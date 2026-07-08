La nuova e imprevedibile passione di Vanessa Incontrada: di chi è pazza Tutti i film in onda in TV stasera, mercoledì 8 luglio 2026: in Tutte lo vogliono l'attrice spagnola si innamora, per un frainteso, di un toelettatore

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 24 film tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema: dalla commedia con Vanessa Incontrada Tutte lo vogliono all’action White Elephant – Codice criminale su Italia 1 alla commedia corale Prendiamoci una pausa su Sky Cinema 1, fino all’horror Sweet River su Rai 4.

Azione e adrenalina con White Elephant – Codice criminale: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – 21:20: Tutta la verità su Lilly (2024, 90’), regia di Thomas Berger, con Heino Ferch, Jessica Schwarz, Natalia Wörner. Di cosa parla: durante una vacanza scompare la piccola Lilly. Le indagini e la pressione dei media travolgono i genitori Anna e Robert, facendo emergere tensioni e segreti di famiglia che cambieranno per sempre i loro equilibri.

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Italia 1 – 21:30: White Elephant – Codice criminale (2022, 92’), di Jesse V. Johnson, con Bruce Willis, John Malkovich, Lorenzo Antonucci, Lauren Buglioli. Un ex militare finisce nel mirino della criminalità organizzata e si trova costretto a scegliere tra il proprio codice d’onore e la sopravvivenza. 23:22: Survive the Game (2021, 90’), regia di James Cullen Bressack, con Bruce Willis, Chad Michael Murray, Sarah Roemer. Dopo una retata finita male, due agenti e un veterinario si barricano in una fattoria isolata: l’arrivo del cartello scatena uno scontro a fuoco senza tregua.

TV8 – 21:40: Now You See Me – I maghi del crimine (2013, 116’), regia di Louis Leterrier, con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Mélanie Laurent, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Michael Caine. La storia: i Quattro Cavalieri rubano banche durante show spettacolari, mentre FBI e Interpol cercano di svelarne i trucchi e incastrarli in una sfida di illusioni e colpi di scena.

Nove – 21:30: Tutte lo vogliono (2015, 100’), di Alessio Maria Federici, con Vanessa Incontrada, Enrico Brignano, Giulio Berruti, Ilaria Spada, Michela Andreozzi. Equivoci a catena quando una donna in carriera con problemi sentimentali scambia per "GPS" (Generoso Partner Sessuale) un toelettatore di cani: la commedia gioca su malintesi, vecchi amori che ritornano e una seconda possibilità alla felicità.

Relazioni e ironia con Prendiamoci una pausa: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15: Prendiamoci una pausa (2026, 102’), regia di Christian Marazziti, con Marco Giallini, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Fabio Volo, Ilenia Pastorelli, Aurora Giovinazzo, Lucia Ocone, Alessandro Haber, Ricky Memphis. Tre coppie di età diverse decidono di prendersi una "pausa": tra crolli emotivi, rivelazioni e percorsi personali, il film intreccia con tono brillante il bisogno di riscrivere regole e sentimenti. 23:00: Anemone (2025, 121’), di Ronan Day‑Lewis, con Daniel Day‑Lewis, Sean Bean, Samantha Morton. Un ex soldato vive in isolamento da anni. L’arrivo del fratello innesca un confronto che riapre ferite antiche, tra misteri taciuti e rancori mai sopiti.

Sky Cinema Drama – 21:00: Il capitale umano – Human Capital (2019, 95’), di Marc Meyers, con Marisa Tomei, Liev Schreiber, Peter Sarsgaard, Maya Hawke, Alex Wolff. Due famiglie agli antipodi si ritrovano legate da un incidente che mette a nudo fragilità e disuguaglianze sociali. 22:45: Cinque secondi (2025, 105’), regia di Paolo Virzì, con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Ilaria Spada, Valeria Bruni Tedeschi. Un uomo burbero e solitario vive nelle stalle di una villa in rovina. L’occupazione del luogo da parte di una comunità di giovani agronomi trasforma lo scontro iniziale in una convivenza che svelerà un passato doloroso e un inatteso legame con la giovane Matilde.

Sky Cinema Family – 21:00: SpongeBob – Un’avventura da pirati (2025, 88’), di Derek Drymon. SpongeBob, Patrick, Squiddi, Sandy e Mr. Krabs affrontano l’Olandese Volante in una missione sottomarina tra gag e tesori sommersi. 22:35: Ritorno al futuro (1985, 118’), regia di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson. Marty McFly viaggia nel tempo a bordo della DeLorean per rimettere a posto il passato e salvare il proprio futuro.

Emozioni e mistero con Collateral beauty: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – 21:20: Sweet River (2020, 102’), di Justin McMillan, con Lisa Kay, Eddie Baroo, Chris Haywood, Charlotte Stent, Martin Sacks. La storia: Hannah si trasferisce nel villaggio rurale di Billins per cercare la verità sul figlio Joey, rapito da un serial killer e mai ritrovato. Il luogo, però, custodisce segreti più oscuri di quanto immagini. 23:05: Influencer 2 (2025, 100’), regia di Kurtis David Harder, con Cassandra Naud, Veronica Long, Paulo Saraiva. Ossessionata dalla fama, una giovane donna sprofonda nel lato oscuro dei social quando un furto d’identità di una travel blogger la travolge con conseguenze imprevedibili.

Mediaset Italia2 – 21:01: Cattivi vicini 2 (2016, 92’), di Nicholas Stoller, con Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron, Chloë Grace Moretz. Una coppia pronta al trasloco si trova accanto una scatenata confraternita femminile. Per arginare il caos, chiede aiuto all’ex vicino "nemico" in un crescendo di scherzi e battaglie di quartiere.

20 – 21:10: L’ultimo dei Templari (2011, 95’), di Dominic Sena, con Nicolas Cage, Ron Perlman, Claire Foy. Nel XIV secolo un cavaliere deve scortare una giovane accusata di diffondere la peste fino a un monastero: fede, superstizione e forze oscure si intrecciano lungo un viaggio pieno di insidie. 23:19: Man of Tai Chi (2013, 105’), regia di Keanu Reeves, con Tiger Hu Chen, Keanu Reeves, Iko Uwais. Un talento del Tai Chi viene sedotto da tornei clandestini sempre più violenti, fino allo scontro con un enigmatico organizzatore.

Cielo – 21:20: Prey – La preda (2016, 107’), di Dick Maas, con Mark Frost, Abbey Hoes, Julian Looman. Un leone fuggito in Olanda trasforma Amsterdam in una giungla urbana: una veterinaria e un cacciatore paraplegico uniscono le forze per fermarlo. 23:20: 119 giorni alla deriva (2015, 83’), di John Laing, con Dominic Purcell, Peter Feeney. Una tempesta devasta un trimarano in rotta verso Tonga: l’equipaggio combatte fame, oceano e disperazione per sopravvivere quasi quattro mesi alla deriva.

Iris – 21:17: Collateral beauty (2016, 97’), regia di David Frankel, con Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet, Edward Norton. Dopo la perdita della figlia, un pubblicitario in crisi si confronta con Amore, Tempo e Morte in un percorso catartico tra amicizia e rinascita. 23:21: Big Gold Brick (2022, 132’), di Brian Petsos, con Andy Garcia, Emory Cohen, Megan Fox, Oscar Isaac, Lucy Hale. Un eccentrico capofamiglia ingaggia un giovane scrittore per la propria biografia: l’impresa deraglia tra bizzarrie domestiche e colpi di scena.

Cine34 – 21:00: Oggi a me… domani a te (1968, 93’), di Tonino Cervi, con Montgomery Ford, Bud Spencer. Un uomo, incastrato e privato della moglie, ingaggia quattro pistoleri per vendicarsi del suo carnefice, attirandolo in una trappola nel West. 22:58: Scuola di ladri – Parte seconda (1987, 96’), di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno. Nuove disavventure criminali tra furti, sotterfugi e gag.

Rai Movie – 21:10: Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975, 125’), di Sidney Lumet, con Al Pacino, John Cazale. Una rapina in banca a Brooklyn si trasforma in un assedio mediatico e poliziesco, con negoziazioni serrate e tensione alle stelle. 23:15: Cliffhanger – L’ultima sfida (1993, 112’), di Renny Harlin, con Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooker. Un alpinista affronta un gruppo di criminali tra gole e picchi innevati in un action ad alta quota.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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