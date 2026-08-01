I film in onda in TV stasera, sabato 1 agosto 2026: dal cult di Carlo Verdone al ritorno di Jurassic Park Una serata ricchissima: da Jurassic Park III su Italia 1 al classico Per un pugno di dollari su Rai 3, fino alle risate con Chiedimi se sono felice su Sky Cinema Uno

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 33 i film disponibili tra canali in chiaro, reti specializzate e pacchetto Sky: tra i titoli di spicco ci sono Jurassic Park III, Per un pugno di dollari e Chiedimi se sono felice, ma le alternative spaziano tra classici, azione, commedie e film d’autore per soddisfare tutti i gusti.

Dinosauri e avventura con Jurassic Park III: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 – 21:25: Per un pugno di dollari (1964, regia di Sergio Leone; con Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Marianne Koch). In una cittadina di frontiera dilaniata dalla faida tra due famiglie, un pistolero senza nome gioca su più tavoli, seminando inganni per ribaltare i poteri. Dopo essere stato smascherato e torturato, tornerà per regolare i conti. Western seminale che lancia il mito di Eastwood e definisce lo "spaghetti western". Genere: Western.

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Rai 3 – 23:25: Animali randagi (2022, regia di Maria Tilli; con Giacomo Ferrara, Andrea Lattanzi). Nel viaggio in ambulanza verso la Serbia, un padre malato terminale nasconde alla figlia l’intenzione di ricorrere all’eutanasia: lungo la strada proverà a ricucire un rapporto lacerato. Genere: Drammatico.

Rete 4 – 23:18: Coraggio… fatti ammazzare (1983, regia di Clint Eastwood; con Clint Eastwood, Sondra Locke). Il duro ispettore Callahan affronta un killer spietato tra inseguimenti e scontri a fuoco a San Francisco. Tono cupo e azione senza fronzoli per un capitolo iconico del poliziesco anni ’80. Genere: Poliziesco.

Italia 1 – 21:20: Jurassic Park III (2001, regia di Joe Johnston; con Sam Neill, Laura Dern, Téa Leoni, William H. Macy, Alessandro Nivola). Terzo capitolo della saga: il ritorno dell’Isla Sorna porta con sé nuovi, letali incontri giurassici. Genere: Avventura.

Italia 1 – 23:05: Batman e Robin (1997, regia di Joel Schumacher; con George Clooney, Chris O’Donnell, Uma Thurman, Arnold Schwarzenegger, Alicia Silverstone). Di cosa parla: Gotham è minacciata da Mr. Freeze, che si allea con la subdola Poison Ivy. Batman e Robin tornano in azione, affiancati da Batgirl, per sventare il piano che rischia di congelare la città. Genere: Fantasy.

La7 – 21:15: Agente 007 – Licenza di uccidere (1962, regia di Terence Young; con Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman). La prima missione cinematografica di James Bond: alle Bahamas, l’agente segreto affronta il Dr. No e sventa un complotto internazionale. Genere: Thriller.

La7 – 23:30: Detective Harper: acqua alla gola (1975, regia di Stuart Rosenberg; con Paul Newman). Una miliardaria ingaggia il detective Lew Harper per smascherare l’autore di lettere minatorie: tra corruzione e intrighi familiari, il caso si fa sempre più pericoloso. Genere: Poliziesco.

Risate e classici con Chiedimi se sono felice: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno – 21:15: Chiedimi se sono felice (2000, regia di Aldo, Giovanni e Giacomo; con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi). Tra sogni teatrali e amicizie messe alla prova dall’amore, il trio firma una commedia dal ritmo irresistibile. Genere: Commedia.

Sky Cinema Uno – 23:00: Ben – Rabbia animale (2025, regia di Johannes Roberts; con Johnny Sequoyah, Troy Kotsur). La storia: una giovane torna sull’isola di famiglia e si ritrova intrappolata con gli amici quando lo scimpanzé domestico impazzisce di furia. Sopravvivere diventa l’unica opzione. Genere: Horror.

Sky Cinema Collection – 21:15: I delitti del BarLume – Il re dei giochi (2013, regia di Eugenio Cappuccio; con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi). Tra misteri di provincia e ironia toscana, il "barrista" Massimo e la solita compagnia indagano su un nuovo caso. Genere: Commedia.

Sky Cinema Collection – 22:40: I delitti del BarLume – La carta più alta (2013, regia di Eugenio Cappuccio; con Filippo Timi, Lucia Mascino). Un altro enigma tra battute al vetriolo e dinamiche da bar. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action – 21:00: The running man (2025, regia di Edgar Wright; con Glen Powell, Josh Brolin, Katy O’Brian). In un feroce reality globale, Ben Richards accetta di farsi braccare dai "Cacciatori" per salvare la figlia malata. Contro ogni copione, diventa l’eroe delle folle in un gioco sempre più letale. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Action – 23:15: Nella tana dei lupi 2 – Pantera (2025, regia di Christian Gudegast; con Gerard Butler, O’Shea Jackson Jr., Evin Ahmad). A Nizza, una rapina ad alto rischio e un diamante rosso nel mirino trascinano Big Nick e Donnie in una spirale di ricatti della mafia italiana. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy – 21:00: E poi si vede (2025, regia di Giovanni Calvaruso; con Fabrizio Sansone, Federico Sansone, Donatella Finocchiaro). Tre giovani puntano al posto fisso al Comune tra sogni, pressioni familiari e colpi di scena imprevedibili. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy – 22:40: Un sacco bello (1980, regia di Carlo Verdone; con Carlo Verdone, Mario Brega). Tre episodi cult, tre personaggi indimenticabili: il folgorante esordio di Verdone tra comicità di costume e umanità tenera. Genere: Comico.

Sky Cinema Drama – 21:00: La promessa – Il prezzo del potere (2021, regia di Thomas Kruithof; con Isabelle Huppert, Reda Kateb). Una sindaca alla fine del mandato deve scegliere tra ambizione ministeriale e responsabilità verso una città ferita dalle disuguaglianze. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Drama – 22:45: Collateral beauty (2016, regia di David Frankel; con Will Smith, Kate Winslet, Edward Norton, Keira Knightley). Dopo una perdita devastante, un uomo affronta Amore, Tempo e Morte in un percorso di elaborazione e rinascita orchestrato dagli amici. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family – 21:00: Le 5 leggende (2012, regia di Peter Ramsey; storia di William Joyce). Babbo Natale, Calmoniglio, Sandman e Dentolino arruolano Jack Frost per sconfiggere Pitch e difendere i sogni dei bambini. Genere: Animazione.

Sky Cinema Family – 22:40: Tutti per Uma (2021, regia di Susy Laude; con Pietro Sermonti, Antonio Catania, Dino Abbrescia). In una famiglia di soli uomini e una cantina in crisi, l’arrivo di Uma innesca una "terapia" che svela fragilità e secondi inizi. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance – 21:00: La verità, vi spiego, sull’amore (2017, regia di Max Croci; con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini). Dora, mamma single, riorganizza la sua vita tra figli, amiche e un nuovo babysitter, trovando il coraggio di guardare avanti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance – 22:40: Secret love (2021, regia di Eva Husson; con Odessa Young, Josh O’Connor, Olivia Colman, Colin Firth). Nel 1924, una cameriera orfana vive un amore proibito destinato a segnare i loro destini. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense – 21:00: Dead shot – Vendetta disperata (2023, regia di Charles e Thomas Guard; con Aml Ameen, Mark Strong, Felicity Jones). Un ex paramilitare, dopo l’assassinio della moglie incinta, percorre la Londra anni ’70 accecato dalla vendetta. Genere: Thriller.

Sky Cinema Suspense – 22:35: Caddo Lake (2024, regia di Logan George, Celine Held; con Dylan O’Brien, Eliza Scanlen). La scomparsa di una bambina riapre ferite e misteri: vecchi casi irrisolti si intrecciano cambiando per sempre la vita di una famiglia. Genere: Horror.

Romance e cult con Dirty Dancing – Balli proibiti: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 – 21:00: Aenigma (1987, regia di Lucio Fulci; con Jared Martin, Susan Kendall). In un collegio femminile, una ragazza finita in coma dopo un brutto scherzo sembra vendicarsi dall’ospedale: le compagne iniziano a morire in circostanze inquietanti. Genere: Horror.

Mediaset Italia2 – 22:58: I morti non muoiono (2019, regia di Jim Jarmusch; con Bill Murray, Adam Driver). Uno strappo cosmico e i morti si rialzano a Centerville: tra un capo di polizia inflessibile, un agente "esperto" di zombie e una bizzarra impresaria di pompe funebri, l’apocalisse assume toni surreali. Genere: Commedia.

Cielo – 21:20: Oceano di fuoco – Hidalgo (2004, regia di Joe Johnston; con Viggo Mortensen, Omar Sharif). Il leggendario long rider Frank T. Hopkins e il suo mustang Hidalgo affrontano una massacrante corsa nel deserto arabico. Avventura classica tra paesaggi maestosi e sfide estreme. Genere: Avventura.

Rai 4 – 21:20: Bronx (2020, regia di Olivier Marchal; con Lannick Gautry, Jean Reno). Un poliziotto integro finisce stretto tra bande marsigliesi e colleghi corrotti: per salvare la sua squadra dovrà sporcarsi le mani. Genere: Poliziesco.

Rai 4 – 23:15: Luci nella notte (2004, regia di Cédric Kahn; con Jean‑Pierre Darroussin, Carole Bouquet). Una coppia in viaggio resta bloccata su un’autostrada del Sud della Francia: contrattempi e tensioni mettono a nudo crepe profonde. Genere: Noir.

Iris – 21:14: L’ultimo appello (1996, regia di James Foley; con Gene Hackman, Chris O’Donnell, Faye Dunaway). Un condannato nel braccio della morte attende l’esecuzione: il nipote avvocato cerca un appiglio legale e umano per salvarlo. Genere: Drammatico.

Rai Movie – 21:10: Dirty dancing – Balli proibiti (1987, regia di Emile Ardolino; con Patrick Swayze, Jennifer Grey). Estate ’63: Baby scopre l’amore e la passione per la danza con l’istruttore Johnny. Colonna sonora cult e chimica irresistibile. Genere: Sentimentale.

Rai Movie – 22:55: 9 settimane e 1/2 (1986, regia di Adrian Lyne; con Mickey Rourke, Kim Basinger). Un intenso rapporto tra un finanziere e una gallerista esplode in passione e ambiguità per nove settimane e mezzo, fino a un epilogo amaro. Genere: Drammatico.

20 – 21:10: Asher (2018, regia di Michael Caton‑Jones; con Famke Janssen). Thriller d’azione dal respiro crepuscolare su un sicario al tramonto alle prese con scelte che cambiano la vita. Genere: Azione.

20 – 23:26: Transformers – L’ultimo cavaliere (2017, regia di Michael Bay; con Mark Wahlberg, Anthony Hopkins). Umani e Autobot in guerra, con la chiave del futuro nascosta nel passato della Terra. Un’alleanza insolita tenta di salvare il mondo mentre Optimus Prime è assente. Genere: Azione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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