolite, tesori e vulcani in eruzione. Un’avventura per tutte le età, tra paesaggi spettacolari ed effetti speciali. A seguire alle 23:09 c’è Tutti pazzi per l’oro (2008, 113’), commedia d’azione di Andy Tennant con Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland, Ray Winstone, Alexis Dziena ed Ewen Bremner: una frizzante caccia al tesoro tra ex coniugi, mappe perdute e relitti leggendari.

Su La7 alle 21:15 arriva Agente 007 – Mai dire mai (1983, 137’), di Irvin Kershner, con Sean Connery, Klaus Maria Brandauer, Max Von Sydow, Barbara Carrera e Kim Basinger. La Spectre ruba due testate nucleari e chiede un riscatto: James Bond torna in azione per sventare la minaccia. Il fascino senza tempo di 007 in un’avventura ad alto tasso di spettacolo.

In prima serata su TV8 (21:40) c’è I delitti del Barlume – Un due tre stella! (2017, 100’), regia di Roan Johnson, con Filippo Timi, Stefano Fresi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini e Massimo Paganelli. A Pineta la sparizione del Viviani e un omicidio legato a un vecchio marinaio portano il commissario Fusco a indagare, mentre emerge la figura enigmatica di Beppe Battaglia. Un giallo balneare dal tono leggero e ironico.

La tensione di The Next Three Days e l’adrenalina di Mission: Impossible: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno (21:15) programma The Next Three Days (2010, 122’), thriller firmato Paul Haggis con Russell Crowe, Elizabeth Banks, Liam Neeson, Olivia Wilde e Brian Dennehy. John Brennan, convinto dell’innocenza della moglie incarcerata per omicidio, orchestra un piano di fuga complesso e rischioso. Un conto alla rovescia carico di suspense e colpi di scena.

Su Sky Cinema Action doppio appuntamento: alle 21:00 Quella sporca ultima meta (1974, 120’), di Robert Aldrich, con Burt Reynolds, Eddie Albert ed Ed Lauter. Un ex campione di football in prigione mette insieme una squadra di detenuti per sfidare i secondini, tra pressioni e sete di riscatto. Alle 23:05 segue The deadly game – Gioco pericoloso (2013, 84’), di George Isaac, con Gabriel Byrne e Rufus Sewell: un rapinatore d’élite finisce stretto tra un poliziotto dai metodi spietati e un boss implacabile, in un intrigo teso e serrato.

Sky Cinema Collection dedica la serata a Ethan Hunt: alle 21:15 Mission: Impossible III (2006, 126’), di J.J. Abrams, con Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Michelle Monaghan e Ving Rhames. L’ex agente IMF è costretto a tornare in campo quando un trafficante d’armi minaccia la sua vita privata. Alle 23:25 Mission: Impossible – Protocollo Fantasma (2011, 138’), di Brad Bird: l’IMF, smantellata dopo un attentato al Cremlino, agisce sotto copertura per fermare una catastrofe nucleare.

Risate in famiglia su Sky Cinema Comedy con Benvenuti in campagna (2026, 90’) alle 21:00, regia di Giambattista Avellino, con Giulia Bevilacqua, Maurizio Lastrico, Andrea Pennacchi e Giorgio Colangeli. Una famiglia in crisi si rifugia in una fattoria isolata in cerca di equilibrio, ma la natura sa essere imprevedibile. Alle 22:40 si prosegue con la coppia cult Bud Spencer e Terence Hill in Non c’è due senza quattro (1984, 96’), diretti da E.B. Clucher.

Tra fantascienza e autorialità su Sky Cinema Drama: alle 21:00 A.I. – Intelligenza Artificiale (2001, 144’), di Steven Spielberg, con Haley Joel Osment, Jude Law e Frances O’Connor. Un bambino-androide alla ricerca dell’amore materno in un futuro struggente e visionario. Alle 23:30 Fà la cosa giusta (1989, 120’), di Spike Lee, con Danny Aiello e John Turturro: una giornata rovente a Brooklyn fa esplodere tensioni razziali sopite, in un classico del cinema americano.

Per tutte le età su Sky Cinema Family: alle 21:00 10 giorni con Babbo Natale (2020, 100’), di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Diego Abatantuono. Una commedia natalizia on the road tra imprevisti e buoni sentimenti. Alle 22:45 Dragon trainer (2025, 125’), di Dean DeBlois: l’amicizia tra Hiccup e il drago Sdentato sfida antichi pregiudizi in un’epica avventura fantasy.

Infine il brivido su Sky Cinema Romance vira sulla leggerezza e sul sentimento: alle 21:00 Book Club – Tutto può succedere (2018, 104’), di Bill Holderman, con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen. Quattro amiche riscoprono desideri e secondi inizi grazie a una lettura piccante. Alle 22:50 La quattordicesima domenica del tempo ordinario (2023, 98’), di Pupi Avati: tra anni ’70 e presente, tre amici bolognesi fanno i conti con sogni, amori e il tempo che passa.

Su Sky Cinema Suspense la tensione è servita: alle 21:00 Presence (2025, 85’), di Steven Soderbergh, con Lucy Liu e Julia Fox. Dopo un lutto, la famiglia Payne si trasferisce in una casa isolata; inquietanti manifestazioni mettono alla prova legami e certezze, mentre una presenza invisibile si insinua nelle loro vite. Alle 22:30 Allied: Un’ombra nascosta (2016, 121’), di Robert Zemeckis, con Brad Pitt e Marion Cotillard: tra Casablanca e Londra, una storia d’amore avvelenata dai sospetti durante la Seconda guerra mondiale.

Tensione, cult e commedie: le proposte delle reti specializzate

Su Iris (21:14) il thriller Nella morsa del ragno (2001, 104’), di Lee Tamahori, con Morgan Freeman e Monica Potter. Alex Cross indaga sul rapimento della figlia di una star: gli indizi portano a un professore, mentre la corsa contro il tempo si fa sempre più serrata. Alle 23:23 Rapina a Stoccolma (2018, 92’), di Robert Budreau, con Ethan Hawke e Noomi Rapace: durante una rapina del 1973, gli ostaggi finiscono per simpatizzare con i sequestratori, dando nome alla celebre "sindrome di Stoccolma".

Cine34 propone alle 21:15 la commedia sexy all’italiana Giovannona Coscialunga disonorata con onore (1973, 94’), di Sergio Martino, con Edwige Fenech, Pippo Franco, Vittorio Caprioli e Gigi Ballista. A seguire alle 23:20 il dramma erotico Scandalosa Gilda (1985, 85’), di Gabriele Lavia, con Monica Guerritore e lo stesso Lavia: una relazione ossessiva e autodistruttiva tra desiderio e gelosia.

Sul canale 20 doppio action: alle 21:09 Amici per la morte (2003, 101’), di Andrzej Bartkowiak, con Jet Li, DMX, Kelly Hu e Anthony Anderson, tra arti marziali, diamanti neri e scontri a corpo a corpo. Alle 23:03 Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita (2003, 117’), di Jan De Bont, con Angelina Jolie e Gerard Butler: Lara in missione per trovare il Vaso di Pandora e fermare i piani del dottor Reiss.

Su Rai Movie alle 21:10 arriva la commedia francese Ibiza (2019, 87’), di Arnaud Lemort, con Christian Clavier e Mathilde Seigner. Un medico sessantenne tenta di conquistare i figli della compagna con una vacanza sfrenata a Ibiza. Alle 22:35 la rom-com italiana Stai lontana da me (2013, 82’), di Alessio Maria Federici, con Enrico Brignano e Ambra Angiolini: un consulente sfortunato in amore teme che la sua "maledizione" colpisca la donna giusta.

Rai 4 propone alle 21:20 il tesissimo Quelli che mi vogliono morto (2021, 100’), di Taylor Sheridan, con Angelina Jolie, Nicholas Hoult e Jon Bernthal: un dodicenne testimone di un omicidio viene braccato tra le foreste del Montana, mentre una vigile del fuoco combatte per proteggerlo. Alle 23:00 Clean (2021, 94’), di Paul Solet, con Adrien Brody: un netturbino dal passato violento cerca la redenzione, ma un boss locale lo costringe a riabbracciare la lotta.

Serata horror su Mediaset Italia2: alle 21:00 It (2017) (2017, 135’), di Andy Muschietti, con Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Finn Wolfhard e Jack Dylan Grazer. A Derry un’entità che si nutre della paura dei bambini si manifesta come un clown; un gruppo di ragazzi decide di affrontarla. Alle 23:05 It: Capitolo 2 (2019, 165’), di Andres Muschietti, con Bill Skarsgård, James McAvoy e Jessica Chastain: 27 anni dopo, il Club dei Perdenti torna a casa per chiudere i conti con Pennywise.

Su Rai Premium (21:20) il tv-movie sentimentale Purchè finisca bene – Meglio tardi che mai (2026, 100’), di Giuseppe Curti, con Lorenzo Richelmy, Mariana Lancellotti, Emanuela Grimalda e Sergio Assisi. Un attore in disgrazia insegna teatro in carcere e ritrova un amore giovanile, scoprendo che per amare non è mai troppo tardi. Alle 23:20 il biografico Enrico Piaggio, un sogno italiano (2019, 120’), di Umberto Marino, con Alessio Boni: il sogno industriale della Vespa tra coraggio e visione.

Infine su Cielo alle 21:20 l’avventura classica Mr. Crocodile Dundee II (1988, 112’), di John Cornell, con Paul Hogan e Linda Kozlowski: lo charme del bushman australiano tra New York e l’outback, tra inseguimenti, ironia e colpi di scena.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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