I film in onda in TV stasera, sabato 11 luglio 2026: dal cult Inception alla commedia con Marco Giallini e Claudia Gerini Scoprite i migliori film disponibili nella serata di sabato 11 luglio 2026: dal kolossal Godzilla e Kong su Italia 1 al cult Caccia a Ottobre Rosso su La7, fino a Inception su Sky Cinema Collection.

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I film in TV stasera, sabato 11 luglio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate ben 28 film, con opzioni per ogni gusto: dal titanico Godzilla e Kong – Il nuovo impero su Italia 1 al capolavoro visionario Inception su Sky Cinema Collection, passando per il classico della tensione Caccia a Ottobre Rosso su La7.

Godzilla e Kong – Il nuovo impero:le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 (21:20) propone Crociera con delitto (2024, 85’), regia di Randy Carter, con Skye Coyne, Matthew Pohlkamp, Ryan Carnes e Gina Hiraizumi. Di cosa parla: dopo il ritrovamento del corpo della zia, caduta in mare da una nave da crociera, Olivia si ritrova travolta da segreti familiari e nuovi decessi che mettono in discussione lo zio. Genere: giallo.

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Italia 1 (21:28) schiera Godzilla e Kong – Il nuovo impero (2024, 115’), diretto da Adam Wingard, con Dan Stevens, Brian Tyree Henry, Rebecca Hall, Rachel House, Alex Ferns. La storia: i due Titani devono affrontare una minaccia colossale nascosta nelle profondità del pianeta. In gioco non c’è solo il loro destino, ma quello dell’intera umanità, mentre si svela il legame tra le origini dell’uomo e i misteri di Skull Island. Genere: fantascienza.

Sulle frequenze di La7 (21:15) arriva Caccia a Ottobre Rosso (1990, 135’), regia di John McTiernan, con Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Joss Ackland, Tim Curry. Trama: il capitano sovietico Ramius guida il più avanzato sottomarino nucleare verso le coste americane. È diserzione o un attacco? Un thriller teso e magistrale tratto da Tom Clancy. Genere: thriller.

Sentimenti e azione con La vita all’improvviso:le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) presenta La vita all’improvviso (2020, 109’), regia di Vicky Wight, con Josh Duhamel, Leslie Bibb, Kevin Alejandro, Sharon Lawrence, Georgia King. Dopo un lutto, Libby si trasferisce nella fattoria della zia in Texas tra nuove sfide, lavoro e un inaspettato percorso di rinascita. A seguire, alle 23:10, Prendiamoci una pausa (2026, 102’), di Christian Marazziti, con Marco Giallini, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Fabio Volo, Ilenia Pastorelli, Aurora Giovinazzo, Lucia Ocone, Eleonora Puglia, Alessandro Haber, Ricky Memphis. Tre coppie di età diverse affrontano la "pausa" mettendo a nudo crisi personali e svolte ironiche. Generi: drammatico/commedia.

Sky Cinema Action (21:00) punta su Memory (2021, 114’), di Martin Campbell, con Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci, Taj Atwal, Harold Torres. Un killer prossimo al ritiro si ribella quando scopre che il bersaglio è una ragazza, scatenando una caccia tra criminali e FBI. Alle 22:55 segue Contraband (2012, 119’), regia di Baltasar Kormákur, con Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Ribisi e J.K. Simmons: un ex contrabbandiere torna in campo per aiutare il cognato in una missione ad altissimo rischio. Generi: thriller/azione.

Sky Cinema Collection (21:15) offre il capolavoro di Christopher Nolan Inception (2010, 148’), con Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Michael Caine. Un team di specialisti entra nei sogni per innestare un’idea, in un labirinto visivo e narrativo che ha ridefinito il cinema di genere. Genere: thriller sci-fi.

Sky Cinema Comedy (21:00) scalda l’atmosfera con Ocean’s Twelve (2004, 120’), di Steven Soderbergh, con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, Andy Garcia, Vincent Cassel. La banda Ocean torna per un colpo europeo tra Amsterdam, Roma e Parigi. Alle 23:10 si ride con La donna esplosiva (1985, 95’), di John Hughes, con Kelly LeBrock, Anthony Michael Hall, Ilan Mitchell-Smith: due nerd creano al computer la ragazza perfetta, con effetti esilaranti. Genere: azione/commedia.

Sky Cinema Drama (21:00) propone L’ultima tentazione di Cristo (1988, 161’), di Martin Scorsese, con Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, Verna Bloom. Di cosa parla: un ritratto umano e spiritualmente tormentato di Gesù, tra missione, dubbio e una visionaria "tentazione" finale. Genere: drammatico.

Sky Cinema Family (21:00) va all’avventura con L’ultimo dominatore dell’aria (2010, 103’), di M. Night Shyamalan, con Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone, Cliff Curtis. L’Avatar Aang deve riportare l’equilibrio tra le Nazioni dominatrici degli elementi. Alle 22:50, divertimento per tutti con SpongeBob – Un’avventura da pirati (2025, 88’), regia di Derek Drymon: SpongeBob e gli amici sfidano il fantasma dell’Olandese Volante. Generi: fantasy/animazione.

Sky Cinema Romance (21:00) presenta Cattiva coscienza (2023, 110’), di Davide Minnella, con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli, Beatrice Grannò, Giovanni Esposito. Un avvocato impeccabile ha una "coscienza" esterna che ne guida la moralità. Quando lei si distrae, lui precipita in scelte folli. Genere: drammatico con venature sentimentali.

Sky Cinema Suspense (21:00) in tensione con Every breath you take – Senza respiro (2021, 105’), di Vaughn Stein, con Michelle Monaghan, Sam Claflin, Casey Affleck, Emily Alyn Lind, India Eisley: un evento tragico lega uno psichiatra a un fratello vendicativo. Alle 22:50 arriva L’immortale (2019, 116’), di e con Marco D’Amore, con Giuseppe Aiello, Salvatore D’Onofrio, Giovanni Vastarella, Marianna Robustelli. Dal Golfo di Napoli, il passato di Ciro Di Marzio riaffiora tra sopravvivenza e ascesa criminale. Generi: thriller/drammatico.

Brividi e cult con Hannibal:le proposte delle reti specializzate

Rai 4 (21:20) firma il grande thriller di Ridley Scott Hannibal (2001, 128’), con Anthony Hopkins, Julianne Moore, Ray Liotta, Giancarlo Giannini, Francesca Neri e un ricco cast. A Firenze, il brillante psichiatra cannibale Lecter riaffiora, mentre Clarice Starling si ritrova in una caccia spietata tra ossessioni e vendette. Genere: thriller.

Rai Movie (21:10) racconta l’industria dei motori con Lamborghini – The man behind the legend (2022, 97’), di Bobby Moresco, con Frank Grillo, Hannah van der Westhuysen, Fortunato Cerlino: il ritratto dell’imprenditore tra rivalità con Enzo Ferrari e l’Italia del boom. Alle 22:45 spazio a Bombshell – La voce dello scandalo (2019, 108’), di Jay Roach, con Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie e John Lithgow: un gruppo di donne sfida la cultura tossica in una grande emittente TV. Generi: biografico/drammatico.

Iris (21:14) mette in scena 15 minuti – Follia omicida a New York (2001, 120’), di John Herzfeld, con Robert De Niro, Edward Burns, Kelsey Grammer, Avery Brooks. Due criminali filmano i loro delitti per la fama. Un ispettore e il suo giovane partner li braccano in una New York tesa all’estremo. Genere: thriller.

Cine34 (21:00) regala la commedia cult Il commissario Lo Gatto (1986, 94’), regia di Dino Risi, con Lino Banfi, Maurizio Ferrini, Maurizio Micheli. Trasferito a Favignana dopo un clamoroso incidente "vaticano", il commissario indaga sulla scomparsa di una turista. Alle 23:08 si continua con L’onorevole con l’amante sotto il letto (1981, 83’), di Mariano Laurenti, con Lino Banfi, Janet Agren, Alvaro Vitali, Lory Del Santo e Marisa Merlini: una girandola di equivoci tra politica e sentimenti. Genere: commedia.

20 (21:08) azione adrenalinica con Chinese Zodiac (2012, 120’), regia e protagonista Jackie Chan, con Shu Qi, Daniel Wu, Oliver Platt e Caitlin Dechelle: caccia ai tesori perduti dello Zodiaco cinese tra acrobazie e humour. Alle 23:16 tocca a Transformers – La vendetta del caduto (2009, 147’), di Michael Bay, con Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, John Turturro, Tyrese Gibson: Autobot e Decepticon si affrontano in un’escalation spettacolare mentre Sam diventa bersaglio dei nemici. Genere: azione.

Mediaset Italia2 (21:01) serata da brividi con Zombi 3 (1988, 92’), di Lucio Fulci, con Deran Sarafian, Beatrice Ring, Ottaviano Dell’Acqua: un virus trasforma gli umani in non morti assetati di sangue su un’isola in quarantena. Alle 23:06 segue ESP 2 – Fenomeni paranormali (2012, 100’), di John Poliquin, con Richard Harmon, Leanne Lapp, Dylan Playfair: un gruppo di ragazzi entra nell’ospedale psichiatrico di Collingwood per salvare un influencer scomparso, scatenando un male indicibile. Genere: horror.

Cielo (21:20) propone il classico anni ’80 Karate Kid II – La storia continua (1986, 109’), di John G. Avildsen, con Ralph Macchio e Noriyuki "Pat" Morita: Daniel e Miyagi in Giappone tra onore, tradizione e nuove sfide. Alle 23:20 tocca all’horror urbano Prey – La preda (2016, 107’), di Dick Maas, con Mark Frost, Julian Looman, Abbey Hoes: ad Amsterdam un leone fuggito semina il panico. Genere: azione/horror.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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