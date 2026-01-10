I film in onda in TV stasera, sabato 10 gennaio 2026: il BarLume contro Bud Spencer e Terence Hill Una serata ricchissima con ben 21 film tra cui scegliere: dall’animazione di Shrek e vissero felici e contenti su Italia 1 al giallo de I delitti del BarLume su Sky Cinema 1.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale troverete 21 titoli tra animazione, azione, commedie e thriller: da Shrek e vissero felici e contenti su Italia 1 a I delitti del BarLume – Il gioco delle coppie su Sky Cinema 1, fino al classico Il rapporto Pelican su Iris.

Shrek e vissero felici e contenti: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 – ore 21:33: Chi trova un amico trova un tesoro (1981, regia Sergio Corbucci, Commedia, 114′). Con Bud Spencer e Terence Hill, insieme a Herb Goldstein, John Fujioka e Sal Borgese.

Italia 1 – ore 21:16: Shrek e vissero felici e contenti (2010, regia Mike Mitchell, Animazione, 93′). A seguire, ore 23:03: Transformers (2007, regia Michael Bay, Azione, 135′) con Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Rachael Taylor, Jon Voight e John Turturro. Di cosa parla: due razze aliene nemiche, gli Autobots e i Decepticons, arrivano sulla Terra in cerca di una fonte di energia. Camuffati tra i veicoli comuni, si mescolano tra gli umani, ma lo scontro per il controllo del pianeta esplode in battaglie spettacolari con conseguenze pesanti per l’umanità.

I delitti del BarLume – Il gioco delle coppie: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – ore 21:15: I delitti del BarLume – Il gioco delle coppie (2026, regia Roan Johnson, Giallo, 90′) con Alessandro Benvenuti, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi, Filippo Timi, Lucia Mascino, Marina Rocco, Stefano Fresi e altri. A seguire, ore 22:50: This time next year – Cosa fai a Capodanno? (2024, regia Nick Moore, Sentimentale, 116′) con Golda Rosheuvel, Monica Dolan, John Hannah, Sophie Cookson e Keala Settle. La storia: Minnie e Quinn nascono nella stessa clinica la notte di Capodanno del 1990 e, trent’anni dopo, si ritrovano a Londra. Percorsi diversi, ma un’immediata sintonia.

Sky Cinema Drama – ore 21:00: A good person (2023, regia Zach Braff, Drammatico, 100′) con Florence Pugh e Morgan Freeman. Di cosa parla: dopo un tragico incidente e una dipendenza da oppiacei, una giovane donna stringe un’insolita amicizia con il suo aspirante suocero. Insieme affrontano i propri demoni per ricomporre le loro vite. Alle 23:10: Blue Jasmine (2013, regia Woody Allen, Commedia, 98′) con Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins, Bobby Cannavale e un ricco cast corale.

Sky Cinema Family – ore 21:00: I Croods 2 – Una nuova era (2020, regia Joel Crawford, Animazione, 95′). La convivenza fra i Croods e i più evoluti Bettermans scatena nuove sfide e scoperte in un mondo preistorico in continuo cambiamento. Alle 22:40: Il cacciatore di giganti (2013, regia Bryan Singer, Fantasy, 114′) con Nicholas Hoult, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McShane, Eleanor Tomlinson e Bill Nighy.

Il rapporto Pelican: le proposte delle reti specializzate

Iris – ore 21:14: Il rapporto Pelican (1993, regia Alan J. Pakula, Thriller, 141′) con Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Heard e John Lithgow. Trama: una studentessa di giurisprudenza indaga sulla misteriosa morte di due giudici della Corte Suprema. Dopo l’assassinio del suo mentore e amante, trova l’aiuto di un giornalista per sfuggire ai pericoli di una cospirazione ad altissimo livello.

Cine34 – ore 21:00: La moglie in bianco… l’amante al pepe (1980, regia Michele Massimo Tarantini, Commedia, 98′) con Lino Banfi, Pamela Prati, Mario Carotenuto, Vittorio Caprioli e altri. Di cosa parla: un giovane, spronato da un’eredità, deve sposarsi e avere un figlio. Tra equivoci e situazioni grottesche finisce per sposare un’ex spogliarellista e diventare padre. Alle 23:05: La professoressa di scienze naturali (1976, regia Michele Massimo Tarantini, Commedia, 90′) con Lilli Carati, Alvaro Vitali, Giacomo Rizzo e Michele Gammino.

Rai Movie – ore 21:10: Modalità aereo (2019, regia Fausto Brizzi, Commedia, 100′) con Pasquale Petrolo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti. Di cosa parla: un imprenditore bello e famoso dimentica il suo smartphone in aeroporto. A trovarlo è Ivano, che decide di non restituirlo e ha un giorno per cambiare la sua vita sfruttando quell’occasione. Alle 22:55: Il Principe di Roma (2022, regia Edoardo Falcone, Commedia, 92′) con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini e Denise Tantucci. La storia: nel 1829, Bartolomeo, avido di titoli, intraprende un viaggio tra passato, presente e futuro che lo costringe a guardarsi dentro e cambiare prospettiva.

Rai 4 – ore 21:20: Sopravvissuti (2022, regia Guillaume Renusson, Drammatico, 94′) con Denis Ménochet, Zar Amir-Ebrahimi e Victoire Du Bois. Di cosa parla: Samuel, rifugiato nelle Alpi per elaborare un lutto, si ritrova ad aiutare Chehreh, un’immigrata afgana in fuga dai cacciatori di migranti. Alle 23:00: Sakra (2023, regia Donnie Yen e Ka-Wai Kam, Avventura, 132′) con Donnie Yen, Yuqi Chen e Yase Liu. La storia: un maestro di arti marziali, accusato ingiustamente di omicidio, parte alla ricerca della verità sul suo passato e sui nemici nell’ombra.

20 – ore 21:11: Fast e Furious – Solo parti originali (2009, regia Justin Lin, Azione, 99′) con Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Laz Alonso, Gal Gadot e John Ortiz. Trama: Brian e Dom si ritrovano a Los Angeles per sgominare un cartello della droga. Infiltrazioni, corse ad alta velocità e un finale incandescente tra USA e Messico.

Mediaset Italia2 – ore 21:05: Blade: Trinity (2004, regia David S. Goyer, Azione, 113′) con Wesley Snipes, Jessica Biel, Ryan Reynolds, Kris Kristofferson, Dominic Purcell e Parker Posey. Alle 23:03: Venerdì 13 (2009, regia Marcus Nispel, Horror, 100′) con Jared Padalecki, Amanda Righetti, Danielle Panabaker e Derek Mears.

Rai Premium – ore 23:10: Purchè finisca bene – Mia moglie, mia figlia e due bebè (2016, regia Eugenio Cappuccio, Commedia, 100′) con Neri Marcoré, Serena Autieri, Mariano Rigillo, Giampiero De Concilio e Flavia Gatti.

Cielo – ore 23:20: Riddick (2013, regia David Twohy, Fantascienza, 119′) con Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff, Jordi Mollà, Dave Bautista e altri. Di cosa parla: abbandonato su un pianeta ostile, Riddick deve raggiungere un faro di emergenza per farsi salvare. L’arrivo di spietati mercenari lo costringe a combattere per la sopravvivenza contro un nemico ancora più feroce.

