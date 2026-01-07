I film in onda in TV stasera, mercoledì 7 gennaio: le risate con Ilenia Pastorelli contro l'eleganza di Hugh Grant Dall’azione di Safe su Italia 1 al biografico La terra promessa su Rai 3, passando per il giallo Cena con delitto - Knives Out su Rai Movie e i grandi titoli di Sky Cinema.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono ben 27 film mercoledì 7 gennaio 2026, con scelte per tutti i gusti: dall’azione di Safe su Italia 1 al biografico La terra promessa su Rai 3, fino al giallo Cena con delitto – Knives Out su Rai Movie.

Azione e sentimenti con Safe su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 alle 21:30 propone Purchè finisca bene – Tempi supplementari (2026, sentimentale, 100’). La storia: Sandro, ex allenatore di hockey caduto in disgrazia, ha una seconda occasione guidando una squadra giovanile. Al palaghiaccio ritrova Thea, la figlia che non vede da anni, allenata dalla carismatica Julia. Tra nuove sfide sportive e ferite mai rimarginate, Sandro prova a ricucire il rapporto con i ragazzi e con sua figlia, riaprendosi anche all’amore. Regia di Ago Panini. Con Giuseppe Zeno, Clotilde Sabotino, Alex Cendron, Alvise Marascalchi, Bianca Baglioni, Arianna Moro, Claudia Coli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 3 alle 21:20 porta in prima serata La terra promessa (2023, biografico, 127’). Di cosa parla: nel 1755 Ludvig von Kahlen, caduto in disgrazia, tenta l’impresa di rendere fertile la brughiera danese e fondare una colonia in nome del re, inseguendo un titolo nobiliare. Regia di Nikolaj Arcel. Con Mads Mikkelsen, Gustav Lindh, Amanda Collin, Kristine Kujath Thorp, Magnus Krepper.

Italia 1 accende l’azione alle 21:25 con Safe (2012, azione, 95’). Un ex agente, interpretato da Jason Statham, protegge una bambina dotata di una prodigiosa memoria perseguitata dalla mafia e da poliziotti corrotti. Regia di Boaz Yakin. Con Anson Mount, Catherine Chan, Chris Sarandon, Danny Hoch, Igor Jijikine, James Hong, Reggie Lee, Robert John Burke, Victor Pagan. A seguire alle 23:06 Survivor (2015, thriller, 90’): un’impiegata dell’ambasciata americana a Londra, incastrata in un complotto, deve fuggire per dimostrare la propria innocenza. Regia di James McTeigue. Con Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Dylan McDermott, Angela Bassett, Robert Forster, James D’Arcy, Roger Rees, Frances de la Tour.

TV8 alle 21:30 rilancia la commedia romantica con Quattro matrimoni e un funerale (1994, commedia, 105’). Tra cerimonie e imprevisti, nasce e si complica l’amore tra Charles e Carrie. Regia di Mike Newell. Con Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas, Simon Callow, Anna Chancellor.

Sentimenti e misteri con This time next year su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta This time next year – Cosa fai a Capodanno? (2024, sentimentale, 116’). Minnie e Quinn nascono nella stessa clinica la notte di Capodanno del 1990. Trent’anni dopo si ritrovano e scoprono un’immediata sintonia nonostante percorsi di vita molto diversi. Regia di Nick Moore. Con Golda Rosheuvel, Monica Dolan, John Hannah, Sophie Cookson, Keala Settle. In seconda serata alle 23:15 I delitti del BarLume – Il gioco delle coppie (2026, giallo, 90’), diretto da Roan Johnson, con Alessandro Benvenuti, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi, Filippo Timi, Lucia Mascino, Marina Rocco, Stefano Fresi.

Sky Cinema Action alle 21:00 mette in scena The Beekeeper (2024, thriller, 105’). La vendetta personale di un ex membro di una potente organizzazione segreta diventa un affare nazionale. Regia di David Ayer. Con Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Josh Hutcherson, Jeremy Irons. Alle 22:50 Invasion (2007, fantascienza, 93’): un’epidemia aliena trasforma gli esseri umani; una psichiatra lotta per salvare il figlio e l’umanità. Regia di Oliver Hirschbiegel. Con Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Veronica Cartwright.

Sky Cinema Comedy apre alle 21:00 con I delitti del BarLume – Ritorno a Pineta (2020, commedia, 100’): il rientro di Massimo Viviani scompagina gli equilibri di Pineta fra indagini, pettegolezzi e nuovi cambiamenti. Regia di Roan Johnson. Con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti. Alle 22:45 I delitti del BarLume – Mare forza quattro (2020, commedia, 100’): una mareggiata devasta il locale, un cadavere riemerge e il mistero prende il largo. Regia di Roan Johnson. Con il cast della saga.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Il seme del fico sacro (2024, drammatico, 168’). A Teheran, la nomina di Iman a giudice istruttore coincide con un’ondata di proteste. Quando scompare la pistola d’ordinanza, l’uomo sospetta delle donne di casa e avvia un’indagine paranoica che supera ogni limite. Regia di Mohammad Rasoulof. Con Misagh Zare, Soheila Golestani, Mahsa Rostami, Setareh Maleki, Niousha Akhshi.

Sky Cinema Family alle 21:00 è per tutta la famiglia con Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi (2015, commedia, 99’): un ragazzo e un buffo spettro si alleano con una cacciatrice di fantasmi per fermare un gelido poltergeist. Regia di Tobi Baumann. Con Milo Parker, Anke Engelke, Karoline Herfurth. Alle 22:45 Alla fine ci sei tu (2018, drammatico, 97’): un’amicizia speciale tra una ragazza malata e un coetaneo ipocondriaco diventa un viaggio tra desideri e paure. Regia di Peter Hutchings. Con Maisie Williams, Asa Butterfield, Nina Dobrev, Tyler Hoechlin, Peyton List.

Sky Cinema Romance alle 21:00 programma L’amore che non muore (2024, sentimentale, 180’): negli anni ’80, l’amore travolgente tra Clotaire e Jackie si spegne. Dopo dodici anni di carcere, lui vuole riscrivere il loro destino. Regia di Gilles Lellouche. Con Adèle Exarchopoulos, François Civil, Alain Chabat, Vincent Lacoste, Elodie Bouchez.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 schiera American Gangster (2007, thriller, 157’). Nell’America dei ’70, un boss del narcotraffico costruisce il suo impero mentre un detective testa dura lo incalza, scoperchiando un sistema corrotto. Regia di Ridley Scott. Con Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin, John Hawkes, RZA.

Sky Cinema Collection alle 21:15 è dedicato ai dinosauri con Jurassic World – Il dominio (2022, fantascienza, 146’): dopo Isla Nublar, i dinosauri popolano il pianeta e l’equilibrio con l’umanità è appeso a un filo mentre un nuovo pericolo incombe. Regia di Colin Trevorrow. Con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum.

Risate a non finire e cult: le proposte delle reti specializzate

Cine34 alle 21:00 punta sulla satira contemporanea con E noi come stronzi rimanemmo a guardare (2021, commedia, 100’). Un manager reso inutile da un algoritmo perde tutto e finisce rider per una multinazionale tech. Un ologramma diventa l’unico conforto, finché la scadenza dell’abbonamento lo spinge a cercare riscatto, amore e libertà. Regia di Pierfrancesco Diliberto. Con Pierfrancesco Diliberto, Ilenia Pastorelli, Fabio De Luigi, Valeria Solarino, Maurizio Lombardi. Alle 22:58 Com’è bello far l’amore (2012, commedia, 97’): una coppia quarantenne in crisi si affida a un amico pornodivo per riaccendere la passione. Regia di Fausto Brizzi. Con Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Filippo Timi, Virginia Raffaele, Margherita Buy, Enzo Salvi, Lillo.

Rai Movie alle 21:10 regala un giallo corale con Cena con delitto – Knives Out (2019, giallo, 130’). Dopo la morte del celebre giallista Harlan Thrombey, il detective Benoit Blanc scava in una famiglia piena di segreti e bugie per smascherare l’assassino. Regia di Rian Johnson. Con Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Michael Shannon, Toni Collette. Alle 23:25 The Wolf of Wall Street (2013, biografico, 179’): l’ascesa e la caduta dell’irrefrenabile Jordan Belfort tra eccessi, truffe e autodistruzione. Regia di Martin Scorsese. Con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Kyle Chandler, Jon Bernthal.

Rai 4 alle 21:20 vira sull’horror con Black Phone (2021, 102’). Un ragazzino rapito è rinchiuso in uno scantinato dove un vecchio telefono inizia a squillare con chiamate dall’oltretomba. Regia di Scott Derrickson. Con Ethan Hawke, Jeremy Davies, James Ransone, Madeleine McGraw. Alle 23:05 65 – Fuga dalla Terra (2023, fantascienza, 93’): due sopravvissuti atterrano su un pianeta misterioso che è la Terra di 65 milioni di anni fa e devono affrontare letali creature preistoriche. Regia di Scott Beck e Bryan Woods. Con Adam Driver, Chloe Coleman, Ariana Greenblatt.

20 alle 23:08 propone lo scontro dei titani con Godzilla vs. Kong (2021, fantascienza, 113’). L’iconico faccia a faccia tra i due colossi mette a rischio il destino del mondo. Regia di Adam Wingard. Con Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Kaylee Hottle.

Mediaset Italia2 alle 21:05 parte con l’avventura di Il re Scorpione (2002, 100’). Un guerriero assoldato per fermare un tiranno si scontra con una strega e parte con lei per una fuga rocambolesca nel deserto. Regia di Chuck Russell. Con Dwayne Johnson, Kelly Hu, Michael Clarke Duncan, Steven Brand. Alle 23:03 la notte continua con la commedia Una notte da leoni (2009, 100’): un addio al celibato a Las Vegas si trasforma in un caso da ricostruire tra amnesie e disastri. Regia di Todd Phillips. Con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Ken Jeong, Heather Graham.

Cielo alle 21:15 sbarca nella sci-fi muscolare con Riddick (2013, fantascienza, 119’). Il pericoloso criminale viene abbandonato su un pianeta ostile popolato da creature letali. Per salvarsi deve attivare un faro d’emergenza, attirando così mercenari determinati a catturarlo. Regia di David Twohy. Con Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff, Jordi Mollà, Bokeem Woodbine, Dave Bautista.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche