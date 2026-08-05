I film in onda in TV stasera, mercoledì 5 agosto 2026: l'Oscar di Oppenheimer o il classico Sapore di Mare? Dall’epico Oppenheimer su Canale 5 all’avventura familiare di Teo e Zodì su Rai 1, passando per l’azione di Cani sciolti su TV8 e i grandi titoli di Sky Cinema e dei canali specializzati

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 29 i film disponibili tra reti in chiaro, Sky Cinema e canali specializzati: tra le opzioni spiccano l’imperdibile Oppenheimer su Canale 5, l’avventura per famiglie Teo e Zodì – Un cammello per amico su Rai 1 e l’action ad alto tasso di adrenalina Cani sciolti su TV8. C’è davvero una scelta per tutti i gusti.

La potenza di Oppenheimer e le altre prime serate: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – Teo e Zodì – Un cammello per amico, in onda alle 21:30. Regia di Eric Barbier (2023), con Alexandra Lamy, Youssef Hajdi, Nadia Benzakour, Jesuthasan Antonythasan. La storia: Zodì, dodicenne nomade, salva un cucciolo di dromedario orfano, Tehu. Scoperto il talento dell’animale nelle corse, il ragazzo diventa il bersaglio di un bracconiere. Inizia così una fuga attraverso il Sahara, tra pericoli e scoperte, in un’avventura che celebra amicizia, coraggio e legame con la natura. Durata 105 minuti.

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Rete 4 – Sapore di mare, alle 21:30. Regia di Carlo Vanzina (1983), con Christian De Sica, Isabella Ferrari, Jerry Calà, Karina Huff, Marina Suma, Virna Lisi. Tra spiagge, amori estivi e amicizie, un nostalgico affresco dei favolosi anni Sessanta in Versilia, accompagnato da una colonna sonora cult. Durata 98 minuti. A seguire, alle 23:29, Sapore di mare 2 – Un anno dopo (1983), regia di Bruno Cortini, con Eleonora Giorgi, Isabella Ferrari, Massimo Ciavarro: un ritorno tra i personaggi e le emozioni estive, tra nuove storie e vecchie fiamme. Durata 105 minuti.

Canale 5 – Oppenheimer, alle 21:20. Regia di Christopher Nolan (2023), con Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh, Josh Hartnett, Kenneth Branagh. Di cosa parla: il percorso di J. Robert Oppenheimer, dal talento accademico in Europa al ruolo centrale nel Progetto Manhattan del 1942, tra dilemmi morali, rivalità scientifiche e il peso di una scoperta capace di cambiare la Storia. Durata 180 minuti.

TV8 – Cani sciolti, alle 21:40. Regia di Baltasar Kormákur (2013), con Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton, Bill Paxton, James Marsden. Due agenti sotto copertura, costretti a collaborare dopo un’operazione finita male, si muovono in un labirinto di doppi giochi tra criminali e superiori, rischiando tutto per la verità. Durata 109 minuti.

Mindcage e tante anteprime: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Mindcage – Mente criminale, alle 21:15. Regia di Mauro Borrelli (2022), con Martin Lawrence, Melissa Roxburgh, John Malkovich. Due detective chiedono aiuto a un serial killer detenuto, l’Artista, per fermare un emulatore che replica delitti celebri: inizia un gioco psicologico a specchi. Durata 96 minuti. In seconda serata, alle 22:55, Tramite amicizia (2023) di Alessandro Siani, con Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli: un’agenzia che "noleggia amici" e un incarico speciale mettono il protagonista di fronte a scelte che cambieranno la sua vita. Durata 90 minuti.

Sky Cinema Action – Midway, alle 21:00. Regia di Roland Emmerich (2019), con Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans, Aaron Eckhart. La ricostruzione della battaglia navale che cambiò le sorti del Pacifico: strategia, coraggio e sacrificio dopo Pearl Harbor. Durata 138 minuti. A seguire, alle 23:20, Blackhat (2015) di Michael Mann, con Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei: un hacker condannato viene liberato per fermare una minaccia cibernetica globale. Durata 133 minuti.

Sky Cinema Comedy – Come può uno scoglio, alle 21:00. Regia di Gennaro Nunziante (2023), con Pio D’Antini, Amedeo Greco, Francesca Valtorta. Un’eredità, un ex detenuto come autista e un’amicizia che svela segreti e riconciliazioni. Durata 90 minuti. Alle 22:35, Ocean’s 8 (2018) di Gary Ross, con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway: un colpo al Met Gala orchestrato da una squadra di ladre di classe. Durata 110 minuti.

Sky Cinema Collection – I delitti del BarLume – Il telefono senza fili, alle 21:15. Regia di Roan Johnson (2015), con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti: tra spiritosi botta e risposta e piccoli misteri, il BarLume diventa teatro di nuove indagini. Durata 100 minuti. Alle 23:00, I delitti del BarLume – Azione e reazione (2015), ancora con il celebre cast della saga, tra ironia e giallo. Durata 90 minuti.

Sky Cinema Drama – Gravity, alle 21:00. Regia di Alfonso Cuarón (2013), con Sandra Bullock, George Clooney. Un disastro nello spazio costringe due astronauti a una lotta estrema per la sopravvivenza tra silenzio cosmico e meraviglia visiva. Durata 90 minuti. Alle 22:35, Ariaferma (2021) di Leonardo Di Costanzo, con Toni Servillo e Silvio Orlando: in un carcere in dismissione nasce una fragile comunità tra agenti e detenuti, sospesa tra regole che sfumano e nuova umanità. Durata 117 minuti.

Sky Cinema Family – Il mistero della casa del tempo, alle 21:00. Regia di Eli Roth (2018), con Jack Black, Cate Blanchett, Kyle MacLachlan: un orologio magico nascosto tra le pareti e un giovane apprendista stregone per un’avventura fantasy dal gusto gotico. Durata 106 minuti. Alle 22:50, Sonic – Il film (2020) di Jeff Fowler, con Jim Carrey, James Marsden: il riccio blu più veloce di sempre in corsa contro il dottor Robotnik. Durata 94 minuti.

Sky Cinema Romance – Am I ok?, alle 21:00. Regia di Stephanie Allynne e Tig Notaro (2022), con Dakota Johnson, Sonoya Mizuno, Molly Gordon. Un’amicizia messa alla prova quando una di loro decide di trasferirsi a Londra e l’altra affronta un percorso di coming out. Durata 86 minuti. Alle 22:35, We live in time: Tutto il tempo che abbiamo (2024) di John Crowley, con Andrew Garfield e Florence Pugh: un incontro casuale, una vita condivisa e una verità che sfida l’amore nel passare degli anni. Durata 108 minuti.

Sky Cinema Suspense – Immaculate – La prescelta, alle 21:00. Regia di Michael Mohan (2024), con Sydney Sweeney, Simona Tabasco, Álvaro Morte. In un convento isolato nella campagna italiana, l’accoglienza calorosa cela orrori e segreti inconfessabili. Durata 89 minuti. Alle 22:35, America Latina (2021) dei fratelli D’Innocenzo, con Elio Germano: un thriller perturbante tra smarrimento, colpa e percezioni alterate. Durata 90 minuti.

Il legal thriller di Il socio e il dark action di Constantine: le proposte delle reti specializzate

Iris – Il socio, alle 21:12. Regia di Sydney Pollack (1993), con Tom Cruise, Gene Hackman, Holly Hunter, Jeanne Tripplehorn, Hal Holbrook. Un giovane avvocato entra in uno studio prestigioso e scopre un sistema corrotto e pericoloso: tra ricatti, FBI e colpi di scena, un legal thriller d’autore. Durata 154 minuti.

Rai Movie – Brado, alle 21:10. Regia di Kim Rossi Stuart (2022), con Barbora Bobulova, Alida Baldari Calabria, Viola Sofia Betti. Padre e figlio, separati da anni di conflitti, si ritrovano a lavorare in un ranch per addestrare un cavallo destinato alla competizione. Un percorso di riconciliazione tra fatica, orgoglio e affetti. Durata 116 minuti. Alle 23:05, Querelle de Brest (1982) di Rainer Werner Fassbinder, con Brad Davis, Franco Nero, Jeanne Moreau: il marinaio Querelle, tra amori proibiti, delitti e desideri, in un’opera visionaria e provocatoria. Durata 106 minuti.

Rai 4 – Derailed – Attrazione letale, alle 21:20. Regia di Mikael Håfström (2005), con Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent Cassel. Un incontro extraconiugale si trasforma in un incubo fatto di ricatti e violenza. Durata 107 minuti. Alle 23:05, Vermin (2023) di Sébastien Vanicek, con Théo Christine, Sofia Lesaffre: un ragno velenosissimo sfugge al controllo e genera un incubo urbano. Durata 103 minuti.

20 – Constantine, alle 21:10. Regia di Francis Lawrence (2005), con Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda Swinton, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou. Un detective dell’occulto indaga su un suicidio che apre le porte a forze demoniache e angeliche, in un noir soprannaturale di culto. Durata 121 minuti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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