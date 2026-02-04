Luca Argentero ce l'ha con Ambra Angiolini: il motivo è incredibile In Brave Ragazze, in onda in TV stasera 4 febbraio 2026, l'attrice si traveste da uomo insieme alle amiche per fare una rapina. A indagare l'attore di DOC

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di mercoledì 4 febbraio 2026. Una serata ricchissima di proposte per tutti i gusti: sono 30 i film in palinsesto, dalla commedia romantica What’s love? su Rai 2 al cult A beautiful mind su Iris, passando per Brave Ragazze con Ambra Angiolini e Luca Argentero e Benvenuti al Sud su Sky Cinema 1.

La commedia romantica What’s love? guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – Alle 21:20 arriva What’s love? (2022, 108′), regia di Shekhar Kapur, con Lily James, Emma Thompson, Shazad Latif, Rob Brydon, Asim Chaudhry. La storia: due amici d’infanzia si ritrovano quando Zoe decide di documentare il matrimonio tradizionale indiano di Kazim. Avvicinandosi al grande giorno, entrambi mettono in discussione le proprie scelte sentimentali e cosa significhi davvero seguire il cuore. Sullo sfondo, le disavventure di Zoe con gli appuntamenti online e l’influenza della madre di Kazim.

TV8 – In prima serata, ore 21:30, Prima o poi mi sposo (2000, 102′), regia Adam Shankman, con Bridgette Wilson, Jennifer Lopez, Matthew McConaughey. A seguire, alle 23:30, Bohemian Rhapsody (2018, 106′), regia Bryan Singer, con Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello. Una serata tra romanticismo e biografia musicale.

Risate e adrenalina con Benvenuti al Sud: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Alle 21:15 Benvenuti al Sud (2010, 102′), regia Luca Miniero, con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Valentina Lodovini, Angela Finocchiaro, Giacomo Rizzo. In seconda serata, 23:05, Collateral (2004, 119′), regia Michael Mann, con Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg, Irma P. Hall.

Sky Cinema Action – Dalle 21:00 Stolen (2012, 96′), regia Simon West, con Nicolas Cage, Malin Akerman, Josh Lucas, Danny Huston, Sami Gayle. Di cosa parla: azione ad alta tensione firmata dal regista di Con Air. Alle 22:40 Geostorm (2017, 95′), regia Dean Devlin, con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harris. Un guasto nel sistema satellitare creato per controllare il clima scatena una corsa contro il tempo per evitare una tempesta globale.

Sky Cinema Collection – Alle 21:15 La leggenda degli uomini straordinari (2003, 110′), regia Stephen Norrington, con Sean Connery, Peta Wilson, Shane West, Stuart Townsend, Tony Curran, Naseeruddin Shah. A seguire, 23:10, Spider-Man: No way home (2021, 150′), regia Jon Watts, con Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Marisa Tomei. Supereroi e avventura per una maratona spettacolare.

Sky Cinema Comedy – Alle 21:00 Free guy – Eroe per gioco (2021, 115′), regia Shawn Levy, con Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar. Di cosa parla: un impiegato di banca scopre di essere un NPC in un videogioco e decide di diventare l’eroe che salverà la sua città virtuale. Alle 23:00 Brave ragazze (2019, 104′), regia Michela Andreozzi, con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Luca Argentero, Stefania Sandrelli. Quattro donne nella Gaeta anni Ottanta cambiano la loro vita travestendosi da uomini per rapinare una banca, finendo nel mirino del commissario Morandi.

Sky Cinema Drama – Alle 21:00 Che fine ha fatto Bernadette? (2019, 104′), regia Richard Linklater, con Cate Blanchett, Billy Crudup, Emma Nelson, Judy Greer, Kristen Wiig, Laurence Fishburne. Alle 22:55 Il posto dell’anima (2002, 106′), regia Riccardo Milani, con Silvio Orlando, Michele Placido, Paola Cortellesi, Claudio Santamaria. La storia segue un gruppo di operai che occupa la fabbrica destinata alla chiusura, mentre tra sogni, conflitti familiari e nuove opportunità cercano una via di riscatto.

Sky Cinema Family – Alle 21:00 Sing 2 – Sempre più forte (2021, 114′), regia Garth Jennings e Christophe Lourdelet. Buster e la sua compagnia puntano al Crystal Tower Theatre, ma dovranno convincere la star del rock Clay Calloway e affrontare il temibile magnate Jimmy Crystal. Alle 22:55 Jumanji (1995, 100′), regia Joe Johnston, con Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce, Bonnie Hunt. Un gioco da tavolo magico trascina i protagonisti in un’avventura senza ritorno fino alla fine della partita.

Sky Cinema Romance – Alle 21:00 Book of Love (2022, 106′), regia Analeine Cal y Mayor, con Sam Claflin, Veronica Echegui, Antonia Clarke. Alle 22:50 Amore a seconda vista (2019, 117′), regia Hugo Gélin, con François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, Camille Lellouche, Amaury de Crayencour. Raphaël si sveglia in un mondo in cui Olivia non lo ha mai conosciuto e dovrà riconquistarla.

Sky Cinema Suspense – Alle 21:00 Final Destination Bloodlines (2025, 110′), regia Zach Lipovsky e Adam B. Stein, con Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Tony Todd. Tormentata da un incubo ricorrente, Stefanie torna a casa per spezzare un ciclo mortale che minaccia la sua famiglia. Alle 22:55 On the line (2022, 109′), regia Romuald Boulanger, con Mel Gibson, Kevin Dillon, William Moseley, John Robinson, Nadia Farès. Un conduttore radiofonico deve seguire le istruzioni di un anonimo per salvare i suoi cari in pericolo.

Il capolavoro A beautiful mind guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Iris – Alle 21:14 A beautiful mind (2001, 134′), regia Ron Howard, con Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Christopher Plummer, Paul Bettany. Di cosa parla: il genio della teoria dei giochi lotta con una schizofrenia che offusca la sua brillantezza, tra riconoscimenti accademici e un doloroso percorso personale.

Cine34 – Dalle 21:00 Buona giornata (2012, 100′), regia Carlo Vanzina, con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Lino Banfi, Christian De Sica, Teresa Mannino, Tosca D’Aquino, Chiara Francini, Paolo Conticini. Sette storie intrecciate raccontano vizi e virtù del Paese. Alle 22:47 È per il tuo bene (2019, 90′), regia Rolando Ravello, con Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini, Claudia Pandolfi, Matilde Gioli. Tre padri uniscono le forze per "liberare" le figlie dai nuovi fidanzati, mettendo a rischio i loro stessi matrimoni.

Rai Movie – Alle 21:10 We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo (2002, 138′), regia Randall Wallace, con Mel Gibson, Greg Kinnear, Madeleine Stowe, Sam Elliott, Chris Klein. Un war movie dal forte impatto emotivo.

Rai 4 – Alle 21:20 Survive (2023, 90′), regia Frederic Jardin, con Émilie Dequenne, Andreas Pietschmann, Lisa Delamar. Durante una vacanza in yacht, i mari si ritirano all’improvviso: sul fondale emerso inizia una lotta per la sopravvivenza. Alle 22:50 Cloverfield (2008, 90′), regia Matt Reeves, con Michael Stahl-David, Lizzy Caplan, Jessica Lucas, Mike Vogel, Odette Yustman, T.J. Miller.

20 – Alle 21:10 Safe (2012, 95′), regia Boaz Yakin, con Jason Statham, Catherine Chan, James Hong, Chris Sarandon. A seguire, 23:17, The Bourne Legacy (2012, 135′), regia Tony Gilroy, con Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Oscar Isaac, Joan Allen, Scott Glenn.

Mediaset Italia2 – Alle 21:05 Wolfhound – Un eroe in lotta per la libertà (2007, 136′), regia Nikolaj Lebedev, con Aleksandr Bukharov, Aleksandr Domogarov, Oksana Akinshina, Igor Petrenko. In seconda serata, 23:03, Ted 2 (2015, 115′), regia Seth MacFarlane, con Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Giovanni Ribisi, Morgan Freeman, Liam Neeson, Patrick Warburton. Dal fantasy avventuroso alla commedia irriverente.

Cielo – Alle 21:20 Jane Got a Gun (2015, 98′), regia Gavin O’Connor, con Natalie Portman, Ewan McGregor, Joel Edgerton, Rodrigo Santoro, Noah Emmerich. La storia: Jane, determinata a proteggere la sua famiglia dal criminale che li perseguita, chiede aiuto all’ex fidanzato Dan. Quando il marito torna a casa ferito, Jane decide di affrontare il pericolo a viso aperto.

