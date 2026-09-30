I film in TV stasera, mercoledì 30 settembre. Da videogioco a film: tra mummie e squali spunta Uncharted Una serata ricchissima per gli amanti del cinema: dall’avventura di Uncharted su Sky Cinema Collection all’azione di Shark 2 - L’abisso su Italia 1, fino ai brividi de L’evocazione - The Conjuring su Mediaset Italia2

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra le scelte più attese spiccano l’adrenalina di Shark 2 – L’abisso su Italia 1, l’avventura di Uncharted su Sky Cinema Collection e l’horror cult L’evocazione – The Conjuring su Mediaset Italia2. Un palinsesto capace di soddisfare tutti i gusti, dalle emozioni forti ai grandi sentimenti.

L’azione di Shark 2 – L’abisso su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2, 21:20 — Doppia colpa (2018, 94’, regia di Simon Kaijser). Un rispettato professore di filosofia viene travolto dai sospetti quando una studentessa scompare e il detective Malloy inizia a scavare nel suo passato. La storia mette al centro dilemmi morali e l’erosione della reputazione, fino a minacciare la sua stessa vita. Con Guy Pearce, Minnie Driver, Pierce Brosnan, Odeya Rush, Clark Gregg, Alexandra Shipp, Jamie Kennedy, Freya Tingley, Carlo Rota. Genere: Thriller.

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Rai 2, 23:10 — La coda del diavolo (2024, 99’, regia di Domenico De Feudis). Di cosa parla: Sante Moras, ex poliziotto divenuto guardia giurata in Sardegna, viene incastrato per l’omicidio di un criminale già detenuto per un atroce femminicidio. Tra azione e tensione, inizia una corsa contro il tempo per dimostrare la propria innocenza. Con Luca Argentero, Cristiana Dell’Anna, Francesco Acquaroli, Geno Diana, Luca Pusceddu. Genere: Azione.

Italia 1, 21:26 — Shark 2 – L’abisso (2023, 116’, regia di Ben Wheatley). Un team di scienziati e avventurieri esplora le profondità oceaniche finendo faccia a faccia con un Megalodonte. La sopravvivenza diventa una missione disperata per tornare in superficie. Con Jason Statham, Melissanthi Mahut, Sienna Guillory, Cliff Curtis, Skyler Samuels. Genere: Fantascienza.

Le emozioni di Notte prima degli esami 3.0 su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, 21:15 — Notte prima degli esami 3.0 (2026, 95’, regia di Tommaso Renzoni). A un passo dalla maturità, una classe romana affronta ultime passioni, lealtà in bilico e colpi di scena sentimentali, cercando di battere la prof più temuta. Con Sabrina Ferilli, Gianmarco Tognazzi, Adriano Moretti, Tommaso Cassissa, Alice Maselli. Genere: Commedia.

Sky Cinema 1, 23:00 — The beekeeper (2024, 105’, regia di David Ayer). La vendetta personale di un uomo si trasforma in un caso nazionale quando emerge il suo passato da agente di una potente organizzazione segreta, i "Beekeepers". Con Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Josh Hutcherson, Jeremy Irons. Genere: Thriller.

Sky Cinema Action, 21:00 — Miami Vice (2006, 134’, regia di Michael Mann). Immersione nel mondo del narcotraffico internazionale con i detective Crockett e Tubbs tra adrenalina, neon notturni e identità sotto copertura. Con Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Naomie Harris, Luis Tosar, Ciarán Hinds, Justin Theroux. Genere: Poliziesco.

Sky Cinema Action, 23:15 — Le belve (2012, 129’, regia di Oliver Stone). Due giovani imprenditori della marijuana si scontrano con un cartello messicano guidato da una spietata matriarca. Tradimenti, violenza e alleanze precarie. Con Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Blake Lively, Benicio Del Toro, Salma Hayek, John Travolta. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection, 21:15 — Uncharted (2022, 116’, regia di Ruben Fleischer). L’esploratore in erba Nathan Drake e il navigato Sully inseguono un leggendario tesoro tra enigmi, truffe e acrobazie mozzafiato. Con Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle. Genere: Avventura.

Sky Cinema Collection, 23:15 — La mummia (2017, 107’, regia di Alex Kurtzman). Nick Morton risveglia la principessa Ahmanet, legata a un patto con il dio Seth: una maledizione minaccia l’umanità e il prescelto sembra essere proprio lui. Con Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Russell Crowe. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Comedy, 21:00 — La vita è una cosa meravigliosa (2010, 103’, regia di Carlo Vanzina). Un poliziotto delle intercettazioni "ascolta" destini che si incrociano: un uomo d’affari, una giornalista, una coppia di anziani. Tra segreti svelati e piccoli grandi sogni, si cerca la felicità. Con Enrico Brignano, Vincenzo Salemme, Gigi Proietti, Luisa Ranieri, Nancy Brilli. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy, 22:50 — L’illusione perfetta – Now you see me, now you don’t (2025, 115’, regia di Ruben Fleischer). I "Quattro Cavalieri" tornano con una nuova squadra per il colpo più audace: sottrarre il diamante più grande del mondo a un magnate criminale. Con Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Isla Fisher, Lizzy Caplan, Rosamund Pike. Genere: Azione.

Sky Cinema Drama, 21:00 — L’amico fedele (2024, 119’, regia di Scott McGehee, David Siegel). Dopo la morte del suo mentore, la scrittrice Iris accoglie l’amato alano Apollo nel suo piccolo appartamento. Nasce un legame che aiuta entrambi a elaborare il lutto. Con Naomi Watts, Bill Murray. Tratto dal romanzo di Sigrid Nunez. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama, 23:05 — Ammazzare stanca – Autobiografia di un assassino (2025, 129’, regia di Daniele Vicari). Antonio Zagari, erede di un boss calabrese, riconosce di non avere l’indole criminale. Arrestato poco più che ventenne, ingaggia una battaglia contro il padre, una ritorsione peggiore della morte. Con Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni, Selene Caramazza, Rocco Papaleo. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family, 21:00 — Il Grinch (2018, 90’, regia di Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O’Callaghan). Il cinico Grinch trama di rubare il Natale, ma l’incontro con la determinazione di una bambina metterà alla prova il suo cuore "due taglie più piccolo". Genere: Animazione.

Sky Cinema Family, 22:30 — Il mistero della casa del tempo (2018, 106’, regia di Eli Roth). Un orfano scopre una casa "viva" e un orologio nascosto che potrebbe scatenare la fine del mondo. Avventura gotica con Jack Black e Cate Blanchett. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Romance, 21:00 — Cuori ribelli (1992, 140’, regia di Ron Howard). Joseph e Shannon lasciano l’Irlanda per l’America, inseguendo libertà e un appezzamento in Oklahoma. Tra inseguimenti, nuove identità e un amore che matura nel tempo. Con Tom Cruise, Nicole Kidman. Genere: Avventura.

Sky Cinema Romance, 23:25 — Love again (2023, 102’, regia di Jim Strouse). Per superare il lutto, Mira invia messaggi al numero del fidanzato defunto, ora assegnato a un altro uomo: nasce un legame inatteso. Con Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan. Genere: Sentimentale.

Sky Cinema Suspense, 21:00 — Run (2020, 99’, regia di Aneesh Chaganty). Una ragazza in sedia a rotelle comincia a sospettare che la madre nasconda un segreto terribile. Tensione crescente con Sarah Paulson e Kiera Allen. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense, 22:35 — Una di famiglia – The housemaid (2025, 131’, regia di Paul Feig). Assunta come domestica da una coppia facoltosa, Millie scopre che la casa cela misteri pericolosi quanto il suo passato. Con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone. Genere: Thriller.

Il sentimento de L’uomo che sussurrava ai cavalli su Iris: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2, 21:00 — L’evocazione – The Conjuring (2013, 112’, regia di James Wan). I coniugi Warren investigano su una casa infestata tra presenze maligne e possessioni. Un moderno classico dell’horror con Vera Farmiga e Patrick Wilson. Genere: Horror.

Mediaset Italia2, 23:05 — Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 1 (2014, regia di Francis Lawrence). Katniss diventa il simbolo della rivolta del Distretto 13, mentre Panem precipita nella guerra. Con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Julianne Moore. Genere: Avventura.

20, 21:08 — Kingsman: Il cerchio d’oro (2017, 141’, regia di Matthew Vaughn). Gli agenti inglesi uniscono le forze con gli americani Statesman per fermare un piano criminale globale. Azione stilizzata con Taron Egerton, Colin Firth, Julianne Moore, Channing Tatum, Jeff Bridges. Genere: Azione.

Rai 4, 21:20 — Ultima fermata – Rocafort St. (2024, 89’, regia di Luis Prieto). Nella metropolitana di Barcellona, una giovane addetta s’imbatte in morti misteriose e presenze inquietanti legate a un oscuro segreto della stazione Rocafort. Con Javier Gutiérrez, Albert Baró. Genere: Horror.

Rai 4, 22:50 — The Bayou (2025, 87’, regia di Taneli Mustonen, Brad Watson). Nel tentativo di contattare la madre defunta, Mia partecipa a un gioco macabro con una mano imbalsamata che evoca i morti. Le conseguenze saranno terrificanti. Con Athena Strates, Madalena Aragão. Genere: Horror.

Rai Premium, 23:10 — Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano (2025, 100’, regia di Andrea Porporati). Ritratto del celebre autore di Don Camillo e Peppone, tra ironia, libertà di pensiero e scontri con le istituzioni. Con Giuseppe Zeno, Benedetta Cimatti, Andrea Roncato. Genere: Biografico.

Cine34, 21:00 — Renegade – Un osso troppo duro (1987, 92’, regia di E. B. Clucher/Enzo Barboni). Avventura on the road con Terence Hill e il giovane Ross Hill tra inseguimenti e scazzottate. Con Robert Vaughn, Norman Bowler. Genere: Azione.

Cine34, 22:58 — La collera del vento (1971, 97’, regia di Mario Camus). Due fratelli assoldati da un latifondista per reprimere uno sciopero dei braccianti finiscono su fronti opposti, fino allo scontro fratricida. Con Terence Hill. Genere: Drammatico.

Iris, 21:14 — L’uomo che sussurrava ai cavalli (1998, 160’, regia di Robert Redford). Una madre affida la figlia ferita e il suo cavallo a un "sussurratore" del West per ritrovare equilibrio e speranza. Con Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill, una giovane Scarlett Johansson. Genere: Drammatico.

Rai Movie, 21:10 — Machine Gun Preacher (2011, 123’, regia di Marc Forster). Un ex detenuto trova fede e missione nel Sudan martoriato, costruendo un rifugio per orfani di guerra. La violenza vissuta lo porta al limite. Con Gerard Butler, Michelle Monaghan, Michael Shannon. Genere: Azione.

Rai Movie, 23:20 — Il nemico alle porte (2001, 130’, regia di Jean-Jacques Annaud). A Stalingrado, il cecchino sovietico Vassili Zaitsev duella con il maggiore König in un logorante gioco di caccia. Con Jude Law, Ed Harris, Rachel Weisz, Joseph Fiennes, Bob Hoskins. Genere: Guerra.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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