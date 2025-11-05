Tragedia aerea sfiorata a New York (ma il capitano è sotto accusa) I film in onda in TV stasera, mercoledì 5 novembre 2025: Tom Hanks comandante glaciale in "Sully", Amanda Seyfried sotto choc e Sanda Bullock nella giungla

Film in TV stasera, mercoledì 5 novembre 2025

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare. Sono oltre 25 i titoli disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e pacchetto Sky: spiccano La ragazza del mare su Rai 1, l’epica di Pearl Harbor su Sky Cinema 1, il cult investigativo Zodiac su Iris e l’azione di Mission: Impossible su 20.

La ragazza del mare guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 propone La ragazza del mare (2024), in onda alle 21:30, 129 minuti. La storia: nella New York degli anni ’20, Trudy, figlia di immigrati tedeschi, coltiva una passione irrefrenabile per il nuoto nonostante ristrettezze economiche e resistenze familiari. Con il sostegno della sorella e di nuovi alleati, arriverà a tentare l’impresa storica di attraversare a nuoto la Manica. Regia di Joachim Rønning. Nel cast Daisy Ridley, Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Jeanette Hain, Kim Bodnia. Genere biografico.

Italia 1 continua con The lost city (2022), alle 21:20, 112 minuti. Di cosa parla? Una celebre scrittrice di romanzi rosa e il modello di copertina del suo libro si ritrovano nel mirino di rapitori e finiscono catapultati nella giungla, dove dovranno imparare a cavarsela insieme. Regia di Aaron Nee e Adam Nee. Con Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt, Daniel Radcliffe, Patti Harrison. Genere azione.

Pearl Harbor e una ricca selezione: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 punta su Pearl Harbor (2001), alle 21:15, 162 minuti. Regia di Michael Bay. Con Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin, Tom Sizemore. Genere guerra.

Sky Cinema 2 offre una doppietta: The Interpreter (2005) alle 21:15, 128 minuti, thriller. Un’interprete dell’ONU a New York si ritrova coinvolta in un complotto internazionale su un omicidio politico, protetta da un agente federale che potrebbe non fidarsi di lei. Regia di Sydney Pollack. Con Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener, Jesper Christensen, Yvan Attal. A seguire alle 23:25 Sully (2016), 96 minuti, biografico. Il comandante Sullenberger è costretto all’ammaraggio d’emergenza sull’Hudson e, nonostante l’eroismo, finisce sotto inchiesta per le decisioni prese. Regia di Clint Eastwood. Con Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn.

Sky Cinema Action schiera alle 21:00 The Jackal (1997), 124 minuti, thriller. Regia di Michael Caton-Jones. Con Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier, Diane Venora. A seguire alle 23:10 The Gunman (2015), 115 minuti, azione. Regia di Pierre Morel. Con Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba, Jasmine Trinca, Ray Winstone, Mark Rylance.

Sky Cinema Collection propone alle 21:15 Transformers 3 (2011), 156 minuti, azione. Regia di Michael Bay. Con Shia LaBeouf, John Turturro, Frances McDormand, John Malkovich, Patrick Dempsey, Rosie Huntington-Whiteley, Hugo Weaving.

Sky Cinema Comedy regala alle 21:00 The estate (2022), 91 minuti, commedia. Due sorelle cercano di accaparrarsi l’eredità della zia malata, ma dovranno vedersela con altri parenti altrettanto determinati. Regia di Dean Craig. Con Toni Collette, Anna Faris, Kathleen Turner, David Duchovny, Rosemarie DeWitt. Alle 22:45 arriva Nati stanchi (2001), 92 minuti. Due amici rifiutano ogni opportunità lavorativa vivendo di concorsi, finché la vita li sorprende. Regia di Dominick Tambasco. Con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Massimo Olcese.

Sky Cinema Drama alle 21:00 presenta Cosa sarà (2020), 101 minuti, commedia dal tono esistenziale. Un regista in crisi, dopo un malore, intraprende un percorso che rimescola legami familiari e segreti del padre alla ricerca di una soluzione. Regia di Francesco Bruni. Con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raffaella Lebboroni. Alle 22:45 segue Padri e figlie (2015), drammatico. Un romanziere vedovo cresce la figlia da solo dopo un grave incidente. Anni dopo lei combatte i traumi infantili e la difficoltà ad amare. Regia di Gabriele Muccino. Con Amanda Seyfried, Russell Crowe, Aaron Paul, Diane Kruger, Jane Fonda, Octavia Spencer.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone Belle e Sebastien – L’avventura Continua (2015), drammatico. Regia di Christian Duguay. Con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier, Thylane Blondeau. Alle 22:45 La bussola d’oro (2007), 113 minuti, fantasy. Una ragazzina undicenne intraprende un viaggio verso l’Artico per ritrovare bambini scomparsi, affrontando creature e pericoli in un mondo parallelo. Regia di Chris Weitz. Con Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green, Dakota Blue Richards, Sam Elliott, Jim Carter.

Sky Cinema Romance apre alle 21:00 con Due partite (2009), 94 minuti, commedia. Regia di Enzo Monteleone. Con Paola Cortellesi, Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Carolina Crescentini, Claudia Pandolfi, Isabella Ferrari, Marina Massironi, Valeria Milillo. Alle 22:40 c’è Emma (1996), 110 minuti, commedia romantica. Bella e brillante, Emma Woodhouse si diverte a combinare matrimoni, ma i suoi piani creano equivoci e imprevisti a Highbury. Regia di Douglas McGrath. Con Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Toni Collette, Alan Cumming, Greta Scacchi.

Sky Cinema Suspense porta alle 21:00 Countdown (2019), 90 minuti, horror. Regia di Justin Dec. Con Elizabeth Lail, Jordan Calloway, Talitha Bateman, P.J. Byrne, Tichina Arnold. Alle 22:35 segue Lady in the Water (2006), 110 minuti, fantasy. Regia di M. Night Shyamalan. Con Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard, Jeffrey Wright, Freddy Rodriguez, Cindy Cheung.

Zodiac e altri titoli da non perdere: le proposte delle reti specializzate

Iris mette in prima serata Zodiac (2006), alle 21:21, 158 minuti, thriller. Un serial killer semina il terrore a San Francisco nel 1969 e sfida polizia e giornali con lettere cifrate. Gli ispettori Toschi e Armstrong indagano mentre i giornalisti Avery e Graysmith sprofondano nell’ossessione della caccia all’assassino. Regia di David Fincher. Con Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Anthony Edwards, Brian Cox, Chloë Sevigny, Elias Koteas.

Cine34 propone alle 21:00 L’ora legale (2017), 92 minuti, commedia. In un paese del Sud, una lista civica sfida il sindaco uscente. Anche Salvo e Valentino cercano vantaggi, schierandosi su fronti opposti. Regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Leo Gullotta, Vincenzo Amato, Tony Sperandeo. Alle 22:50 Tuttapposto (2019), 90 minuti. Uno studente si ribella al sistema universitario corrotto creando un’app per valutare i docenti, scatenando una rivoluzione che ribalta i poteri. Regia di Gianni Costantino. Con Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Monica Guerritore, Ninni Bruschetta, Sergio Friscia.

Rai Movie alle 21:10 manda in onda Mangia, prega, ama (2010), 140 minuti, drammatico. Regia di Ryan Murphy. Con Julia Roberts, Javier Bardem, James Franco, Richard Jenkins, Viola Davis, Tuva Novotny, Billy Crudup, Lidia Biondi, Arlene Tur, Ali Khan.

Rai 4 offre alle 21:20 Rovine (2008), 91 minuti, horror. Quattro amici in vacanza in Messico si avventurano verso rovine Maya alla ricerca di due scomparsi e si imbattono in minacce legate ad antichi rituali. Regia di Carter Smith. Con Jonathan Tucker, Jena Malone, Shawn Ashmore, Laura Ramsey, Joe Anderson, Sergio Calderón. Alle 22:50 L’esorcista del Papa (2023), 104 minuti, horror. L’esorcista Gabriele Amorth indaga su un caso in Spagna e scopre un complotto demoniaco di vasta portata che minaccia la Chiesa e l’umanità. Regia di Julius Avery. Con Russell Crowe, Franco Nero, Alex Essoe, Daniel Zovatto, Paloma Bloyd.

20 accende l’azione alle 21:10 con Mission: Impossible (1996), 115 minuti. Durante una missione a Praga la squadra IMF viene decimata. Ethan Hunt, accusato di tradimento, deve scoprire la talpa e recuperare la lista degli agenti più importanti al mondo. Regia di Brian De Palma. Con Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Jean Reno, Vanessa Redgrave, Kristin Scott Thomas.

Cielo porta alle 21:20 Vendetta finale (2017), 87 minuti, azione. Dopo la morte di moglie e figlia, un avvocato si trasforma fisicamente e fa voto di silenzio finché non avrà ottenuto giustizia contro i responsabili. Regia di Isaac Florentine. Con Antonio Banderas, Karl Urban, Paz Vega, Cristina Serafini, Atanas Srebrev.

Mediaset Italia2 propone alle 21:15 Annabelle 2: Creation (2017), 109 minuti, horror. Una coppia accoglie nella propria casa un gruppo di orfane, ma un oscuro segreto legato alla figlia scomparsa torna a minacciare tutti. Regia di David F. Sandberg. Con Miranda Otto, Stephanie Sigman, Lulu Wilson, Talitha Bateman, Anthony LaPaglia. Alle 23:09 Scuola di polizia 6: La città è assediata (1989), 81 minuti, comico. Il comandante e gli agenti della scuola fronteggiano una banda guidata da un geniale criminale tra inseguimenti, sparatorie e situazioni esilaranti. Regia di Peter Bonerz. Con G.W. Bailey, George Gaynes, Kenneth Mars, Bubba Smith, Michael Winslow.

