I film in onda in TV stasera, mercoledì 6 maggio 2026: Batman contro Superman, chi vince Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, i due supereroi si confrontano in una sfida decisiva. Bova e il padre malato e Denzel Washington corrotto. Tutte le pellicole

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 23 i film disponibili mercoledì 6 maggio 2026, con opzioni per tutti i gusti: dalla sfida supereroica tra Batman e Superman all’azione di Canary black su Italia 1 all’epica fantasy de Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re su Sky Cinema Collection, passando per il kolossal catastrofico The Day after Tomorrow – L’alba del giorno dopo su 20.

Azione ad alta tensione con Canary black: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 alle 21:27 propone Canary black. Di cosa parla: durante una missione a Tokyo, l’agente CIA Avery Graves sottrae una chiavetta a un fornitore d’armi e finisce nel mirino di un cyberterrorista che rapisce suo marito. Per salvarlo dovrà recuperare un file segreto, muovendosi tra Black Site, droni e doppi giochi. Regia di Pierre Morel, 2024. Genere Azione. Durata 100 minuti. Cast: Kate Beckinsale, Rupert Friend, Ray Stevenson, Jaz Hutchins, Goran Kostic.

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Il crimine di Training day e le altre prime serate: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Training day. Un rookie della polizia di Los Angeles affronta un tirocinio di 24 ore con un sergente antidroga carismatico e ambiguo, scoprendo il labile confine tra giustizia e corruzione. Regia di Antoine Fuqua, 2001. Genere Poliziesco. Durata 123 minuti. Cast: Denzel Washington, Ethan Hawke, Scott Glenn, Tom Berenger, Snoop Dogg. A seguire alle 23:20 Chase: la futura ex-moglie di Will scompare in una stazione di servizio e lui si tuffa nel sottobosco criminale della città, braccato dalle autorità in una corsa contro il tempo. Regia di Brian Goodman, 2022. Genere Thriller. Durata 95 minuti. Cast: Gerard Butler, Jaimie Alexander, Robert Walker Branchaud, Dani Deetté, David Kallaway.

Sky Cinema Action alle 21:00 offre Batman v Superman: Dawn of Justice. La storia: il vigilante di Gotham decide di sfidare il "dio" di Metropolis mentre un pericolo ancor più grande incombe sull’umanità. Regia di Zack Snyder, 2016. Genere Azione. Durata 182 minuti. Cast: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Amy Adams, Jesse Eisenberg.

Sky Cinema Collection alle 21:15 propone Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re. Due amici, guidati da una creatura ambigua, affrontano un viaggio disperato per distruggere l’Anello, mentre il resto della Compagnia combatte per Rohan e Gondor fino all’assedio di Minas Tirith. Regia di Peter Jackson, 2003. Genere Fantasy. Durata 201 minuti. Cast: Viggo Mortensen, Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom, Sean Astin, Cate Blanchett, Liv Tyler.

Sky Cinema Family alle 21:00 manda in onda Bla bla baby. Un uomo, catapultato in un asilo nido aziendale, scopre di poter capire i "discorsi" dei neonati e ne fa inattesi alleati in un piano di rivalsa. Regia di Fausto Brizzi, 2021. Genere Commedia. Durata 94 minuti. Cast: Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese. Alle 22:40 C’è tempo: un quarantenne precario scopre di avere un fratellastro tredicenne e, tra viaggio e incontri, impara il valore dei legami familiari. Regia di Walter Veltroni, 2019. Genere Drammatico. Durata 107 minuti. Cast: Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari, Jean-Pierre Léaud.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 presenta Viva l’Italia. Colpito da demenza frontotemporale, un senatore cinico diventa improvvisamente incapace di mentire, sconvolgendo i tre figli mentre insegue un "diritto alla verità". Regia di Massimiliano Bruno, 2012. Genere Commedia. Durata 111 minuti. Cast: Raoul Bova, Alessandro Gassmann, Michele Placido, Ambra Angiolini, Edoardo Leo. Alle 22:55 U.S. Palmese: un talento del calcio francese, travolto dalle polemiche, approda a Palmi grazie a una raccolta fondi che sogna di rilanciare la squadra locale. Regia di Manetti Bros., 2025. Genere Commedia. Durata 120 minuti. Cast: Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lisa Do Couto Texeira, Max Mazzotta.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Gli indifferenti. Una famiglia romana dell’alta borghesia affronta una crisi economica e morale tra relazioni tossiche e apatia. Regia di Leonardo Guerra Seràgnoli, 2020. Genere Drammatico. Durata 104 minuti. Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Edoardo Pesce, Beatrice Grannò, Giovanna Mezzogiorno. Alle 22:30 La stanza accanto: due amiche di un tempo, oggi un’autrice di autofiction e una corrispondente di guerra, si ritrovano dopo anni in circostanze estreme ma intrise di dolcezza. Regia di Pedro Almodóvar, 2024. Genere Drammatico. Durata 107 minuti. Cast: Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto.

Sky Cinema Romance alle 21:00 trasmette Tumbledown – Gli imprevisti della vita. Dopo la morte del marito musicista, Hannah scrive la sua biografia e incontra Andrew, uno scrittore newyorkese con cui finirà per condividere ricerca e sentimenti. Regia di Sean Mewshaw, 2015. Genere Commedia. Durata 103 minuti. Cast: Rebecca Hall, Jason Sudeikis, Blythe Danner, Joe Manganiello, Dianna Agron. Alle 22:50 Nove lune e mezza: due sorelle diversissime custodiscono un segreto che scatenerà situazioni tragicomiche in famiglia. Regia di M. Andreozzi, 2017. Genere Commedia. Durata 90 minuti. Cast: C. Gerini, G. Pasotti.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 offre The Alto Knights: I due volti del crimine. New York anni ’50: la sanguinosa rivalità tra Vito Genovese e Frank Costello arriva a un punto di non ritorno con un ordine di assassinio. Regia di Barry Levinson, 2025. Genere Biografico. Durata 120 minuti. Cast: Robert De Niro, Debra Messing, Cosmo Jarvis, Kathrine Narducci, Michael Rispoli. Alle 23:05 The lodge: isolamento, sensi di colpa e fenomeni inquietanti travolgono una famiglia in un remoto rifugio. Regia di Severin Fiala e Veronika Franz, 2019. Genere Thriller. Durata 100 minuti. Cast: Riley Keough, Jaeden Martell, Lia McHugh, Alicia Silverstone, Richard Armitage.

Classici e brividi con The American e I quattro dell’Ave Maria: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:15 programma The American. Un killer in fuga si rifugia in un borgo italiano per costruire un’arma su commissione, ma finisce per legarsi a una donna e mettere a rischio la sua copertura. Regia di Anton Corbijn, 2010. Genere Drammatico. Durata 103 minuti. Cast: George Clooney, Violante Placido, Thekla Reuten, Paolo Bonacelli, Filippo Timi.

Cine34 alle 21:00 propone I quattro dell’Ave Maria. Western all’italiana con la coppia cult Hill–Spencer e un irresistibile Eli Wallach, tra colpi di scena, alleanze e scazzottate. Regia di Giuseppe Colizzi, 1968. Genere Western. Durata 132 minuti. Cast: Terence Hill, Bud Spencer, Eli Wallach, Kevin McCarthy.

Rai Movie alle 21:10 manda in onda La battaglia di Midway. A giugno 1942 la marina USA ribalta le sorti della guerra nel Pacifico contro il Giappone. Il film alterna piani strategici e azione bellica da entrambe le prospettive. Regia di Jack Smight, 1976. Genere Guerra. Durata 132 minuti. Cast: Charlton Heston, Henry Fonda, James Coburn, Toshiro Mifune, Robert Mitchum, Glenn Ford.

Rai 4 alle 23:30 propone Breakdown – La trappola. Di cosa parla: durante un viaggio nel deserto, la moglie di Jeff scompare dopo un apparente guasto all’auto. Una corsa contro il tempo svela un disegno criminale. Regia di Jonathan Mostow, 1997. Genere Thriller. Durata 100 minuti. Cast: Kurt Russell, Kathleen Quinlan, J.T. Walsh, Rex Linn.

20 alle 21:10 trasmette The Day after Tomorrow – L’alba del giorno dopo. Un improvviso sconvolgimento climatico globale scatena eventi estremi. Un climatologo cerca di salvare il figlio a New York tra tempeste e glaciazione. Regia di Roland Emmerich, 2004. Genere Drammatico. Durata 124 minuti. Cast: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok.

Cielo alle 21:20 propone On the line. Un conduttore radiofonico riceve in diretta una minaccia contro la sua famiglia e deve seguire istruzioni di un anonimo per salvarla, cercando di smascherarlo. Regia di Romuald Boulanger, 2022. Genere Thriller. Durata 109 minuti. Cast: Mel Gibson, Kevin Dillon, William Moseley, John Robinson, Nadia Farès. Alle 23:20 Il Mistero di Ragnarok: un archeologo, ossessionato da un’iscrizione su una nave vichinga, parte per una spedizione tra Norvegia e Russia alla ricerca di un tesoro che potrebbe svelare il segreto del Ragnarok. Regia di Mikkel Brænne Sandemose, 2013. Genere Avventura. Durata 94 minuti. Cast: Nicolai Cleve Broch, Pål Sverre Hagen, Bjørn Sundquist, Sofia Helin.

Mediaset Italia2 alle 21:05 offre Lo squalo 4 – La vendetta. La storia: la famiglia Brody è di nuovo perseguitata da un grande squalo bianco. Ellen decide di affrontare la creatura in mare aperto. Regia di Joseph Sargent, 1987. Genere Thriller. Durata 91 minuti. Cast: Lorraine Gary, Michael Caine, Lance Guest, Mario Van Peebles, Karen Young.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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