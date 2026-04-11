I film in onda in TV stasera, sabato 11 aprile 2026: Ambra Angiolini audace e Lino Banfi simpaticone Dall’animazione di Minions su Italia 1 al thriller Il sentiero dei fantasmi su Rai 4, passando per Paycheck su Sky Cinema Uno e il cult L’inferno di cristallo su Sky Cinema Suspense.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate 31 film, con opzioni per tutti i gusti: dall’animazione di Minions su Italia 1 al thriller d’autore Il sentiero dei fantasmi – Ghost trail su Rai 4, fino alla fantascienza adrenalinica di Paycheck su Sky Cinema 1.

Animazione e risate con Minions su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 (21:30) propone Il ritorno di Don Camillo (1953, 100’). Regia di Julien Duvivier. Con Fernandel, Gino Cervi, Leda Gloria, Paolo Stoppa, Saro Urzì. Genere: Commedia.

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Italia 1 (21:21) punta sulla family animation con Minions (2015, 91’). Regia di Kyle Balda e Pierre Coffin. Di cosa parla: nati per servire i padroni più malvagi, i Minions restano senza guida dopo una serie di disastri. Tre di loro partono per un’avventura alla ricerca di un nuovo leader.

(23:15) a seguire la commedia Mr. Bean: l’ultima catastrofe (1997, 90’). Regia di Mel Smith. Con Rowan Atkinson, Peter MacNicol, Burt Reynolds, John Mills. La storia: inviato negli USA per scortare un celebre dipinto, Mr. Bean travolge la vita della famiglia Langley tra gag e caos.

L’azione di Paycheck e molte prime scelte: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) presenta Paycheck (2003, 119’). Regia di John Woo. Con Ben Affleck, Uma Thurman, Aaron Eckhart, Paul Giamatti. Fantascienza ad alta tensione tra memoria cancellata e un complotto da ricostruire pezzo dopo pezzo con pochi indizi in tasca.

(23:15) segue Io sono nessuno 2 (2025, 89’). Regia di Timo Tjahjanto. Con Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZA, Christopher Lloyd, Sharon Stone. Di cosa parla: quattro anni dopo, Hutch deve saldare un debito gigantesco mentre una vacanza di famiglia degenera nel mirino di un boss sanguinario e di un corrotto sceriffo.

Sky Cinema Action (21:00) propone Last Knights (2015, 115’). Regia di Kazuaki Kiriya. Con Clive Owen, Morgan Freeman. Avventura epica tra onore e vendetta.

(23:00) a seguire Rush hour – Due mine vaganti (1998, 92’). Regia di Brett Ratner. Con Jackie Chan, Chris Tucker. Trama: un poliziotto di Hong Kong e un detective di Los Angeles, tra botte e battute, corrono contro il tempo per salvare la figlia del console cinese rapita.

Sky Cinema Collection (21:15) mette il turbo con Fast and Furious (2001, 107’). Regia di Rob Cohen. Con Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez. Un poliziotto infiltrato entra nel giro delle corse clandestine per smascherare una banda di rapinatori di truck.

(23:05) si continua con 2 Fast 2 Furious (2003, 101’). Regia di John Singleton. Con Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes. L’agente O’Conner, senza distintivo, torna sotto copertura tra adrenalina e traffici illeciti a Miami.

Sky Cinema Comedy (21:00) presenta Benvenuti in casa Esposito (2021, 96’). Regia di Gianluca Ansanelli. Con Giovanni Esposito, Antonia Truppo. La storia: Tonino, figlio di un boss, cerca riscatto tra gaffe e fallimenti finché la famiglia e la città di Napoli lo costringono a mettersi alla prova.

(22:45) segue C’era una truffa a Hollywood (2020, 104’). Regia di George Gallo. Con Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman. Un produttore indebitato progetta un’assicurazione truffaldina facendo rischiare la vita alla star del suo film, che però sopravvive a tutto.

Sky Cinema Drama (21:00) propone La notte più lunga dell’anno (2021, 91’). Regia di Simone Aleandri. Cast: Ambra Angiolini, Francesco Di Napoli, Luigi Fedele.

(22:40) poi Le otto montagne (2022, 147’). Regia di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Con Alessandro Borghi, Luca Marinelli. Di cosa parla: un’amicizia profonda messa alla prova dal viaggio e dall’asprezza delle vette, tra scelte, legami familiari e ricerca di sé.

Sky Cinema Family (21:00) regala emozioni animate con La piccola Amélie (2025, 77’). Regia di Liane-Cho Han Jin Kuang e Maïlys Vallade. La storia: a due anni, Amélie scopre il mondo grazie al cioccolato bianco e al legame con la sua tata Nishio-san. Tratto da Metafisica dei tubi di Amélie Nothomb.

(22:25) a seguire Unicorni (2025, 105’). Regia di Michela Andreozzi. Con Edoardo Pesce, Valentina Lodovini, Thony. Una famiglia "aperta" si confronta con l’identità del piccolo Blu e con i propri limiti, tra protezione, ascolto e accettazione.

Sky Cinema Romance (21:00) in onda Il bacio che aspettavo (2006, 98’). Regia di Jon Kasdan. Con Adam Brody, Kristen Stewart, Meg Ryan.

(22:45) poi La cena perfetta (2022, 90’). Regia di Davide Minnella. Con Salvatore Esposito, Greta Scarano. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense (21:00) presenta Smile 2 (2024, 132’). Regia di Parker Finn. Con Naomi Scott, Kyle Gallner. Prima di un tour mondiale, la popstar Skye è perseguitata da eventi sempre più spaventosi. Per salvarsi deve affrontare un passato oscuro.

(23:10) chiude la serata L’inferno di cristallo (1974, 165’). Regia di John Guillermin. Con Steve McQueen, Paul Newman, Faye Dunaway. Un grattacielo diventa una trappola mortale quando un guasto scatena un incendio durante l’inaugurazione.

Thriller d’autore con Il sentiero dei fantasmi su Rai 4: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 (21:20) manda in onda Il sentiero dei fantasmi – Ghost trail (2024, 105’). Regia di Jonathan Millet. Con Adam Bessa, Tawfeek Barhom, Julia Franz Richter. Di cosa parla: un rifugiato siriano in Francia insegue il torturatore del regime che ritiene responsabile dello sterminio della sua famiglia.

(23:10) a seguire La cospirazione del Cairo (2022, 126’). Regia di Tarik Saleh. Con Tawfeek Barhom, Fares Fares. Dopo la morte del Grande Imam, si scatena una lotta di potere senza esclusione di colpi.

Rai Movie (21:10) propone Il sesto giorno (2000, 124’). Regia di Roger Spottiswoode. Con Arnold Schwarzenegger, Tony Goldwyn. Genere: Fantascienza.

(23:10) poi 88 minuti (2007, 108’). Regia di Jon Avnet. Con Al Pacino, Alicia Witt. Un esperto di psicologia forense riceve una telefonata che gli annuncia di avere solo 88 minuti di vita. Deve correre contro il tempo per scoprire la verità.

Iris (21:14) programma Formula per un delitto (2002, 118’). Regia di Barbet Schroeder. Con Sandra Bullock, Ryan Gosling, Michael Pitt. Una detective e il suo partner indagano sull’omicidio di una giovane donna. I sospetti cadono su due studenti convinti di poter compiere il delitto perfetto.

Cine34 (21:00) in onda L’insegnante balla… con tutta la classe (1979, 90’). Regia di Giuliano Carnimeo. Con Nadia Cassini, Lino Banfi, Alvaro Vitali. Una prof di ginnastica introduce il ballo a scuola e tra equivoci e fascino risolve anche i problemi economici dell’istituto.

(23:03) a seguire L’insegnante viene a casa (1978, 88’). Regia di Michele Massimo Tarantini. Con Edwige Fenech, Alvaro Vitali, Lino Banfi. Genere: Commedia.

20 (21:10) propone Senza nome e senza regole (1998, 117’). Regia di Benny Chan e Jackie Chan. Con Jackie Chan, Michelle Ferre. Genere: Azione.

(23:30) poi Codice 999 (2016, 115’). Regia di John Hillcoat. Con Chiwetel Ejiofor, Casey Affleck, Woody Harrelson, Kate Winslet, Aaron Paul. Un commando di poliziotti corrotti, manovrato dalla mafia russo-israeliana, tenta un colpo impossibile inscenando un falso "999" per depistare le indagini.

Mediaset Italia2 (21:01) manda in onda L’esorcista – Il credente (2023, 121’). Regia di David Gordon Green. Con Ellen Burstyn, Leslie Odom Jr., Ann Dowd. Un giovane prete, divorato dai dubbi, affronta un caso di possessione che lo costringe a fare i conti con i propri demoni interiori.

(23:06) a seguire Ouija – L’origine del Male (2016, 99’). Regia di Mike Flanagan. Con Elizabeth Reaser, Lulu Wilson, Henry Thomas. A Los Angeles nel 1967, una famiglia attira uno spirito malevolo durante finte sedute spiritiche. La figlia minore viene posseduta e tutti dovranno affrontare paure profondissime.

Cielo (23:20) in seconda serata Vendetta finale (2017, 87’). Regia di Isaac Florentine. Con Antonio Banderas, Karl Urban, Paz Vega. Dopo la perdita della moglie e della figlia, un avvocato si chiude in un voto di silenzio finché non avrà ottenuto vendetta contro i responsabili.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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