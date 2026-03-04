Serena Rossi decide di cambiare vita: la scelta imprevedibile Stasera, 4 marzo 2026, va in onda Brave Ragazze: l'attrice napoletana con Ambra e altre due amiche si traveste da uomo e rapina una banca. Tutti i film in TV

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Mercoledì 4 marzo 2026 sono in palinsesto 26 film tra cult, novità e grandi classici, con possibilità per tutti i gusti: dal thriller cospirazionista Il codice Da Vinci su Nove alle rapine delle Brave Ragazze al capolavoro di tensione Lo squalo su Sky Cinema Suspense, fino alla lotta per la sopravvivenza di Gold su Sky Cinema 1.

Misteri e cospirazioni con Il codice Da Vinci: le proposte delle reti in chiaro

Nove — 21:30: Il codice Da Vinci (2006, Thriller, 149′). Regia: Ron Howard. Cast: Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Paul Bettany, Alfred Molina. Di cosa parla: un misterioso omicidio al Louvre trascina il professor Langdon e la crittologa Sophie in un intricato enigma che intreccia arte, religione e segreti millenari. Una corsa contro il tempo tra simboli e cospirazioni che ha appassionato milioni di spettatori.

Sopravvivenza e tensione con Gold: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — 21:15: Gold (2022, Thriller, 90′). Regia: Anthony Hayes. Cast: Zac Efron, Anthony Hayes, Susie Porter, Thilk Biar, Akuol Ngot. La storia: nell’outback australiano due uomini trovano una pepita gigantesca. L’avidità e la paranoia erodono l’alleanza mentre l’ambiente ostile diventa una minaccia letale. A seguire, 22:55: Inside Man: Most Wanted (2019, Thriller, 105′). Regia: M.J. Bassett. Cast: Aml Ameen, Rhea Seehorn, Roxanne McKee, Urs Rechn, Akshay Kumar. Una rapina alla banca federale si trasforma in un assedio di dieci ore tra ostaggi, depistaggi e un negoziatore sotto pressione.

Sky Cinema Action — 21:00: Rush Hour – Due mine vaganti (1998, Azione, 92′). Regia: Brett Ratner. Cast: Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson, Tzi Ma, Ken Leung. Di cosa parla: una coppia di detective agli antipodi deve salvare la figlia del console cinese in un action frenetico tra arti marziali e battute fulminanti. Alle 22:40: Hunger Games (2012, Fantascienza, 142′). Regia: Gary Ross. Cast: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Donald Sutherland, Stanley Tucci. In un futuro distopico, Katniss si offre volontaria al posto della sorella per un reality mortale trasmesso in tutta Panem.

Sky Cinema Collection — 21:15: The Bourne Legacy (2012, Azione, 135′). Regia: Tony Gilroy. Cast: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Oscar Isaac, Joan Allen, Scott Glenn, Stacy Keach, Albert Finney, Corey Stoll. Un nuovo agente geneticamente potenziato lotta per la sopravvivenza mentre un programma governativo cerca di cancellare ogni traccia.

Sky Cinema Comedy — 21:00: Brave ragazze (2019, Commedia, 104′). Regia: Michela Andreozzi. Cast: Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Luca Argentero, Stefania Sandrelli. In una Gaeta anni ’80, quattro amiche si travestono da uomini e rapinano banche, innescando un effetto domino con il commissario Morandi alle calcagna. Alle 22:55: Uno di famiglia (2018, Commedia, 92′). Regia: Alessio Maria Federici. Cast: Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Nino Frassica, Sarah Felberbaum, Moise Curia, Neri Marcoré, Massimo De Lorenzo. Un insegnante di dizione viene "adottato" da una potente famiglia criminale dopo un salvataggio rocambolesco.

Sky Cinema Drama — 21:00: Julieta (2016, Drammatico, 96′). Regia: Pedro Almodóvar. Cast: Adriana Ugarte, Inma Cuesta, Michelle Jenner, Rossy De Palma. Un ritratto di colpa e redenzione tra madre e figlia, firmato Almodóvar. Alle 22:45: La stanza accanto (2024, Drammatico, 107′). Regia: Pedro Almodóvar. Cast: Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto. Due amiche di un tempo, oggi scrittrice e reporter di guerra, si ritrovano in circostanze estreme tra memorie e ferite ancora aperte.

Sky Cinema Family — 21:00: Cattivissimo me (2010, Animazione, 95′). Regia: Chris Renaud, Pierre Coffin, Sergio Pablos. Gru e i Minion in una tenera e spassosa avventura a misura di famiglia. Alle 22:40: Genitori vs influencer (2021, Commedia, 90′). Regia: Michela Andreozzi. Cast: Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica. Un professore vedovo si trasforma in influencer per ricucire il rapporto con la figlia adolescente.

Sky Cinema Romance — 21:00: Il sapore del successo (2015, Commedia, 100′). Regia: John Wells. Cast: Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Uma Thurman, Emma Thompson, Alicia Vikander, Omar Sy, Jamie Dornan, Lily James, Riccardo Scamarcio. Tra stelle Michelin e rivalità in cucina, uno chef cerca la sua redenzione. Alle 22:45: Amore, cucina e curry (2013, Commedia, 124′). Regia: Lasse Hallström. Cast: Helen Mirren, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, Om Puri, Juhi Chawla, Rohan Chand, Oprah Winfrey. Una famiglia indiana porta sapori e tradizioni in un villaggio francese, dando vita a una deliziosa fusione gastronomica.

Sky Cinema Suspense — 21:00: Lo squalo (1975, Thriller, 125′). Regia: Steven Spielberg. Cast: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary. Trama: in una località balneare, un enorme squalo bianco semina il panico. Lo sceriffo, un oceanologo e un cacciatore di squali danno il via a una caccia memorabile. Alle 23:10: Heart Eyes (2025, Horror, 97′). Regia: Josh Ruben. Cast: Olivia Holt, Mason Gooding, Gigi Zumbado, Michaela Watkins, Devon Sawa. Un killer mascherato colpisce a San Valentino. Una pubblicitaria disincantata e un collega decidono di reagire prima che sia troppo tardi.

Notte ad alta tensione con Collateral e altri cult: le proposte delle reti specializzate

Iris — 21:13: Collateral (2004, Noir, 119′). Regia: Michael Mann. Cast: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg, Irma P. Hall. Di cosa parla: un killer costringe un tassista a diventare il suo autista per una notte di omicidi a Los Angeles. Un thriller notturno elegante, teso e ipnotico.

Cine34 — 21:00: Vieni avanti cretino (1982, Comico, 98′). Regia: Luciano Salce. Cast: Lino Banfi, Franco Bracardi, Adriana Russo, Luciana Turina. Un ex detenuto inciampa in una serie di tentativi di lavoro disastrosi. Sarà un cagnolino smarrito a cambiargli la vita. Alle 23:15: Ti presento Sofia (2018, Commedia, 98′). Regia: Guido Chiesa. Cast: Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro, Caterina Guzzanti. Un papà divorziato nasconde l’esistenza della figlia alla nuova fiamma che non sopporta i bambini, finendo in un turbine di bugie e situazioni esilaranti.

Rai Movie — 21:10: Vigilato speciale (1978, Drammatico, 114′). Regia: Ulu Grosbard. Cast: Dustin Hoffman, Theresa Russell, Gary Busey, Harry Dean Stanton. La storia: un ex detenuto tenta di rigare dritto, ma un amico lo trascina in una rapina che lo mette di fronte ai propri demoni.

Rai 4 — 21:20: Hounded – La caccia é aperta! (2022, Thriller, 94′). Regia: Tommy Boulding. Cast: Malachi Latchman, Samantha Bond, James Lance. Una spaccata finita male diventa una spietata caccia all’uomo organizzata dai nobili proprietari della villa. Alle 23:00: Concrete Utopia (2023, Fantascienza, 130′). Regia: Tae Hwa Eom. Cast: Lee Byung-hun, Park Seo-joon, Park Bo-young. Dopo un terremoto che rade al suolo Seul, un unico condominio rimane in piedi. La convivenza tra superstiti degenera in una lotta per il potere.

20 — 21:10: Deep Impact (1998, Drammatico, 100′). Regia: Mimi Leder. Cast: Robert Duvall, Téa Leoni, Morgan Freeman, Elijah Wood, Vanessa Redgrave. Trama: una cometa minaccia la Terra mentre vite e destini s’intrecciano in una corsa globale contro l’estinzione.

Cielo — 21:20: Attacco al potere – Olympus Has Fallen (2013, Azione, 115′). Regia: Antoine Fuqua. Cast: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett, Ashley Judd, Melissa Leo, Dylan McDermott, Rick Yune. Un ex agente dei servizi segreti affronta un commando nordcoreano che ha preso la Casa Bianca e il Presidente in ostaggio.

Mediaset Italia2 — 21:01: Guardians of the Tomb (2018, Azione, 100′). Regia: Kimble Rendall. Cast: Kellan Lutz, Kelsey Grammer, Bingbing Li, Stef Dawson, Ryan Johnson. Un team di scienziati resta intrappolato in una tomba-labirinto in Cina, tra ragni letali e una scoperta archeologica da proteggere. Alle 23:06: Cattivi vicini (2014, Commedia, 96′). Regia: Nicholas Stoller. Cast: Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron, Dave Franco, Christopher Mintz-Plasse, Jerrod Carmichael, Jake Johnson, Lisa Kudrow, Chasty Ballesteros, Carla Gallo, Ali Cobrin. Una coppia trentenne dichiara guerra alla rumorosa confraternita del piano di sopra, tra scherzi sempre più feroci.

