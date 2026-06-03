I film in onda in TV stasera: romanticismo con Roberts-Clooney o comicità con Aldo, Giovanni e Giacomo? Scoprite i migliori film disponibili nella serata di mercoledì 3 giugno 2026: dal romance Ticket to Paradise su Canale 5 alla commedia cult Chiedimi se sono felice su Italia 1, fino al cinecomic Aquaman su 20 e alle prime scelte di Sky Cinema tra azione e grandi storie d’autore

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra i titoli da mettere in agenda spiccano il sentimentale Ticket to Paradise su Canale 5, la commedia cult Chiedimi se sono felice su Italia 1 e l’avventura spettacolare di Aquaman su 20. Ce n’è davvero per tutti i gusti, dalla commedia italiana ai thriller adrenalinici, fino ai drammi d’autore e all’azione più sfrenata.

Sentimenti e risate con Ticket to Paradise: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5: Ticket to Paradise alle 21:20. ANNO: 2022, durata 104’. Regia di Ol Parker. Cast: Kaitlyn Dever, George Clooney, Lucas Bravo, Julia Roberts, Billie Lourd. Genere: Sentimentale. Di cosa parla: due giovani amiche appena laureate partono per Bali; una decide di sposarsi all’improvviso. I genitori, divorziati, si alleano per dissuadere la figlia dal matrimonio, innescando scontri generazionali e momenti di tenera ironia.

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Italia 1: Chiedimi se sono felice alle 21:27. ANNO: 2000, durata 100’. Regia di Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Venier. Cast: Aldo Baglio, Antonio Catania, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Marina Massironi. Genere: Commedia. Un cult della comicità italiana firmato dal celebre trio, tra equivoci, amicizia e sogni artistici.

Le risate di Come può uno scoglio e l’azione di The Gentlemen: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno: Come può uno scoglio alle 21:15. ANNO: 2023, durata 90’. Regia di Gennaro Nunziante. Cast: Pio D’Antini, Amedeo Greco, Francesca Valtorta, Nicola Rignanese, Claudio Bigagli. La storia: la vita agiata di Pio cambia con l’arrivo dell’autista Amedeo, ex detenuto. Un’amicizia inattesa svela segreti e porta a una riconciliazione profonda con sé stessi. A seguire, Come ti muovi, sbagli alle 22:50. ANNO: 2025, durata 97’. Regia di Gianni Di Gregorio. Cast: Greta Scarano, Tom Wlaschiha, Iaia Forte. Un docente in pensione vede la sua quotidianità stravolta quando la figlia, tradita, torna a vivere con lui insieme ai bambini.

Sky Cinema Action: The gentlemen alle 21:00. ANNO: 2019, durata 113’. Regia di Guy Ritchie. Cast: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell. Di cosa parla: un signore della marijuana londinese decide di ritirarsi, scatenando una guerra di doppi giochi e tradimenti. A seguire, Bullet Train alle 23:00. ANNO: 2022, durata 126’. Regia di David Leitch. Cast: Michael Shannon, Brad Pitt, Joey King, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson. Un gruppo di assassini a bordo di un treno ad alta velocità scopre connessioni inaspettate tra le proprie missioni.

Sky Cinema Collection: Il texano dagli occhi di ghiaccio alle 21:15. ANNO: 1976, durata 135’. Regia di Clint Eastwood. Cast: Clint Eastwood, Chief Dan George, Sondra Locke. Un ex contadino e soldato sudista, braccato dopo il massacro della sua famiglia, guida un gruppo di fuorilegge verso una nuova vita.

Sky Cinema Comedy: Un Paese quasi perfetto alle 21:00. ANNO: 2015, durata 92’. Regia di Massimo Gaudioso. Cast: Fabio Volo, Miriam Leone, Silvio Orlando, Carlo Buccirosso. In un borgo lucano, la comunità tenta di riavviare una fabbrica trovando un medico da convincere a restare, tra strategie fantasiose e umanità. A seguire, Un matrimonio da favola alle 22:45. ANNO: 2014, durata 91’. Regia di Carlo Vanzina. Cast: Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti, Stefania Rocca. Cinque ex compagni si ritrovano a Zurigo per un matrimonio che diventa occasione di bilanci e svolte personali.

Sky Cinema Drama: A good person alle 21:00. ANNO: 2023, durata 100’. Regia di Zach Braff. Cast: Florence Pugh, Morgan Freeman. Dopo un tragico incidente e una dipendenza, una giovane stringe un’improbabile amicizia con l’aspirante suocero per rimettere insieme i pezzi della vita. A seguire, Orlando alle 23:10. ANNO: 2022, durata 122’. Regia di Daniele Vicari. Cast: Michele Placido, Angelica Kazankova, Fabrizio Rongione, Federico Pacifici, Mpunga Denis. Un anziano e una bambina affrontano insieme le sfide del presente nonostante le differenze di età e provenienza.

Sky Cinema Family: Mio fratello rincorre i dinosauri alle 21:00. ANNO: 2019, durata 100’. Regia di Stefano Cipani. Cast: Alessandro Gassman, Isabella Ragonese, Rossy De Palma, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto. Un ragazzo impara a valorizzare la diversità del fratello con sindrome di Down, scoprendo sé stesso attraverso l’amore familiare. A seguire, Moon il panda alle 22:45. ANNO: 2025, durata 100’. Regia di Gilles de Maistre. Cast: Liu Ye, Noé Yé, Nina Ye, Sylvia Chang, Alexandra Lamy. Il dodicenne Tian, trasferito in campagna, stringe un’amicizia segreta con un cucciolo di panda protetto.

Sky Cinema Romance: Amore a seconda vista alle 21:00. ANNO: 2019, durata 117’. Regia di Hugo Gélin. Cast: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, Camille Lellouche, Amaury de Crayencour. Raphaël si risveglia in un mondo in cui l’amore della sua vita non lo conosce più e prova a riconquistarla. A seguire, After 2 alle 23:05. ANNO: 2020, durata 105’. Regia di Roger Kumble. Cast: Charlie Weber, Dylan Sprouse, Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Louise Lombard. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense: Il capitale umano alle 21:00. ANNO: 2013, durata 109’. Regia di Paolo Virzì. Cast: Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Luigi Lo Cascio, Fabrizio Gifuni, Fabrizio Bentivoglio, Vincent Nemeth, Gigio Alberti. Nei pressi del lago di Como, l’investimento notturno di un ciclista scuote due famiglie tra ansia per il denaro e legami corrosi. A seguire, Nella morsa del ragno alle 22:55. ANNO: 2001, durata 104’. Regia di Lee Tamahori. Cast: Morgan Freeman, Monica Potter, Mika Boorem, Michael Wincott, Penelope Ann Miller. Alex Cross indaga sul rapimento della figlia di una star, tra indizi che portano a un professore ambiguo.

Il mondo sommerso di Aquaman e i noir d’autore: le proposte delle reti specializzate

20: Aquaman alle 21:07. ANNO: 2018, durata 143’. Regia di James Wan. Cast: Amber Heard, Jason Momoa, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe. Genere: Fantasy. Un cinecomic spettacolare tra regni sottomarini e battaglie epiche.

Iris: La legge della notte alle 21:13. ANNO: 2016, durata 128’. Regia di Ben Affleck. Cast: Ben Affleck, Chris Sullivan, Elle Fanning, Zoe Saldana. Genere: Drammatico. Tra gangster, amori e tradimenti nell’America del Proibizionismo, un aspirante boss insegue potere e redenzione.

Rai Movie: La regola del silenzio – The Company You Keep alle 21:10. ANNO: 2012, durata 125’. Regia di Robert Redford. Cast: Anna Kendrick, Brendan Gleeson, Brit Marling, Chris Cooper, Jackie Evancho, Julie Christie, Nick Nolte, Richard Jenkins, Robert Redford, Sam Elliott, Shia LaBeouf, Stanley Tucci, Susan Sarandon, Terrence Howard. Genere: Thriller. Un ex attivista braccato dal passato deve dimostrare la propria innocenza. A seguire, Piccole donne alle 23:10. ANNO: 2019, durata 135’. Regia di Greta Gerwig. Cast: Saoirse Ronan, Emma Watson, Eliza Scanlen, Florence Pugh, Laura Dern. Quattro sorelle attraversano il passaggio all’età adulta durante la Guerra Civile americana, tra sogni, scelte e indipendenza.

Rai 4: Berlin Falling alle 23:30. ANNO: 2017, durata 91’. Regia di Ken Duken. Cast: Tom Wlaschiha, Ken Duken, Kida Khodr Ramadan, Amelie Plaas-Link, Marisa Leonie Bach. Genere: Thriller. Durante il viaggio verso la stazione di Berlino per incontrare la figlia, Frank dà un passaggio a uno sconosciuto che lo costringerà a fare i conti con un passato oscuro.

Cine34: Ricky e Barabba alle 21:00. ANNO: 1992, durata 93’. Regia di Christian De Sica. Cast: Christian De Sica, Renato Pozzetto, Francesca Reggiani, Franco Fabrizi, Sylva Koscina. Genere: Comico. Un ricco in crisi e un barbone stringono un legame che cambierà le loro vite. A seguire, La casa stregata alle 22:46. ANNO: 1982, durata 95’. Regia di Bruno Corbucci. Cast: Gloria Guida, Lia Zoppelli, Renato Pozzetto, Yorgo Voyagis. Genere: Commedia.

Mediaset Italia2: Blu profondo 3 alle 21:00. ANNO: 2020, durata 99’. Regia di John Pogue. Cast: Alex Bhat, Bren Foster, Emerson Brooks, Nathaniel Buzolic, Reina Aoi, Tania Raymonde. Genere: Horror. Terzo capitolo a tinte survival tra squali e laboratori in mare aperto.

Cielo: The Foreigner – Lo straniero alle 22:00. ANNO: 2003, durata 96’. Regia di Michael Oblowitz. Cast: Harry Van Gorkum, Jeffrey Pierce, Max Ryan, Steven Seagal. Genere: Azione. Un action dallo stampo classico con Steven Seagal, tra missioni ad alto rischio e regolamenti di conti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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