I film in onda in TV stasera, mercoledì 9 settembre 2026: il capolavoro poliziesco di Spike Lee Una serata ricchissima: dall’adrenalina di Fall su Sky Cinema 1 alle indagini di Inside Man, passando per il biopic Elvis e l’horror L’alba dei morti viventi

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale vi aspettano 28 titoli tra azione, biopic, commedie e grandi franchise: tra i consigli spiccano Elvis su Iris, l’horror di culto L’alba dei morti viventi su Rai 4, il doppio appuntamento con la saga Mission: Impossible su Sky Cinema Collection e Inside Man, il capolavoro poliziesco di Spike Lee su Sky Cinema Suspense.

Il coraggio di Anna – Parole di guerra: le proposte delle reti in chiaro

La7 – Anna – Parole di guerra, ore 23:10. Dramma del 2025 (durata 107′) diretto da James Strong con Maxine Peake, Jason Isaacs, Ciarán Hinds. La storia di Anna Politkovskaja, giornalista che sfida il potere nella Russia di Vladimir Putin per difendere il diritto a un’informazione libera. Tra minacce, pressioni e un coraggio fuori dal comune, il film ripercorre indagini, scelte morali e il costo umano della verità.

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L’adrenalina di Fall: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Fall, ore 23:05. Thriller del 2022 (107′) di Scott Mann con Grace Caroline Currey, Virginia Gardner e Jeffrey Dean Morgan. Due amiche scalano una torre di 700 metri per onorare un amico scomparso, ma la discesa diventa impossibile: sole, vento e paura mettono a dura prova resistenza fisica e mentale in una lotta estrema per la sopravvivenza.

Sky Cinema Action – Blackhat, ore 21:00. Thriller del 2015 (133′) di Michael Mann con Chris Hemsworth, Viola Davis, Wei Tang. Un hacker sconta la pena collaborando a una caccia globale a un cyber-criminale capace di colpire mercati e infrastrutture. Tra Hong Kong e Chicago, azione iperrealista e tensione digitale. A seguire Kraven – Il cacciatore, ore 23:15 (2024, 127′) di J. C. Chandor con Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe: l’ascesa spietata di Sergei Kravinoff, deciso a dimostrare d’essere il predatore definitivo.

Sky Cinema Collection – Mission: Impossible – Rogue Nation, ore 21:15 (2015, 131′) di Christopher McQuarrie con Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Jeremy Renner. Ethan Hunt affronta il Sindacato, organizzazione segreta pronta a destabilizzare il mondo. Inseguimenti, colpi di scena e l’enigmatica Ilsa Faust. A seguire Mission: Impossible – Fallout, ore 23:30 (2018, 147′): corsa contro il tempo per recuperare il plutonio, tradimenti e azione vertiginosa con Henry Cavill e la IMF al limite.

Sky Cinema Comedy – Mia moglie per finta, ore 21:00 (2011, 116′) di Dennis Dugan con Adam Sandler e Jennifer Aniston. Un finto matrimonio per coprire una bugia sentimentale scatena equivoci romantici alle Hawaii. A seguire Mr Cobbler e la bottega magica, ore 23:00 (2014, 99′) di Tom McCarthy con Adam Sandler e Dustin Hoffman: una vecchia macchina da cucire permette a un calzolaio di vivere nei panni dei suoi clienti.

Sky Cinema Drama – Io e Lulù, ore 21:00 (2022, 90′) di Reid Carolin e Channing Tatum, con Channing Tatum e Q’Orianka Kilcher. Road movie tenero e ironico su un ranger e un pastore belga in viaggio per un addio, tra nuove consapevolezze e seconde possibilità. A seguire A good person, ore 22:45 (2023, 100′) di Zach Braff con Florence Pugh e Morgan Freeman: dopo un incidente e la dipendenza, un legame inatteso diventa occasione di riscatto.

Sky Cinema Family – Troppo cattivi 2, ore 21:00 (2025, 104′) di Pierre Perifel. La celebre banda animale prova a redimersi, ma una task force al femminile li richiama al colpo "definitivo". A seguire Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi, ore 22:45 (2015, 99′) di Tobi Baumann con Milo Parker e Anke Engelke: un ragazzino e un fantasma viscido uniscono le forze contro un pericoloso spirito di ghiaccio.

Sky Cinema Suspense – Inside man, ore 21:00 (2005, 129′) di Spike Lee con Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster. Una rapina "perfetta" cela un segreto inconfessabile: tra negoziazioni e mosse psicologiche, la verità si svela pezzo dopo pezzo. A seguire Five nights at Freddy’s 2, ore 23:15 (2025, 104′) di Emma Tammi con Josh Hutcherson e Mckenna Grace: nuovi orrori e vecchi segreti dal cuore del Freddy Fazbear’s.

Sky Cinema Romance – Vi presento Joe Black, ore 21:00 (1998, 180′) di Martin Brest con Brad Pitt e Anthony Hopkins. La Morte assume sembianze umane e s’innamora della figlia di un magnate: eleganza, sentimento e riflessione sul tempo e sul destino.

Elvis brilla tra cult e inediti: le proposte delle reti specializzate

Iris – Elvis, ore 21:14 (2022, 159′) di Baz Luhrmann con Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge. Un viaggio spettacolare in tre decenni nella vita del Re del Rock, tra ascesa fulminea, successi planetari e il controverso rapporto con il manager Col. Tom Parker.

Cine34 – La vita è una cosa meravigliosa, ore 21:00 (2010, 103′) di Carlo Vanzina con Enrico Brignano, Vincenzo Salemme, Gigi Proietti. Storie che s’intrecciano tra un poliziotto delle intercettazioni e personaggi in cerca di felicità, tra segreti e seconde chance. A seguire Sapore di te, ore 23:07 (2014, 101′) di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Serena Autieri, Nancy Brilli: amori, nostalgie e colpi di scena tra le estati 1984-85 a Forte dei Marmi.

Rai Movie – La doppia vita di Madeleine Collins, ore 21:10 (2021, 102′) di Antoine Barraud con Virginie Efira e Bruno Salomone. Di cosa parla: Judith tiene in equilibrio due vite parallele fra Francia e Svizzera; quando l’inganno scricchiola, la caduta è inevitabile. A seguire Il traditore, ore 23:15 (2019, 135′) di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino: la storia di Tommaso Buscetta, dalle fughe in Brasile alle rivelazioni ai magistrati, fino al maxiprocesso che scosse Cosa Nostra.

Rai 4 – L’alba dei morti viventi, ore 21:20 (2004, 97′) di Zack Snyder con Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber. Un’epidemia zombie travolge il mondo: un gruppo di sopravvissuti si barrica in un centro commerciale, tra assedi e scelte estreme. A seguire Predator, ore 23:05 (1987, 104′) di John McTiernan con Arnold Schwarzenegger e Carl Weathers: commandos nella giungla contro una creatura aliena invisibile.

20 – L’eliminatore, ore 21:10 (1996, 115′) di Chuck Russell con Arnold Schwarzenegger e Vanessa Williams. Un U.S. Marshal specializzato in programmi di protezione deve salvare una testimone chiave contro un complotto di armi ad alta tecnologia.

Rai Premium – Enrico Piaggio, un sogno italiano, ore 21:20 (2019, 120′) di Umberto Marino con Alessio Boni, Beatrice Grannò. Biopic sull’imprenditore che rese la Vespa un’icona, tra cadute e rilanci del Made in Italy nel dopoguerra.

Cielo – L’uomo sul treno, ore 21:20 (2018, 105′) di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson e Vera Farmiga: un pendolare si ritrova in un gioco mortale per identificare un passeggero misterioso prima che scatti una tragedia. A seguire Honest Thief, ore 23:20 (2020, 92′) di Mark Williams con Liam Neeson e Kate Walsh: un rapinatore decide di consegnarsi, ma finisce vittima di un piano corrotto dell’FBI.

Mediaset Italia2 – Scuola di polizia 5: Destinazione Miami, ore 21:00 (1988, 91′) di Alan Myerson con Bubba Smith e George Gaynes. Il capitano Harris trama contro il comandante Lassard, coinvolto in un rocambolesco scambio di valigie con diamanti. Manca l’iconico Guttenberg e il tono si fa più leggero. A seguire American Pie – Il manuale del sesso, ore 23:05 (2009, 93′) di John Putch con Eugene Levy e Bug Hall: nuova generazione alle prese con il famigerato "manuale", tra gaffe ed educazione sentimentale molto sui generis.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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