I film in TV stasera, mercoledì 7 ottobre: Kevin Costner torna nel Robin Hood più amato Dall’adrenalina di Greenland su Italia 1 al classico Robin Hood principe dei ladri su Sky Cinema Collection, fino alla tensione di Flight su Iris e all’azione di The King’s Man su 20

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 22 i film tra reti in chiaro, canali Sky Cinema e reti specializzate: dall’azione catastrofica di Greenland su Italia 1 alle atmosfere d’epoca di Robin Hood principe dei ladri su Sky Cinema Collection, passando per il thriller a cielo aperto Flight su Iris. Ce n’è per tutti i gusti, tra avventura, commedia, fantasy e brividi.

L’azione di Greenland su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 – Greenland ore 21:28 (2020, regia di Ric Roman Waugh, 119’). Un uomo di nome John Garty deve portare la sua famiglia in salvo in un bunker militare segreto prima che una catastrofe mondiale distrugga l’umanità. Con solo quattro giorni a disposizione e il mondo in preda al caos, affronta un viaggio pericoloso dalla New York alla Groenlandia. Con Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Joshua Mikel, Gary Weeks. Genere: Azione.

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L’enigma di Man with no past: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Man with no past ore 21:15 (2025, regia di James Bamford, 106’). Un uomo senza memoria si risveglia in una città sconosciuta e tenta di ricostruire chi sia davvero. La sua caccia alla verità lo porta a scontrarsi con un potente nemico, fino alla rivelazione della sua identità e del suo destino. Con Adam Woodward, Charlotte Vega, Jon Voight, Marton Csokas, Philip Winchester. Genere: Thriller.

Sky Cinema 1 – Fatti vedere ore 23:05 (2025, regia di Tiziano Russo, 105’). Sandra, neolaureata in Psicologia, viene assunta da un noto sito di psicoterapia online. Tornata a casa per dirlo al compagno, lo trova pronto a lasciarla senza spiegazioni. Sconvolta, intraprende un percorso per scoprire il vero motivo dell’addio. Con Matilde Gioli, Asia Argento, Pierpaolo Spollon, Francesco Centorame. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action – Moonfall ore 21:00 (2022, regia di Roland Emmerich, 130’). Genere: Fantascienza. Con Donald Sutherland, Halle Berry, John Bradley, Michael Peña, Patrick Wilson. Una forza sconosciuta spinge la Luna fuori dall’orbita e in rotta di collisione con la Terra. Con il pianeta sull’orlo della distruzione, un ex astronauta, un astronauta e un teorico della cospirazione intraprendono una missione per tentare di salvare l’umanità, atterrando sulla Luna e affrontando l’impossibile.

Sky Cinema Action – John Wick ore 23:15 (2014, regia di David Leitch, 101’). Genere: Azione. Con Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Willem Dafoe, Ian McShane, Adrianne Palicki, Alfie Allen, Bridget Moynahan, John Leguizamo, e altri. Dopo la morte della moglie, John Wick riceve un cucciolo di beagle come ultimo regalo. Quando la sua auto viene rubata da un malvivente, John si ritrova coinvolto in una vendetta contro la malavita che lo riporta al suo passato da spietato assassino.

Sky Cinema Collection – Robin Hood principe dei ladri ore 21:15 (1991, regia di Kevin Reynolds, 143’). Dopo il ritorno in patria, un crociato si unisce a un gruppo di ribelli per opporsi alla tirannia del principe Giovanni Senzaterra e dello sceriffo di Nottingham. Con il fedele Azeem al suo fianco, combatterà per la giustizia e per l’amore di Marian. Con Kevin Costner, Morgan Freeman, Sean Connery, Alan Rickman. Genere: Avventura.

Sky Cinema Comedy – Così è la vita ore 21:00 (1998, regia di Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Venier, 108’). Un detenuto da strapazzo, un poliziotto e un inventore di giocattoli finiscono in una fuga rocambolesca tra incontri assurdi e miracolose scampate. Rientrati a Milano, vecchi conti e rivelazioni ribaltano tutto. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy – Trafficanti ore 22:55 (2016, regia di Todd Phillips, 114’). Ispirato a una storia vera: due giovani di Miami mettono in piedi un business di forniture di armi e si ritrovano presto oltre il limite, tra affari sporchi e grandi rischi. Con Miles Teller, Bradley Cooper, Jonah Hill, Ana De Armas. Genere: Commedia.

Sky Cinema Family – Dolittle ore 21:00 (2020, regia di Stephen Gaghan, 106’). Dopo anni di isolamento, il dottor Dolittle parte per un viaggio alla ricerca di una cura per la regina, con un giovane assistente e una pittoresca compagnia di animali parlanti. Con Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen. Genere: Commedia.

Sky Cinema Family – Animali fantastici – I crimini di Grindelwald ore 22:45 (2018, regia di David Yates, 134’). Genere: Fantasy. Con Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Katherine Waterston, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol.

Sky Cinema Romance – Downton Abbey II – Una nuova era ore 21:00 (2022, regia di Simon Curtis, 125’). 1928: la Contessa Madre eredita una villa nel sud della Francia, mentre a Downton arriva una troupe cinematografica che accende entusiasmi e curiosità. La famiglia si divide tra set e viaggio in Riviera. Con Michelle Dockery, Maggie Smith, Imelda Staunton, Dominic West, Laura Haddock. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Romance – Appuntamento con l’amore ore 23:10 (2010, regia di Garry Marshall, 125’). Commedia corale sul San Valentino di un gruppo di persone tra intrecci romantici e sorprese. Con Julia Roberts, Anne Hathaway, Jessica Alba, Jessica Biel, Jennifer Garner, Bradley Cooper, Jamie Foxx, Taylor Lautner. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense – Trap ore 21:00 (2024, regia di M. Night Shyamalan, 108’). Un padre e la figlia adolescente vanno a un concerto pop. L’evento si trasforma in un incubo quando si ritrovano intrappolati in un disegno oscuro dove nulla è come sembra. Con Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Hayley Mills, Cali Lorella. Genere: Horror.

Sky Cinema Suspense – Chase – Scomparsa ore 22:50 (2022, regia di Brian Goodman, 95’). La futura ex-moglie di Will svanisce in una stazione di servizio. Lui, braccato e determinato, si addentra negli strati criminali della città per ritrovarla. Con Gerard Butler, Jaimie Alexander. Genere: Thriller.

Sky Cinema Drama – Il padrino della mafia ore 21:00 (2019, regia di Daniel Grou, 135’). La sartoria dei Gamache veste da generazioni i Paternò. Vincent, giovane sarto ambizioso, cerca l’ascesa al fianco del boss Frank e di suo figlio Giaco, ma un atto orrendo farà esplodere una guerra tra clan. Con Sergio Castellitto, Marc-André Grondin. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Drama – Amata ore 23:30 (2025, regia di Elisa Amoruso, 96’). Due donne e due traiettorie opposte legate alla fertilità: Nunzia affronta una gravidanza indesiderata; Maddalena insegue da anni il concepimento. Con Miriam Leone, Stefano Accorsi, Tecla Insolia, Donatella Finocchiaro. Genere: Drammatico.

La tensione di Flight su Iris: le proposte delle reti specializzate

Iris – Flight ore 21:15 (2012, regia di Robert Zemeckis, 138’). Genere: Drammatico. Con Denzel Washington, Don Cheadle, John Goodman, Kelly Reilly, Bruce Greenwood, Melissa Leo.

Cine34 – Poliziotto superpiù ore 21:00 (1980, regia di Sergio Corbucci, 84’). Genere: Commedia. Con Terence Hill, Ernest Borgnine.

Cine34 – Renegade – Un osso troppo duro ore 23:13 (1987, regia di E. B. Clucher – Enzo Barboni, 92’). Genere: Azione. Con Terence Hill, Robert Vaughn, Ross Hill.

Rai Movie – Palermo-Milano solo andata ore 21:10 (1996, regia di Claudio Fragasso, 95’). Genere: Drammatico. Con Giancarlo Giannini, Raoul Bova, Ricky Memphis, Romina Mondello.

Rai Movie – Non sono un assassino ore 23:00 (2019, regia di Andrea Zaccariello, 111’). Il vice questore Francesco Prencipe fa visita al suo amico giudice Giovanni Mastropaolo dopo anni. Poco dopo l’incontro, il magistrato viene trovato ucciso con un colpo alla testa e Prencipe finisce al centro di un’indagine che scava nel passato e nelle ambiguità di quella conversazione. Con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Claudia Gerini, Edoardo Pesce, Barbara Ronchi. Genere: Thriller.

Rai 4 – Non siamo soli ore 21:20 (2022, regia di Dan Berk, Robert Olsen, 110’). Una coppia in escursione scopre di essere braccata da una minaccia non umana. Inizia una fuga disperata nella natura selvaggia. Con Maika Monroe, Jake Lacy. Genere: Fantascienza.

Rai 4 – Jungle ore 22:45 (2017, regia di G. McLean, 115’). Un gruppo di giovani parte alla volta dell’Amazzonia con una guida inaffidabile. Il viaggio si tramuta in una spietata prova di sopravvivenza. Con Daniel Radcliffe, Yasmin Kassim. Genere: Azione.

20 – The King’s Man – Le origini ore 21:10 (2019, regia di Matthew Vaughn, 131’). Durante la Prima Guerra Mondiale, un uomo affronta i peggiori tiranni e criminali per fermare una minaccia su scala globale, dando vita alla prima agenzia di intelligence indipendente del Regno Unito. Con Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 – The conjuring – Il caso Enfield ore 21:01 (2016, regia di James Wan, 134’). A Enfield, vicino Londra, una famiglia è terrorizzata da fenomeni inspiegabili. I coniugi Warren indagano e si trovano di fronte a un’entità demoniaca tra le più insidiose. Con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O’Connor, Franka Potente. Genere: Horror.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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