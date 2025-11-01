I film in onda in TV stasera, sabato 1 novembre 2025: il vero capolavoro di Russell Crowe (altro che Il Gladiatore) Scoprite i migliori film della serata di sabato 1 novembre 2025: dal fantasy Percy Jackson su Italia 1 ai cult d’azione di John Wick su Sky Cinema Collection, passando per il noir Diabolik su Rai 4

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale ci sono 29 film tra cui scegliere: dal fantasy Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini su Italia 1 al noir Diabolik su Rai 4, fino alla doppietta d’azione con John Wick su Sky Cinema Collection. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Il fantasy Percy Jackson guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 propone Un uomo tranquillo alle 21:33. La storia: un autista di spazzaneve vede la sua vita distrutta dall’omicidio del figlio e si trasforma in un imprevedibile giustiziere. Anno 2018, regia di Hans Petter Moland. Nel cast Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Laura Dern, Emmy Rossum. Genere Thriller. Durata 118 minuti.

Italia 1 alle 21:21 trasmette Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini. Di cosa parla: un adolescente scopre di essere figlio di un dio dell’Olimpo e si imbarca in una missione tra creature mitologiche e poteri ancestrali. Anno 2010, regia di Chris Columbus. Cast: Logan Lerman, Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, Pierce Brosnan, Uma Thurman, Sean Bean, Rosario Dawson, Joe Pantoliano, Kevin McKidd, Melina Kanakaredes, Steve Coogan, Catherine Keener. Genere Fantasy. Durata 118 minuti.

Eden su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 23:00 presenta Eden. Un gruppo di persone in cerca di una vita nuova approda alle Galapagos per ricominciare, tra scelte radicali e segreti. Anno 2025, regia di Ron Howard. Cast: Jude Law, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Ana de Armas, Daniel Brühl. Genere Thriller. Durata 129 minuti.

Sky Cinema 2 apre alle 21:15 con September 5 – La diretta che cambiò la storia. Durante le Olimpiadi di Monaco 1972, la gestione in diretta di una crisi con ostaggi ridefinisce il giornalismo televisivo. Anno 2024, regia di Tim Fehlbaum. Cast: Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch, Zinedine Soualem. Genere Storico. A seguire alle 22:55 A beautiful mind: la parabola di un genio dei giochi economici, tra successo e schizofrenia. Anno 2001, regia di Ron Howard. Cast: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Christopher Plummer, Paul Bettany. Genere Drammatico. Durata 134 minuti.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone I tre moschettieri – Milady. Constance viene rapita e D’Artagnan, insieme ad Athos, Porthos e Aramis, deve fare squadra con la enigmatica Milady. Anno 2023, regia di Martin Bourboulon. Cast: Eva Green, Vincent Cassel, Lyna Khoudri, Vicky Krieps, Louis Garrel. Genere Avventura. Durata 114 minuti. Alle 23:00 Antigang – Nell’ombra del crimine: rapine spettacolari a Parigi e una squadra di poliziotti dai metodi non convenzionali all’inseguimento. Anno 2015, regia di Benjamin Rocher. Cast: Jean Reno, Caterina Murino, Thierry Neuvic, Jess Liaudin, Alban Lenoir, Stefi Celma. Genere Azione. Durata 90 minuti.

Sky Cinema Collection alle 21:15 regala il cult John Wick. Un ex sicario torna in azione per vendetta in una New York notturna e spietata. Anno 2014, regia di David Leitch. Cast: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Willem Dafoe, Ian McShane, Adrianne Palicki, John Leguizamo, Alfie Allen, Bridget Moynahan e altri. Genere Azione. Durata 101 minuti. Alle 23:00 segue John Wick – Capitolo 2 (2017), regia di C. Stahelski, con K. Reeves e R. Scamarcio. Genere Azione. Durata 122 minuti.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone Qualunquemente. Il ritorno di Cetto La Qualunque tra satira politica e battute corrosive. Anno 2010, regia di Giulio Manfredonia. Cast: Antonio Albanese, Sergio Rubini, Lorenza Indovina, Luigi Maria Burruano, Salvatore Cantalupo. Genere Commedia. Durata 96 minuti. Alle 22:45 Il campione: un talento del calcio e un professore solitario scoprono di potersi cambiare a vicenda. Anno 2019, regia di Leonardo D’Agostini. Cast: Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino, Mario Sgueglia, Camilla Semino Favro. Genere Commedia. Durata 105 minuti.

Sky Cinema Drama alle 21:00 manda in onda Blackbird – L’ultimo abbraccio. Una donna malata terminale riunisce la famiglia per un ultimo, intenso fine settimana. Anno 2019, regia di Roger Michell. Cast: Susan Sarandon, Kate Winslet, Sam Neill, Mia Wasikowska, Rainn Wilson. Genere Drammatico. Durata 97 minuti. Alle 22:45 Il cattivo poeta: il giovane federale Comini sorveglia Gabriele d’Annunzio e mette in crisi la propria fedeltà al regime. Anno 2021, regia di Gianluca Jodice. Cast: Sergio Castellitto, Francesco Patanè, Tommaso Ragno, Clotilde Courau, Fausto Russo Alesi. Genere Biografico. Durata 106 minuti.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone Dragon Trainer – Il mondo nascosto. Hiccup e Sdentato affrontano una minaccia che metterà alla prova il loro legame e il futuro dei draghi. Anno 2019, regia di Dean Deblois. Genere Animazione. Durata 104 minuti. Alle 22:50 La musica nel cuore – August Rush: un undicenne dal talento straordinario usa la musica per ritrovare i genitori. Anno 2006, regia di Kirsten Sheridan. Cast: Freddie Highmore, Robin Williams, Jonathan Rhys Meyers, Keri Russell. Genere Drammatico. Durata 100 minuti.

Sky Cinema Romance alle 21:00 va in onda Amici, amanti e…. Una relazione senza legami tra due amici dovrà fare i conti con i sentimenti. Anno 2011, regia di Ivan Reitman. Cast: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline, Lake Bell, Greta Gerwig, Mindy Kaling, Olivia Thirlby e altri. Genere Commedia. Durata 108 minuti. Alle 22:55 l’intramontabile Via col vento (1939), regia di Victor Fleming, con Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland, Leslie Howard, Hattie McDaniel. Genere Sentimentale. Durata 220 minuti.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 presenta Nella morsa del ragno. Alex Cross indaga sul rapimento della figlia di una star, sulle tracce di un ambiguo professore. Anno 2001, regia di Lee Tamahori. Cast: Morgan Freeman, Monica Potter, Mika Boorem, Michael Wincott, Penelope Ann Miller. Genere Thriller. Durata 104 minuti. Alle 22:50 London Boulevard: un ex criminale diventa la guardia del corpo di una diva solitaria a Londra. Anno 2011, regia di William Monahan. Cast: Keira Knightley, Colin Farrell, Anna Friel, David Thewlis, Ray Winstone, Eddie Marsan e altri. Genere Sentimentale. Durata 103 minuti.

Il colpo da maestro di Diabolik e tanto cinema di genere: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 alle 21:20 propone Diabolik. Il re del crimine e l’affascinante Eva Kant tra furti, inganni e un’ispettore determinato a fermarli. Anno 2021, regia dei Manetti Bros. Cast: Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Claudia Gerini, Vanessa Scalera. Genere Thriller. Durata 133 minuti.

Rai Movie alle 21:10 presenta Pare parecchio Parigi. Tre fratelli da tempo ai ferri corti si uniscono per esaudire l’ultimo desiderio del padre: un viaggio a Parigi. Anno 2024, regia di Leonardo Pieraccioni. Cast: Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Nino Frassica, Giulia Bevilacqua. Genere Commedia. Durata 96 minuti. Alle 22:40 The Hunting Party: un reporter e un giovane collega cercano di catturare un criminale di guerra nei Balcani. Anno 2007, regia di Richard Shepard. Cast: Richard Gere, Terrence Howard, Jesse Eisenberg, Diane Kruger, James Brolin. Genere Drammatico. Durata 103 minuti.

Iris alle 21:14 manda in onda Virus letale. Un’epidemia letale mette in allarme l’esercito e gli scienziati in una corsa contro il tempo. Anno 1995, regia di Wolfgang Petersen. Cast: Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Rene Russo. Genere Thriller. Durata 127 minuti.

20 alle 21:10 propone Mr. Nice Guy. Un cuoco televisivo finisce nel mirino di due bande rivali per una videocassetta compromettente. Anno 1997, regia di Sammo Hung. Cast: Jackie Chan, Richard Norton, Gabrielle Fitzpatrick, Miki Lee. Genere Azione. Durata 85 minuti. Alle 23:06 Il monaco: azione e misticismo con Chow Yun-fat e Seann William Scott. Anno 2002, regia di Paul Hunter. Cast: Chow Yun-fat, Seann William Scott, Jaime King, Karel Roden, Victoria Smurfit. Genere Azione. Durata 104 minuti.

Cine34 alle 21:00 rispolvera la commedia sexy all’italiana con L’insegnante viene a casa (1978), regia di Michele Massimo Tarantini, con Edwige Fenech, Lino Banfi, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali. Genere Commedia. Durata 88 minuti. Alle 23:06 si prosegue con L’insegnante va in collegio (1978), regia di Mariano Laurenti, con Edwige Fenech, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Gianfranco D’Angelo, Renzo Montagnani. Genere Commedia. Durata 92 minuti.

Mediaset Italia2 celebra Halloween con Halloween ends alle 21:15. Laurie Strode prova a lasciarsi il passato alle spalle, ma una nuova ondata di terrore la spinge allo scontro finale. Anno 2022, regia di David Gordon Green. Cast: Jamie Lee Curtis, Kyle Richards, Andi Matichak, Will Patton, Nick Castle. Genere Horror. Durata 111 minuti. Alle 23:09 Halloween kills (2021), sempre di David Gordon Green, con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton. Genere Horror. Durata 105 minuti.

