Enrico Montesano, stasera in TV il suo film diventato leggenda: un gioiello veramente imperdibile Scoprite i migliori film in onda nella serata di mercoledì 31 dicembre 2025: dal cult E.T. - L'extra-terrestre su Italia 1 fino al cult Febbre da Cavallo su La7.

Film stasera in TV, mercoledì 31 dicembre 2025

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 35 i film disponibili in TV: si passa dal cult E.T. – L’extra-terrestre su Italia 1 al corale e festoso Capodanno a New York su Rete 4, fino all’adrenalina di Mission: Impossible – Fallout su Sky Cinema Suspense e al classico intramontabile Nuovo Cinema Paradiso su Rai Movie. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

FIlm in TV, Febbre da Cavallo su La7 ed E.T. – L’extra-terrestre su Italia 1

Rai 2 alle 21:20 propone Lilli e il Vagabondo (1955, 75’, regia di Clyde Geronimi). La storia: una cocker spaniel di nome Lilli s’innamora del randagio Vagabondo e, sentendosi trascurata dall’arrivo di un neonato in famiglia, fugge con lui. Insieme vivranno un’avventura che li porterà persino a salvare il bambino in pericolo. A seguire, alle 22:45, Jumanji – The next level (2019, 114’, regia di Jake Kasdan) con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan e Alex Wolff. Di cosa parla: gli amici ritornano dentro Jumanji e scoprono che nulla è come prima, tra nuove sfide, ambienti imprevedibili e capacità messe alla prova.

Rai 3 alle 21:00 manda in onda The Palace (2023, 100’, regia di Roman Polanski) con Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim De Almeida e Luca Barbareschi. Nel Capodanno del 1999 in un lussuoso hotel svizzero riaffiorano segreti, tensioni e passioni. La notte si fa sempre più misteriosa fino a un epilogo sorprendente.

Rete 4 alle 21:32 celebra la serata con Capodanno a New York (2011, 118’, regia di Garry Marshall). Ensemble di stelle: Abigail Breslin, Alyssa Milano, Ashton Kutcher, Halle Berry, Hilary Swank, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Josh Duhamel, Julie Andrews, Katherine Heigl, Lea Michele, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Sarah Jessica Parker, Sienna Miller, Sofia Vergara, Zac Efron. Intrecci romantici e colpi di scena nell’ultima notte dell’anno nella Grande Mela.

Italia 1 alle 21:22 offre il cult E.T. – L’extra-terrestre (1982, 110’, regia di Steven Spielberg) con Dee Wallace, Drew Barrymore, Henry Thomas e Peter Coyote. La storia dell’amicizia tra un bambino e un alieno perso sulla Terra che ha incantato generazioni tra emozione, meraviglia e magia.

La7 apre alle 21:00 con Febbre da cavallo (1976, 100’, regia di Steno) con Gigi Proietti, Enrico Montesano, Catherine Spaak, Mario Carotenuto e Francesco De Rosa. Tre amici tentano il colpo grosso alle corse truccando una gara per saldare i debiti, tra travestimenti e guai a catena. Alle 22:45 spazio al road-movie corale Basilicata coast to coast (2010, 104’, regia di Rocco Papaleo) con Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Paolo Briguglia, Rocco Papaleo, Michela Andreozzi, Max Gazzè e Claudia Potenza. Un lungo cammino a piedi per un festival diventa occasione di riscoperta di sé e della propria terra.

La commedia Io sono la fine del mondo: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Io sono la fine del mondo (2025, 96’, regia di Gennaro Nunziante) con Angelo Duro, Giorgio Colangeli, Simone Montedoro, Matilde Piana e Marilù Pipitone. Un autista notturno, richiamato dalla sorella per accudire i genitori, accetta riluttante e decide di regolarsi i conti con il passato. Alle 22:55 segue Robin Hood (2010, 140’, regia di Ridley Scott) con Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong, Matthew Macfadyen e William Hurt. Avventura epica sulle origini dell’arciere di Nottingham.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Into Darkness – Star Trek (2013, 129’, regia di J.J. Abrams) con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana e Benedict Cumberbatch. L’Enterprise affronta una minaccia letale che mette in discussione principi e alleanze. Alle 23:15 Star Trek Beyond (2016, 122’, regia di Justin Lin) con Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Zoe Saldana, Simon Pegg, Idris Elba e Sofia Boutella. Dopo la distruzione della nave, l’equipaggio deve sopravvivere su un pianeta ostile e sventare un piano di vendetta.

Sky Cinema Collection alle 21:15 regala Il bacio di mezzanotte (2018, 90’, regia di J.B. Sugar) con Adelaide Kane e Carlos PenaVega. Un’event planner e un amico di suo fratello devono organizzare un grande evento in cinque giorni e finiscono per innamorarsi. Alle 22:50 tocca a Cosa fai a Capodanno? (2018, 95’, regia di F. Bologna) con I. Pastorelli e L. Argentero. Commedia corale che gioca con equivoci e desideri nella notte più lunga dell’anno.

Sky Cinema Family apre alle 21:00 con Harry Potter e i doni della morte: Parte II (2011, 130’, regia di David Yates) con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ralph Fiennes, Alan Rickman e molti altri. Di cosa parla: il ritorno a Hogwarts per distruggere gli ultimi Horcrux e lo scontro finale con Voldemort. Alle 23:30 Animali fantastici e dove trovarli (2016, 140’, regia di David Yates) con Eddie Redmayne, Ezra Miller, Colin Farrell, Zoë Kravitz. Un magizoologo arriva a New York con una valigia di creature straordinarie che finiranno per scatenare il caos.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 ripropone il cult demenziale Scemo e più scemo (1994, 101’, regia di Peter Farrelly) con Jim Carrey e Jeff Daniels. Due amici maldestri intraprendono un viaggio per restituire una valigetta, tra gag e disastri. Alle 22:50 Con chi viaggi? (2022, 90’, regia di YouNuts!) con Fabio Rovazzi, Pasquale Petrolo, Michela De Rossi e Alessandra Mastronardi. Un passaggio in auto condivisa diventa un’avventura piena di rivelazioni.

Sky Cinema Drama alle 21:00 va in onda La notte più lunga dell’anno (2021, 91’, regia di Simone Aleandri) con Ambra Angiolini e Francesco Di Napoli. Più storie si intrecciano nell’ultima notte dell’anno tra bilanci, scelte e nuove possibilità. Alle 22:40 L’ultimo giorno sulla Terra (2020, 87’, regia di Romain Quirot) con Jean Reno e Hugo Becker. Un viaggio tra fantascienza e formazione verso un destino inaspettato.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Two weeks notice – Due settimane per innamorarsi (2002, 100’, regia di Marc Lawrence) con Sandra Bullock e Hugh Grant. Un avvocato e il suo capo passano dal conflitto all’intesa, scoprendo i propri sentimenti. Alle 22:45 Terapia di coppia per amanti (2017, 92’, regia di A. Federici). Una coppia clandestina prova la terapia per salvare un rapporto impossibile.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 accende l’azione con Mission: Impossible – Fallout (2018, 147’, regia di Christopher McQuarrie) con Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Ving Rhames. Dopo un fallimento, Ethan Hunt deve recuperare pericolosi nuclei di plutonio in una corsa contro il tempo tra tradimenti e inseguimenti mozzafiato. Alle 23:30 Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025, 170’, regia di Christopher McQuarrie) con Tom Cruise, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Ving Rhames e Simon Pegg. Hunt affronta Entità, un sistema di Intelligenza Artificiale pronto a minacciare il pianeta.

Azione e classici con Cobra e Nuovo Cinema Paradiso: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 schiera Cobra (1986, 83’, regia di George Pan Cosmatos) con Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen e Reni Santoni. Un poliziotto dal pugno duro affronta una setta criminale in una Los Angeles violenta. Alle 23:09 arriva Demolition Man (1993, 114’, regia di Marco Brambilla) con Sylvester Stallone, Wesley Snipes e Sandra Bullock. In un futuro iper-controllato, due nemici giurati si scontrano dopo essere stati scongelati dalla prigione criogenica.

Cine34 alle 21:00 propone la comicità calcistica di L’allenatore nel pallone (1984, 98’, regia di Sergio Martino) con Lino Banfi, Gigi Sammarchi e Andrea Roncato. Un tecnico ingaggiato per far retrocedere la squadra finisce per compiere un miracolo sportivo. Alle 23:14 si ride con Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone (1985, 93’, regia di Sergio Martino) con Andrea Roncato, Gigi Sammarchi, Leo Gullotta e Milena Vukotic.

Rai Movie alle 21:10 regala il capolavoro di Giuseppe Tornatore Nuovo Cinema Paradiso (1988, 123’). Un viaggio nostalgico nell’amore per il cinema e nei ricordi di un uomo tornato al suo paese, tra amicizie indimenticabili e proiezioni in piazza.

Rai 4 alle 21:20 va in onda Boudica – La regina guerriera (2023, 101’, regia di Jesse V. Johnson) con Olga Kurylenko. Tradita dai Romani, la regina celtica guida una feroce rivolta diventando simbolo di resistenza. Alle 23:00 The Princess (2022, 90’, regia di Le-Van Kiet) con Joey King e Veronica Ngo. Una principessa rifiuta un matrimonio crudele e, rinchiusa in una torre, combatte per salvare il regno.

20 apre alle 21:10 con Lara Croft: Tomb Raider (2001, 100’, regia di Simon West) con Angelina Jolie e Daniel Craig. L’eroina affronta gli Illuminati per proteggere un artefatto capace di manipolare tempo e spazio. Alle 22:59 Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita (2003, 117’, regia di Jan De Bont) con Angelina Jolie e Gerard Butler. Missione: impedire che il vaso di Pandora cada in mani criminali.

Cielo alle 21:20 propone Outlander – L’ultimo vichingo (2008, 115’, regia di Howard McCain) con James Caviezel, John Hurt, Ron Perlman e Sophia Myles. Un guerriero venuto dalle stelle approda nella Norvegia vichinga, portando con sé una creatura letale.

Mediaset Italia2 alle 21:05 inaugura la serata con l’horror Final Destination 5 (2011, 80’, regia di Steven Quale). Dopo aver scampato una tragedia collettiva, un gruppo di ragazzi scopre che la Morte presenta sempre il conto. Alle 23:03 spazio alla commedia irriverente American Pie – Il manuale del sesso (2009, 93’, regia di John Putch) con Eugene Levy e un giovane cast alle prese con equivoci piccanti.

